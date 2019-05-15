 Двое - безвозвратные потери, двое - санитарные. Уничтожена позиция и два миномета: бойцы 54-й ОМБр нанесли удар по оккупантам на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в соцсети и опубликовал запись ответной атаки.
"Боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр провела очередную мастерскую операцию. По данным разведки потери среди оккупантов составили два человека безвозвратными и два санитарными. Уничтожена позиция и два миномета - 120-го и 82-го калибра", - пишет Штефан о результатах атаки.
😭сьогодні взнала, що мого хресника кинуто на підвал у Донецьку
москалики тим більше.
Файно мокшан підкоптили
🤗
Та то таке. Як на мене, чим більше Єнот здійснить променадів, тим краще - тим москалів менше на світі лишиться.
А тут... Пропоную "запрошувати" "прокачаного" Єнота, коли за раз вкладуть дохолєри москалів. А для "рядової" доброї новини цілком достатньо звичного звірятка з паличкою.
Типа, биомусор
Роботи через край таки ))
Это было красиво !
Да, а один таракан таки сбежал, падлюка.
Мені стало зуйово... Навіть почав сумніватися, кого там більше - українців чи...
Лише три екземпляри:
тиць 1
тиць 2
тиць 3 (додав до скріна профайл - там все зрозуміло...)
Що коїться, що коїться...
так тримати, хлопці!