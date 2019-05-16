 "Слава мажоритарникам!" - приветствие нардепов-мажоритарщиков в Раде. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "Чесно".

"Пока вы приветствуетесь "Слава Украине - Героям слава!", депутаты-мажоритарщики (те, которые регулярно "засевают" округа различными видами гречки) придумали свой вариант этого приветствия", - рассказали в "Чесно".

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