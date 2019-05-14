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 Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5. ВИДЕО

Десятый отдельный отряд оперативного реагирования пограничной службы Украины перевооружён современными пистолетами-пулеметами турецкого производства МР-5.

Об этом сообщает программа "Полицейская волна" на канале "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

Минометная батарея Государственной пограничной службы Украины открыла огонь на поражение противника. Пограничники зафиксировали, что вражеская диверсионно-разведывательная группа на бронетехнике незаконно прорвалась на территорию Украины. Именно по такой легенде прошла финальная фаза командно-штабных учений пограничников в главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины на Черкасщине. Учения продолжалось три недели, и в финале украинские "зеленые береты" продемонстрировали умение сдерживать врага.

"Мы вынесли отделы пограничной службы, разделили на отделения пограничной службы, как раньше были заставы, мы вынесли их непосредственно на границу и уменьшили для каждого отделения участок обслуживания. Если раньше отдел обслуживал участок где-то от 80 до 120 км, сегодня отделение обслуживает около 20 км границы", - отметил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

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Продемонстрировали свою выучку и бойцы специального подразделения пограничной службы - "Дозор". Его бойцы сейчас выполняют задания повышенной сложности на всех участках государственной границы. Они обезвреживают преступников, вооруженных контрабандистов и террористов.

"Мы проходим отдельную программу профессиональной подготовки поскольку наши задачи отличаются от тех, которые выполняют линейные подразделения. Отряд в целом применяется в тех случаях, когда прогнозируемо не даст желаемого результата применение линейных подразделений ГПСУ", - рассказал командир спецподразделения Максим Балагура.

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С 2018 года бойцы "Дозора" перевооружены современными скорострельными пистолетами-пулеметами турецкого производства МР-5. Калибр оружия девять миллиметров. И это в отличие от привычного калибра 5.45 является более удобным для работы подразделения в городе. Бойцы "Дозора" используют пистолеты-пулеметы двух модификаций: с интегрированным глушителем и без него. Вес оружия вместе с магазином на тридцать патронов не более трех килограммов.

"Специфика работы нашего спецподразделения заключается в работе в городских условиях, то есть работа в домах, работа с транспортными средствами, а не на открытой местности на дальних дистанциях. Эффективность этого оружия до 50 метров. Главное его преимущество взаемозаминяемисть с патронами от пистолета", - рассказал боец "Дозора" с позывным Адвокат.

Кроме оружия в ближайшее время пограничники получат современные вертолеты французского производства Airbus Н-125. Из 55 вертолетов, которые должна получить Украина, для государственной пограничной службы будет выделено 24.

