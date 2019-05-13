 "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные иерархи Украины обратились к жителям оккупированных территорий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий Украины обращаются к жителям оккупированных Крыма и Донбасса, размещен на странице Зеленского в соцсети Facebook.
Среди обратившихся - почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, глава УГКЦ Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.
Стоит отметить, что среди обратившихся иерархов нет главы ПЦУ Епифания. Напомним, недавно Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским.
Они не понимают что люди - самый ценный и не так просто возобновляемый ресурс
имхо не поможет
Бог Он юморист, так смеется над нами, над верующими, которые не соблюдают заповеди, над миллиардерами, которые строят у себя "каплычки" в имениях и приводит к власти атеиста еврея, даже у атеиста может быть чище душа, чем у лицемерных верующих
Вот так, малята, идиоты у нас те только три четверти избирателей. но и духовные пастыри
Молиться о мире, вообще мир как цель - это христианство
Причём я согласна с большей частью вашего комментария
Но если говорить о христианстве, то мир с собой, мир с Богом, мир с ближним - является плодом Духа в человеке.
Блаженны миротворцы - прямая речь Христа.
Война - это убийство одних людей другими. Боль, разруха, смерти и покалеченные судьбы и тела. И хотя христианство благословляет идущих на защиту Отечества, сама война считается злом и противоречащей природе человека и замыслу Создателя.
Поэтому христиане всех конфессий молятся о мире.
К тому же снизить уровень агрессии и противостояния в принципе никогда не лишне.
В остальном, повторюсь, совершенно согласна и насчёт Томоса, и насчёт политизации тем более.
Надо понимать так, шо ПЦУ уже не входит в число основных религиозных общин Украины.
Вместо нее теперь КП.
Ждем анафемы теперь от Константинополя.
Он ее отменил, он ее и возвратит.
І чомусь зразу починається лебедина пісня Філарета про відродження УПЦ КП і таке інше. Дуже дивно...