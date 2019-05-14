 Путин забросил шайбу в хоккейном матче - защитник Ротенберг отъехал в сторону, а вратарь открыл шайбе ворота. ВИДЕО

Как сообшает Цензор.НЕТ, об этом может свидетельствует фрагмент видеозаписи матча опубликованный в сети. На записи видно, как защитник Ротенберг проехал мимо Путина атакующего ворота соперника, а вратарь поднял щиток защитной экипировки, открыв шайбе путь в ворота.Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин после хоккейного матча в Сочи шлепнулся на коврик, лежавший на льду. ВИДЕО
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+23
Хорошо, что мимо ворот не промахнулся. А то вратарю пришлось бы бежать за шайбой и нести ее обратно в зубах.
+13
Тони Эспозито в свои 76 рыдал горючими слезами и причитал "а что, так можно было?"
+8
Для кацапов сойдет
Шайба из поролона, вмесио коньков валенки...
Вот мне бы хотелось посмотреть момент когда ***** в защите, перед воротами своими и в этот момент кто-то из настоящих хоккеистов лупанет по воротам по взрослому с размаха. Ну или на силовой прием против *****, чтоб впечатали в борт. Ну не нарушая правила конечно.
https://youtube.com/watch?v=w-ce46SnHDQ