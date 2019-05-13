 Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в понедельник после несостоявшегося заседания Окружного административного суда Киева, поскольку судья, которая должна была рассматривать дело, переведена в Верховный Суд.В эту схему был вовлечен личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, утверждает депутат.
"Могу предположить, что план Луценко прост. Закрутив всю эту историю вокруг Байдена, Злочевского, а тут еще оказывается что Керри фигурирует с его приемным сыном, для того чтобы показать, что, оказывается, в Украине есть человек, который помогает действующей американской власти обнаружить американских коррупционеров. Это все раскрутить.… Луценко начал применять все рычаги давления на нового президента, чтобы он не вносил представление на увольнение Луценко, чтобы его не принуждали уходить, чтобы он остался и держал ситуацию под контролем", - сказал Лещенко .
Нардеп также утверждает, что "черная бухгалтерия" Партии регионов, в которой фигурирует бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа Пол Манафорт, является подлинным документом.
"Он является частью доказательств коррупции в украинской политике. К сожалению, генпрокурор постоянно транслирует неправду и таким образом зарабатывает себе баллы, надеясь остаться в должности", - пояснил Лещенко.
Он отметил: "Они договорились о том, чтобы, используя Украину, втянуть Украину как разменную монету... в баталии, которые сейчас происходят в американской политике между демократами и республиканцами. В частности, была подготовлена докладная записка, которую передавали Джулиани, о том, что они установили множество фактов, которые касаются получения Байденом каких-то материальных выгод, каких-то сговоров с украинскими политиками".
По его словам, эта докладная записка неофициальными каналами из окружения Луценко шла Джулиани.
В самой докладной записке речь идёт, как заявляет депутат, о следующем: "В марте 14 года через лоббистские каналы якобы Злочевский предложил госсекретарю Керри (экс-госсекретарь США Джон Керри. – Ред.) и вице-президенту Байдену распределить прибыли в компании "Буризма"... Деньги якобы платили сыну Байдена и близкому другу приемного сына Керри". Согласно тексту этой докладной записки, за гарантии от украинской власти Дж.Байден предложил, "что он попытается быть посредником между украинской властью и новым президентом Америки".
Также в докладной записке утверждается, что в ходе последнего визита в Киев в январе 2017 года Дж.Байден попытался получить гарантии от украинской власти о том, что нет никаких претензий по компании "Буризма".
Лещенко считает, что правдивость фактов, изложенных в докладной записке, сомнительна, а Луценко "втянул Украину в грязную игру".
"Генпрокурор при помощи своих друзей, контактов, посредников вышел на Джулиани и такую логику они построили. С точки зрения банальной политической логики это выглядит как не очень правдивая версия, но она подготовлена и заряжена, и она является частью сценария, который Луценко предложил частному адвокату президента Трампа", - подчеркнул депутат.
Народного депутата Борислава Розенблата Лещенко назвал "инструментом сценария, который разыгрывают Луценко и Порошенко" и заявил, что тот находится "на крючке уголовного дела".
"В нормальной стране его ждала бы тюрьма. А для того, чтобы избежать этого, Розенблат стал инструментом выполнения сценария и он подал этот иск", - заявил парламентарий.
Сам Розенблат журналистам заявил, что сложившаяся ситуация свидетельствуют о том, что "Украина вмешалась в чужие выборы".
"Мне безразлична судьба Манафорта и тех, кто представляет политику Америки, для меня важна моя страна", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, откуда у него записи разговора директора НАБУ Артема Сытника о якобы вмешательстве в выборы США, Розенблат сказал: "Этот пакет мне занесли в приемную, там была распечатка и флешка".
Конкретизируя, почему именно он является истцом в данном деле, парламентарий сказал: "Я пострадал как народный депутат, которому небезразлично будущее Украины".
"Амбарная книга ("черная бухгалтерия" Партии регионов. – Ред.) - это очередной вброс в масс-медиа маски-шоу, чтобы дать сигнал. И человек, который был главой предвыборного штаба Трампа, пострадал... Это была умышленная спланированная акция, чтобы вовлечь Украину в скандал", - добавил депутат.
Также Розенблат вновь заявил, что дело, которое было открыто в отношении него в НАБУ, было "осознанным преследованием за политическую деятельность".
Сергій Лещенко
19 августа 2016 г. ·
Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, который проводили вместе с Sevgil Musaieva-Borovyk и Anton Marchuk, попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа.
Трамп и его адвокат - наверное неадекватные идиоты раз делают с точностью до наборот. И ваще они там в США все идиоты, а вы тут (как называется дыра на карте в которой с такой легкостью измеряют адекватность президента США?) умные. Ток вы почему-то в глубокой жопе, а они хозяева Мира при этом.
Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает:
И подлинно, весь город знает,
Что у него нет ничего
ни за собой, ни за женой,-
А смотришь, тихо, помаленьку
То домик выстроит, то деревеньку...
Теперь, как у него приход с расходом свесть,
Хоть по суду и не докажешь,
Но точно не согрешишь, коль скажешь:
Что и у него пушок на рыльце есть.
И. Крылов, 1813
А ведь достанут если захотят и реально посадят с Черными Властелинами
Сирожа, ты Джулиани и Трампу расскажи, шо ты не лживая бл...дь, а честный журналист. Бо мы про тебя какраз уже все знаем, а вот Джулиани какие-то другие про тебя слова молвил.
Типа "Лещенко - враг Трампа и враг США" чи шо?
Собсно, именно поэтому этот медиа-пиараст так дрищет в 43 струи - в США Серлеща открыто на весь Мир назвали нерукопожатноц лживой шлюхой.
