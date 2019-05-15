 В Ирпене сносят общественную приемную нардепов Ильенко и Кишкаря из-за конфликта вокруг парковки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Ирпеня, активистка Михайлина Скорик, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, конфликт возник из-за того, что один из застройщиков города решил обустроить в дворике, где распологается парковка, скамейки и деревья, проезд к построенной им по соседству высотке.
Жители прилегающего к дворику дома выступили категорически против ликвидации их скверика и парковки. Однако застройщик все-таки срубил один из растущих в дворике дубов. Для защиты остальных деревьев и парковки местные жители обратились к народным депутатам и в результате поставили во дворике общественную приемную народных депутатов Андрея Ильенко и Павла Кишкаря.
Вчера, 14 мая, застройщик попытался снести данную общественную приемную, но протест местных жителей помешал этому. Сегодня, 15 мая, в 5.30 утра застройщик снова пригнал технику для сноса общественной приемной.
"5:30 утра. Ирпень. Застройщик с помощью экскаватора обматывает и похищает вагончик с надписями "общественная приемная" депутатов Павла Кишкаря и Андрея Ильенко.Напомню, этим вагончиком жители ЖК Затишний пытаются защитить свой до сих пор тупиковый двор от потока в 200-300 машин, которые должны поехать к высотке на 500 квартир. Полиция приехала на вызов людей. Экскаватор, который разбудил людей в 5 утра, оказался ничей. Сейчас люди стоят, протестуют. На 11:30 приедет власть", - рассказала Скорик.
"Сначала вы покупаете квартиру в 5-этажке Ирпеня, где застройщик вам рисует ЖК, что утопает в лесу. Из леса вам оставляют 5 дубов, делая из них парковку. Затем соседней застройщик на 15 сотках вместо сквера, что есть в плане застройки квартала, строит дом на 20 этажей и 500 квартир. Затем этот соседний застройщик как депутат голосует за новый генплан, где фиксирует свою незаконную высотку как свершившийся факт. Проезд к ней он планирует через ваши парковки и дубы. Затем он приходит в ваш двор и требует убрать скамейки и машины. Вы защищаете парковку, дерева и двор, но один из дубов его наемники валят в 5 утра. Для защиты остальных 4 дубов и собственного двора вы ставите вагончик-общественную приемную депутатов Верховной Рады Украины Павла Кишкаря с письмом Андрея Ильенко к и.о.мэра Анастасии Попсуй с просьбой не трогать и защищать вагончик. В разгар рабочего дня, когда вы не дома, к вам приходят охранники с наемниками и тянут вагончик, чтобы сделать проезд соседнему застройщику по вашему двору", - пояснила Скорик ситуацию, сложившуюся в Ирпене.
уверен, ща появятся "3х рублёвые", которые будут пищать, что "там было болото"
НЕ БЫЛО ТАМ НИКАКОГО БОЛОТА! Там был густой лес, который уничтожили, чтобы устроить этот "заповедник" даунецких понаехавших
чисто символічна будова.
Днем может быть и приемная...а по ночам работала наливайкой....
А всім там завідує партія
Старі ригиНові обличчя...
До речі, ця партія і на Коцюбинське негативно впливає. Більшість жителів Коцюбинського хочуть приєднатися до Києва, а Ірпінь ставить палки в колеса і навіть мера Коцюбинського відсторонили.
Бо українці пам*ятають, що на обох Майданах навіть намети робили приймальнями нардепів, аби менти їх не знесли.
Якщо врахувати, що ці колись невеликі містечка не розраховані на таку кількість населення, то це матиме і екологічну катастрофу, адже каналізація качається напірним колектором на Бортничі. Найменша аварія призведе до того, що десятки тисяч людей мають бігати до туалету до лісів, а ліси будуть вирубані.
Все по Войновичу - кругоооборот дерьма в природе.
та й ось люди писали, що страшенно воняє риба, бо є скиди:
https://censor.net.ua/news/443098/pravoohraniteli_provodyat_obyski_v_irpenskom_gorsovete_fotoreportaj
наскільки я пам"ятаю, навіть жиріновський висловлював обурення забудовниками ірпіня, коли ті хотіли будувати прямо на могилах радянських солдатів.
П.С.
питання ж в тому, що нашому бидловиборцю це абсолютно байдуже.
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