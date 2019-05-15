 ЛГБТ и гендер - это пропаганда Запада, в украинском обществе не воспринимается как нормальное явление, - Епифаний. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
"В целом мы - церковь - не принимаем тех вещей, которые навязываются нам с Запада", - сказал Епифаний.
Он подчеркнул, что церковь базируется на "священных канонах и святом письме". По словам Епифания, ЛГБТ-люди занимаются грехом.
"И если существует грех, то его надо исправлять. Церковь никогда не воспримет то, что является грехом. Это не то явление, которое нужно пропагандировать в обществе", - сказал глава ПЦУ.
На уточняющий вопрос, считает ли он гендерную идеологию и ЛГБТ пропагандой Запада, Епифаний ответил, что считает.
Он повторил свою точку зрения, что "образ жизни" ЛГБТ-людей не совместим с христианскими ценностями.
ЛГБТ - аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.
Понятие "гендер" получило распространение благодаря развитию феминистской теории и гендерных исследований. Оно опирается на теорию социального конструктивизма, ряд представителей которой ставят под сомнение природное происхождение различий между людьми и объясняет их социальными процессами. Понятие "гендер" противопоставляется "полу" и препредназначено для критики обыденных представлений о "биологии как судьбе" и отсылает к идеологии гендерного равенства.
Это на Цензоре.
А если им дать волю навязывать эту мерзость в детских садах и школах. 😲
Они же в тюрьму натуралов сажать за несогласие будут. НОРМАЛЬНЫХ Женщин, мужчин и их детей
Р.S. Я не вважаю,що гомосексуалізм-це хвороба.Життя одне,кожен має право прожити його як хоче.Але на своїй,чітко обмеженій території.Ми всі розумієм,що людина,яка обжирається,як скотина не може мати фігуру моделі з «Вікторія Сікрет».Це елементарна закономірність.То чому так трудно зрозуміти,що Церква завжди прийме грішника,але ніколи не благословить на гріх.
Логика Бэна
Вы ведь встречали такие вещи в американских сериалах - я да. Эта вещь рассчитана не на нас, а на будущее поколение - это важно понимать, так как тут люди думают, что их мнение кого-то интересует... Это не по нам...