Источник: https://censor.net.ua/v3126788
 
   
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Пэтю больше показывали, чем пистолет-пулемёт.. Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5 - Цензор.НЕТ 4529
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Не перживай, Апарышев оптимизирует. Спецпризначенці ДПСУ "Дозор" успішно застосовують легкі 9-міліметрові турецькі пістолети-кулемети МР-5 - Цензор.НЕТ 3386
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давно. и турки и арабы их по лицензии выпускают. Качество такое же.
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Ідіотська влада приймає ідіотські рішення! Якісь турецькі автомати, якісь французькі гелікоптери, якісь ідіотські навчання - де батарея мінометів ДПСУ зустрічає танкову колону росії і знищує її! Прорив танкових колон росії потрібно зупиняти протитанковими гарматами МТ-12 з керованими протитанковими снарядами Стугна! А короткоствол для спецназу звичайно потрібен, тільки не МР-5 а LWRC.
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5,56 короткоствол? Может тогда уж лучше 22LR переходить, он дешевле... Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5 - Цензор.НЕТ 6658
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Патрон можна використовувати старий 7,62мм або 5,45мм, є автомати які будь якими набоями стріляють і дозволяють переводити викидання гільз на будь яку сторону, для стрільби з будь якої позиції.
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Ти ідіот? Покажи мені АК, який під ліву руку обладнаний... Де гільзи викидаються вліво, від стрільця...
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Він LWRC рекламує. Мабуть манагер їхній. Спецпризначенці ДПСУ "Дозор" успішно застосовують легкі 9-міліметрові турецькі пістолети-кулемети МР-5 - Цензор.НЕТ 2975
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Мова йде не про АК, а про зброю від LWRC, яка може використовувати набої для АК, повторює головні конструктивні особливості АК, але також наділена важливими якостями як автоматична постановка на запобіжник, перенос викидання гільзи на будь яку сторону, можливість використання різних набоїв, можливість заміни ствола та взагалі заміни всієї ствольної коробки за лічені секунди!
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Слухай, "Всегалактичний ідіот", у тебе, взагалі, поняття є стосовно зброї стрілецької?!!! Я кажу про балістику... (Вже мовчу про різницю в тому, що ти перечислив). Ти розумієш, що значить - перейти воюючій країні на інший тип ***********?!!! У тебе "смалець" у голові є? Це налагоджування заводу (або окремої лінії), на випуск конкретних видів стрілецької зброї, і, головне, *********** нового виду... Я вже не кажу про узгодження всього подальшого... Це "купа грошей", і купа роботи"... А ти думаєш - "фіть" ! І все намальоване"... Так не буває...
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Знак вопроса в первом предложении явно лишний.
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На те що дали гроші те і купують, ЕС дало кошти на закупівлю німецьких автоматів, значить їх і будуть купувати, будуть бюджетні кошти куплять, що краще, а поки, що дають те і беруть.
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Без тебе не буде діла. Дуй до військомату. Чи ти теоретик, а не практик?
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Мт-12 та ПТРК стугна навіть для потреб ЗСУ не вистачає, а на кордоні з РФ лише 20 відсотків РПГ-7 з оптикою, патрони для ПМ дефецят, тому розконсервації ти, вищої думаєте казочки Офшоренка про реформи - то правда? А автомати і гелікоптери іноземні - бо на них виділяються іноземні кошти. А що дійсно погано - ніхто служити не хоче, прапорщиків заставляють їхати заочно на офіцерів вчитись, бо лейтенанти, як є нагода тікають в ЗСУ чи НГУ бо там зарплата вища, і не треба сім'ї жити в болотах чи лісах, де немає дитячих садків та шкіл.
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Ігорю. Погран служба виконує специфічні поліцейські функції, більшість злочинців, яким протистоїть поліція не мають ні шоломів, ні важких бронежилетів. Тому, має мати специфічну поліцейську зброю, яка високий зупиняючий ефект і 5,56мм тут не канає. Можна дискутувати чи це буде МР-5 чи інший пістолет-кулемет але 9Х18 чи 9Х19 має бути. На мій погляд МР-5 застаріла модель, є набагато новіші але ціна кусається. Якщо турки запропонували сервісне обслуговування та ліцензійний випуск запчастин то, чому б і ні?
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сделаны в Турции руками немецких иммигрантов))
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Не знаю за Коха, а Хеклер точно турок! Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5 - Цензор.НЕТ 7332
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давно. и турки и арабы их по лицензии выпускают. Качество такое же.
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Ідіот! Це не "татарська" мова, по-перше... По-друге, "мат", як такий, тобто "умисне приниження материнського начала" у опонента, існує лише в "расейській" мові, а в інших народів, практично, відсутній... Особливо це стосується народів тюркомовних, де "мати" - священне поняття...
І по-третє, я написав тобі кипчакською мовою, лише для того, щоб до тебе, придурка, дійшло - ми не на німецькому сайті, де йде спілкування німецькою... Тут "загальноприйняті" дві мови - українська і "абщепанятная", яку розуміють гості з інших країн... Допускається для спілкування лише білоруська, яка найближча до української...
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Так как Украина не принадлежит к кругу государств, в которых это оружие может быть продано, соглашение с Киевом о поставках оружия "практически невозможно", по словам Бокермана. ....... Производителем должна стать турецкая государственная компания MKEK. Он имеет лицензию от Heckler & Koch и производит пулеметы различных типов с 1967 года.
