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Все про:ВР (22850) инаугурация (314) комитет (381)

 Профильный комитет предложил депутатам определиться с датой инаугурации нового президента самостоятельно путем голосования в зале. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента принял решение по поводу постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

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Так, комитет рекомендует парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале ВР.

За все семь проектов постановлений члены комитета проголосовали единогласно.

"Ни одно из постановлений не имеет таких недостатков, которые бы сделали невозможным рассмотрение в Верховной раде", - заявил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Напомним, в среду глава парламента Андрей Парубий сообщил, что нардепы в четверг, 16 мая, рассмотрят проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

По словам спикера, рассмотрение состоится в ходе утреннего пленарного заседания ВР после голосования за проект закона о Государственном бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос инаугурации Зеленского будет рассмотрен Радой в четверг первым, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/v3127036
 
 
 Топ комментарии
 
Типичное поведение бюджетного вора, распылить ответственность на эфемерную раду, в которой голосовать будут до бесконечности и не будет ни одного виноватого. Но когда нужно было, Парубий да утра заставлял голосовать и покорная шобла молча подчинялась.
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звичайну процедуру перетворили на шабаш соєвих алєнєй
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Три дні потягнули кота за хвіст і відфутболили назад в Верховну. ВР перенесе розгляд питання на наступний сесійний тиждень. Влада бездарів,футболістів і брехунів. А на самому ділі бояться розпуску ВР,яку треба гнати в шию.
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Комітет прийняв рішення не приймати жодного рішення...Ось вона,придурковато-ідіотична посмішка "колективної відповідальності"...
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Ця посмішка у відповідь аналогічній посмішці пєнісіста. Звикай(те).
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Для комитета подходящими есть все предложенные даты, без предпочтений. Что ты от них хочешь? Чтобы они подчинились Зеленскому? Так он им не начальник, даже после того, как вступит в должность.
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Зачем было с такой помпой браться, чтобы потом мусолить?
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зеля повые... лся с БУКВОЙ закона о дебатах. Теперь имеет ответку.. Рада тоже вправе и умеет играть в букву...пусть утрет сопли и принесет извинения
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Ты дурак? Или не знаешь украинского? Липень - это июль😁. Не надо путать с маем. И палиться так дурно.
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Бывает и такое, извиняюсь. Но как о том, что ниже?
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А этот примитивный коллаж о чем? Тут речь шла только о дате.
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Бльооо клоуни і бариги завтра будуть бавитись в голосувалку,яка постанова набере більше голосів,підозрюю що постанова тетерука!Давай більше постанов!на 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.І цілий день голосуємо!Клоуни чистої води!
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Три дні потягнули кота за хвіст і відфутболили назад в Верховну. ВР перенесе розгляд питання на наступний сесійний тиждень. Влада бездарів,футболістів і брехунів. А на самому ділі бояться розпуску ВР,яку треба гнати в шию.
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Все происходящее в последнее время со стороны президента и ВР абсолютно законно, а на деле - гнилые подлянки, ничего кроме брезгливости к их исполнителям не вызывающие. Безязыкая гнида парлубий, вдруг заделавшийся шибко принципиальным законником, вороватый тюфяк порошенко, мелко гадящий повсюду и делающий вид, что это не его поперли с работы сраной метлой, вся их гнусная трусливая челядь, а проще - шелупонь, готовая продать родную мать, а не то что свою страну утопить в рошеновских отходах - каждую минуту, каждый час, каждый день подтверждают собственную низость, никчемность и гадостную сущность.
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Раду тре розігнати, все одно вона не працює. І треба їі зменшити до 150и депутатів, може тоді захребетники запрацюють.
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Слуги народу забули, хто є носієм влади в Україні за Конституцією.
Вони радіють як колись пан Чечетов, бо не второпали, що ще 14 травня втратили шанс зайти в нову Верховну Раду наступного скликання, коли повелись на провокацію протистояння з новообраним Президентом.
Вони не Зеленського прокинули, а народ, що його обрав з певною метою.
Ну що ж, наші їм вітання і "капці Чечетова в студію"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрофильный комитет предложил депутатам определиться с датой инаугурации нового президента самостоятельно путем голосования в зале. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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