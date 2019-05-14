EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество, За рубежом
  7077  38
Все про:Путин (24778) хоккей (106) Ротенберг (7)

 Путин забросил шайбу в хоккейном матче - защитник Ротенберг отъехал в сторону, а вратарь открыл шайбе ворота. ВИДЕО

Во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин забил одну из шайб при полном содействии защиты команды соперников.

Как сообшает Цензор.НЕТ, об этом может свидетельствует фрагмент видеозаписи матча опубликованный в сети. На записи видно, как защитник Ротенберг проехал мимо Путина атакующего ворота соперника, а вратарь поднял щиток защитной экипировки, открыв шайбе путь в ворота.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин после хоккейного матча в Сочи шлепнулся на коврик, лежавший на льду. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3126725
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо, что мимо ворот не промахнулся. А то вратарю пришлось бы бежать за шайбой и нести ее обратно в зубах.
 показать весь комментарий
 
Тони Эспозито в свои 76 рыдал горючими слезами и причитал "а что, так можно было?"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
😀То все уже фигня...Знак с выше на том же поле уже был...и обратный отсчет уже пошел...хуйлу недолго осталось..
 показать весь комментарий
 
 
Тони Эспозито в свои 76 рыдал горючими слезами и причитал "а что, так можно было?"
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо, что мимо ворот не промахнулся. А то вратарю пришлось бы бежать за шайбой и нести ее обратно в зубах.
 показать весь комментарий
 
 
Довелося б ворота штовхати в бік шайби, що летить
 показать весь комментарий
 
Ну, как вариант: если шайба не летит в ворота, ворота летят за шайбой...
 показать весь комментарий
 
 
"Мимо ворот..." Хорошо,что клюшкой по шайбе попал.
 показать весь комментарий
 
Нанотехнологии чубайса в действии. В шайбе был магнит.
 показать весь комментарий
 
 
да, выглядит очень натурально и достоверно, а коврик после матча был укатан бульдозерами, после чего сожжен живьем)
 показать весь комментарий
 
 
Перед тим ковдрик добряче допитали спецслужби в сізо на предмет співробітницьтва с госдепом чи мосадом або японською розвідкою.
 показать весь комментарий
 
ВАУ !!!!!! Или нет, это по пиндосски, по скрепнаму УХ ТЫЫЫЫЫЫЫ!
 показать весь комментарий
 
Настольный хоккей. Хоккеист на палочке
 показать весь комментарий
 
Ето выставочный матч, Путя красава 10 шайб положить.......
 показать весь комментарий
 
https://youtu.be/shb7a9lk4iM

Шайба из поролона, вмесио коньков валенки...
 показать весь комментарий
 
 
Если ***** будет прыгать в высоту, опустят планку. Если побежит стометровку, остановят секундомер. Миру смех, холопам радость.
 показать весь комментарий
 
 
Касабы жопы себе искусали от досады, что Вошьдь сельским туризмом не увлекается. Приятно было бы: едет эскорт по непролазным е б е н я м, а перед ним чудесным образом асфальт расстилается. Круть! Хождение по воде рядом с этим - развод лохов...
 показать весь комментарий
 
ну хорошо, шо лед перед шайбой не натирали!))))
 показать весь комментарий
 
путен толантлевый хаккеист!!! Несколько клубов США рассорились, из-за путена! Все мечтают взять в свою команду, чемпиона Вселенной, тем более он бесплатный!!!
 показать весь комментарий
 
 
диктаторы, в массе своей, примитивные и ущербные существа..
 показать весь комментарий
 
 
лучше пропустить шайбу, чем стакан новичка или поллония
 показать весь комментарий
 
 
Рассея - хакейная страна. Даже моль в хакей шпилит
 показать весь комментарий
 
СОБЫТИЕ ТО КАКОЕ !! НА ***** СМОТРЕТЬ. Я разве на Сру сайте?
 показать весь комментарий
 
Нечто такое хотел навязать украинцам порох. Ведь и путин на первом сроке не таким был. Украинцы избавились от диктатора-барыги. Рассеяне же в глубокой непролазной жопе. Скоро начнут ноги лобызать плешивому.
 показать весь комментарий
 
 
Такі "новини" не мали б засмічувати наш інфопростір. Включайте мізки, журналісти!
 показать весь комментарий
 
Вротарь красавчик, успел убрать клюшку и поднять щиток с такого близкого растояния, чтоб пропустить шабу.
Вот мне бы хотелось посмотреть момент когда ***** в защите, перед воротами своими и в этот момент кто-то из настоящих хоккеистов лупанет по воротам по взрослому с размаха. Ну или на силовой прием против *****, чтоб впечатали в борт. Ну не нарушая правила конечно.
 показать весь комментарий
 
Счёт-то какой? И сколько забил, 8 или 10?
 показать весь комментарий
 
Захиснику легше, бо йому тільки просто від,їхати, а ось воротарю не позаздриш, йому значно складніше - треба з такої відстані своєчасно від шайби ухилитися і пропустити її у ворота. Тим більше, що з такої відстані воротар з екіпіровкою закриває чи не всю площину воріт. Так пропустити вміти треба, і під тягаром відповідальності при тому, якщо не пропустиш. У воротаря на цей випадок повинна запасна шайба при собі бути, щоб якщо ***** з трьох разів сам не закотить, то непомітно самому собі її у ворота підкинути.
 показать весь комментарий
 
хто його туди пустив ? пересере хокей як і все кругом себе
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоПутин забросил шайбу в хоккейном матче - защитник Ротенберг отъехал в сторону, а вратарь открыл шайбе ворота. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх