 За поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени. ВИДЕО

"Искренне поздравляю большого друга Украины президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера с высокой государственной наградой – орденом Ярослава Мудрого. От имени Украины поздравил президента и поблагодарил за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу президента Украины, который зачитал на церемонии награждения заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, орден Ярослава Мудрого присужден председателю Еврокомиссии за персональный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Церемония награждения состоялась во вторник в Брюсселе.