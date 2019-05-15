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 Политика Украины, Общество
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 Бойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций. ВИДЕО

Бойцы группы К-2 из 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин и публикует видео успешной атаки.

"Первый пристрелочный точно по окопу и блиндажу, чтобы не смогли выбежать, несколько рядом с машинами, чтоб от осколков уже никуда уехать не смогли, а потом точно по цели. Вольготной и спокойной езды по украинской земле больше не будет. Одной машины нет, вторая пригодна только в виде дуршлага", - пишет Мысягин в описании записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские бойцы управляемой ракетой уничтожили БМП российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3126954
 
   
 Топ комментарии
 
......дроны - великая сила на войне!!!!
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За поребриком: "Первый канал" "сверхдержавы" нарисованных рывков и прорывов выдает американский F22 за российский Су-57.
Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій - Цензор.НЕТ 1523
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ф35 - це дешева версія ф 22 !!! це так для загальної інформації
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НУ Ф-22 перехватчик, а Ф-35 универсальный самолет со своими минусами конечно, но например 2000 фунтовую бомбу в Раптор не засунуть, а Молнию не проблема. Не говоря уж о палубной версии и версии с коротким разбегом. Вообщем разные самолеты, под разные задачи...
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Он не устарел. Возможности Ф-22 выше, но он очень дорогой в производстве и эксплуатации.
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Тематичний фан-кліп:
Circling Overland: A Drone Story

Музика: VNV Nation - Circling Overland (Front 242 cover)
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гламурные сепары... на войну на красных машинах? от то не ..уй шастать.! Бойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций - Цензор.НЕТ 263
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красноармейцы, в пролетарский цвет покрасили.
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может фильтра на камере ,для выделения целей?? хай-тек какой нибудь?? Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій - Цензор.НЕТ 2631
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Странно. Движняка сепаров не наблюдаю. Или все спят или трупы. Тепловизор бы еще прилепить к дрону для достоверности.
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Сепары , конечно , те еще поцы .... Но даже они под обстрелом из копанок не вылазят Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій - Цензор.НЕТ 5482
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неее, не скажи.. недавно был ролик, как сепар убегал из блиндажа как в попу раненый..
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в следующий раз на оранжевіх приезжайте!!)))
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Вдрух аткуда нівазьмісь впала бімба.))
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Кацаподебилы-на красной машине маскироваться.Хороший кацап-дохлый кацап
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Народ, обратите внимание, как орки стали рыть окопы, как из методички Вермахта (или РФ), но правда как всегда протупили,не скажу в чем но протупили и хорошо!
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А индивидуальные ниши поленились прокопать. Ну и хорошо -такие зигзаги простреливаются на всю длину, пока забежишь за поворот, вся жопа в осколках.
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Хоть что-то по настоящему ценное в Украине - наши ГЕРОИ на передке. Вам Слава и восхищение! Пока есть такие, как вы,- Всё будет Украина!
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вздовж дороги сепари собі таку довжелезну могилку понакопували..щоб зразу бац і в ямку
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зачем тратить столько боеприпасов на 2 гнилых корча?
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Спецефекти так собі. Ну підпалили автомобіль, в окоп попали. А де запуск сепара по балістичній траєкторії? Халтурить кіностудія. треба все перезняти заново.
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*ваши доказательства- не доказательства*,-что то ты на гниду сепарскую сильно похож...
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"Раньше наши серые танки стояли в сером лесу, и никто, никто их не видел. А теперь малиновые танки в зеленом лесу, как мишени!"

https://www.youtube.com/watch?v=bjmk0Ey7kmI
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Люди, не засуджуйте, будь ласка. Коли бачу ось такі відео - відчуваю злу, дуже злу радість. І радію, радію... із злобою. Я погана людина, я знаю.
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Поганий тот кто убивает, ворует, насилует, оккупирует....А у Вас нормальная физиологическая реакция на смерть врага, который пришел уничтожить нашу страну и ее жителей. Плясать на трупах врага конечно не здорово, а вот тихо радоваться смерти оккупанта это биологически запрограммированные, здоровые проявления, так что не стесняйтесь).
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сожгли жигуля... засыпав минометом...

лично я хотел бы управляемый снаряд в танчик или бэху
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кто ж на красных машинках на войну ездит....
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В автосалонах нихрена уже нету... А на отжим остались только красенькие труселя машинки . (Короче - взяли , шо было Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій - Цензор.НЕТ 4531 ).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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