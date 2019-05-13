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 На выездном заседании ВСК ВР в Харькове обсудили ход расследований нападений на антикоррупционеров Булаха, Лисичкина и смерти Бычко. ВИДЕО

В деле о расследовании нападения на представителя Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина могут изменить следователей.

По словам председателя временной следственной комиссии Верховной Рады Борислава Березы, об изменении подследственности говорили сегодня на ее выездном заседании в Харькове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.

По его словам, Лисичкин называл имена чиновников, в отношении которых проводил антикоррупционные расследования. Их до сих пор не допросили.

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"Есть откровенное, к сожалению, нежелание заниматься делом как от процессуального руководителя, так и от следователя Нацполиции. Главный прокурор области и председатель Нацполиции приняли для себя решение потребовать эти дела и заняться ими лично", - рассказал Береза.

В деле о нападении на депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха исполнителей не нашли.

"По факту допроса на комиссии нового я ничего не услышал. Правоохранители прокомментировали ситуацию: уголовное дело по заказчику расследуется дальше. Никакого прогресса, я так понимаю, нет", - говорит Булах.

Пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик рассказала: в ведомстве ожидают ходатайство защитника Евгения Лисичкина. Тогда решат - менять следователей по его делу.

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Напомним, временную следственную комиссию создала Верховная Рада полгода назад - после смерти советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Комиссия должна контролировать расследование этого и подобных дел. На Харьковщине это дела Дмитрия Булаха, его коллеги Евгения Лисичкина и жителя поселка Эсхар Николая Бычко. Год назад последнего нашли повешенным в лесу. Позже полиция прекратила расследование.

На депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха было совершенно нападение 30 августа 2017 года возле подъезда его дома. Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия". Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".

18 сентября того же года двое неизвестных напали на коллегу Булаха Евгения Лисичкина.

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Источник: https://censor.net.ua/v3126673
 
 
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отдыхал на бабки криминала в угодиях.

охота квадроциклы миллионы грн оплачены криминалитетом, что в 2013-14 командовал титушками.

дно.
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Во сколько этот выездной шабаш обошелся бюджету страны?
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Авакова за ці справи-висяки знімуть, чи ні?
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та там така мафія, що усіх чинуш треба до стінки ставити!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа выездном заседании ВСК ВР в Харькове обсудили ход расследований нападений на антикоррупционеров Булаха, Лисичкина и смерти Бычко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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