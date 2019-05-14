 "Лещенко - это пример политического скунса", - Луценко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время брифинга на котором Луценко прокоментировал заявления Лещенко о контактах генпрокурора с американскими чиновниками для сохранения за собой места главы ГПУ.

"В мире есть такой зверек - он называется скунс. Он известен ни умственными способностями, ни какими-то бойцовскими качествами, а только тем, что может испортить воздух настолько, что вокруг него не возможно оставаться никому из нормальных людей. Сергей Лещенко - это пример такого политического скунса", - сказал Луценко.

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