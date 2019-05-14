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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:выборы (22351) Зеленский (1240) Порошенко (17475) СМИ (3185) Шустер (506) телевидение (521) Бутусов Юрий (1706) Елизаров (2)

 Все украинские олигархи-владельцы телеканалов завязаны на России, - Шустер. ВИДЕО

Телеведущий Савик Шустер и генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров рассказали в интервью о своем возвращении в Украину после президентских выборов, о будущих проектах на украинском телевидении, почему производство качественного политического ток-шоу стоит от 50 до 150 тысяч долларов, какая зарплата топовых украинских телеведущих, почему политики не готовы работать по закону с телевидением, а также какие выводы должны сделать граждане Украины, чтобы в очередной раз не упустить исторический шанс на развитие государства.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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0:22 Возвращение в Украину
3:22 Вектор движения страны и "парадоксы" украинского народа
5:30 Как пропадает доверие народа к власти на примере Ющенко и Порошенко
8:05 5 лет правления Порошенко
21:40 Вопросы к Зеленскому
25:48 Специфика украинского медиа-рынка
38:12 Цели возвращения в Украину и создание нового телепродукта
44:00 Цензура на украинском ТВ
49:21 Связи Росии и Украины, как выстраивать в будущем отношения
56:00 Информационная война между Россией и Украиной
1:01:55 Анализ прошлого
1:03:45 Почему бюджет современного хорошего политического ток-шоу составляет порядка 70 тысяч долларов, зарплата Савика Шустера $10 тыс, современное рыночное телевидение
1:21:42 Реформа общественного телевидения.

Напомним, 15 января 2016 года телеведущий Савик Шустер сообщил, что получил повестку о вызове в следственное управление финансовых расследований налоговой инспекции по уголовному делу. Налоговая служба сочла подозрительным, что "Савик Шустер Студия" продала Национальной телекомпании Украины свои программы по цене ниже рыночной (за 12 грн) и обвинила студию в уклонении от уплаты налогов. Студия обжаловала это решение.

25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустера на работу в Украине под предлогом, что он не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство. Шустер заявил, что, преследуя "Савик Шустер Студию", Государственная фискальная служба "выполняет заказ людей, которым не выгодно, чтобы на телеканалах звучала правда", а ее глава Роман Насиров сводит с ним личные счеты.

13 июня суд отменил запрет Шустеру на трудоустройство в Украине. В конце августа налоговая снова оштрафовала "Савик Шустер Студию". Студия обжаловала это решение во всех инстанциях.

В декабре 2017 года Киевский апелляционный административный суд отменил штрафные санкции, а приказ о проведении проверки признал законным. Студия подала кассационную жалобу на это решение, чтобы признать проверку налоговой незаконной.

15 ноября 2018 года студия сообщила, что после трех лет судебных тяжб Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/v3126801
 
   
 Топ комментарии
 
Радий вітати Савіка в Україні.. Нажаль - життя того, хто обіцяв померти за свободу слова в Україні - поки , що жевріє..
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Він шоумен, а ні журналіст. За гроші давав ефір та піарив будь-кого
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Шустер -проросийская шестерка, засланный казачок. после Майдана 2004, когда донецкую кацапскую шваль придавили, они боялись голос подать, Янукович и свора так же смылись на пол года за границу и тут еврей Пинчук притянул никому неизвестное существо, которое организовало на канале петушиные бои, было единственное место, где могли показаться регионалы, откуда и начали свое возрождение. другие каналы еще держали себя в рамках, а у этого деятеля каждую неделю, а потом каждый день, шло обсиралово Юща, реформ, европейского курса.
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Ну теперь-то они быстренько переориентируются на Тель-Авив!
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ахереть. Продажа за 12 гривень - законно. Не платить с продажи деньги в госбюджет -супер.

какой еще на фиг Гондурас?
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стиль Шустера - разделить страну на две трибуны и качать бабло
главное- чтобы две стороны сцепились, а дальше быдло будет годами плевать в ящик
запомните: он никогда не возьмётся за обсуждение реальных проблем - медицины, образования, пенсий, коммуналки,.войны в Донбассе и проч - его задача разделить и рулить обливанием говном
-Мустафа!!! -....
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Интересно кому єто г-но опять понадобилось?
Сявик матерый, не журналист, - агент влияния.
Не тупой, как какой нибудь джангиров, а хитрая антиукраинская мразь которая с помощью манипуляций, подбора гостей, липових голосовалок в ефире подводила к требуемому заказчиками выводу. Когда рыгам зачесался "бандеровский фошизм" именно сявик исполнял основную скрипку в накачке антибандеровской истерии на Востоке Украины что в итоге и дало лугандонию. В свое время неплохо поработал для реванша рыгов и просто виртуозно отлизывал овощу.
Его судить надо а не в телевизор.
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В 2014 году Беня своей "проукраинской" позицией, успешно спас свои активы в Днепре (чего не удалось Ахметову в Донецке). Сейчас, с помощью Зелинского, и вовсе успешно восстановит свое БИЗНЕСС СТАТУСКВО в Украине......
Остается только вопрос его анексированных Рашкой БИЗНЕСС-АКТИВОВ в Крыму и восстановления бизнесс связей с русскими....