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НК давно вже не випускає МР-5. Вони продали ліцензію майже десятці країн в Азії, Латинській Америці і Африці. Турецькі виробники з них найкращі за якістю.
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хотел посмотреть реальное применение МРки,а увидел тренировки перемежающиеся потужным блеянием мальдивского патриота...
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скоро клован пересадит ВСУ на Абрамсы ВВС на F16 а в Одессе станет 6ой флот США только под Украинскм флагом... Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5 - Цензор.НЕТ 7655
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Нет клован пересадит ВСУ на Колыму, а сам пойдет пуКину пупок вылизывать. Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5 - Цензор.НЕТ 7403
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я смотрю кловановеды-большие специалисты по обозримому будущему,и в узкой сфере-что ЗЭ сделает....
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Та він здатний тільки паперові кораблики запускать у калюжі... Якщо при ньому щось і буде робиться, то тільки тоді, коли йому дійсні патріоти України "намалюють доріжку", дадуть "стобаксову" купюру, скручену в трубочку, щоб він занюхав, а потім дадуть документ на підпис... І "новий Наполеон" переможе будь-кого...
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Йому вже тоді краще чарівного пендаля дати, щоб летів у свої офшори...
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Ми вже бачили успіхи соєвого флотоводця.
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Главное чтобы как офшорный шут моряков ВМСУ в плен оккупантам по своей прихоти не задавал, и Муженко не давал провальные операции проводить и все будет нормально.
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Надо их вооружать репликами MP40 и одеть в форму от Хьюго Босс. Так поатмосфернее будет!
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Что бы сепары без гранат повзрывались со страху?
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Хеклер і Кох МР5 - це ж німецька зброя
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Та по лицензии штампуют, точно так же как и F16 американский. Не тупите. Немецкий будет стоить в два раза дороже турецкого производства. Спецпризначенці ДПСУ "Дозор" успішно застосовують легкі 9-міліметрові турецькі пістолети-кулемети МР-5 - Цензор.НЕТ 8066
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Больше чем в два раза дороже. И Германия запретила продавать в Украину МП5
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Здається мені німці вже давно цю модель не випускають.
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Та они её на склады столько наскирдовали... всем хватит. Общался как то с офицером из харьковского учебного центра МЧС, с его слов у них на складах столько стрелкового, что хватит не одну Харьковскую область поголовно вооружить.
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Ну, то шо на складах может быть не тем, что нужно для полиции.
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Пэтю больше показывали, чем пистолет-пулемёт.. Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5 - Цензор.НЕТ 4529
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Виходить, що автомати АК він застосовував невдало?
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А чего импорт, а не украинские "Форты"? Или "откат - превыше всего!"?
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Не перживай, Апарышев оптимизирует. Спецпризначенці ДПСУ "Дозор" успішно застосовують легкі 9-міліметрові турецькі пістолети-кулемети МР-5 - Цензор.НЕТ 3386
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С миру по нитке - голому "королю" на пиар.
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Це цось на кшалт ППШ , ППС або легендарного "Томпсона"? Але з глушником.. Невже не можна таке в Україні виробляти?
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Можно, лет через 20-30ть... А до тех пор в рукопашную отбиваться.
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Та що ви таке кажете? Спецпризначенці ДПСУ "Дозор" успішно застосовують легкі 9-міліметрові турецькі пістолети-кулемети МР-5 - Цензор.НЕТ 8746 Для виготовлення пістолет-кулеметів з вільним ходом затвору достатньо мати бажання, болгарку, дріль, напилок та зварювальний апарат. Хагана у 40-вих робила Стени в сараях і автомайстернях, ІРА в 60-70-х пішло ще далі і випускала в аналогічних умовах AR-18 під назвою "вдоводіл", а це набагато складніша конструкція з газовідводом. А ось технологічно розвиненій Україні треба 30 років для того аби розграбити бюджет.
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Да кто ж против? Можно и напильником из сталинской панцирной кровати ПП сделать, Стэн яркий тому пример. Однако у нас уже есть Форт-226 и Форт-224, чем они Вам не улыбаются? По ТД они не уступают МП5. http://www.fort.vn.ua/35-pistolet-pulemet-fort-224/
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та, я и сам в недоумении, почему нужно было закупать у турок эту устаревшую модель. Форт-226 не подошёл наверное потому что, это всё же малокалиберное армейское оружие с избыточной мощностью. А вот Форт-226 не что иное нежели украинизированая копия УЗИ со всеми вытекающими из конструкции плюсами и минусами. По-ходу, в отличии от амбидекстра Узи 226 только для праворуких зато с Пикатиньи. Могли бы уж сохранить амбидекстр перенеся пикатиньи над стволом. Узи по-ходу тоже гаражной конструкции. 226 модель всё же уступает МР-5, хотя и вроде как своя.
Форт-226


