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Все про:Ильенко (193) Ирпень (139) конфликт (708) застройка (544) Кишкарь Павел (18)

 В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ирпене под Киевом сносят общественную приемную народных депутатов Андрея Ильенко и Павла Кишкаря.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Ирпеня, активистка Михайлина Скорик, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, конфликт возник из-за того, что один из застройщиков города решил обустроить в дворике, где распологается парковка, скамейки и деревья, проезд к построенной им по соседству высотке.

Жители прилегающего к дворику дома выступили категорически против ликвидации их скверика и парковки. Однако застройщик все-таки срубил один из растущих в дворике дубов. Для защиты остальных деревьев и парковки местные жители обратились к народным депутатам и в результате поставили во дворике общественную приемную народных депутатов Андрея Ильенко и Павла Кишкаря.

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Вчера, 14 мая, застройщик попытался снести данную общественную приемную, но протест местных жителей помешал этому. Сегодня, 15 мая, в 5.30 утра застройщик снова пригнал технику для сноса общественной приемной. 

"5:30 утра. Ирпень. Застройщик с помощью экскаватора обматывает и похищает вагончик с надписями "общественная приемная" депутатов Павла Кишкаря и Андрея Ильенко.Напомню, этим вагончиком жители ЖК Затишний пытаются защитить свой до сих пор тупиковый двор от потока в 200-300 машин, которые должны поехать к высотке на 500 квартир. Полиция приехала на вызов людей. Экскаватор, который разбудил людей в 5 утра, оказался ничей. Сейчас люди стоят, протестуют. На 11:30 приедет власть", - рассказала Скорик.

"Сначала вы покупаете квартиру в 5-этажке Ирпеня, где застройщик вам рисует ЖК, что утопает в лесу. Из леса вам оставляют 5 дубов, делая из них парковку. Затем соседней застройщик на 15 сотках вместо сквера, что есть в плане застройки квартала, строит дом на 20 этажей и 500 квартир. Затем этот соседний застройщик как депутат голосует за новый генплан, где фиксирует свою незаконную высотку как свершившийся факт. Проезд к ней он планирует через ваши парковки и дубы. Затем он приходит в ваш двор и требует убрать скамейки и машины. Вы защищаете парковку, дерева и двор, но один из дубов его наемники валят в 5 утра. Для защиты остальных 4 дубов и собственного двора вы ставите вагончик-общественную приемную депутатов Верховной Рады Украины Павла Кишкаря с письмом Андрея Ильенко к и.о.мэра Анастасии Попсуй с просьбой не трогать и защищать вагончик. В разгар рабочего дня, когда вы не дома, к вам приходят охранники с наемниками и тянут вагончик, чтобы сделать проезд соседнему застройщику по вашему двору", - пояснила Скорик ситуацию, сложившуюся в Ирпене.

В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки 01
В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки 02
В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки 03
В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки 04
В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки 05
В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки 06

Источник: https://censor.net.ua/v3126919
 
 
 Топ комментарии
 
на месте этих домов, четыре года назад, был густой дубовый лес!!!!
уверен, ща появятся "3х рублёвые", которые будут пищать, что "там было болото"
НЕ БЫЛО ТАМ НИКАКОГО БОЛОТА! Там был густой лес, который уничтожили, чтобы устроить этот "заповедник" даунецких понаехавших
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В Ирпене такое постоянно, то просто в новостях про это не говорят
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Ні, вони всі прихильники соєвого беспредєла. Порошенко з Гройсманом вберегли їх бізнес від відповідальності.
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на месте этих домов, четыре года назад, был густой дубовый лес!!!!
уверен, ща появятся "3х рублёвые", которые будут пищать, что "там было болото"
НЕ БЫЛО ТАМ НИКАКОГО БОЛОТА! Там был густой лес, который уничтожили, чтобы устроить этот "заповедник" даунецких понаехавших
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На тому місці раніше був "циганский хутір" та притони наркоманів. Перші будівлі зведені були ще років 8-10 тому на очищених ділянках (зрубаних). Тепер мешканці цих будівель (на місці зрубаних ділянок) заважають іншим мешканцям більш пізніх будівель в доступі до місця їх проживання. Якщо ви такі борці за природу - відмовтесь від своїх квартир, знесіть будівлі - тоді повірю.
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застройщик за зеленского голосовал видать
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Ні, вони всі прихильники соєвого беспредєла. Порошенко з Гройсманом вберегли їх бізнес від відповідальності.
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Шановний, будівлі там будуються вже більше 10 років. Колишній мер ( з 2014 -Карплюк) був членом партії "Нові обличчя". Земельні ділянки виділялися ще в 2005-2010 роках, коли не було влади Порошенка ні Гройсмана. Всі дозволи забудовники отримали ще до Карплюка. Жителі, які протестують, придбали свої квартири точно в такому ж місці (раніше був занедбаний ліс) і це не завадило їм спокійно заселитися , назважаючи, що для них вирубали дерева. А депутати просто грали в популізм (вони щеб будку-туалет поставили). Для нових влансиків квартир це єдина дорога. Згідно всіх кодексі та законів вони мають на неї право .
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Ё**ный Карплюк и купленные гопники-титушки рулят.
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Карплюк там начебто вже не при справах, він готується в ВРУ і дистанціювався від скоєного. Там начебто його шістка зараз рулить, а точніше збирає дань з забудовників.
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головне зміст, а не хформа - так само депутан - не звичайна людина - може фсе! Из-за конфликта вокруг парковки в Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря - Цензор.НЕТ 9736
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Вася Шевченко f77d76ba. В Екатеринбурге протестуют против беспредела гундяевских "скрепоносцев".
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а шо депутани) не забудовники?! чи поки не забудовники?
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В Ирпене такое постоянно, то просто в новостях про это не говорят
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экскаватор, он горит или нет, это риторический вопрос? но, все теории всегда проверяются практическими опытами. Достаточно одной таблетки ))
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бутылку с бензином в эскаватор и уже икто ничего не сносит.
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бораточки отморозочки там есть всегда, что бы подержать своего работодателя. Хочешь кидай
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Обираєте депутатів і мерів? - так тепер знайте, кого треба обирати, і як топити...
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Якась будка.
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будка, яка унеможливлювала будівництво.
чисто символічна будова.
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Вот этот железный ларек..это и есть та общественная приемная..??
Днем может быть и приемная...а по ночам работала наливайкой....
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этот сортир...типа приемная...давно так не ржал....
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Через конфлікт навколо парковки в Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря - Цензор.НЕТ 4982там все, шо приносили приймали, коли не занято)))))))))))))
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ПОРА УБИВАТЬ БРЕХУНОВ !!!
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А сами депутаты хоть раз бывали в этой приемной или просто разрешили бумажку повесить типа это официальное здание.))
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Эта приёмная нардепов, больше похожа на пункт выдачи дешевых крепких алкогольных напитков, с томатным соком и соленым огурцом)))
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теперь каждый за себя - нравиться зебилы? - а и ради бога - теперь кто сильней,уверенней и самое главное с деньгами - тот и прав - а вы шо думали в сказку попали? - зебилы терпилы))))
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(((недострелянный - а шо он лично тебе сделал? вот мне аж интересно )))))
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Особисто я є частиною народа і мені легше написати про те добре що, він зробив: НІФІГА.
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вот по этому - 80 процентов в мире людей и есть идиоты - так писал еще сто лет назад Эдгард ПО - даже добавить не чего - просто как вам не стыдно - нет даже слов нет
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Ну, себе, як я зрозумів, ви відносите до розумних?
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До речі, стосовно дій Порошенко та його команди відносно сабжа. Якраз вони розв'язали руки забудовникам, які знищили околиці Києва, заборонивши будь які перевірки та спростивши процедури, які обмежували ненажерливість забудовників.
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ув. петя приводил законодательство нашей страны и принимал законы такие же как и в Европе - шо тут не понятно - у нас в стране от Евросоюза даже контролер находиться ,который тексты редактировал вместе с депутатами - и давайте расскажите тут всем, шо они в Европе живя по таким законам, живут плохо - хватит дурость писать - начните думать
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такі самі, як і в Європі?! Через конфлікт навколо парковки в Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря - Цензор.НЕТ 2029 Та що ви кажете?! Через конфлікт навколо парковки в Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря - Цензор.НЕТ 2029 То, у нас тепер все по-європейські? Оце так все функціонує у європах?
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Старий кляче: Ірпінь, дякуючи Карплюку, став містом європейського рівня. Людина показала на прикладі одного містечка, що можна зробити з країною за 4 роки. Про Ірпінь в позитивному плані добре освідомлені і в Європі, і США. Є два варіанти: або розвиток, або занедбаність. Вибирай -те! Якщо ви приводите в приклад розвиток Китаю, то майте на увазі, там будівництво йде шаленними темпами. І жителів ніхто не запитує. Доречі, в Пекіні при підготовці до Олімпіади просто попередили жителів про дату знесення будівель... .
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а почему не сносят панамских патриотов? Через конфлікт навколо парковки в Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря - Цензор.НЕТ 6494 Через конфлікт навколо парковки в Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря - Цензор.НЕТ 6494
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Та в Ірпені взагалі капєц із забудовою. Київ - рай порівняно з Ірпенем. Там і заповідний ліс вирубали, і на ділянках, де за планом мають бути, школи чи садочки, виростають багатоповерхівки. І школи в Ірпені в 2 зміни вже працюють...

