 Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Отмечается, что несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы "КОРДа". В результате полицейские задержали около 50 человек. Их доставляют в отделение полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных.

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