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 Политика Украины
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 Порошенко обсудил с Генсеком НАТО интеграцию Украины в Альянс. ВИДЕО+ФОТО

Действующий президент Украины Петр Порошенко обсудил с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом интеграцию Украины в Альянс.

Об этом президент сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Членство Украины в НАТО является стратегической целью нашей внешней политики. Рад возможности сегодня в Брюсселе обсудить с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги нашей интеграции", - написал Порошенко.

Порошенко обсудил с Генсеком НАТО интеграцию Украины в Альянс 01

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отметил, что "Столтенберг отметил реформы, осуществленные в Украине за последние 5 лет под руководством Президента Петра Порошенко, в том числе, которые приблизили Украину к членству в НАТО".

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Источник: https://censor.net.ua/v3126603
 
 
 Топ комментарии
 
Таки петя теряет стержень свой. Улыбка как у побитой собачки....
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Во как упыря перекосило,любо дорого смотреть
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Это какую банду он привез с собой, если включить и сопровождающих и охрану это под сотню человек выйдет, и все за наш счет и все только для пиара.
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Что-то Столтенберг обсуждению не сильно рад.
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То-шо думает "от,бл..,зря время потратил на это ничтожество"
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Да, многозначительное фото - тут и странная гримасса Пети - моно лизы, не то улыбка - не то оскал. Тут и роза ветров на заднем плане - своими линиями странным образом намекает на отмену рукопожатия.
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Шо, думаєте, пан Столтенберг чекає веселуна?
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Таки петя теряет стержень свой. Улыбка как у побитой собачки....
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Або Порошенко досі не зна що він програв вибори,або це Державний Заколот,з цілью повалення законно ізбраного Перзидента України Зеленського.Цьому треба буде дати оцінку.
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Во как упыря перекосило,любо дорого смотреть
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Зате кловун корчить рожі з задоволенням.
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Клоун сейчас Пеця,его гонят с манежа,а он все цепляется,скоро помидорами будут бросать
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е НІ! Порошенко ввійде в історію з гаслом * Геть від Москви!
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Пеця войдёт в историю, как президент который тянул срок, за массовые убийства украинского народа...
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В смысле все эти годы Порошенко Москву защищал?
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а чего Петя злой такой на фото?
улыбка сквозь слезы
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Это какую банду он привез с собой, если включить и сопровождающих и охрану это под сотню человек выйдет, и все за наш счет и все только для пиара.
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Бедные американские налогоплательщики...
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Что-то сухо встретили лучшего президента мира.))))
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Какие позитивные комментарии от ПУтриотов по поводу обсуждения партнёрства Украина-НАТО.

Вот так и чувствуется, как же люди болеют за Украину и за её интеграцию в клуб адекватных людей.
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Какого обсуждения? С кем?! С никто обсуждали что-то серьёзное? Правда в это веришь? Порошенко обсудил с Генсеком НАТО интеграцию Украины в Альянс - Цензор.НЕТ 6310
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У Столтенберга весь вид говорит - " И что я тут делаю с этим коррупционером?"..........
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Клоун! За пять лет не наигался в царя? Вали уже, барыга офшорная!
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Хоть бы Джавелинов на конец подарили)
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А почему не с Ющенко или Кучмом ?!
Им хотя бы не грозит расследования в ближайшие месяцы ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с Генсеком НАТО интеграцию Украины в Альянс. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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