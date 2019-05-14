 Путин забросил шайбу в хоккейном матче - защитник Ротенберг отъехал в сторону, а вратарь открыл шайбе ворота. ВИДЕО

Как сообшает Цензор.НЕТ, об этом может свидетельствует фрагмент видеозаписи матча опубликованный в сети. На записи видно, как защитник Ротенберг проехал мимо Путина атакующего ворота соперника, а вратарь поднял щиток защитной экипировки, открыв шайбе путь в ворота.