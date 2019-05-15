 В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Ирпеня, активистка Михайлина Скорик, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, конфликт возник из-за того, что один из застройщиков города решил обустроить в дворике, где распологается парковка, скамейки и деревья, проезд к построенной им по соседству высотке.

Жители прилегающего к дворику дома выступили категорически против ликвидации их скверика и парковки. Однако застройщик все-таки срубил один из растущих в дворике дубов. Для защиты остальных деревьев и парковки местные жители обратились к народным депутатам и в результате поставили во дворике общественную приемную народных депутатов Андрея Ильенко и Павла Кишкаря.

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Вчера, 14 мая, застройщик попытался снести данную общественную приемную, но протест местных жителей помешал этому. Сегодня, 15 мая, в 5.30 утра застройщик снова пригнал технику для сноса общественной приемной.

"5:30 утра. Ирпень. Застройщик с помощью экскаватора обматывает и похищает вагончик с надписями "общественная приемная" депутатов Павла Кишкаря и Андрея Ильенко.Напомню, этим вагончиком жители ЖК Затишний пытаются защитить свой до сих пор тупиковый двор от потока в 200-300 машин, которые должны поехать к высотке на 500 квартир. Полиция приехала на вызов людей. Экскаватор, который разбудил людей в 5 утра, оказался ничей. Сейчас люди стоят, протестуют. На 11:30 приедет власть", - рассказала Скорик.

"Сначала вы покупаете квартиру в 5-этажке Ирпеня, где застройщик вам рисует ЖК, что утопает в лесу. Из леса вам оставляют 5 дубов, делая из них парковку. Затем соседней застройщик на 15 сотках вместо сквера, что есть в плане застройки квартала, строит дом на 20 этажей и 500 квартир. Затем этот соседний застройщик как депутат голосует за новый генплан, где фиксирует свою незаконную высотку как свершившийся факт. Проезд к ней он планирует через ваши парковки и дубы. Затем он приходит в ваш двор и требует убрать скамейки и машины. Вы защищаете парковку, дерева и двор, но один из дубов его наемники валят в 5 утра. Для защиты остальных 4 дубов и собственного двора вы ставите вагончик-общественную приемную депутатов Верховной Рады Украины Павла Кишкаря с письмом Андрея Ильенко к и.о.мэра Анастасии Попсуй с просьбой не трогать и защищать вагончик. В разгар рабочего дня, когда вы не дома, к вам приходят охранники с наемниками и тянут вагончик, чтобы сделать проезд соседнему застройщику по вашему двору", - пояснила Скорик ситуацию, сложившуюся в Ирпене.











