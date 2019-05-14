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Все про:Винница (464) рейдерство (802) Могерини (406)

 Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Виннице полиция с привлечением бойцов "КОРДа" 13 мая пресекла попытку рейдерского захвата предприятия по улице Д. Нечая. В попытке рейдерского захвата принимали участие несколько сотен молодых людей, задержано около 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Отмечается, что несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы "КОРДа". В результате полицейские задержали около 50 человек. Их доставляют в отделение полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полсотни рейдеров пытались захватить аграрный кооператив на Киевщине: их задержала полиция. ФОТОрепортаж

Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице 01
Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице 02
Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице 03
Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице 04

Источник: https://censor.net.ua/v3126683
 
 
 Топ комментарии
 
Во вторник, 14 мая, в 10 утра Конституционный Суд Украины - проводит заседание по поводу ОТМЕНЫ закона о люстрации!
Все кто может - велкам на митинг! НЕТ отмене люстрации!

https://www.youtube.com/watch?v=YJkUFd_A2OA
Сєпарські вибрики, Вата шоу.
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у свиней рефлекс, пытаются украсть даже у себя то, что немного раньше сами и украли.
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Рейдерство тільки починається. Вже підтягнувся Боголюбов.
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у свиней рефлекс, пытаются украсть даже у себя то, что немного раньше сами и украли.
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Во вторник, 14 мая, в 10 утра Конституционный Суд Украины - проводит заседание по поводу ОТМЕНЫ закона о люстрации!
Все кто может - велкам на митинг! НЕТ отмене люстрации!

