 Вселенский патриарх не отзовет Томос у ПЦУ, поскольку такой процедуры не существует, - митрополит Александр Драбинко. ВИДЕО

Об этом в интервью Громадському заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко, информирует Цензор.НЕТ.
"Томос никто никогда не отнимет, это документ церковный, и он останется за той церковной структурой, которая останется верной Константинопольской матери-церкви. Все не могут пойти в раскол. Если даже три человека останутся, то эти три епископа могут остаться хранителями поместной Украинской церкви", - пояснил он.
Епископ отметил, что процедуры отзыва Томоса нет и "она вообще нереальная".
"Нужно было бы, чтобы государство и церковь вообще прекратили свое существование. тогда мы можем сказать, что сам по себе томос отзывался", - сказал Драбинко.
Митрополит отметил, что Константинополь может наложить какие-то санкции на "тех, кто поступает неправильно" - нарушает устав церкви и положение самого Томоса.
"Но отозвать Томос у церкви и независимость отозвать никто не будет, это нереально", - подчеркнул епископ.
В то же время он признал, что эта ситуация приводит к репутационным потерям.
"Риски исключительно имиджевые, поскольку, не успев родиться, церковь уже имеет негативный резонанс в связи с деятельностью и озвучкой позиций, которые недавно прозвучали", - заявил Драбинко.
В то же время он считает, что нет большинства в ПЦУ, которое готово изменить устав и нарушить положения Томоса.
"Нет большинства, которое хочет вернуться назад, к изоляции от остального православного мира", - резюмировал митрополит.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
Ця "томасологія" була розрахована на перемогу бариги. А коли барига пролетів, то потреба в сумнівному томасі - відпала. Адже жодна із світових церков не визнала цю новостворену СЦУ.
и как только все жили без твоего откровения?
Даже в вопросах религии, которая, согласно Конституции Украины, отделена от государства. Влезли политики в вопросы религии, политизировали (в плохом смысле) отношение народа к разным Церквям, вот и получилось "как всегда".
"Медленно мелют мельницы богов, но старательно мелют" (с)
Порошенко не должен был, как Главнокомандующий, противодействовать кремлёвской власти на своём поле?
На пользу Украине это не пойдет. Президенты приходят и уходят, а народ, "источник власти", согласно Конституции и его вера (за исключением деструктивных культов - однодневок), остаются.
Есть пословица - "Каков поп, таков и приход", но справедливо и обратное - "приход определяет попа". Исторических примеров достаточно.
Но доморощенные рр-революционеры решили иначе - вместо того, чтобы объединить народ Украины вокруг НАРОДНОЙ Церкви - раскололи его по линии принадлежности к той или иной ветви православия. И не просто раскололи, а самовольно, не спрашивая народа, возвели раскол в ранг государственной политики, на мой взгляд, нарушая Конституцию.
А информационная война против УПЦ МП? А захваты церквей с драками? Теперь у "русского попа" есть шикарный аргумент в Европе и США - "Как в стране, декларирующей приверженность европейским (американским) демократическим и культурным ценностям, взявшей курс на вступление в ЕС и НАТО, одна из ТРАДИЦИОННЫХ Церквей вдруг стала гонимой?".
Всего лишь прошу ответить на вопрос: Как правильно надо было избавиться от "русского попа"?
"на вимогу РПЦ Вселенський Патріарх оголосив Томос 1923 року, що засновував автономну Естонську церкву, недійсним"
Но не сказал что не признают недействительным
Это была всего лишь чистая ложь прохиндея Порошенко. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И немножко мародёрства)...
Уже практически вспыхнувший big-скандал в ещё толком-то и не созданной ПЦУ - идеальное отражение гнилой сути всего того, что всегда делал на своём посту господин Порошенко. Сплошные интриги, обман, конфликты, непродуманность, опять обман. А также пафос, пафос и ещё раз пафос. И все только ради личной корысти... Ну так давайте вот прямо сейчас, уже стоя одной ногой на будущих церковных руинах, все вместе покричим, какой «великий» у нас был президент и как он круто «розбудовував державу»). Удивление вызывает разве что скорость, с которой все его «глиняное и пиз...больное» начинает рушится. Оказалось, что даже такое эпохальное событие, как попытку из церковных осколков слепить целое он умудрился превратить в ещё более страшный узел противоречий и конфликтов... Филарет, буквально, на следующий день после выборов заявляет, что Киевский патриархат никто не упразднял, единой церкви по/прежнему нет и он знать не знает никакого Епифания. Круто ведь... Почему? Потому что все было изначально сшито белыми нитками. Без реального понимания сути проблем. Впопыхах. Лишь бы кое/кто успел ДО выборов посидеть на церковном троне и поездить с циничном промо/туром по городам и весям страны... Потому что Порошенко никогда не считает риски. Ему глубоко плевать на государство как таковое. Его волнуют только личные профиты... Потому что никто и ни с кем ничего не согласовывал по сути. Людей ломали... Потому что расчёт был только на то, чтобы нагло и цинично обмануть тех, кто годами верил в возможность церковного единства и вообще в возможность существования только одной церкви в рамках единого государства. И им наивно сказали, что сделать это очень просто)...
Если кто/то ещё не понял происходящего, то поясню на пальцах. Слоновьи действия Порошенко не просто не способствовали созданию единой церкви, но только резко ухудшили наши позиции. Вот просто взяли и превратили нас в посмешище... Что будет дальше? Все как всегда, когда дело касается наследия экс-президента Порошенко. Много скандалов и драк... Обратное разрушение ПЦУ... Откровенное издевательство и саркастичный смех со стороны РПЦ... Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви... Филарет, который откровенно обозначил свои намерения расколоть повторно украинскую церковь и сделать вид что нет никакого ПЦУ... Варфоломей, который растеряно молчит... Разве что сам Епифаний пока большая умница с хорошей выдержкой. Правда, он только начинает свой бег по тринадцати кругам персонального ада. Как и многие прочие, поверившие было в искренность циничного гражданина Порошенко)...
Сам же славный Петр Алексеевич, несомненно, продолжит то, что у него получается лучше всего. Ломать, интриговать, врать и пафосно стонать. И обязательно попытается многократно пропеть заунывное: «вот видите, без меня ничего не работает»). Но это всего лишь чистая и незамутненная ложь большого прохиндея. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И ещё немножко дружеского... мародёрства)..
Михаил Подоляк
https://ua24ua.net/prosrochenniy-tomos/
😇
https://www.obozrevatel.com/society/konstantinopol-otobral-tomos-u-rpts-v-zapadnoj-evrope-ozvucheno-ofitsialnoe-poyasnenie.htm
Варфоломей отобрал Томос у православных Франции
Читайте больше на https://faith.pravda.ru/1401253-varfolomei/
Вон, Жирик даже прямо говорит сколько территории у нас парашники отнимут. А миллионы пушмяса шо Украина давала Москве для завоеваний - "не помнит".
..... "карма"? о г*споди споси и сохрани всех добрых и "жги вечно" всех злых)