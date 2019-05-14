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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2787) Луценко (7458) МВД (7846) отставка (2352) пикет (571) Шабунин (107)

 "Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время проведения под зданием Министерства внутренних дел в Киеве акцию протеста с требованием отставки министра Арсена Авакова произошла потасовка между правоохранителями и митингующими. Был распылен газ. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем до здания Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.

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Вместе с тем, попытки намотать на столбы возле здания МВД предупреждающую ленту были пресечены правоохранителями. В результате между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. В ходе потасовки был распылен слезоточивый или перцовый газ. 

Также правоохранители на несколько минут задержали и завели в здание главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, однако, практически сразу же он был отпущен.

В итоге активисты продолжили свою акцию под зданием МВД. Они развернули плакаты с требованием отставки Авакова, а также озвучили в микрофон свои претензии и требования.

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Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 01
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 02
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 03
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 04
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 05
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 06
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 07
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 08
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 09
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 10
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 11
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 12
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 13
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 14
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 15
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 16
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 17
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 18
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 19
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 20
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 21
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 22
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 23
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 24
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 25
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 26
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 27
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3126734
 
   
 Топ комментарии
 
так Аваков в Зе команде....
Аваков мародер или нет? Участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД - Цензор.НЕТ 9694
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то есть мафиози и вор Аваков хороший парень, да?
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Мітинг під Радою за інавгурацію 19 травня. І за повернення Саакашвілі.
"Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД - Цензор.НЕТ 9701
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так Аваков в Зе команде....
Аваков мародер или нет? Участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД - Цензор.НЕТ 9694
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то есть мафиози и вор Аваков хороший парень, да?
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рюкзак такой-же мародер как и педро, только хочет вовремя перекрасится
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Глеб123 - так Розумков с узеленского говорил, что Аваков классный парень как и Луценко...

Луценко просто попал в нехорошую компанию...
Аваков точно войдет в команду Зе, а Луценко пока еще под вопросом (там с США у него не просто)...
Это нормально, да?
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В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем Правительстве.
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Это беня решил, а не "команда". Командой там не пахнет, там вещает "разумный коллективный разум сепара-разумкова".....
Довели страну до ручки, чертяки израильские....
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можно ссылочку где он такое ляпнул, бо я что-то не слышал о таком маразме
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Вы в своем Чебурнете совсем офигели, что, Гуглом разучились пользоваться ? "Забули, як горіли, п#дараси", -учасники акції протесту застосували газ під час бійки з поліцією біля будівлі МВС - Цензор.НЕТ 4649
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Одним из самых эффективных министров в действующем правительстве в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского считают министра внутренних дел Арсена Авакова. Такой ответ друг и бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир дал на вопрос "Кого из команды Порошенко вы считаете самым эффективным и готовы с ним работать". https://zn.ua/POLITICS/komande-zelenskogo-bolshe-vsego-nravitsya-avakov-316675_.html
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Не бреши!!!!Розумков никогда такое не говорил,порохобот.
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ладно-ладно. не успел ещё. это хозяин притона "Узеленского" сказал.
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Сьогодні він рятує країну від Мародера.
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зад он свой спасает, а не страну, называйте вещи своими именами
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Тобто? Аваков рятує країну від хаосу? Ну так. Бо Мародер досі намагається поділити українців на "Иліту" і "не "Иліту" і влаштувати громадянське протистояння. Наплодив вас, проплачених тролєй.
Але це у нього не вийде.
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потому петюшня и и пытается устранить Авакова, чтобы устроить переворот.
не даром барыга дал звания героев и звания генералов майорам.
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Отож. Особливо здивував Кривоніс, що Мародер його призначив замом РНБО і дав генерала. Тепер у вдячного Кривоніса знесло зовсім дах і він збирається боротись з внутрішнім ворогм(73%?) за допомогою армійського спецназу. От і диктатор намалювавсь
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Шо ты мелешь, казламордый лаптеног. "Забули, як горіли, п#дараси", -учасники акції протесту застосували газ під час бійки з поліцією біля будівлі МВС - Цензор.НЕТ 1773
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не устранить проблема, а нужно полицию побить для дестабилизации ситуации - вот в чем цель мародерская
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Семён Тимошенко

ТЫ, сабаков - от БАТЬКИВЩИНЫ...
МЕР ХАРЬКОВА?
А ЩАС ТЫ ХТО?
ты бедный фабрикант....
04.04.2018 13:21 Ответить Мне нравится 4
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барыга прямой мародёр. петюшня порохоботвская - опора мародёра...
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Все не дождешься пришествия еврейского Офшоревского Дезертира?))
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Конкретно по фактам, чем лучше Дезертир Ссыкло Офшоревский от Порошенко?
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Аваков дно як і беня
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та ты ванятко тоже перекрасился на лету.ты ж за бахиню тут жопу рвал.теперь за авакова завтра за ***** будеш
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"Жопа" тільки у вас, кацапів. В українців - дупа "Забули, як горіли, п#дараси", -учасники акції протесту застосували газ під час бійки з поліцією біля будівлі МВС - Цензор.НЕТ 4624
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да да ванятко все понимаю секте прикрыли финансирование из параши так ты новое резюме зарабатываеш. по поводу языка так ты это побратимам в окопах из 28 скажи что они кацапы
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От ти дурне дурило! Ну ніхто ж не вірить, що Юля - кремлівська зозуля! Ти тільки собі зайву дурну славу створюєш.
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ты про нихто не рассказывай. то что секта свидетелей не верит это понятно а остальным это ясно как божий день . Ты вот обьясни откуда у церковной мыши столько денег что б на каждом столбе ее табло висело и по тв каждые 2 минута реклама .неужели парикмахеры и уборщицы деньгами снабдили
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Ну давай, починай про "хіхікала", бо більше у мародерів на Юлю нічого нема.
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В тебе сраки нема? Затягнулась? Тарифи за газ? Ротердам+?
Розумію... "Забули, як горіли, п#дараси", -учасники акції протесту застосували газ під час бійки з поліцією біля будівлі МВС - Цензор.НЕТ 7258
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Мародерські проплачені підніжки. Що ж ця наволоч не приходила під МВД під час Княжичив?, вбивств Лісника і Музичко? Чому приперлись тоді, коли Аваков забезпечив більш-меньш чесні вибори і Мародер пролетів?
Мерзота проплачена
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Ви в українській політиці останніх років взагалі орієнтуєтеся? З яких це пір Шабунін став мародерським??? Він дуже постраждав від Пороха...