https://www.youtube.com/watch?v=YJkUFd_A2OA
Сєпарські вибрики, Вата шоу.
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Це просто ********* через своїх холопів гарячково відміняє повноваження, відміняє закони, які можуть бути застосовані до нього і т.д.
Палить мости.
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Что, мало платят что по ночам приходится работать? Или у тебя белые ночи?
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Рейдерство тільки починається. Вже підтягнувся Боголюбов.
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Да вы шо?А где вы были эти 5 лет,чоловіче?С Марса шо ли прилетели?Вот это гон!
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В АТО были пока такие как ты по сепарским каналам и г+г свободу слова защищали...
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)))))) так это Боголюбов организовал несколько сот петюшек и стал отжимать непокорное предприятие при живом и легитимном "непримиримом борцуне с коррупцией"? В Виннице? Отплять, силён, однако, Боголюбов! Молодца! В самое логово мафиозного спрута воткнул кынжаль! )))
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Шо делается?Полиция заработала,ура!Да ещё и в Винницкой области?Аваков рулит!!!
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Так Беня же похвалил вот и старается....
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Правильно,Петя и его команда не могли начать хвалить,а то чего доброго Аваков начал бы всех их молодчиков вязать на радостях...И как бы потом Пашинские там всякие и иже с ними отжимали бы,то что отжали?
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Заработала?))) Она начала работать только после того как в прямом эфире на фейсбуке об этом собщил жкрналист в команде Зе... Размечталась...
Конечно после 2000 зрителей пришлось работать!
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А я собственно и не мечтала,а прикололась.Всеж таки неожиданность то какая!Да ещё и в Виннице,нонсенс!
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Вот бы раз открыли огонь на поражение по этим срейдерам, в следующий раз гопота на такое дело за 1000 грн в рыло не подписалась бы. Это конечно я утрировал. Но блин рейдерские захваты это уже не детские шалости, даже не хулиганство. С ними нужно серьёзнее методами бороться.
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Да блин - полицию пора разгонять. Давно пора. И шерифов выбирать.
Вот ведь налицо попытка незаконного завладения собственностью с привлечением организованной преступной группировки! И классифицировать как групповой налет с целью ограбления, т.е. завладения чужим имуществом. А это уже тяжкое преступление, в совке шло как бандитизм и светил расстрел.
Так и здесь - взяли всех, посадили, первого вызвали на допрос, самого сопливого, и предъявили организацию и руководство бандой с пожизненным. Он тогда и покажет на сотника, который этой гопотой руководил. Ну и тому впаять организацию и руководство с перспективой по максимуму лет 10-15, как за действия против государственного строя в военное время. И пусть или сидит, или сдает заказчика со скидкой лет 5. Только судить должен местный суд присяжных, собранный из жен вахтеров, которых побили эти залетные.
Хто скажет шо не по закону? Есть еще дебилы, которые думают шо наша палиция нас бережет? Стрежет она от нас, того, кто с нею нашими же бабками и расплачивается за услугу.
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Власть насоздавала десятки всяких спецназов и прочих "кордов", а участковых полицейских стало один на двенадцать сел, как . например в Подволочисском районе Тернопольской области. Видно, не так страшны воришки сельских кур чем сам народ.
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Ну скажем так, что захватили эту площадку еще неделю назад. Это бывший консервный завод, которого нет уже лет сто. Неделю настоящие собственники (один бывший СБУшник), которые купили его лет 15 назад, бегали по разным неофициальным "инстанциям" с темой "наказать беспредельщиков" , там у этих захватчиков за главного был один юрист местный, мразота редкостная . Но то, что они предлагали за решение вопроса, никого не устроило. И когда они ни с кем не договорились ,вот только тогда они написали заяву в полицию. Дальше вы знаете.
Суть в чем ? Контролируйте свое богатство. Вопрос на засыпку. Когда каждый из вас последний раз узнавал в БТИ или еще где, что то что ваше, осталось вашим ? Сейчас , при наличии определенных связей , поменять собственника не составляет особого труда.
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Так он сто лет пенсионер, да и кинул кучу людей в Виннице
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суть не этом , просто если у него или них хотели "забрать" вот таким вот методом, значит официально ничего не получилось. Хотя зачем отдавать миллионы, если можно отдать пару сотен … А то что он из давних бывших или из ближних, сути не меняет, Бывший и все. На счет накидал, не знаю, врать не буду.
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Це точно.Як сказав власник віджатого Бєньою бізнесу "Главное - не построить бизнес, а уметь его защитить".
Взагалі все схоже на клоунаду.Мєнтів про підготовку захоплення попередили завчасно.На перемовини від тітуханів вийшли якісь бики в наколках,але журналіста,який це знімав,поліція відіпхала подалі,закриваючи об"єктив.Тітухани втекли задніми ходами,залишивши кількадесят лохмандєїв мєнтам на поживу.І всі задоволені.
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Когда каждый из вас последний раз узнавал в БТИ или еще где, что то что ваше, осталось вашим?
Кстати, таки да. Причем для этого даже в БТИ ходить не обязательно:
https://opendatabot.ua/
https://opendatabot.ua/blog/305-realty-for-all
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Я знаю несколько случаев, когда владельцы какой либо недвижимости , на каком либо жизненном этапе хотели ее продать или переоформить. А при обращении в соответствующие органы им уже объявляли что вы к этой собственности уже пару тройку лет не имеете никакого отношения. И тут начиналось самое интересное в их жизни.
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Опендатабот позволяет подписаться на любые изменения в состоянии выбранного объекта (судебные процессы и решения, собственники и проч.).
Один из "злочинов" уходящей власти - открытые гос. реестры. Отличная, надо сказать, штука! Еще бы они работали стабильно, без тормозов и глюков, плюс халявное API разработчикам софта, - цены бы им не было.
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а теперь сам прикинь много ли людей знает об этих сайтах или вообще о таком виде услуг ?
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Я не прикидываю, я знаю. Кому надо, те, как правило, в курсе.
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Кому надо, те, как правило, в курсе.

и я об этом … А кто не в курсе, кто не знает, у кого нет возможности ??? Это для узкого круга лиц .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСпецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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