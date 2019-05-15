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 Политика Украины
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 НФ призывает поддержать ПЦУ и сделать невозможным расшатывание ситуации вокруг нее, - нардеп Еленский. ВИДЕО

Фракция "Народный фронт" призывает коллег поддержать Украинскую православную церковь и не допустить расшатывания ситуации вокруг нее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил представитель фракции Виктор Еленский во время выступления с парламентской трибуны.

"Томос, который получила Православная Церковь Украины - такой же, как получили православные церкви Албании и Сербии, Болгарии и Румынии, Польши и Чешских земель. Есть только одно отличие: никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах православная церковь не получала Томос при таком бешеном сопротивлении ядерной державы, как это было в 2018-2019 годах", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а внешне - митрополией, - Филарет

Еленский заявил, что во всех процессах, которые пытаются подточить Православную Церковь Украины, наша страна имеет дело с российским государством.

"Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один Президент Украины уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Российское государство пытается расшатать ситуацию, пользуясь мелкими расчетами некоторых людей, амбициями, которым мы должны дать отпор", - пояснил представитель НФ.

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Он призвал коллег по парламенту сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ситуацию вокруг Православной Церкви Украины.

"Мы должны дать очень четкий сигнал, что мы поддерживаем Православную церковь Украины в ее каноническом статусе. Что мы поддерживаем ее предстоятеля митрополита Епифания. Что мы поддерживаем все шаги по развитию этой церкви, развитию школ в этой церкви, развитию образования и духовного обучения. Мы должны сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ПЦУ", - отметил народный депутат.

"Мы должны поддержать во всех начинаниях Православную Церковь Украины, духовенство, епископат и те десятки тысяч людей, которые в январе 2019 года плакали на Софийской площади, когда ПЦУ впервые в своей тысячелетней истории получила свою законную каноническую независимость", - подытожил Еленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3126989
 
   
 Топ комментарии
 
Очень жаль, что личные амбиции Филарета взяли верх над интересами Украины. Кстати ничего плохого в статусе митрополии нет, самое главное что статус ПЦУ узаконен
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Дед ищет поддержки у Зе и Бени.
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Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один Президент Украины уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Источник: https://censor.net.ua/v31269

Обнять и плакать
Инаугурацию утвердите, решительное «нет» они сказать решили.
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Ще одні лузери вирішили на церкві пррропіаритися, узбагойтеся вже на віки...
Амінь!
😇
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От курва.Та дайте вже на кінец Зеле булаву, а Філарету на старості років ще трохи правити НФ призывает поддержать ПЦУ и сделать невозможным расшатывание ситуации вокруг нее, - нардеп Еленский - Цензор.НЕТ 3821
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Очень жаль, что личные амбиции Филарета взяли верх над интересами Украины. Кстати ничего плохого в статусе митрополии нет, самое главное что статус ПЦУ узаконен
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Это типо что я у тя беру в долг 100500 евро - если не отдам, то " буду гореть вечно"

Кому это надо то? Срачи веропитеков из-за поклонения какому-то б*жеству то?
ах оставьте
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Ця відповідь спрямована саме Філарету. Просто депутати не назвали його ім'я лише з поваги до його старості і заслуг у створенні незалежної української церкви. Підтримки у цьому питанні у Філарета серед єпископів не має, про це свідчить той факт, що на молебінь до нього приїхали аж 4, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, а також група ієрархів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії - митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро та єпископ Адріан, хоч запрошення були надіслані 60-м.
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Расшатывание ситуации вокруг ПЦУ основано на изначально мутной договорённости между Филаретом и Епифанием при участии Пети и хз каким боком там Нарик
И тут хоть 15 постановлений в поддержку прими, это не изменится
Ну ок замолчит Филарет сейчас
Ну вылезет это позже

Все равно ж вылезет
И ударит в первую очередь по ПЦУ и Томосу

Сделали бы все чисто, не было бы этого сейчас. И это не досадное недоразумение, это реальная хрень. Варфоломей тоже не вечный.
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Сделали бы все чисто\\\\\\\

Вы знаете толк в извращениях, мсье НФ призывает поддержать ПЦУ и сделать невозможным расшатывание ситуации вокруг нее, - нардеп Еленский - Цензор.НЕТ 8650
Это как мешать фосфорную кислоту с маслом и надеяться что получится торт "Православный")
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Я не совсем мсье
Так сказать, повезло 😁

В остальном, не вижу смысла развивать дискус
Я считаю что можно было. Но тут надо быть хотя бы немного верующим.
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Товарищ.
Никогда не будет страны, если вот такие срачи происходят. Если в данный момент страна может скатиться к войне из-за чудаков в платьях. И ты это знаешь. У нас независимость чисто номинальная. И скоро походу увидим еще и не такое. Хорошо шо ты свалил. для тебя то хорошо(завидует))
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Да не, войны из-за этого не будет. И раскола не будет, я думаю.
Просто с признанием ПЦУ в мире будет сложно и уже сложно. И дело не только в РПЦ