І так, саме Шабунін ж організував візит Богдана в НАБУ перед виборами...
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Ага. А у другому турі Шабунін підтримав Мародера. Якось так співпало, що разом з Йовановіч з України пішли і американські гранди для антикорупціонерів. А відповідальність може прийти натомість, бо він там якомусь журнашлюсі по пиці дав. Тому у пана Шабуніна вибору особливо і не було, він звик жити на широку ногу, і зовсім не у СІЗО...
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Заметьте! Газовым баллончиком воспользовался активист, а не полицейский. "Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД - Цензор.НЕТ 8031
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Активистов, свободно использующих баллончики против аваковских.
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Які нахер активісти??? Бидло мародерське продалжне
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Мітинг під Радою за інавгурацію 19 травня. І за повернення Саакашвілі.
"Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД - Цензор.НЕТ 9701
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Люди промітінгують бюлютенями на парламентських виборах.
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к тому времени сторонников креденсов значительно поубавится.
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Це зовсім не факт. Дивлячись, що Вовік буде ці пів року робити. Можливо він навіть збільшить свою підтримку.
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З якого це дива?
Може ВР саморозпуститься? Чи може приймуть п'ять першочергових законів, анонсованих Зеленським?
Ви навіть не здатні збагнути, що нарвалися на шоубізнесмена, на голову переважаючого Порошенко і його команду.
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К осени зелень покроется благородным Президентским багрянцем
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посмотрите. Можит узнаете своего соседа....
"Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД - Цензор.НЕТ 5494
"Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД - Цензор.НЕТ 5125
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0 "Забули як горіли, п#дараси"========Уверен даные типочки в январе-феврале 2014 и близко не присутствовали на Майдане.
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ви на кого батон крошите? на самого авакова? та ви знаєте шо він один із акціонерів перемоги Зе??? тож кінчайте з вашою демократією, просрали то все під ваше зубажіння
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Аваков сидеть должен и Зеленский это понимает. Не надо, любители мародёра, тут приписывать Авакова к Зеленскому. Во время протестов Саакашвили псы Авакова дубинами разгоняли протестующих, ставили на колени, Михо вообще выкрали - вы хвалили полицию и радовались как дети! Перекрашиваетесь вы, Педрофилы. "Забули, як горіли, п#дараси", -учасники акції протесту застосували газ під час бійки з поліцією біля будівлі МВС - Цензор.НЕТ 1372
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Ты идиот? Зеленский ЛИЧНО поблагодарил Авакова!
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Запамятайте як прикмету, правило, аксіому, якщо нова влада, коли тільки приходить починає свою діяльність з посилення силових структур та підвищення зарплам чиновникам, значит знайте і готуйтесь вас будуть зневажати та грабувати більше ніж папередніки, яких вони змінили.
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до чого тут це? нова влада поки що через саботаж папередників нічого не зробила
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Аваков - друг бени. Беня хочет его премьером сделать, либо оставить начальником ментовки.
Одних коррупционеров ругают, а другие ловко поддержали "новую" власть и теперь получат иммунитет.

Всё как всегда в этой стране....

Авакян - тот ещё жулик (бакинский армянин). С евреями у него хорошие отношения, а евреи сегодня это "решалы" в Украине. Например, беня - наш новый президент...
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Беня передумал его делать премьером?)))))))))))))))))))
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Авакяна рюкзаковича на нары!!!
Или на его родину, город Баку. Азербайджанцы в Баку "охотно встретят" бывшего уроженца - армянина. С радостью, я бы сказал)))) Отдайте авакяна азербайджанцам!!!
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Шабуніна рюкзаки затримали? Ну...
І не дивно, що одразу зверху дали команду відпустити... Одна мафія...
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Цих двох мерзот брехливих давно треба на вихід. Авакян злодій і брехун І цей. типа, прокурорчик, ні одного слова правди не сказавший. Зрадники.
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Аваківвськи мразоти, подонки, замість реформи маємо ОЗУ...гниди обличчя закривають.
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Аваков! Тримайся! Мародери пішли в наступ! Тобі подяка від українців за чесні вибори!
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Сажать надо всех - и юлю, и авкова, и луцика, и всех депутатов, президентов и остальных.
Все они коррупционеры и воры.
А лучше расстрелять.
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ВладиВладимыч залогинтесь под своим привычным ником.
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Шабунин раздражает с каждым подобным случаев все больше, строит из себя великого борца за справедливость, а ведь основная задача засветится перед камерами, мол смотрите какой, я крутой, показуха не более того
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Егор Соболев був би гарний президент України. А Віталій Шабунин - ефективний Генпрокурор. Інтерв'ю Соболева Цензору
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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