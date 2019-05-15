 ЛГБТ и гендер - это пропаганда Запада, в украинском обществе не воспринимается как нормальное явление, - Епифаний. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".





"В целом мы - церковь - не принимаем тех вещей, которые навязываются нам с Запада", - сказал Епифаний.



Он подчеркнул, что церковь базируется на "священных канонах и святом письме". По словам Епифания, ЛГБТ-люди занимаются грехом.



"И если существует грех, то его надо исправлять. Церковь никогда не воспримет то, что является грехом. Это не то явление, которое нужно пропагандировать в обществе", - сказал глава ПЦУ.

Также читайте: ВОЗ внесла игроманию в перечень аддиктивных расстройств и убрала "гендерное несоответствие" из проблем психического здоровья

На уточняющий вопрос, считает ли он гендерную идеологию и ЛГБТ пропагандой Запада, Епифаний ответил, что считает.



Он повторил свою точку зрения, что "образ жизни" ЛГБТ-людей не совместим с христианскими ценностями.

ЛГБТ - аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Также читайте: Большинство преступлений против представителей ЛГБТ квалифицируют как хулиганство, - директор ОО "КиевПрайд" Панухник

Понятие "гендер" получило распространение благодаря развитию феминистской теории и гендерных исследований. Оно опирается на теорию социального конструктивизма, ряд представителей которой ставят под сомнение природное происхождение различий между людьми и объясняет их социальными процессами. Понятие "гендер" противопоставляется "полу" и препредназначено для критики обыденных представлений о "биологии как судьбе" и отсылает к идеологии гендерного равенства.