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 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) мажоритарный округ (51)

 "Слава мажоритарникам!" - приветствие нардепов-мажоритарщиков в Раде. ВИДЕО

Активисты движения "Чесно" зафиксировали, как нардепы-мажоритарщики используют в Верховной Раде приветствие "Слава мажоритарникам!" и отвечают на него "Мажоритарникам слава!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "Чесно".

"Пока вы приветствуетесь "Слава Украине - Героям слава!", депутаты-мажоритарщики (те, которые регулярно "засевают" округа различными видами гречки) придумали свой вариант этого приветствия", - рассказали в "Чесно".

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Слава мажоритарникам! - приветствие нардепов-мажоритарщиков в Раде 01

Источник: https://censor.net.ua/v3127253
 
 
 Топ комментарии
 
Слава зекам, баригам, злодюгам та іншій шушвалі України!!!!!
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им весело , на хи хи пробивает , жизнь удалась ...
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Во где упыри коррупционные собрались.....На месте Рады бло место сбора ведьм и колдунов, жертвопрношения....теперь вот вурдалаки в Бриони и на Рэйнджиках, мерсиках, поршиках.......
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Вот таких чудаков, Зебил и разгонит после инавгурации!!!
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Слава зекам, баригам, злодюгам та іншій шушвалі України!!!!!
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и посадит туда с помощью дибилов, депутатов кричащих "слава раисси"
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а нельзя просто работать, а не орать слава кому-то????
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можно, так и делают бойки и остальные пид..асы, которые молча гадят этой стране... а это пароль всего лишь, пароль... молча работают все, но каждый на свою сторону.... а пароль эти стороны определяет....
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Нехай спершу хоть щось зробить, бо поки крім бажання забрати ще раз в українців 55 ярдів гривень і віддати Коломойському, нічого не відомо
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нехай робыть..или Пьетя пришел и все знали его команду??? или он гениально чего-то там освободил???, было идооты слепо любящие Овоща, появились идиоты слепо любящие Пороха..давайте подождем-жизнь покажет, пока что одни оскорбления от несостоящговся седовласого Гетьмана)
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А че не продолжаешь? Появились идиоты слепо любящие зенарика. Будь добр, без двойных стандартов.
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Продолжаю, люди хотят перемен, дождались, демократически проголосовали, будьте добры идите лесом псевдорехформаторы
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А беня лично сказал, что зенарик победил благодаря не демократии, а потоку говна с Г+Г. Как тебе такой аргумент? Или вам зедебилам пох какое говно жрать, вы понимаете только "демократию" своего брюха.
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А ты мне не тыкай и хамить маме с папой своим будешь ну или каллегам по цеху, адьес Амигос!)
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Надю Савченко туда с миномётами, автоматами, гранатами и по сценарию адкаша комсомольца недоПркурора Луценко!!!
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им весело , на хи хи пробивает , жизнь удалась ...
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слава бандитам и мародерам - мародерам и бандитам слава
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Во где упыри коррупционные собрались.....На месте Рады бло место сбора ведьм и колдунов, жертвопрношения....теперь вот вурдалаки в Бриони и на Рэйнджиках, мерсиках, поршиках.......
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что интересно вить все мажоритарщики это очень богатые люди туда все попали за деньги
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Народная Власть в Украине-это Люстрация, Экспроприация + Электро-Стулизация всей парашенковской мафии страны!!
Сорняки Барыжной мафии-Верховную ЗРаду.. Свободовцев..Народный фронт-нахрен!!с корнем!!!" Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"
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а ведь дозвиздятся, рано или позже, но очень даже может быть
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Відповідь повинна бути "Корупціонерам слава!".
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Все проходимые в Раду партии под олигархами. Отмена мажоритарки закрывает двери в Раду для людей кто не хочет участвовать в этих сборищах тушек. Олигархам всё равно засеивать гречкой по спискам или по мажоритарке. Другого результата в бедной стране ожидать не приходиться.
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Это значит "слава темным лошадкам". А скоро будет "слава раскамирцам". Эх *** дебилизм - порох им видите ли не такой, нет слов.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Слава мажоритарникам!" - приветствие нардепов-мажоритарщиков в Раде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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