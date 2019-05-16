 Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "надели" вышиванку на боевую машину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткий ролик с процессом "одевания" боевой машины в вышиванку бойцы опубликовали на странице бригады в соцсети.

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