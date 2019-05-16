 Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк. ВИДЕО

Об этом в эфире Радио НВ рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

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"То, что запомнилось - до пяти миллионов. Даже шесть миллионов, я сейчас вспомнил", - отметил спецпрокурор.

Напомним, в марте 2016 года народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что у него есть оригиналы документов о перечислении экс-президентом Украины Виктором Януковичем средств П.Манафорту от офшорной компании со счетом в Кыргызстане, и просил американских и украинских правоохранителей провести расследование.

В мае 2016 года бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы "черной бухгалтерии" Партии регионов. Эти документы, по его словам, подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных украинским чиновникам и политикам, а также П.Манафорту, который стал позднее руководителем избирательной кампании Д.Трампа.

Детективы НАБУ и прокуроры САП начали досудебное расследование так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов на основании документов, переданных Виктором Трепаком, 30 мая 2016 года.

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В рамках расследования данного производства 13 декабря 2016 года главе ЦИК Михаилу Охендовскому, чья фамилия и подпись фигурировали в переданных документах, было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 161 тыс. 698 долл., что в эквиваленте по курсу НБУ на момент совершения преступлений составило 1 млн 294 тыс. 438 грн (ч. 3 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Позднее в The New York Times вышла статья о работе П.Манафорта в Украине, после чего он подал в отставку с поста руководителя кампании Д.Трампа.

27 июня 2017 года руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что подписи П.Манафорта не было ни на одной из страниц так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Таким образом САП и НАБУ не нашли доказательств получения П.Манафортом денег от Партии регионов.

Тогда же НАБУ заявило, что они и Специализированная антикоррупционная прокуратура не уполномочены расследовать деятельность П.Манафорта как политического консультанта Партии регионов.

Вместе с тем, в материале, опубликованном газетой Washington Post 28 июня, говорится, что П.Манафорт в 2012-2013 годах подтвердил получение 17 млн долл. от Партии регионов. Факт получения П.Манафортом денег за работу для Партии регионов следует из документов, которые американец подал в Минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.

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Офис спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в прошлогодние американские выборы, выдвинул обвинения по 12 пунктам в адрес экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. В частности, они обвиняются в незарегистрированной лоббистской деятельности на территории США в период с 2008 по 2014 год в интересах правительства Украины, Партии регионов и экс-президента Януковича.