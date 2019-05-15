 Бойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин и публикует видео успешной атаки.

"Первый пристрелочный точно по окопу и блиндажу, чтобы не смогли выбежать, несколько рядом с машинами, чтоб от осколков уже никуда уехать не смогли, а потом точно по цели. Вольготной и спокойной езды по украинской земле больше не будет. Одной машины нет, вторая пригодна только в виде дуршлага", - пишет Мысягин в описании записи.

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