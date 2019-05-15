 "Осенью будете, там где Петься", - "евробляхеры" пикетируют Раду с требованием доступной растаможки автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады. Они припарковали свои машины на ул. Грушевского возле здания парламента. Также обустроили сцену на площади Конституции перед Радой, с которой озвучивают свои требования. Кроме того, активисты держат плакаты со своими требованиями, а также флаги "Автоевросилы".

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Основные требования митингующих: отмена акциза на растаможку автомобилей, остановка повторных штрафов в 8500 грн после растаможки и отсрочка введения штрафов в 170 тыс. грн за нерастаможку. Митингующие предлагают парламенту продлить срок действия льготного периода растаможки и отсрочить введение акциза до 2020 года.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