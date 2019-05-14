 "Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сегодня, 14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем до здания Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.
Вместе с тем, попытки намотать на столбы возле здания МВД предупреждающую ленту были пресечены правоохранителями. В результате между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. В ходе потасовки был распылен слезоточивый или перцовый газ.
Также правоохранители на несколько минут задержали и завели в здание главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, однако, практически сразу же он был отпущен.
В итоге активисты продолжили свою акцию под зданием МВД. Они развернули плакаты с требованием отставки Авакова, а также озвучили в микрофон свои претензии и требования.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Аваков мародер или нет?
Луценко просто попал в нехорошую компанию...
Аваков точно войдет в команду Зе, а Луценко пока еще под вопросом (там с США у него не просто)...
Это нормально, да?
Довели страну до ручки, чертяки израильские....
Але це у нього не вийде.
не даром барыга дал звания героев и звания генералов майорам.
ТЫ, сабаков - от БАТЬКИВЩИНЫ...
МЕР ХАРЬКОВА?
А ЩАС ТЫ ХТО?
ты бедный фабрикант....
04.04.2018 13:21 Ответить Мне нравится 4
Розумію...
Мерзота проплачена
І так, саме Шабунін ж організував візит Богдана в НАБУ перед виборами...
Може ВР саморозпуститься? Чи може приймуть п'ять першочергових законів, анонсованих Зеленським?
Ви навіть не здатні збагнути, що нарвалися на шоубізнесмена, на голову переважаючого Порошенко і його команду.
Одних коррупционеров ругают, а другие ловко поддержали "новую" власть и теперь получат иммунитет.
Всё как всегда в этой стране....
Авакян - тот ещё жулик (бакинский армянин). С евреями у него хорошие отношения, а евреи сегодня это "решалы" в Украине. Например, беня - наш новый президент...
Или на его родину, город Баку. Азербайджанцы в Баку "охотно встретят" бывшего уроженца - армянина. С радостью, я бы сказал)))) Отдайте авакяна азербайджанцам!!!
І не дивно, що одразу зверху дали команду відпустити... Одна мафія...
Все они коррупционеры и воры.
А лучше расстрелять.