 Все украинские олигархи-владельцы телеканалов завязаны на России, - Шустер. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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0:22 Возвращение в Украину
3:22 Вектор движения страны и "парадоксы" украинского народа
5:30 Как пропадает доверие народа к власти на примере Ющенко и Порошенко
8:05 5 лет правления Порошенко
21:40 Вопросы к Зеленскому
25:48 Специфика украинского медиа-рынка
38:12 Цели возвращения в Украину и создание нового телепродукта
44:00 Цензура на украинском ТВ
49:21 Связи Росии и Украины, как выстраивать в будущем отношения
56:00 Информационная война между Россией и Украиной
1:01:55 Анализ прошлого
1:03:45 Почему бюджет современного хорошего политического ток-шоу составляет порядка 70 тысяч долларов, зарплата Савика Шустера $10 тыс, современное рыночное телевидение
1:21:42 Реформа общественного телевидения.
Напомним, 15 января 2016 года телеведущий Савик Шустер сообщил, что получил повестку о вызове в следственное управление финансовых расследований налоговой инспекции по уголовному делу. Налоговая служба сочла подозрительным, что "Савик Шустер Студия" продала Национальной телекомпании Украины свои программы по цене ниже рыночной (за 12 грн) и обвинила студию в уклонении от уплаты налогов. Студия обжаловала это решение.
25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустера на работу в Украине под предлогом, что он не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство. Шустер заявил, что, преследуя "Савик Шустер Студию", Государственная фискальная служба "выполняет заказ людей, которым не выгодно, чтобы на телеканалах звучала правда", а ее глава Роман Насиров сводит с ним личные счеты.
13 июня суд отменил запрет Шустеру на трудоустройство в Украине. В конце августа налоговая снова оштрафовала "Савик Шустер Студию". Студия обжаловала это решение во всех инстанциях.
В декабре 2017 года Киевский апелляционный административный суд отменил штрафные санкции, а приказ о проведении проверки признал законным. Студия подала кассационную жалобу на это решение, чтобы признать проверку налоговой незаконной.
15 ноября 2018 года студия сообщила, что после трех лет судебных тяжб Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.
какой еще на фиг Гондурас?
главное- чтобы две стороны сцепились, а дальше быдло будет годами плевать в ящик
запомните: он никогда не возьмётся за обсуждение реальных проблем - медицины, образования, пенсий, коммуналки,.войны в Донбассе и проч - его задача разделить и рулить обливанием говном
-Мустафа!!! -....
Сявик матерый, не журналист, - агент влияния.
Не тупой, как какой нибудь джангиров, а хитрая антиукраинская мразь которая с помощью манипуляций, подбора гостей, липових голосовалок в ефире подводила к требуемому заказчиками выводу. Когда рыгам зачесался "бандеровский фошизм" именно сявик исполнял основную скрипку в накачке антибандеровской истерии на Востоке Украины что в итоге и дало лугандонию. В свое время неплохо поработал для реванша рыгов и просто виртуозно отлизывал овощу.
Его судить надо а не в телевизор.
Остается только вопрос его анексированных Рашкой БИЗНЕСС-АКТИВОВ в Крыму и восстановления бизнесс связей с русскими....
Решить этот вопрос можно двумя путями.... Через международные суды... но это долгий путь, и не факт, что русские станут выполнять решения этих судов.... а про востановления бизнесс связей с русскими, вообще можно забыть....
Второй путь, проще и предпочтительней..... Постараться примирится с русскими, заставить их забыть, что он "натворил" не только в Днепре, но и как жег вату в Одессе.... Задача конечно не из простых, но можно постараться....Для начало, все это нужно обозвать "ГРАЖДАНСКИМ КОНФЛИКТОМ"(это был явно посыл русским, а не украинцам).... Тоесть это была заявочка для русских, что он готов принять философия русских по донбассу и вести переговоры с ними.....
Ну а имея такой козырь в рукаве, как президента Зеленского..... шансы на примирение с русскими, только возрастают.... Единственное, что не сходится в этом Бенином пазле... это ВР и провладное большинство в этой Раде от СЛУГИ НАРОДА.... Поэтому он Зелю так и торопит с этой инагурацией, роспуском и перевыборами.......
1-ый Национальный, опять Интер, Украина, 1+1.
В феврале 2019 года Шустер стал основателем международного социологического фонда Open Mind Foundation, специализирующегося на анализе человеческих эмоций.Фонд был запущен в разгар президентской гонки.
Википедия
Кортче кажучи - нафіг таких олігархів з України!
"Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь."
Але інтервью дуже цікаве, за що подяка всім учасникам.
Ті, хто залишивсь, вирішили обрати щось, що не смердить лайном, і обрали Зеленського.
Діти! Будь що, занурене в лайно, буде смердіти лайном!!!! Не може бути нормальною влада, якщо ви тільки голосуєте правильно на виборах. Треба ще й щира підтримка громадянського суспільства. Скільки людей зібралось під Радою в Києві вчора? Два десятки?
І останнє. Що вкрала Юля?
(прикмети знають й матюки),
Що кораблю тому чекати,
Як в йо вертають пацюки.
На этой фотографии: Константин Крылов, Александр Дугин, Дмитро Корчинский, Кирилл Фролов, Валерий Коровин, Владимир Карпец. Нетрудно заметить, что все окружающие Дмитро люди являются имперцами и москалями.
Все эти люди, включая Дмитро Корчинского, на тот момент (21 сентября 2005) входили в антиоранжевую коалицию, и боролись как с Ющенко-Тимошенко на Украине, так и с нарождавшейся на тот момент оранжевой революцией в России, призванной повторить украинский сценарий.
Во-вторых, всеукраинская партия "Братство" Дмитро Корчинского входила коллективным членом в Евразийский союз молодёжи, а активисты "Братства" и ЕСМ проводили совместные летние лагеря и устраивали акции прямого действия в Киеве против Ющенко, осаждали здания госучереждений палаточными лагерями и выступали против учений НАТО в Крыму.
Но и это ещё не всё. В этот период Дмитро Корчинский активно взаимодействовал с российской Администрацией президента, часто бывал в её коридорах, участвовал во внутренней политике РФ, - внутреннюю политику на тот момент курировал - внимание,д - Владислав Юрьевич Сурков, - поэтому сам Корчинский даже выступал с лекциями, - сейчас особое внимание, - в рамках молодёжного лагеря "Селигер", организуемого на тот момент движением НАШИ под руководством Василия Якеменко - http://www.gazeta.ru/2005/07/20/oa_164574.shtml
Корчинский так же принимал участие в пресс-конференции в Интерфаксе, на которой было объявлено о создании Молодёжного антиоранжевого фронта - http://rossia3.ru/smi/svoboda и т.д. и т.п.
Так что агенты Путина, которые разгоняют агентов Путина ради агентов Путина.... они реально существуют.