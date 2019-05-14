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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9148) Лещенко (554) Луценко (7480) Трамп (2254)

 "Лещенко - это пример политического скунса", - Луценко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил народного депутата Сергея Лещенко со скунсом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время брифинга на котором Луценко прокоментировал заявления Лещенко о контактах генпрокурора с американскими чиновниками для сохранения за собой места главы ГПУ.

"В мире есть такой зверек - он называется скунс. Он известен ни умственными способностями, ни какими-то бойцовскими качествами, а только тем, что может испортить воздух настолько, что вокруг него не возможно оставаться никому из нормальных людей. Сергей Лещенко - это пример такого политического скунса", - сказал Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3126814
 
   
 Топ комментарии
 
И в чем же он обнаглел, интересно? Вывел на чистую воду коррупционные связи и платежи?

Тебя квартирка смущает? А дворец Луценко, который никогда в жизни не работал, а всю свою жизнь был политиком и госслужащим тебя не смущает? А то, что за все время работы Луценко не был посажен ни один коррупционер - тебя не смущает? А то, что взятые с поличным бриллиантовые прокурворы до сих пор работают в Генпрокуратуре под началом Луценко - тебя не смущает?
Ппц просто, сколько у нас в стране откровенных дебилов, которые ведутся на спекуляции таких паскуд, как Югик Луценко.
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Як на мене, саме пан луценко та його нікчемна сімейка - і є політичними скунсами в політикумі України.. Сподіваюсь - скоро від скунсів луценків Україна звільниться.
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Лєщенка пора взяти за шиворот за його ватну діджейку і квартирку за 400 кусків сволоч обнагліла в крац
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Очередная хамовитая порохосвинья.
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получать-то от олигархов не запрещено, а вот не декларировать и не платить с них налоги в размере 15% - самое, что ни на есть, подсудное дело.
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серОжа скунс...нормально...походит...😀
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Сша заявили якщо беня знов вкраде приват то кредитів не буде а це дефолт побачите яе ці сероні переобуються в повітрі це шкури топові
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А Сереня где-то топит за Приват и Коломойшу? Цитатку можно?
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генитальный алкаш опять ханки пережрал?
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Може, горілка прокисла. А може, закуска виявилась паленою. Науці то невідомо. "Лещенко - це приклад політичного скунса", - Луценко - Цензор.НЕТ 6869
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а может и жинка ххх лиття во сне к нему приходила.
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Ого. Мабуть, не проти ночі буде згадана, являлась сюди, щоб відрядити до спаму.
Іш ти, праказніца! "Лещенко - це приклад політичного скунса", - Луценко - Цензор.НЕТ 1350
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Гаразд. Лещенко - політичний скунс. Хто ж тоді Югик?
У тваринному світі такої почвари просто не існує. Доведеться гарненько пошукати аналог у міфологіях народів світу.
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Як це "хто"?!
Зі слів майбутнього глави Вовиної адміністрації містера Богдана:
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек.."

Ти не згоден з Богданом, значить, ти порохобот!
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Пан Богдан - ще той гуморист.

