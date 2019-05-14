 Все украинские олигархи-владельцы телеканалов завязаны на России, - Шустер. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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0:22 Возвращение в Украину

3:22 Вектор движения страны и "парадоксы" украинского народа

5:30 Как пропадает доверие народа к власти на примере Ющенко и Порошенко

8:05 5 лет правления Порошенко

21:40 Вопросы к Зеленскому

25:48 Специфика украинского медиа-рынка

38:12 Цели возвращения в Украину и создание нового телепродукта

44:00 Цензура на украинском ТВ

49:21 Связи Росии и Украины, как выстраивать в будущем отношения

56:00 Информационная война между Россией и Украиной

1:01:55 Анализ прошлого

1:03:45 Почему бюджет современного хорошего политического ток-шоу составляет порядка 70 тысяч долларов, зарплата Савика Шустера $10 тыс, современное рыночное телевидение

1:21:42 Реформа общественного телевидения.

Напомним, 15 января 2016 года телеведущий Савик Шустер сообщил, что получил повестку о вызове в следственное управление финансовых расследований налоговой инспекции по уголовному делу. Налоговая служба сочла подозрительным, что "Савик Шустер Студия" продала Национальной телекомпании Украины свои программы по цене ниже рыночной (за 12 грн) и обвинила студию в уклонении от уплаты налогов. Студия обжаловала это решение.

25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустера на работу в Украине под предлогом, что он не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство. Шустер заявил, что, преследуя "Савик Шустер Студию", Государственная фискальная служба "выполняет заказ людей, которым не выгодно, чтобы на телеканалах звучала правда", а ее глава Роман Насиров сводит с ним личные счеты.

13 июня суд отменил запрет Шустеру на трудоустройство в Украине. В конце августа налоговая снова оштрафовала "Савик Шустер Студию". Студия обжаловала это решение во всех инстанциях.

В декабре 2017 года Киевский апелляционный административный суд отменил штрафные санкции, а приказ о проведении проверки признал законным. Студия подала кассационную жалобу на это решение, чтобы признать проверку налоговой незаконной.

15 ноября 2018 года студия сообщила, что после трех лет судебных тяжб Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.