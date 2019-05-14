 За поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени. ВИДЕО

"Искренне поздравляю большого друга Украины президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера с высокой государственной наградой – орденом Ярослава Мудрого. От имени Украины поздравил президента и поблагодарил за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Согласно указу президента Украины, который зачитал на церемонии награждения заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, орден Ярослава Мудрого присужден председателю Еврокомиссии за персональный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Церемония награждения состоялась во вторник в Брюсселе.
https://youtu.be/FTV47Mu9DKw
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Получившие награды от Порошенко, могли бы от них отказаться.
Многие люди, получившие в последние дни награды от Порошенко, могли бы от них отказаться. Об этом сообщил украинский блогер и волонтер Алексей Мочанов. Комментируя информацию о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко присудил государственные награды ряду чиновников, деятелей духовенства, искусства, образования и бизнеса, наш собеседник отмечает следующее: «Глядя на то, что сейчас происходит, мне кажется, мир на нас смотрит с тоской и раздражением. То ми видим какие-то малопонятные 273 награждения, то спикеры на канале ЗИК у Наташи Влащенко говорят о том, что надо ликвидировать Министерство культуры за ненадобностью, и при этом они, наверное, не знают, что буквально за 3 часа до этого Порошенко наградил Нищука... Одни люди обвиняют человека в крышевании бурштына, и тут же он «всплывает» в списке награжденных у Петра Алексеевича...». «Мне кажется, Украине нужен закон, в рамках которого, если речь идет о втором туре выборов, в который попал действующий президент, часть полномочий с него должна быть снята. Особенно в части присуждения наград, повышения пенсий или зарплат. Уходя, сказать, что я, мол, повысил зарплаты в армии до тысячи долларов, а ты потом как хочешь, так и справляйся на моем месте, это, конечно, не совсем красивая история», - добавляет Мочанов. По мнению эксперта, многие люди, получившие награды в эти дни, могли бы от них отказаться. «Генерал Грицак и Петр Порошенко настолько давно знакомы, что Валерий Сергеевич вполне мог отговорить Петра Алексеевича от этого движения 9 мая, за 2 недели до окончания полномочий. Ведь если Грицак заслужил это все, то явно не за ситуацию с Бабченко или с кем-то, а за свою работу в АТО в 2014-2015 году. Так почему же его тогда не наградили?.. Сейчас это все выглядит так, что Петр Алексеевич, вместо того, чтобы достать из своего кармана деньги и раздать людям в благодарность за то, что они были верноподданными, рассчитывается с ними медалями и званиями за госсчет. И выглядит это некрасиво», - отмечает собеседник издания. «Порошенко, конечно, остается в политике и надеется защититься каким-то статусом от предъявляемых ему претензий и обвинений, которые 100% будут формироваться его политическими оппонентами. Но, честно говоря, для меня унизительно грустно смотреть на эту пресс-конференцию за забором Белого дома, на взятом с собой из самолета столике, где стояли микрофоны наших каналов и ни одного серьезного зарубежного канала. Когда он пообщался с Трампом 3 минуты 27 секунд, похлопал себя по ногам, и потом это все выдали за пресс-конференцию в Белом доме», - добавляет Алексей Мочанов.
Источник
https://ua24ua.net/mochanov-o-medalyah-i-zvaniyah-poroshenko-rasschitivaetsya-so-svoimi-lyudmi-za-schet-gosudarstva/
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