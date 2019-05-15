 Профильный комитет предложил депутатам определиться с датой инаугурации нового президента самостоятельно путем голосования в зале. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.Видео 112
Так, комитет рекомендует парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале ВР.
За все семь проектов постановлений члены комитета проголосовали единогласно.
"Ни одно из постановлений не имеет таких недостатков, которые бы сделали невозможным рассмотрение в Верховной раде", - заявил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.
Напомним, в среду глава парламента Андрей Парубий сообщил, что нардепы в четверг, 16 мая, рассмотрят проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
По словам спикера, рассмотрение состоится в ходе утреннего пленарного заседания ВР после голосования за проект закона о Государственном бюро расследований.
Вони радіють як колись пан Чечетов, бо не второпали, що ще 14 травня втратили шанс зайти в нову Верховну Раду наступного скликання, коли повелись на провокацію протистояння з новообраним Президентом.
Вони не Зеленського прокинули, а народ, що його обрав з певною метою.
Ну що ж, наші їм вітання і "капці Чечетова в студію"