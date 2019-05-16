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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7421) День вышиванки (2)

 Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "надели" вышиванку на боевую машину. ВИДЕО

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады в День вышиванки раскрасили в украинские узоры боевую машину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткий ролик с процессом "одевания" боевой машины в вышиванку бойцы опубликовали на странице бригады в соцсети.

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Источник: https://censor.net.ua/v3127202
 
   
 Топ комментарии
 
Шикарно ! Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "надели" вышиванку на боевую машину - Цензор.НЕТ 2376
Вітаю всіх УКРАЇНЦІВ з днем ВИШИВАНКИ !
Гарного настрою та свята !
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Какая глупость !!!
Ведь теперь в неё легче целиться! Она же как ворона на снегу!
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тупой зе избиратель
системы прицеливание работают не только на раскраску
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Ні, шановний для кращого маскування під час зимового наступу на Челябинск)
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так зима недавно закінчилась. Треба про літо думати.
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Шикарно ! Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "надели" вышиванку на боевую машину - Цензор.НЕТ 2376
Вітаю всіх УКРАЇНЦІВ з днем ВИШИВАНКИ !
Гарного настрою та свята !
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замечательно!!ток для полной красоты не хватает хотя бы по КАЦАПУ под каждой гусеницей!!(по два или три разумеется ещё лучше)
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***
встає над світом щире сонце вранці
і землю гріє променем ясним...
а тут.. на фото...танк у вишиванці....
ми - українці!... і пишаємося цим!

в нас обереги вишивають здавна -
така традиція в народі прижилась.
вона прадавня, вічна й дуже славна.
в культурі й до сьогодні збереглась.


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Михаил Казиник: «Ум человеческий имеет пределы, глупость человеческая беспредельна» Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "одягли" вишиванку на бойову машину - Цензор.НЕТ 3227
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Брат рассказывал - они технику, в степи, вообще, "подшивкой" газеты "Правда" маскировали... Зимой, правда... Корпус поливали водой, и накладывали развёрнутые газеты... Те примерзали, и на фоне заснеженной степи, за 200 метров, колонна танков была, практически, не видна...
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Музика - Бойови гуцульський танець - Аркан
Файно, люблю.
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Справжні Українські козаки!!! Молодці!!!
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Хоч одна приємна новина, можна порадіти, що у хлопців вистачає часу та сил на свято та креатив!
Молодці воїни, захисники України !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы 10-й горно-штурмовой бригады "надели" вышиванку на боевую машину. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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