 "Осенью будете, там где Петься", - "евробляхеры" пикетируют Раду с требованием доступной растаможки автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады. Они припарковали свои машины на ул. Грушевского возле здания парламента. Также обустроили сцену на площади Конституции перед Радой, с которой озвучивают свои требования. Кроме того, активисты держат плакаты со своими требованиями, а также флаги "Автоевросилы".
Основные требования митингующих: отмена акциза на растаможку автомобилей, остановка повторных штрафов в 8500 грн после растаможки и отсрочка введения штрафов в 170 тыс. грн за нерастаможку. Митингующие предлагают парламенту продлить срок действия льготного периода растаможки и отсрочить введение акциза до 2020 года.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Главное, что подтвердили/показали акции "АвтоЕвроСилы": существует масштабный теневой бизнес по импорту и втюхиванию б/у авто из Европы, и доходы у этих ребят очень большие.
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Главное, что подтвердила/показала жизнь. иногда лучше жевать чем писать. Зачем теневому бизнесу снижать цены на растаможку? для них наоборот чем выше цена авто в Украине тем лучше.
Во вторых на - жри
https://www.drive2.ru/r/mazda/xedos_6/822753/ Это по поводу сравнения коренного Украинца со свинорылыми
Не пиши більше про людину яку не знаєш щоб не стати пустозвонкою.... чи ти вже став?
А наразі назад по селах
Голосували за закінчення епохи бідності? Їжте!
Але цілеспрямовано заважають жити та їздити саме в Києві. Сьогодні вони хочуть змінити "під себе, хитродупих", правила ввезення автомобілів. Завтра - Правила дорожного руху. Післязавтра - Правила експлуатації електроустановок і правила міжнародних авіаперельотів.
Таке зубожіння, що на будь-якій вулиці правий ряд і тротуари вщентз абиті припаркованими автомобілями.
Те що їздять працювати за кордоном (добровільно!) - це свідчить лише про реалізацію права на вільне переміщення та вибір прийнятної роботи. Поляки працюють у Франції, італійці та турки - в Німеччині, знаю двох норвезьких фахівців, яким більш до вподоби Париж. І що? Зрада? Ні, перемога.
Мене дивують "хотєлки" та "ожидалки" зелохів, схоже що кожний із "73" сам не знає чого очікує. І готовий за свої химери продати Батьківщину кому завгодно. Чи принаймні сприяти спаплюженню України. Ось чому "група 73" для мене ... не хочу озвучувати ті визначення. яких достатньо на кожній гілці. Все.
Мене курси НБУ та стан "привату" не хвилюють. А щодо subj - не люблю хитродупих. Особливо у "засобах підвищеної безпеки" на моїх маршрутах.
В нормальних странах,сша,на которую ви ссылаетесь,сначала принимают закони,а потом их придерживаются,а не нарушают и требуют под себя задним числом переписать.
Пусть бы они там попробовали перекрыть дороги, лет пять ремонтировали бы их потом где то в небраске в оранжевых жилетах с именными номерами .