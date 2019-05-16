 Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "надели" вышиванку на боевую машину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткий ролик с процессом "одевания" боевой машины в вышиванку бойцы опубликовали на странице бригады в соцсети.
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Шикарно !
Вітаю всіх УКРАЇНЦІВ з днем ВИШИВАНКИ !
Гарного настрою та свята !
Вітаю всіх УКРАЇНЦІВ з днем ВИШИВАНКИ !
Гарного настрою та свята !
Ведь теперь в неё легче целиться! Она же как ворона на снегу!
системы прицеливание работают не только на раскраску
Вітаю всіх УКРАЇНЦІВ з днем ВИШИВАНКИ !
Гарного настрою та свята !
встає над світом щире сонце вранці
і землю гріє променем ясним...
а тут.. на фото...танк у вишиванці....
ми - українці!... і пишаємося цим!
в нас обереги вишивають здавна -
така традиція в народі прижилась.
вона прадавня, вічна й дуже славна.
в культурі й до сьогодні збереглась.
Файно, люблю.
Молодці воїни, захисники України !