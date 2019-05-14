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 Политика Украины
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 "Обережно, токсичні!" - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты проводят под зданиями Генеральной прокуратуры Украины и Министерства внутренних дел акцию протеста с требованием отставки Генпрокурора Юрия Луценко и министра Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора. Они обнесли здание ведомства предупреждающей лентой, а также расклеили наклейки с портретами Луценко и Авакова и знаком "токсично". Активисты также держат плакаты с соответствующими требованиями. Также свои требования и притензии они озвучили в микрофон. Перед митингующими выступили Марина Хромых (представительница инициативы Кто заказал Катю Гандзюк?), Мария Томак (Медийная инициатива за права человека) и Роман Маселко (член ВО АвтоМайдан, адвокат Небесной Сотни).

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Затем активисты пошли маршем к зданию МВД, где должны провести аналогичную акцию с требованием отставки министра Арсена Авакова.

"Генпрокурор Луценко и министр внутренних дел Аваков несут политическую ответственность за провал реформ прокуратуры и полиции. Правоохранительные органы вместо борьбы с коррупцией - возглавили ее, а вместо ареста криминальных авторитетов - стали их лучшими друзьями. Как результат, только с 2017 года в Украине совершили более 55 атак на активистов и журналистов, из них 4 - убийства. Расследование этих атак всячески саботируются со стороны прокуратуры и полиции. Ни в одном из случаев заказчики не наказаны", - заявили организаторы акции. 

Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 01
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 02
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 03
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 04
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 05
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 06
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 07
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 08
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 09
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 10
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 11
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 12
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 13
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 14
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 15
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 16
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 17
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 18
Обережно, токсичні! - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3126717
 
   
 Топ комментарии
 
тот неловкий момент, когда плакатов больше, чем "активистов"...
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А Собаков при чем? Он же будущущий премьер.
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Яка тонка гра... Ми спишем югіка, але ви спишіть Авакова...
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А Собаков при чем? Он же будущущий премьер.
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Драсте, та й "Богдан из окружения Зеленского заявил, что очень уважает Луценко". Чого вони кіпішують? "Обережно, токсичні!" - активісти пікетують ГПУ та МВС з вимогою відставки Луценка й Авакова - Цензор.НЕТ 3878 "Обережно, токсичні!" - активісти пікетують ГПУ та МВС з вимогою відставки Луценка й Авакова - Цензор.НЕТ 7489
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Так в Україні закінчується ера героїв.... Герой двох Майданів, полумяний соціаліст, Нашо українець, лідер 4 республіки, БППіст виявився насправді .... добавте самі.
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пагадите...астанавитесь...
авакова... беняфаций уже одобрил.. он его уже видит премьером...
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тот неловкий момент, когда плакатов больше, чем "активистов"...
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Ага. Луценко посмів на їхню шоблу наїхати-получі отвєточку ! А заразом і Авакова притулили,щоб не так підозріло було.
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Сходіть під офіс Бєні - він вирішує хто корупціонер, а хто не-олігарх. "Обережно, токсичні!" - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова - Цензор.НЕТ 3608
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И ведь главное, знаю отлично я,
Как они произносятся,-
Но что-то весьма неприличное
На язык ко мне просится:
Хун-вей-бины...
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Яка тонка гра... Ми спишем югіка, але ви спишіть Авакова...
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Активисты кокой гражданской организации?
И во сколько обошолся этот банкет?
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останні капеєчкі з каси "Обережно, токсичні!" - активісти пікетують ГПУ та МВС з вимогою відставки Луценка й Авакова - Цензор.НЕТ 5388
скоро ж нема на кого виходити...
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Есть такая проФФесия - АКТИВИСТЫ! Интересно какая там зряплата, сдельная или почасовая?.. "Обережно, токсичні!" - активісти пікетують ГПУ та МВС з вимогою відставки Луценка й Авакова - Цензор.НЕТ 116
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на м2 плакатів про Луценка більше ніж про Авакова, так кого насамперед вийшли пікетувати?
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А кого они предлагают, может Пшонку, если не будет Луценко, то будет какой-нибудь Пшонка.

Система от этого не изменится.

Если хотят справедливости, то нужно проводить украинские реформы, а не еврореформы, менять евросистему, которая царит в Украине уже много лет на украинскую.
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"еврореформа" - это что такое? Украинскую с успехом проводили все, в т.ч. и порошенко.


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Всю барыжно-кроличью воровскую свору, нужно менять...Рюкзачников, югиков, панамских патриотов, лотерейную партейку и к ним, примазавшимся...Неужели, в Украине, порядочных умных людей не осталось? Почему воровское быдло, должно править бал?
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заробляють...
Почім у бені година пікету?
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Педро уже наградил этих активистов или пока только пообещал!???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Обережно, токсичні!" - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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