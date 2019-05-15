 Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. Швеция и США добиваются его экстрадиции.
Заместитель головного окружного прокурора Швеции Ева-Мария Перссон сообщила о том, что правоохранительные органы возобновили расследование против Джулиана Ассанджа.
Напомним, в 2010 году Дж. Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах. В 2012-м Великобритания приняла решение о его экстрадиции. Дж. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 году власти Швеции приостановили его дело.
Ассанж свою вину отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, где его могут привлечь к ответственности за публикацию секретных дипломатических и военных документов на портале WikiLeaks.
В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.
В Вестминстерском магистральном суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.
Суд в Великобритании отправил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.
А у нас в гуртожитку була дівчинка, яку за два роки ;гвалтували; двічі. Обидва вона була ще цнотливою. Хлопці, вірніше їхні батьки, втратили все. В одного так і квартиру продали. В результаті ;згвалтування; зрештою і заміж за крутелика вийшла. Розумна дівка.
(с)
https://lifeglobe.net/entry/4693
Тобто, сексуального бажання у нього нема ?
А =щупать= без дозволу не можна.
У мене було дві знайомі дівчини в Україні, яких зґвалтували + ще в гуртожитку додатково були такі випадки. Звичайні штани. Не велетні. Але виродки.
На жаль.
Левацкая пропаганда уже многие годы втирает населению что все мужчины - сексуальные монстры и психи, у которых мозг занят только тем чтобы изнасиловать всех женщин, попавшихся на их пути.
До чоловіків так не ставлюся. Але разом з тим вуха теж не розвішувала ніколи.
І правильно робила. Та й роблю.
Бо самозахист і турботу про свою особисту безпеку ніхто не відміняв.
начинал свой викиликс- как разоблачение коорупции в США, ЕС и кацапии
а потом сказал- не, меня страны третьего мира не интересуют
и когда ему давали инфу по кацапии- он отказывался ее публиковать
может быть и так
но нельзя судить по его внешности- что типа он ботан
чикатило тоже был не гопнического вида
система и государство это враг свободной личности
но судя по твоему флажку- ты еще тот любитель хорошей системы и государства
....сходи немедленно к доктору!
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Ну то есть не совсем традиционные представления о сексуальном насилии
С одной девушкой он презерватив не использовал, в то время как она просила.
А вторая вообще спала и согласия на секс не давала.
Подмешали или нет - не знаю
Или выпившая была
Я не помню, читала об этом давно
Я пытаюсь сказать, что сексуальное насилие гораздо шире традиционных представлений о нем.