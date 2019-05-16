 "Слава мажоритарникам!" - приветствие нардепов-мажоритарщиков в Раде. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "Чесно".
"Пока вы приветствуетесь "Слава Украине - Героям слава!", депутаты-мажоритарщики (те, которые регулярно "засевают" округа различными видами гречки) придумали свой вариант этого приветствия", - рассказали в "Чесно".
Сорняки Барыжной мафии-Верховную ЗРаду.. Свободовцев..Народный фронт-нахрен!!с корнем!!!" Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"