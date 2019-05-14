 "Я твоего сына закопал. Его нет в живых", - отец убитого водителя BlaBlaCar Познякова о разговоре с подозреваемым Голубом. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КРАПКА".

Слушание резонансного дела в суде Киево-Святошинского района почти завершено. На заседании, которое состоялось в субботу, 11 мая 2019 года, прокурор, адвокаты и потерпевшие выступили с заключительными речами, которыми подвели итоги предыдущих 40 заседаний.

Напомним, что житель Львова Тарас Позняков исчез во время поездки из Львова в Киев 4 апреля 2016 года. Он ехал на своем автомобиле Audi A6 и по мобильному приложению BlaBlaCar взял двух попутчиков: Дмитрия Голуба и Луана Кингисеппа. На подъезде к Киеву связь с ним пропала. Через несколько дней автомобиль с измененными номерами нашли в гаражном кооперативе поселка Новоселки под Киевом. В салоне были следы крови, водительское кресло в трех местах прострелено. Однако найти тело Тараса пока не удалось.



Фото: "Крапка"

Следствие выяснило, что к преступлению причастны бывшие бойцы "Правого сектора" Дмитрий Голуб (Тоф) и Луан Кингисепп (Лука, он гражданин РФ). Сначала они скрывались в квартире на ул. Десятинной, 13, в Киеве, а потом подались в бега. Голубя задержали 4 августа 2016 года в Староконстантинове на квартире его знакомого. Где Луан Кингисепп, было неизвестно вплоть до марта 2019 года. Тогда в доме на проспекте Науки в Киеве прогремел взрыв – от гранаты погиб гражданин РФ, в котором опознали Луана Кингисеппа. Как выяснилось, похититель Познякова все это время жил в нескольких сотнях метров от Голосеевского управления полиции Киева.

Перед судьями выступил отец пропавшего парня. Александр Позняков рассказал о своем моральном состоянии и о встрече с Дмитрием Голубом в СИЗО. Как выяснилось, сразу после задержания подозреваемый прибегнул к шантажу и требовал 50 тыс. долл. за информацию о своей жертве.

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"Я встречался с Голубом в СИЗО. Он сам вышел на телефонный разговор со мной. Тогда он выдвинул мне несколько требований. Он обещал показать, что они сделали с Тарасом. А я должен был принести в СИЗО 50 тыс. долл. и снять все обвинения. Я согласился. На второй день мне пришло сообщение: "Деньги вперед". Учитывая ситуацию, средства были собраны, но Голубу их не передали. Через несколько месяцев мне пришло новое сообщение – о том, что сумма, поскольку я сорвал этот разговор, возросла до 75 тыс. и он будет разговаривать с моей женой "о жадности и глупости ее мужа". После этого я был вынужден обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.

А когда я обратился к Голубу: "Тоф, скажи, что случилось с моим сыном? Зачем вы это сделали?" – он ответил: "После заправки мы ему сказали: "Руки на руль". Малый не понял ситуацию, начал сопротивляться, и я сделал выстрел". Он сказал: "Надо было меньше дергаться", – вспоминал Александр Позняков.

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Также отец Тараса развенчал миф о "герое АТО", которым пытался представить себя Дмитрий Голуб. По словам Александра Познякова, Голуб в зоне АТО занимался мародерством и систематически пригонял угнанные там автомобили. Владельцу гаража, в который похитители пригнали в том числе и Audi A6 Познякова, он объяснял, что это транспорт, забранный у сепаратистов или "продажных судей, которым он больше не понадобится". Отец Тараса добавил, что хозяин гаража знал Голуба как Виктора Пилипчука (по фальшивому паспорту) и не догадывался, чем тот занимается на самом деле.

"Машину Тараса пригнали к Довбушу (свидетель по делу, владелец гаража. – Ред.)… Господин Голуб и его защитник говорят, что он был в АТО. Да, они в АТО занимались мародерством. Я могу четко подтвердить, когда они пригнали Toyota RAV4, когда они устроили себе сафари под Мариуполем и стреляли в лебедей, – его узнали на фото и видео. Когда они оставили зеленую сумку в квартире на ул. Десятинной, там были часы, снятые с моего сына. Это так поступают защитники, о которых они рассказывают? Голуб продал 80 долл., которые забрал у нашего сына. Это те деньги, которые Тарасу подарили на день рождения.

Когда я с Голубом разговаривал: "Я пойду на все твои условия, которые ты скажешь", он твердо заявил: "Я твоего сына закопал. Его нет в живых". После этого я просто молчал.

Какое у меня психологическое состояние? Когда я прихожу в квартиру и захожу в комнату Тараса, я беру его подушку и нюхаю… Поэтому не только пожизненное… Я думаю, вы примете правильное решение", – сказал перед судьями Александр Позняков.

Под конец голос отца стихал и срывался. На последних его словах присяжные заплакали.

Прокурор Юлия Юркова заявила, что следствие доказало вину Дмитрия Голуба по ряду тяжких статей. Смягчающих обстоятельств, которые могли бы уменьшить наказание, установить не удалось. Несмотря на давление доказательств, Голуб не признал вину и не раскаялся в содеянном, во время суда угрожал родителям Тараса и судьям, а находясь в изоляторе, постоянно нарушает условия содержания под стражей.



Дмитрий Голуб на суде в сентябре 2016 года. Фото: Ярослав Маркин

Поэтому список наказаний, которые просили для Голуба, выглядел впечатляюще:

15 лет лишения свободы – статья "Разбой";

7 лет лишения свободы – статья "Небрежное хранение огнестрельного оружия";

12 лет лишения свободы – статья "Незаконное завладение транспортным средством";

2 года и 1 год ограничения свободы – по разным пунктам статьи "Подделка документов";

пожизненное лишение свободы – статья "Убийство".

Стоит отметить, что Дмитрий Голуб уже фактически находится за решеткой: 27 июня 2018 года Шевченковский райсуд Черновцов назначил ему 7,5 лет лишения свободы за разбойное нападение, совершенное им в 2002 году. С тех пор и до задержания 4 августа 2016 года в Староконстантинове Хмельницкой области Голуб скрывался от правосудия. Он жил под чужим паспортом, принадлежавшим Виктору Пилипчуку.

Если судья назначит Голубу пожизненное заключение, то большие сроки поглотят меньшие и обвиняемый будет сидеть пожизненно.

Следующее заседание председательствующий судья Юрий Бурбела назначил на 24 мая 2019 года. Тогда в заключительной части дебатов выступит адвокат Дмитрия Голуба. После этого судьи удалятся в совещательную комнату обсуждать окончательное решение. Поэтому не исключено, что 24 мая мы сможем услышать приговор.

Также судья распорядился до 24 мая перевезти Дмитрия Голуба в Киевский изолятор (сейчас он находится в Житомире). Голуба могут доставить в суд и предложить ему сказать последнее слово. Впрочем, захочет ли он что-то говорить, неизвестно. Уже более полутора лет его не допускают к заседаниям из-за хамского поведения, угроз и попыток причинить ущерб участникам суда: во время одного из заседаний в Шевченковском райсуде Киева Голуб вырвал доску из скамейки, на которой сидел, и бросил ее в сторону судей. Тогда он разбил телевизор.