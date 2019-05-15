 Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. Швеция и США добиваются его экстрадиции.

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Заместитель головного окружного прокурора Швеции Ева-Мария Перссон сообщила о том, что правоохранительные органы возобновили расследование против Джулиана Ассанджа.

Напомним, в 2010 году Дж. Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах. В 2012-м Великобритания приняла решение о его экстрадиции. Дж. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 году власти Швеции приостановили его дело.

Ассанж свою вину отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, где его могут привлечь к ответственности за публикацию секретных дипломатических и военных документов на портале WikiLeaks.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

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В Вестминстерском магистральном суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.

Суд в Великобритании отправил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.