Я не свалил, как вы выражаетесь, а переехала. И иногда хожу тут в ПЦУ, хотя они ещё УПЦ КП на сайте себя называют.
А иногда хожу к греко-католикам
А чаще всего - к римо-католикам
Раньше ещё была Русская Православная Церковь заграницей
Но потом они объединились с РПЦ Гундяя и стало там очень плохо
В первую очередь из церковной лавки исчезли все книги, кроме совсем старых и написанных исключительно на старославянском. И которые ещё фиг осилишь, потому что очень тяжело к реалиям своей жизни приложить. Потом убрали батюшку классного. Вместо него прислали хз кого.
Потом службы все стали на старославянском и нифига непонятно

Ну а потом война началась и я вообще туда ходить перестала

Но этот живой пример что бывает когда церковь забывает что она церковь как в РПЦ и начинает служить власти у меня перед глазами
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Вчера коммент прочитал:

Тот кто верит в боха - не читал "пятикнижия". А тот кто прочитал его два раза - зашибает на нем бабло.
Мне реально так и "выдается" что тут будто террариум - настолько тупо беснуются.
А ты походу на Фатерлянде ничем не занят, раз тут пишешь. Норм. человек там - работает, а не срется на цензоре.
Я не представляю шоб иметь столько времени для срачей вместо как работать. В Европе - "пашут", а не "повчають" каких-то веролизов вна форумах.
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мы тут конечно пашем но пашем с перерывами выходными отпусками и файерабендом (не переводится)
Пиши с телефона, и будешь тоже успевать )
У меня кстати заканчивается перерыв 😁
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ты значит на стройке не был.
последнее дело было бы что-то куда-то писать с чего бы то ни было.
И да - никогда не работай на украинцев/поляков и т.д., тогда реально не будет возможности чет писать.
Эт я за "стройку" говорю. А если ты в офисе - то не признаю. Я - Пролетарий(стыдится))
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Лалала Лалалала 8cf0faa3: "не вижу смысла развивать дискус". Если не хотите развивать "дискус", то метните его подальше , как то дерьмо, которое заменяет вам "дискус".
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Кто стоит за Епифанием неизвестно. А вот кто стоит за Филаретом известно - хабатники Коломойского. Раз все его высказывания озвучивает 1+1..
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Затанцюєм москалів©

Когда сосед-псих разбивает бутылку жёппой - мы розобьем две. Ушами. Шах и мат, наши неканонические рабы Яхве.
Мы же более православные рабы, так что у нас будет все хорошо, а у вас нет, потому что снамебох, а у вас бох - не такой православный.

Я ничего не упустил?
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Очень жаль, что личные амбиции Филарета взяли верх над интересами Украины. Кстати ничего плохого в статусе митрополии нет, самое главное что статус ПЦУ узаконе
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Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один Президент Украины уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Источник: https://censor.net.ua/v31269

Обнять и плакать
Инаугурацию утвердите, решительное «нет» они сказать решили.
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там где православие - Государства нету в принципе.
Чем и пользуются парашники.("братья" же))
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Вызовите Филарету доктора, и один укольчик его успокоит. Уверен, что за всем этим торчат уши Порошенко. Эта тварь никак не успокоится.
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беріть кроля і бігом всі в кутузку!
У вас невинних немає
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"Томос, который получила Православная Церковь Украины - такой же, как получили православные церкви Албании и Сербии, Болгарии и Румынии, Польши и Чешских земель. Есть только одно отличие" ---
есть и другое отличие, о котором говорит Филарет:
томос получили Албанская православная церковь, Румынская православная церковь, Польская православная церковь ... и ... Православная Церковь Украины.

​Почему не Украинская православная церковь?


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Православна церква України отримала таку назву як і інші церкви Православна Церква Болгарії, Православна Церква Румунії... у грецькій мові це звучить так. А албанська, румунська, українська - це наш витвір. Як на мене, то назва Православна церква України ширша, до неї можуть входити не тільки етнічні українці але й віряни інших національностей, які сповідують православ'я, поляки, румуни, білоруси, грузини... А назва Українська православна церква звужує коло вірян лише до етнічних українців.
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Во главе УПЦ КП стояли украинцы и патриарх ее был украинец Филарет а главное весь финансовый оборот УПЦ КП контролировался украинцами соответственно, а теперь получается что украинской церкви нет а есть митрополия ПЦУ подконтрольная греческим попам которые в свою очередь полностью вассальны туркам поскольку в их городе Стамбуле они обитают и просто так бесплатно турки бы их не держали. Это как и УПЦ МП где украинцы подчинены московскому патриарху.
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А НФ не хоче провести стовідсотковий рєбєндінг і стати якою Православною Партією України, наприкдлад? НФ закликає підтримати ПЦУ та унеможливити розхитування ситуації навколо неї, - нардеп Єленський - Цензор.НЕТ 2497
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Скоро ждем законы о невозможности занимать госпосты без корочки прихожанина ПЦУ, потом в школах обязательный предмет - православие и ПЦУ, далее 5 раз в день обязательная молитва, как у мусульман ну и так далее... Пусть церковники всех мастей сами решают свои вопросы или нужно поменять законы и прописать, что Украина теперь не светское государство.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНФ призывает поддержать ПЦУ и сделать невозможным расшатывание ситуации вокруг нее, - нардеп Еленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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