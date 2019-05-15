 Бойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин и публикует видео успешной атаки.
"Первый пристрелочный точно по окопу и блиндажу, чтобы не смогли выбежать, несколько рядом с машинами, чтоб от осколков уже никуда уехать не смогли, а потом точно по цели. Вольготной и спокойной езды по украинской земле больше не будет. Одной машины нет, вторая пригодна только в виде дуршлага", - пишет Мысягин в описании записи.
Circling Overland: A Drone Story
Музика: VNV Nation - Circling Overland (Front 242 cover)
https://censor.net.ua/video_news/3122510/troe_v_200yi_brigade_pyatero_sanitarnye_poteri_boyitsy_54yi_ombr_unichtojili_opornyyi_punkt_rossiyiskih
https://www.youtube.com/watch?v=bjmk0Ey7kmI
лично я хотел бы управляемый снаряд в танчик или бэху
труселямашинки . (Короче - взяли , шо было ).