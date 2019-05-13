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Все про:Госпогранслужба (3299) Россия (72758) убежище (220)

 Супруги из РФ попросили политического убежища в Украине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Двух нарушителей границы, которые направлялись в Украину вне пунктов пропуска, задержали пограничники Сумского отряда.

Пограничный наряд во время патрулирования государственной границы остановил их сразу после пересечения границы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года Украина отказала во въезде почти 3,3 тыс. россиян, - Госпогранслужба

Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища в Украине.

В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом - продажей автомобилей, из-за чего начальник одного из РУВД города Москвы постоянно давил на него и принуждал платить дань. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес за постоянных угроз и создание искусственных преград от представителей власти.

Также россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу на которой в основном выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался по оккупации Крыма и действиях РФ на международной арене и рекламировал российских оппозиционных блогеров. За его открытое недовольство действиями России, которую она проводит на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрете критики власти и комментирования трагедии Боинга MH-15 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.

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В связи с этим, они приняли решение вместе с женой незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдение и обеспечение в Украине фундаментальных прав и свобод человека.

Правоохранители продолжают проверочные мероприятия.

Источник: https://censor.net.ua/v3126633
 
 
 Топ комментарии
 
це 2 шпійона.. кацап родіну ні за шо не продасть.. за родіну кацап должен толька умєрєть!!!
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Тю, в нас вже є такі хітрозаді фсбшнікі. Типу Аркаши Бабченко
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аркаша давно казав.. шо його дупа ширє чєм наші сорокчєтирє
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це 2 шпійона.. кацап родіну ні за шо не продасть.. за родіну кацап должен толька умєрєть!!!
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Правильно.Кацапстан уже столько троянских коней нам скинул,что веры им нет.Тем более у чувака авто бизнес в мацкве и не прибыльный? А где его страничка с историей публикаций- на однокласниках или в кАнтакте?
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пусть едут обратно на "вяликаю" да на россию.
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Ага. Как попались при незаконном пересечении, так сразу беженцы.
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Якщо із-під Полтави Мосад прямо з поїзда викрав мусліма-бомбіста, а в Києві росіянина Вороненкова фсбшниками, або Шеремета білоруськими кгбістами, то притулок у нас для росіян ніякий.
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Люди добрі, сумніваюсь, що нова українська влада вас захистить
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як порошенко Тимура Тумгоєва ,того ,що за Україну воював ?
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бот, а нова влада - це хто?? і де вони? останні роки матеріали у ЗМІ про таких біженців проскакували(і на Цензорі) , а про їх подальшу долю якось якби і нічого більш не пишуть....
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когда сбушник сбежал из свинарника лицо не прятал, при этом рассказал о тайных тюрьмах и расстрелах! видео о его признаниях
https://www.youtube.com/watch?v=6**********&t=18s
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работает!!!
Андрей Яковенко. Луцк. Высиран аты, военный преступник. Марадерил с 2015 году. Отьехал до биндеры 12 мая.

Супруги из РФ попросили политического убежища в Украине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1366
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Нахрен они тут? Это что, Ленин в Швейцарию сбежал, чтобы оттуда руководить сменой власти? Это диванные чмошники, которые нигде не работали и перебивались с кофе на водку. Когда припекло - приплели политику, надеясь халявщиками здесь побыть. Бабченко такой же. Но его хоть знали в России. А эти?
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не переживайте! это для вас дебилов сбу постановки делает
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такое решение ими было принято из-за соблюдение и обеспечение в Украине фундаментальных прав и свобод человека.Источник: https://censor.net.ua/v3126633 ???????????????????????????????????????

це що? про нас?
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От придурки. Тут скоро таке шапіто почнеться, що ошаленіють.
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А им что, в параше выездную визу не дали? Подружжя з РФ попросило політичного притулку в Україні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5693
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Сейчас повалят,чтобы получить украинский паспорт,а потом свалить в Европу
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Сложилась ситуация, когда из парашки, бегут все у кого есть немного ума и совести, а в парашку - только разыскиваемые преступники!

Мечта кацапов про ссср-2 сбывается!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСупруги из РФ попросили политического убежища в Украине, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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