А всім там завідує партія Старі риги Нові обличчя...

До речі, ця партія і на Коцюбинське негативно впливає. Більшість жителів Коцюбинського хочуть приєднатися до Києва, а Ірпінь ставить палки в колеса і навіть мера Коцюбинського відсторонили.
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а петькино бпп сильно отличается от пр? Через конфлікт навколо парковки в Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря - Цензор.НЕТ 5493 Через конфлікт навколо парковки в Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря - Цензор.НЕТ 5493
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А причому тут бпп? Мова про Ірпінь... Навіть Кличко в Києві не дозволяє собі того, що дозволяють в Ірпені. А ще мер Ірпеня за державні гроші по Америках катається - типу у "відрядження", хоча яке відрядження може бути в Америці???
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Ірпінь та Буча вже ніколи не відхаркають дії Карплюка та Федорука.
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а вони типа купували квартиру в будинку, що побудований без порушень, розвели як лохів.
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До речі, ті, хто сміється з прийомної нардепів - явно не українці, а проплачені кацапські тролі.

Бо українці пам*ятають, що на обох Майданах навіть намети робили приймальнями нардепів, аби менти їх не знесли.
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Как же за.бали эти ненасытные с.ки!! Убивают просто все вокруг,а потом за деньги от продаж квартир покупают себе и своим детям,внукам заграницей ,на природе ,среди зелени или на берегу моря,в чистых зонах,виллы.Я постоила дом в пригороде Берлина,у меня вокруг участка растет 5 дубов.Так я не имеею права их спилить!!! Ни одного.Должна вызвать коммисию и если они решат,что дерево старое и представляет опасность ,то только в этом случае.На своем собственном участке!!!А им лет по 70,если не больше.Другие деревья могу,а дуб нет.А на улице возле дома даже ветку не имею права отпилить от дерева!!
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Так раніше і тут так було. Але ненажерливість не має дна.
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Ірпінь та Буча відрізняються від решти столичних околиць якраз дикою забудовою колишнього бальнеологічного курорту та "легенів" Київа. Колись в ці міста вивозили на літнє оздоровлення тисячі дітей Києва та інших місць. Але сьогодні вже можна про це забути цінне природно-лікувальне середовище знищене. Натомість стіни будинків та забетоновані площі в літку прогріваються так що, в ночі нема чим дихати. Водопостачання та водовідвід вже не відповідав вимогам ще при Совку в кінці 80-х. А з того часу чисельність дуп зросла в тричі чи навіть в четверо. Тому, при піковому навантажені місто Буча зливає каналізацію в річку Буча, а м. Ірпінь в одноіменну річку Ірпінь. Так місцеві дупи передають привіт киянам бо обидві річки зливаються і впадають в Київське водосховище. Більше того, понаїхавші депутати, судді, прокурори та інша чиновна гопота в своїх приватних маєтках не маючи каналізації закачує своє лайно та фосфати від миючих засобів у скважини під землею. Ці дурні набили скважин з однієї сторони участка для забору води, а з іншої сторони участка помпують в свердловину лайно! Багато джерел водопостачання вже має занадто високий вміст фосфатів. Забудова Ірпеня та Бучі вже давно вийшла за межі самих міст і стала проблемою Києва.
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тут все дуже просто - прокуратурам близько до Києва дають квартири та земельні ділянки на цих землях, щоби не було проблем. І проблем немає.
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наскільки мені відомо то, проти мера Бучі Федорука щонайменше двічі відкривали провадження але він спокіно відкупався. Карплюк має коротший "послужний список" то ж відкупався тільки раз.
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Ірпінь та Бучу очікує страшне перенаселення, адже робота людей лише в Києві, а доріг на Київ мало.
Якщо врахувати, що ці колись невеликі містечка не розраховані на таку кількість населення, то це матиме і екологічну катастрофу, адже каналізація качається напірним колектором на Бортничі. Найменша аварія призведе до того, що десятки тисяч людей мають бігати до туалету до лісів, а ліси будуть вирубані.
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крім екологічної катастрофи є велика загроза криміналізації у випадку погіршення фінансово-економічної ситуації в країні. Оскільки там вже немає вільних територій не те що, для побудови шкіл та садочків, а навіть для невеликих підприємств. Весь добробут навколишніх територій зав'язаний на Київ, ці міста не є самостійними одиницями і вже не зможуть ними стати, а кількість населення буде постійно зростати. Тому, існує загроза перетворення цих міст в щось подібне "13 району".
