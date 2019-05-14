 "Лещенко - это пример политического скунса", - Луценко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время брифинга на котором Луценко прокоментировал заявления Лещенко о контактах генпрокурора с американскими чиновниками для сохранения за собой места главы ГПУ.
"В мире есть такой зверек - он называется скунс. Он известен ни умственными способностями, ни какими-то бойцовскими качествами, а только тем, что может испортить воздух настолько, что вокруг него не возможно оставаться никому из нормальных людей. Сергей Лещенко - это пример такого политического скунса", - сказал Луценко.
Жах який...
Іш ти, праказніца!
У тваринному світі такої почвари просто не існує. Доведеться гарненько пошукати аналог у міфологіях народів світу.
Зі слів майбутнього глави Вовиної адміністрації містера Богдана:
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек.."
Ти не згоден з Богданом, значить, ти порохобот!
А коли серйозно, то в країні визріла здоровенна халепа. Подивіться, як стравлюють людей - одних з іншими. Слова "порохобот" і "зе-бот" за короткий час стали ледь не матюками. Хоча правдивих ботів дуже мало, це жодним чином не перешкоджає маніпуляторам кидатися такими словами наліво й направо. Як би справа не закінчилась великою бійкою серед звичайних громадян, під час якої маніпулятори з їхніми "папіками" тихенько звідси накивають копитами.
соя, а вы еще топите за югика или нет? Спрашиваю для общей инфы
Вы попробуйте с представителями "зоопарка" такой эксперимент провести, вымыть из в чем-нибудь ядреном...
проэкты допустим или в категории "продам"........ то есть такой дом может себе позволить
допустим агроном среднего хозяйства.... тракторист-комбайнёр-механизатор..... это я к
тому что бочки по чём зря катать не стоит......
а это ... - милые семейные встречи на разных всяких ...-это иногда больше чем слова...- а тем кто 73% и 25 % снова бросают "кости" - грызите и грЫзитесь...- классика развода идиотов...
что и живоное не подберёшь. Так воняет только Луценко
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
Та отож((