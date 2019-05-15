 Двое - безвозвратные потери, двое - санитарные. Уничтожена позиция и два миномета: бойцы 54-й ОМБр нанесли удар по оккупантам на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в соцсети и опубликовал запись ответной атаки.

"Боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр провела очередную мастерскую операцию. По данным разведки потери среди оккупантов составили два человека безвозвратными и два санитарными. Уничтожена позиция и два миномета - 120-го и 82-го калибра", - пишет Штефан о результатах атаки.

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