А коли серйозно, то в країні визріла здоровенна халепа. Подивіться, як стравлюють людей - одних з іншими. Слова "порохобот" і "зе-бот" за короткий час стали ледь не матюками. Хоча правдивих ботів дуже мало, це жодним чином не перешкоджає маніпуляторам кидатися такими словами наліво й направо. Як би справа не закінчилась великою бійкою серед звичайних громадян, під час якої маніпулятори з їхніми "папіками" тихенько звідси накивають копитами.
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Мал клоп, бородат, в очках, с жестяной челестью, да вонюч!
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на него как то пофиг, а вот из-за его действий у нас может возникнуть напряженка в отношениях со Штатами
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Бу га га.
соя, а вы еще топите за югика или нет? Спрашиваю для общей инфы
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А что - не видно, что топят, аж захлебываются?
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Після історії з США думаю так, Зе вже теж казали, що він не з ними. Ті й Йованович вже пішла - криші нема
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"Лещенко - это пример политического скунса", - Луценко" - шоумен и барыга Югик, вместе со своей Кикиморой, не находит себе места, всё рыло в пуху, как выйти сухим из воды, как спрятать заработанную преданной, собачьей верностью своему хозяину, шоколадному офшорнику, халупу на миллион баксов, и куда тикать, был же простым, скромным барыгой, так нет, захотел в воровскую элиту, но рылом не вышел, теперь, видимо, пригодятся наработки по отсидки в местах не столь отдалённых.
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наш парламент - настоящий зоопарк: вомбаты, скунсы, опоссумы и капибары.....
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По слухам, от скунсовой вони (опять же, по слухам, собачки страдают от опрыскивания) очень помогает томатный сок, вымыл собачку - и как рукой сняло.
Вы попробуйте с представителями "зоопарка" такой эксперимент провести, вымыть из в чем-нибудь ядреном...
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Так "боярам" для омовения лучше всего царская водка подойдёт. И ванну по края набрать, чтобы наверняка хватило. И ядрёно, и по чину. Они же "ылита".
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Ничего страшного-- переживёшь. Ведь тебя же не воротило быть ген.прокурором без опыта и диплома,как и твою жёнушку --женщиной третьего тысячелетия--от вида которой,третье тысячелетие так испугалось,что чуть не наступило)). От других может и больше шёл "политический"смрад,но вас это не пугало,вы готовы были и задохнуться, лишь бы шло вам в карман.
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Хочу напомнить Луценко, что он сам, Порошенко и вся АП открыто поддержала Клинтон во время выборов (собственно, в этом нет криминала). Так зачем сейчас эта вся комедия? Чего, Луценко, собственно добивается? Хочет подстелиться под Трампа? Ну так в США командует не только Трамп. А вообще интересно что сделает Луценко, если на этот раз выиграют демократы.
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Вони Чорну бухгалтерію дістали? Наче ні
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Алина написала как пернула. О чем пост в принципе?! Ты дурочка, Алина?
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Україна вже феномен. Країна стала ніби золотим Клондайком як для Республіканської партії США, так і для Демократичної партії США.... Головне, щоб не перетворитись у КЛОУНдайк))
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Здесь я с Югой согласен на все 100 - Лещенко из тех журналюг, которым нужен скандал, любой ценой. Главное - получить гонорар.
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Да и никакой неприкосновенности он не лишится, она ему как воздух нужна. А то у же начал заявлять, снова ради пиара
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и который пять лет последних забывал, что он депутат, а не журналист... его это не останавливал чтобы печатать то, что выгодно его заказчикам
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Та він і в БПП був і з Саакашвілі був і з Демальянсом був. Ще той скунс, для якого гроші понад усе
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ну вот американцы сейчас и это проверят, куда уходили их налоги и почему вместо борьбы с коррупцией "борцы" занимались своим благоустройством
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к стати дом 200м кв это ну очень скромно, это практически дачка........ нагуглите если шо
проэкты допустим или в категории "продам"........ то есть такой дом может себе позволить
допустим агроном среднего хозяйства.... тракторист-комбайнёр-механизатор..... это я к
тому что бочки по чём зря катать не стоит......
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У Зеленского поддерживают Луценко. Поэтому против него только порохоботы. А Лещенко - это скунс.
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В идеале для Юги,мабуть,щоб над ним пархали только бабочки-лимонницы.Тобто Юга пёрднул,а виноват Лещенко
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случайные встречи "Лещенко - це приклад політичного скунса", - Луценко - Цензор.НЕТ 9025 - Амстердам ...- смотрим на нЭдовольгый фЭйс бЭни - а юГик идиота включил...- о чем терли...
"Лещенко - це приклад політичного скунса", - Луценко - Цензор.НЕТ 6518

"Лещенко - це приклад політичного скунса", - Луценко - Цензор.НЕТ 34

а это ... - милые семейные встречи на разных всяких ...-это иногда больше чем слова...- а тем кто 73% и 25 % снова бросают "кости" - грызите и грЫзитесь...- классика развода идиотов...
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не исключено что сугубо личное.... долевое.... по работе тоисть........
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А социалист Луценко, сошка предателя Александра Мороза воняет так,
что и живоное не подберёшь. Так воняет только Луценко
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"Что это значит простым языком. Дегенерат генпрокурор который на момент выборов в 16 году до усирачки топил за демократов (твиты и тексты поднимем) переобулся в воздухе и теперь обвиняет демократов в дискредитации Трампа"

Та отож((
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я не понимаю, чем вообще занят генпрокурор Украины? ему ***** делать чи шо
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Сядет ваш Сэрожа и не сумлевайтесь, зебилы. На этот раз присвоили деньги американских налогоплательщиков, а это святое. Сядут усе!
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Зря он так о скунсах! Вижу их каждое раннее утро, гуляя с собакой. Главное не делать резких движений и спокойно проходить мимо. Совершено спокойные животные. Как мне кажется, даже позируют для фотографий.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Лещенко - это пример политического скунса", - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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