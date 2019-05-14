 Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5. ВИДЕО

Об этом сообщает программа "Полицейская волна" на канале "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.
Минометная батарея Государственной пограничной службы Украины открыла огонь на поражение противника. Пограничники зафиксировали, что вражеская диверсионно-разведывательная группа на бронетехнике незаконно прорвалась на территорию Украины. Именно по такой легенде прошла финальная фаза командно-штабных учений пограничников в главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины на Черкасщине. Учения продолжалось три недели, и в финале украинские "зеленые береты" продемонстрировали умение сдерживать врага.
"Мы вынесли отделы пограничной службы, разделили на отделения пограничной службы, как раньше были заставы, мы вынесли их непосредственно на границу и уменьшили для каждого отделения участок обслуживания. Если раньше отдел обслуживал участок где-то от 80 до 120 км, сегодня отделение обслуживает около 20 км границы", - отметил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.
Продемонстрировали свою выучку и бойцы специального подразделения пограничной службы - "Дозор". Его бойцы сейчас выполняют задания повышенной сложности на всех участках государственной границы. Они обезвреживают преступников, вооруженных контрабандистов и террористов.
"Мы проходим отдельную программу профессиональной подготовки поскольку наши задачи отличаются от тех, которые выполняют линейные подразделения. Отряд в целом применяется в тех случаях, когда прогнозируемо не даст желаемого результата применение линейных подразделений ГПСУ", - рассказал командир спецподразделения Максим Балагура.
С 2018 года бойцы "Дозора" перевооружены современными скорострельными пистолетами-пулеметами турецкого производства МР-5. Калибр оружия девять миллиметров. И это в отличие от привычного калибра 5.45 является более удобным для работы подразделения в городе. Бойцы "Дозора" используют пистолеты-пулеметы двух модификаций: с интегрированным глушителем и без него. Вес оружия вместе с магазином на тридцать патронов не более трех килограммов.
"Специфика работы нашего спецподразделения заключается в работе в городских условиях, то есть работа в домах, работа с транспортными средствами, а не на открытой местности на дальних дистанциях. Эффективность этого оружия до 50 метров. Главное его преимущество взаемозаминяемисть с патронами от пистолета", - рассказал боец "Дозора" с позывным Адвокат.
Кроме оружия в ближайшее время пограничники получат современные вертолеты французского производства Airbus Н-125. Из 55 вертолетов, которые должна получить Украина, для государственной пограничной службы будет выделено 24.
http://rusjev.net/2019/04/27/turki-predstavili-gibridnuyu-boevuyu-bronemashinu-video/
І по-третє, я написав тобі кипчакською мовою, лише для того, щоб до тебе, придурка, дійшло - ми не на німецькому сайті, де йде спілкування німецькою... Тут "загальноприйняті" дві мови - українська і "абщепанятная", яку розуміють гості з інших країн... Допускається для спілкування лише білоруська, яка найближча до української...
Форт-226
УЗИ
Хотя, если совсем честно, то для города лично я предпочитаю 12-й калибр.
А у 12 калібру дульна енергія 3500Дж.
В 10 разів більше.
9 мм спецура використовує тому, що в них меньша летальність. На відміну від 12-го картечними ))
Але ж, до чого ті півміри? )))))))
ПС. 3500 Дж - уріжте осетра.
"Специфика работы нашего спецподразделения заключается в работе в городских условиях, то есть работа в домах, работа с транспортными средствами, а не на открытой местности на дальних дистанциях. Эффективность этого оружия до 50 метров. Главное его преимущество взаемозаминяемисть с патронами от пистолета"...
А тепер починаємо задавать "дурні" питання: А який пістолет в ЗСУ, Нацгвардії, поліції, стріляє патронам 9Х19 мм? Там стоїть на озброєнні ПМ. А там, хоч калібр і такий, однак гільза інша, 18 мм... Ви, хоч трішки думайте, перед тим, як "херню" писать!!! Нас блокуєте за "матюк", а самі пишете таке, що купи не тримається... І, мимоволі,. матюки викликає...
І ваще. Хочу Крісс Вєктор в білому кольорі )))
А "переделка", под патрон 9Х18, обязательно должна появиться в прайс-листе компании... Ждём-с...