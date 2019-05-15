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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4266) Киев (17506) Нацполиция (9413)

 Тело хозяина квартиры обнаружено после взрыва и пожара на улице Вышгородской в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве в результате взрыва в квартире на улице Вышгородской погиб пожилой мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 14:00. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили в квартире тело владельца с многочисленными ранениями. Погибший - 71-летний местный житель, который во время взрыва находился в квартире.

"По словам жены потерпевшего, последние годы он болел и почти не выходил из дома. Утром его жена ушла по своим делам и закрыла дверь, а в обед ей позвонили правоохранители и сообщили о пожаре в квартире", - сообщили в полиции.

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Спасатели осмотрели помещение, а правоохранители изъяли с места фрагменты с целью установления причины взрыва. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После результатов экспертизы возможна переквалификация указанного события.

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Источник: https://censor.net.ua/v3127084
 
 
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