УЗИ
Спецпризначенці ДПСУ "Дозор" успішно застосовують легкі 9-міліметрові турецькі пістолети-кулемети МР-5 - Цензор.НЕТ 8265
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В большинстве случаев дело не в качественных характеристиках оружия, а в желании его применять. Ну не было желания защищать свои ВЧ в Крыму по "Уставу караульной службы" в 2014-м году. Сейчас нам заплетают сказки, что для этого нужен был прямой приказ МО или Главкома. А ведь это банальное нападение на пост, какой тебе еще нужен приказ если ты получил его заступая в караул? К тебе на пост ломятся вооруженные непонятно кто, а ты а ты вместо поднятия тревоги и принятия мер к отражению нападения, делаешь вид, что пытаешься дозвониться в приёмную министра обороны и спросить у него что делать! Спецпризначенці ДПСУ "Дозор" успішно застосовують легкі 9-міліметрові турецькі пістолети-кулемети МР-5 - Цензор.НЕТ 5178
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я в 2014-ом писал примерно тоже. Хотя вопрос с полицейским оружием имеет иные требования нежели у армейского. Но, даже армейское оружие в современных условиях может быть облегчено. Когдато МО Великобритании заказало разработку нового патрона одной скандинавской корпорации, те заказ виполнили но, в это время в НАТО прошла стандартизация и заказ оказался неактуален. Хотя работу и оплатили. Так вот, там за основу взяли маузеровский 7,63х25 (известный в Совке как 7,62х25) и уменшили калибр до 6,5мм но, пуля была из карбида вольфрама в пластиковом контейнере. После вылета из ствола контейнер разкрывался и пуля на 50 метров пробивала броню МТЛБ, а на 200 м стандартный НАТОвский бронежилет. Как бы броня у МТЛБ не ахти но, и патрон то от ТТшника. Главное, что вместо трёх магазинов 5,56х45 боец мог брать шесть магазинов 5,6х25. А прицельная стрельба на дистанцию больше 200 метров не имеет смысла ни из какого штатного ручного оружия пехотинца.
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не совсем. это уменьшенная версия штурмгевера 44 онаа на газоотводе работает.
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помиляєтеся. MP-5 є зменшеною версією G-3 і працює за рахунок напіввільної віддачі. Затвор запирається роликами, які уповільнюють відкат затвору десь на 2мм довжини гільзи.
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Ну да. Турецкий MKE штампует по лицензии Хеклер&Кох. Как для городского штурма оболоченная 9х18 или гражданский 9х21 вполне. Короткие дистанции, небольшая дульная энергия, меньше риск рикошетов, меньше пробивная способность. Но для зеленки не годится. Там уже добрый старый АК-74. Выходит, нужно с собой тягать два ствола ))
Хотя, если совсем честно, то для города лично я предпочитаю 12-й калибр.
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У 9х18 дульна енергія 350Дж. У 9х21 трохи більше.
А у 12 калібру дульна енергія 3500Дж.
В 10 разів більше.
9 мм спецура використовує тому, що в них меньша летальність. На відміну від 12-го картечними ))
Але ж, до чого ті півміри? )))))))
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Як на мене краще 5 рожків 9мм ніж 2 пачки 12к.

