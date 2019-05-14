 "Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем до здания Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Обережно, токсичні!" - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, попытки намотать на столбы возле здания МВД предупреждающую ленту были пресечены правоохранителями. В результате между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. В ходе потасовки был распылен слезоточивый или перцовый газ.

Также правоохранители на несколько минут задержали и завели в здание главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, однако, практически сразу же он был отпущен.

В итоге активисты продолжили свою акцию под зданием МВД. Они развернули плакаты с требованием отставки Авакова, а также озвучили в микрофон свои претензии и требования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас я не вижу движений: сперва было заявление, а теперь - тишина, - Борислав Береза об отставке Луценко

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.