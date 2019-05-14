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 Политика Украины
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 За поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко наградил председателя Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

"Искренне поздравляю большого друга Украины президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера с высокой государственной наградой – орденом Ярослава Мудрого. От имени Украины поздравил президента и поблагодарил за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу президента Украины, который зачитал на церемонии награждения заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, орден Ярослава Мудрого присужден председателю Еврокомиссии за персональный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Церемония награждения состоялась во вторник в Брюсселе.

За поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени 01

Источник: https://censor.net.ua/v3126751
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро дворникам-порохоботам начнёт ордена раздавать 😁
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Продовжується потужна злива нагороджень від політика, котрий отримав найбільший розгром на демократичних виборах за часи новітньої історії демократичного світу.. Петя дещо неадекватний та хворий, а може просто домовляється про прихисток після інавгурації Володимира Олександровича..
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У Свына так и ордена кончатся!
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Скоро дворникам-порохоботам начнёт ордена раздавать 😁
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То, что произошло в Виннице с этой титушней символичный занавес всех реформ Петра Алексеевича. Тут тебе и в курс в Европу, тут тебе и правопорядок, тут тебе и безопасность. Порошенко посеял хаос, пожнет бурю.
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Похоже ему наштамповали их на следующие пять лет,а тут такой пролёт на выборах
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Продовжується потужна злива нагороджень від політика, котрий отримав найбільший розгром на демократичних виборах за часи новітньої історії демократичного світу.. Петя дещо неадекватний та хворий, а може просто домовляється про прихисток після інавгурації Володимира Олександровича..
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Петя, как более выносливый в пьянках, четко придержал неопытного ханурика.
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Я только одного не понимаю.
Почему не приглашают представителей Книги Рекордов Гинесса?
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Та тут вже санітарів з гамівною сорочкою впору запросить!
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Так, ещё пару дней есть - можно ещё футболиста Коноплянку, капитана арбузной баржи и победителя пивного конкурса на Октоберфесте наградить...
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это напоминает басню И.А.Крылова " Кукушка и петух."
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Мочанов о медалях и званиях: Со своими людьми ЖЛОБ Порошенко рассчитывается за счет государства
Получившие награды от Порошенко, могли бы от них отказаться.
Многие люди, получившие в последние дни награды от Порошенко, могли бы от них отказаться. Об этом сообщил украинский блогер и волонтер Алексей Мочанов. Комментируя информацию о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко присудил государственные награды ряду чиновников, деятелей духовенства, искусства, образования и бизнеса, наш собеседник отмечает следующее: «Глядя на то, что сейчас происходит, мне кажется, мир на нас смотрит с тоской и раздражением. То ми видим какие-то малопонятные 273 награждения, то спикеры на канале ЗИК у Наташи Влащенко говорят о том, что надо ликвидировать Министерство культуры за ненадобностью, и при этом они, наверное, не знают, что буквально за 3 часа до этого Порошенко наградил Нищука... Одни люди обвиняют человека в крышевании бурштына, и тут же он «всплывает» в списке награжденных у Петра Алексеевича...». «Мне кажется, Украине нужен закон, в рамках которого, если речь идет о втором туре выборов, в который попал действующий президент, часть полномочий с него должна быть снята. Особенно в части присуждения наград, повышения пенсий или зарплат. Уходя, сказать, что я, мол, повысил зарплаты в армии до тысячи долларов, а ты потом как хочешь, так и справляйся на моем месте, это, конечно, не совсем красивая история», - добавляет Мочанов. По мнению эксперта, многие люди, получившие награды в эти дни, могли бы от них отказаться. «Генерал Грицак и Петр Порошенко настолько давно знакомы, что Валерий Сергеевич вполне мог отговорить Петра Алексеевича от этого движения 9 мая, за 2 недели до окончания полномочий. Ведь если Грицак заслужил это все, то явно не за ситуацию с Бабченко или с кем-то, а за свою работу в АТО в 2014-2015 году. Так почему же его тогда не наградили?.. Сейчас это все выглядит так, что Петр Алексеевич, вместо того, чтобы достать из своего кармана деньги и раздать людям в благодарность за то, что они были верноподданными, рассчитывается с ними медалями и званиями за госсчет. И выглядит это некрасиво», - отмечает собеседник издания. «Порошенко, конечно, остается в политике и надеется защититься каким-то статусом от предъявляемых ему претензий и обвинений, которые 100% будут формироваться его политическими оппонентами. Но, честно говоря, для меня унизительно грустно смотреть на эту пресс-конференцию за забором Белого дома, на взятом с собой из самолета столике, где стояли микрофоны наших каналов и ни одного серьезного зарубежного канала. Когда он пообщался с Трампом 3 минуты 27 секунд, похлопал себя по ногам, и потом это все выдали за пресс-конференцию в Белом доме», - добавляет Алексей Мочанов.
Источник
https://ua24ua.net/mochanov-o-medalyah-i-zvaniyah-poroshenko-rasschitivaetsya-so-svoimi-lyudmi-za-schet-gosudarstva/
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Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе идти.
😁
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у нас дал орден одному ректору, который организовывал отряды титуханов на **********(в самый горячий период Майдана)..
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А за что благодарить юнкера? У него столько же заслуг перед Украиной, как и у )(уйла.
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А что Юнкер напал наиУкраину? Иди за паребрик , тролль мокшанский.
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И этим же орденом неделю назад наградил какого-то воришку. После Барыги придется новые награды утверждать. Старые Петя все зашкварил.
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Шабаш зеботовской швали. Вы писаки великие еще плакать будете, когда беня придет и на х.й вас пошлет и до последней нитки обдерет.
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Дешёвка, ты на кого батон крошишь? Украина чихнула на Свыню, усохни!
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Этот Юнкерк любитель не вмеру целоваться со встречными на серьёзных межгосударственных мероприятиях, что говорит о его не вполне адекватности. Ну ещё там же пьяненький неоднократно появляься, служба протокола после этого обычно говорит о передозе то снотворного, то успокоительных, дескать нервы не в порядке из за перенапряга в работе. А ваще, обычный евробюрократ, его заслуг перед Украиной -никаких.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗа поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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