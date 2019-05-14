 Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
Отмечается, что несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.
Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы "КОРДа". В результате полицейские задержали около 50 человек. Их доставляют в отделение полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных.
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Все кто может - велкам на митинг! НЕТ отмене люстрации!
https://www.youtube.com/watch?v=YJkUFd_A2OA
Сєпарські вибрики, Вата шоу.
Палить мости.
Конечно после 2000 зрителей пришлось работать!
Вот ведь налицо попытка незаконного завладения собственностью с привлечением организованной преступной группировки! И классифицировать как групповой налет с целью ограбления, т.е. завладения чужим имуществом. А это уже тяжкое преступление, в совке шло как бандитизм и светил расстрел.
Так и здесь - взяли всех, посадили, первого вызвали на допрос, самого сопливого, и предъявили организацию и руководство бандой с пожизненным. Он тогда и покажет на сотника, который этой гопотой руководил. Ну и тому впаять организацию и руководство с перспективой по максимуму лет 10-15, как за действия против государственного строя в военное время. И пусть или сидит, или сдает заказчика со скидкой лет 5. Только судить должен местный суд присяжных, собранный из жен вахтеров, которых побили эти залетные.
Хто скажет шо не по закону? Есть еще дебилы, которые думают шо наша палиция нас бережет? Стрежет она от нас, того, кто с нею нашими же бабками и расплачивается за услугу.
Суть в чем ? Контролируйте свое богатство. Вопрос на засыпку. Когда каждый из вас последний раз узнавал в БТИ или еще где, что то что ваше, осталось вашим ? Сейчас , при наличии определенных связей , поменять собственника не составляет особого труда.
Взагалі все схоже на клоунаду.Мєнтів про підготовку захоплення попередили завчасно.На перемовини від тітуханів вийшли якісь бики в наколках,але журналіста,який це знімав,поліція відіпхала подалі,закриваючи об"єктив.Тітухани втекли задніми ходами,залишивши кількадесят лохмандєїв мєнтам на поживу.І всі задоволені.
Кстати, таки да. Причем для этого даже в БТИ ходить не обязательно:
https://opendatabot.ua/
https://opendatabot.ua/blog/305-realty-for-all
Один из "злочинов" уходящей власти - открытые гос. реестры. Отличная, надо сказать, штука! Еще бы они работали стабильно, без тормозов и глюков, плюс халявное API разработчикам софта, - цены бы им не было.
и я об этом … А кто не в курсе, кто не знает, у кого нет возможности ??? Это для узкого круга лиц .