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До речі, там питання не тільки в каналізації. Наскільки мені відомо то, ще декілька років тому розглядалися питання побудови водогону та очисної станції з Київського водосховища. Та все закінчилося балачками.
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ну все логічно - скидаємо залпові каналізаційні викиди у річки Ірпінька та Бучанька, які йдуть в Київське море, а звідтіля - знову назад в водопровід - пий народ своє ж.
Все по Войновичу - кругоооборот дерьма в природе.
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Папуасе. Каналізаційні стоки ні в Ірпінь, ні Бучанку не зливають. Каналізаційні колектори звязані з Києвом. Ці річки чисті ( частково є скид з колишнього заводу Прогрес _тепер СБК та с лозаводу, проте вони майже не працюють). Міста мають тіж самі проблеми, що й навкруги Києва. Не більше -не менше. Такіж саме проблеми мають всі європейські столиці. Буча та Ірпінь -красиві європейські міста, які приваблюють нових мешканців. Саме люди своїми гаманцями роблять вибір і купують те, що їм подобається.
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ну чого обзиватися? - я ж не знав! там вище чоловік-кінь написав про таке, що є залпові скиди в річки Бучанька та Ірпінька.
та й ось люди писали, що страшенно воняє риба, бо є скиди:
https://censor.net.ua/news/443098/pravoohraniteli_provodyat_obyski_v_irpenskom_gorsovete_fotoreportaj
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Бучу часто проїжджаю...раніше горіли торфяники, останні років зо два не горять - але їдеш воняє ця фабрика Деліція викидами запахів від поганого печива, так колись воняло в Києві біля заводу Карла Маркса
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Вигрібна яма то не свердловина. Яма на 3 бетонні кільця і нічого туди не помпують, а навпаки викачують раз на місяць, а свердловина для забору води на 60-70 метрів і ніяк з ямою не сполучається.
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Ви погано поінформовані в "********" технологіях приватного водовідводу. І хоча за таке передбачена стаття та, кого з "еліти" цим налякаєш, коли у нас завжди найдеться виключення з закону?
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та й хто те контролює? - ніхто. Екологічної поліції немає
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До речі, хто вам сказав що, сполучені судини не пов'язані між собою? Ви що, в школі фізику прогулювали? Навіть вигрібна яма, яка не ізольована від навколишнього середовища сполучена з водоносним горизонтом. Можливо не за рік, а за десять ваші чи сусідські, а скоріше і ваші і сусідські фекалії та миючі засоби дійдуть таки до вашої свердловини.
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В геологічних умовах Київщини відсутні великі кам'яні пласти, а тим більше північно-західніше від Києву геологія створена за рахунок льодовикових морен (відкладів). Тут перемішані шари гальки, глини та піску, які свого часу принесли декілька хвиль льодовиків. За царів на місті Ірпіня взагалі були піщані дюни, які звалися Безліссям. Початком минулого століття були засаджені лісом за кошти царської казни, а також німцями під час Другої світової (окупанти платили жителям навколишніх сіл 1 марку за день роботи на посадці лісу).
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знищуються ірпінські ліси - це легені Києва, адже, роза вітрів така, що північно-західний вітер надував свіже повітря на Київ. Кияни скоро будуть дихати вихлопами з Ірпеня.
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о я вас прОшу, це що, в перший раз?
наскільки я пам"ятаю, навіть жиріновський висловлював обурення забудовниками ірпіня, коли ті хотіли будувати прямо на могилах радянських солдатів.
П.С.
питання ж в тому, що нашому бидловиборцю це абсолютно байдуже.
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Если тут снесли депутатскую приемную, то и в Харькове могут. Как показывает практика, надпись депутатская приемная не является гарантией защиты от каких-то действий.
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Давно назріло питання нормування забудови на рівні державного законодавства. Де, кількість жителів буде напряму прив'язана до можливостей інфраструктури. Якщо відсутні умови для забезпечення людського розвитку та добробуту то, повинно бути заборонено будівництво багатоквартирних будинків взагалі. Крім того, будівництво багатоквартирних будинків повинно контролюватися державними органами так само, як транспорт, харчова промисловість та фармакологія, а архітектори та будівельники нести безпосередню відповідальність за якість роботи.
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Вже рік діє закон про забудову насенних пунктів.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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