Решить этот вопрос можно двумя путями.... Через международные суды... но это долгий путь, и не факт, что русские станут выполнять решения этих судов.... а про востановления бизнесс связей с русскими, вообще можно забыть....

Второй путь, проще и предпочтительней..... Постараться примирится с русскими, заставить их забыть, что он "натворил" не только в Днепре, но и как жег вату в Одессе.... Задача конечно не из простых, но можно постараться....Для начало, все это нужно обозвать "ГРАЖДАНСКИМ КОНФЛИКТОМ"(это был явно посыл русским, а не украинцам).... Тоесть это была заявочка для русских, что он готов принять философия русских по донбассу и вести переговоры с ними.....

Ну а имея такой козырь в рукаве, как президента Зеленского..... шансы на примирение с русскими, только возрастают.... Единственное, что не сходится в этом Бенином пазле... это ВР и провладное большинство в этой Раде от СЛУГИ НАРОДА.... Поэтому он Зелю так и торопит с этой инагурацией, роспуском и перевыборами.......
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Савик Шустер (урождённый Шевелис Михайлович Шустерис; род. 22 ноября 1952, Вильнюс, Литовская ССР, СССР) - журналист и телеведущий.В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду.На российском ТВ работал с конца 1990-х. С 2001 года на российском телеканале «НТВ», и параллельно на радио «Свобода». Является гражданином Канады и Италии. ( первая жена итальянка,вторая россиянка). С 2005 г работал на Украине- ICTV, Украина, Интер,
1-ый Национальный, опять Интер, Украина, 1+1.
В феврале 2019 года Шустер стал основателем международного социологического фонда Open Mind Foundation, специализирующегося на анализе человеческих эмоций.Фонд был запущен в разгар президентской гонки.
Википедия
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То что Мародер прокацапский-никого не удивляет.Учитывая что в партнерах у него кум пуйла....
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Це не зовсім правда. Не так з Росією, як з російськими жидами-олігархами та їхньої клікою єврейської мафії. Етнічних росіян серед них коли б 50% було. Всі світові змі підконтрольні жидам та шабесгоям і протовкують тільку ту трактовку подій, яка вигідна їм. Гляньте хоча б на керуючих всілякими західними ББС та СНН - все жиди.
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ну правду услышать у любой власти вызовет негатив ... мне нравилась его выборка репрезенства гостей в студии хотя было бы побольше денег могли и в онлайне на всю страну охватить по регионам на горячие проблемы.... с Петей в начале в десны целовались.... мне интересно если проект как то воскреснет насколько дружбы с Зелей хватит?
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нехай би зі своїми проектами він їхав до своїх генеральних спонсорів, на рашу.
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"Зав язані на Росії" - зрозуміло чому всі серіали на всіх ТБ каналах України знімають на кацапській мові без ознак зйомки в Києві або містах України, серіал "Пес" то свого рода "шедевр" прокацапського стилю - там навіть головні герої розмовляють на расєйській манєр ковтьаючи голосні букви у словах Всі українські олігархи-власники телеканалів зав'язані на Росії, - Шустер - Цензор.НЕТ 5018
Кортче кажучи - нафіг таких олігархів з України!
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классика - и как всегда работает...

"Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь."
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С приездом Савик ! Украина рада хорошим людям ! А то надоели наши рожи Ганапольские , Вересни , Березовцы и всякая мразь с 112 и Ньюз -1 .
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наші надоїли, давай консерви кацапські, жри їх сам, а всякі Шлюхстери нафіг тут не треба. Чим тебе Вересень не влаштовує? комплекс меншовартості?
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То что ,кто то еврей и ли не еврей мне все равно . Шустер уроженец Литвы и гражданин Канады и Италии . к параше имеет отношение оч малое . Вересень и Говнопольский норм , но они записались в пропагандоны , а Шустер им никогда не был , даже Е Киселев и тот оч оч аккуратно -работал - на Прямом .понимая к чему дело идет .
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Шлюхстер був продажний завжди, якщо спочатку його програму ще можна було дивитись, топотім вона петеворилась на лайно, точніш він її такою зробив, і йому за це платили.
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Все журналисты получают за свою работу деньги , я лично большой заангажированности не видел за Шустером . в отличие от других . поэтому и рад приезду .А вот Пепа гадит и срет . гадит на коврик перед Зеленским . Вот он реальная мразь путлеровская .еще много узнаем за мародера .
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Все каналы завязаны на Россию и на всех (кроме одного-двух) льют грязь на Пороха уже 5 лет )) Савик открыл глаза!
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а він чого повернувся, там нафіг нікому не треба, своїх вистачає, вирішив знову прсмоктатись до кацапських грошей, лайном під замовлення поливати?
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Ну це вже занадто : При януковичу було краще ? Його повернення бажають ? Тільки яничари чи ворог України , так як його політика була спрямована на ТЬОМНИЙ союз з РФ ! Відчувається вплив на Савіка проросійських сил в Європі ...
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вы не задумались - почему такой супер восстребованый шУстренький не нашел себя в Италии, Канаде, в США..., Европе - где ТОПовые ТВ ведущие зарабатывают миллионы...- а оно в Украину снова прется...
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так про що й мова, тут фЕсЕбЕ більше платить, а там продажних і без Шлюхстера вистачає.
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Боты тут вовсю впаривают свои методички)
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Интересное интервью, посмотрел с удовольствием. Спасибо Юрию Бутусову.
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Раніше поважав Шустера. Справжній професіонал. А зараз.... Якось слизько.
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Слухай, чоловіче, не гвалтуй українську! "ПрипоВзло", - правильно.
Але інтервью дуже цікаве, за що подяка всім учасникам.
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Українці схожі на дебільного підлітка. Двічі, замість каші цей підліток жер лайно. Перший раз обрав Януковіча, другий раз - добре відомого з 2005го пройдисвіта Порошенка. Цей підліток нажерсь лайна, але зрозумів лише одне - треба тікати з того місця, де смердить лайном, і порозбіглись по закордонах. Дурепи дурні! Це саме від вас смердить!
Ті, хто залишивсь, вирішили обрати щось, що не смердить лайном, і обрали Зеленського.
Діти! Будь що, занурене в лайно, буде смердіти лайном!!!! Не може бути нормальною влада, якщо ви тільки голосуєте правильно на виборах. Треба ще й щира підтримка громадянського суспільства. Скільки людей зібралось під Радою в Києві вчора? Два десятки?
І останнє. Що вкрала Юля?
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Матросів треба попитати,
(прикмети знають й матюки),
Що кораблю тому чекати,
Як в йо вертають пацюки.
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Я не верю Шустеру с тех пор, когда он вместе с другом Табачником (не гармонистом) обманув всех украинцев, Ярослава Мудрого продвинул на первое место в проекте «Великі українці». Если Шустер за деньги обманул один раз, то он за деньги обманывал и обманет ещё много раз.
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Всі українські олігархи-власники телеканалів зав'язані на Росії, - Шустер - Цензор.НЕТ 6172

На этой фотографии: Константин Крылов, Александр Дугин, Дмитро Корчинский, Кирилл Фролов, Валерий Коровин, Владимир Карпец. Нетрудно заметить, что все окружающие Дмитро люди являются имперцами и москалями.

Все эти люди, включая Дмитро Корчинского, на тот момент (21 сентября 2005) входили в антиоранжевую коалицию, и боролись как с Ющенко-Тимошенко на Украине, так и с нарождавшейся на тот момент оранжевой революцией в России, призванной повторить украинский сценарий.

Во-вторых, всеукраинская партия "Братство" Дмитро Корчинского входила коллективным членом в Евразийский союз молодёжи, а активисты "Братства" и ЕСМ проводили совместные летние лагеря и устраивали акции прямого действия в Киеве против Ющенко, осаждали здания госучереждений палаточными лагерями и выступали против учений НАТО в Крыму.

Но и это ещё не всё. В этот период Дмитро Корчинский активно взаимодействовал с российской Администрацией президента, часто бывал в её коридорах, участвовал во внутренней политике РФ, - внутреннюю политику на тот момент курировал - внимание,д - Владислав Юрьевич Сурков, - поэтому сам Корчинский даже выступал с лекциями, - сейчас особое внимание, - в рамках молодёжного лагеря "Селигер", организуемого на тот момент движением НАШИ под руководством Василия Якеменко - http://www.gazeta.ru/2005/07/20/oa_164574.shtml

Корчинский так же принимал участие в пресс-конференции в Интерфаксе, на которой было объявлено о создании Молодёжного антиоранжевого фронта - http://rossia3.ru/smi/svoboda и т.д. и т.п.

Так что агенты Путина, которые разгоняют агентов Путина ради агентов Путина.... они реально существуют.
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Помню заказной выпуск до 2013 года ) с участием Петра Алексеевича!!! с училками подставными что хором говорили спасибо благодетелю Порошенку !когда явно Шустер его пиарил!! Думаю с тех пор и пошла размолвка у Шустера с Петром ) Алексеевич как человек экономный ... Был не удовлетворен тем как этот журналист взяв деньги , плохо их отработал ... Ну там вопросы не все удобные , провокации )
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВсе украинские олигархи-владельцы телеканалов завязаны на России, - Шустер. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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