ПС. 3500 Дж - уріжте осетра.
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А що таке "нуль"? "фішка", "риба", "беха", "копійка"? Теж ********** будеш на правильний паркетний лад? Прям як паркетних вояка, який сленгу не знає та умнічає. До реформи КПКУ кримінальні справи "возбуждадись", но у оперів "заводились", так от якщо слідаку сказати що справа заводиться - то він скаже що "заводяться блохи", а якщо оперу, що "дело возбуждается" - він скаже "возбуждается половой орган" - саме цікаве обидві сторони праві КС - "возбуждались", а ОРС "заводились".
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Пистолет-пулемёт MP5 был впервые представлен фирмой Heckler & Koch в 1966 году, под названием HK54. Это название было выбрано согласно старой системе нумерации моделей фирмы: число «5» определяло оружие как пистолет-пулемёт, а число «4» определяло что пистолет-пулемёт создан под патрон 9×19 мм Парабеллум.

"Специфика работы нашего спецподразделения заключается в работе в городских условиях, то есть работа в домах, работа с транспортными средствами, а не на открытой местности на дальних дистанциях. Эффективность этого оружия до 50 метров. Главное его преимущество взаемозаминяемисть с патронами от пистолета"...
А тепер починаємо задавать "дурні" питання: А який пістолет в ЗСУ, Нацгвардії, поліції, стріляє патронам 9Х19 мм? Там стоїть на озброєнні ПМ. А там, хоч калібр і такий, однак гільза інша, 18 мм... Ви, хоч трішки думайте, перед тим, як "херню" писать!!! Нас блокуєте за "матюк", а самі пишете таке, що купи не тримається... І, мимоволі,. матюки викликає...
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9х18, 9х19 - шось я в тих коротишах вже заплутався )))
І ваще. Хочу Крісс Вєктор в білому кольорі )))
Спецпризначенці ДПСУ "Дозор" успішно застосовують легкі 9-міліметрові турецькі пістолети-кулемети МР-5 - Цензор.НЕТ 524
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Где то написано какая модификация МП5 взята у Турции? Вполне могли изваять партию под заказ на наш патрон. Опять же заменяли что, АКСУ? Он точно лучше?
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Андрійку, коли я написав одному "вяликому Ікспёрду", що ствол "Маузера" і "ствол "Мосіна" - одне й те ж саме, він був готовий мене "порвать на шматки"!!! Зараз це "гамно" пробують, з іншого боку, "розігнать", стосовно патрона 9Х19 "Парабеллум"... Дебилы, сэр...
А "переделка", под патрон 9Х18, обязательно должна появиться в прайс-листе компании... Ждём-с...
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Я прочитал. Патроны 9х19 запрещены для закупок ВСУ? Или под них у ВСУ нет пистолетов?
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Террористы будут с АК, а пограничники с этими пукалками "эффективными до 50 метров".
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Это не пограничники (все) это часть т.н. паркетный спецназ типа альфы, их задача охрана вип персон, и выехать где террористы захватили объекты типа пункт пропуска, погранконтроля отдел, где дистанция стрельбы будет не более 100 метров. Боевые комендатуры и комендатуры быстрого реагирования наоборот переводят на армейское оружие, ест противотанковые заставы с СПГ и ПТРК, та что не очкуй, каждому свое.
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Так это они должны были Юльку с Михо расстреливать?
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Какие нафиг 100 метров? То есть спецназ пограничной службы будет выезжать только если к террористам можно будет подойти на 30 метров(не думаю что они достаточно эффективны даже на 50 метров). Ради пиара делают погранцев беспомощными. Тем более у этой вундервафли 66-го года куча недостатков.
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Хотя да, спецназ же не настоящий, а "паркетный". Тогда нахрена он вообще?
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Для тех, кто в танке...".Пистолет-пулемёт MP5 был впервые представлен фирмой Heckler & Koch в 1966 году, под названием HK54. Это название было выбрано согласно старой системе нумерации моделей фирмы: число «5» определяло оружие как пистолет-пулемёт, а число «4» определяло что пистолет-пулемёт создан под патрон 9×19 мм Парабеллум.
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Такие патроны не продаются? Или в комплект МП5 и его 9х19 нельзя добавить отечественный Форт-14ПП под тот же патрон?
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Ты "дебил"?! Патрон 9Х19 "парабеллум" "кувалдометром" в ствол загонять будешь?! Ил ПМ-овский "ронять"? Ты разницу способен осознать?!!!
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А что бойцы? Приказали- будут радоваться. А бронежилет какого класса сможет пробить это? Если идет война в стране, то надо максимально унифицировать оружие и боеприпасы, чтобы облегчить снабжение патронами, боеприпасами и облегчить ремонт, а не добавлять разные типы оружия, под разные боеприасыю Хотя, конечно, если "АК" все продали, то да, без вариантов.
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Все клас, але, як кажуть, за ісключєнієм... Хіба переозброєння армії менш приорітетна задача? Все в нас кудись то ментам, то нацикам, то погранцям, що в принципі те ж саме...
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Начиная с 2002 года с приходом Литвина командовать ДПСу то вообще учений небыло.Стреляли с Марголина в место ПМ .Заставы упразднили там где раньше застава перекрывала 20 км границы с личным составом в 35-50 человек,то после реформ 3 пограничника инспектора с дубинками наручниками и газовым баллончиком( в лучшем случае Форд или Перемога в кабаре с пломбой на затворе) и папка в с протоколами в руках.Ой сколько старых пограничников говорило что с вашими реформами не дай Бог война и кровью умоемся!!! Цигикал хоть из старых пограничников и темболее бывший разведчик а не пришлые танкисты как до этого было.На Довжанку приехали ,генерал бывший танкист а ныне стал пограничником,бегает орет бардюры поправьте позамитайте,технику в поле расставили без маскировки ,градами пожгли все что в поле стояло,и генералов как корова языком слизала.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСпецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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