Более того, все это было сказано в контексте токсичности окружения Зелебобы. Т.е. по сути Серлещ стал поводом для того, чтобы назвать ЗЕ нерукопожатным.
Простой вопрос: у нас в стране единичные преступники действуют, или уже со времен кучмы - ОПГ?
Еще мне импонирует, что, в отличие от вышеназванных псов, Лещенко открыто и прозрачно высказывается по поводу скандала, а не морду в песок на несколько дней, как высшие чины нынешней власти.
Процитирую, Tierre о Луценко:
Совесть нужно иметь и решимость сажать преступников, а не юлить. Мерзавец Манафорт получил в США по заслугам - проблема в том, что в Украине по заслугам не получил ни один фигурант этой амбарной книги, а наш подонок-генплокулол вместо посадок преступников занимается их отмазыванием.
"Странно такое слышать"(с)
"Цель Луценко - чтобы за него заступились американцы перед Зеленским. Чтобы, когда Зеленский попробует уволить Луценко, ему позвонили из Америки и сказали - "не трогайте честного прокурора, он помогает Трампу и разоблачает Байдена".
https://t.me/LeshchenkoS/351
"то, что исполнил Луценко, нельзя прощать. Он нас сдал как стеклотару - в попытке спасти свое кресло, просто засадил нас в самое пекло политической войны между Трампом и Байденом. И расхлебывать будем не только мы, но со временем - и он сам."
Разрекламированые суперпатриоты клана "армия, мова, віра" используют страну как разменную монету в грязной политической борьбе за свое выживание, пытаясь такой ценой
1) американской дубинкой пройтись по головам противников ПАПы сотоварищи
2) подложить свинью новому президенту, а в его лице - создать очевидные и огромные проблемы для всей Украине
Правильной дорогой идете, товарищи(с) "патриоты":
гори, не выбравша меня, страна, огнем.
Этот суд вообще не должен был принимать это дело к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были.
Власть над властью: как полсотни судей берут в заложники Украину
"... если судить по последним новостям из Окружного административного суда Киева, то Кабмин, парламент и президент больше не нужны. В последние недели этот суд на полную мощность запустил фабрику резонансных и скандальных решений, которые ставят под сомнение работу власти.
Окружной административный суд Киева - это 49 судей. Из них 30, по данным общественной организации ЧЕСТНО (которая среди прочего специализируется и на судебной реформе), не прошли проверку на добросовестность.
Окружной суд отменяет запреты СБУ, заворачивает решения Кабинета министров, требует запустить процедуру импичмента президента, подсказывает будущему президенту, когда можно распустить парламент. А еще - возвращает Приватбанк Игорю Коломойскому и убирает лося из Красной книги."
Подробнее:
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
https://www.liga.net/politics/articles/vlast-nad-vlastyu-kak-polsotni-sudey-berut-v-zalojniki-ukrainu
Это то самый суд, более половины состава которого срочно заболеле в один день проведения квалификационной комиссии
34 судьи Окружного админсуда Киева одновременно «заболели» и не пришли на экзамен Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/34-sudi-okruzhnogo-adminsuda-kieva-odnovremenno-zaboleli-i-ne-prishli-na-ekzamen-592555.html
Перелік найбільш резонанасних рішень Окружного адмінсуду
* Вимагає запустити процедуру імпичменту президента (камінь у ваш город, порохоботи )
* Подсказуює новому президенту, коли можна рзспустити парламент
* Повертає Приватбанк Коломойскому
* Видаляє лося з Червоної книги
* Поновивляє Насірова на посаді голови ДФС.
* Дозволяє "беркуту" розігнати майданівців.
* Забороняє керувати університетом Богомольця будь-кому, крім Катерини Амосової.
* Відбілює фігурантів справи "рюкзаків" Авакова.
* Визнав незаконними дії НАБУ у справі "бурштинового" депутата Розенблата.
* Зобов'язав НАБУ оприлюднити таємну угоду з ФБР.
* Підігрував Мінобороні для знищення доказів у справі "Трейд Коммодіті".
* Визнав, що формула Роттердам+ не зачіпає інтереси споживачів електроенергії.
* Дозволив СБУшникам та прокурорам Матіоса не публікувати свої декларації.
* Підіграв НАЗК у блокуванні розслідувань НАБУ злочинів по незаконному збагаченню.
"Бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак в мае 2016 года передал в антикоррупционное бюро документы, свидетельствующие, по его словам, о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти бывшего президента страны Виктора Януковича и его окружения. (* все хлопали в ладоши)
Значительная часть документов - выписки из журнала "черной кассы" Партии регионов о незаконных выплатах сотням должностных лиц разного уровня."
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"Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя Председателя СБУ - начальника Главка "К" Павла Демчины. Вчерашнее решение теперь формально (поскольку фактически это было сделано раньше) завершило полную "зачистку" круга сотрудников СБУ, которые имели отношение к реализации дела "бриллиантовых прокуроров", - сообщил он.
По словам Трепака, полковник Нескоромный был его заместителем и руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров".
"Летом прошлого года его фактически отстранили от выполнения служебных обязанностей (как в свое время меня), а сейчас уволили с выводом в распоряжение руководителя СБУ", - добавил экс-СБУшник.
Как отметил Трепак, увольнения Нескоромного Демчина добивался практически с момента прихода в главк "К". К тому же в прошлом году был уволен с должности сотрудник СБУ, который был старшим группы, проводившей обыск в Корнийца.
"Некоторых других сотрудников Главка "К", которые работали по делу "бриллиантовых прокуроров", "правильно растасовали" по должностям. Можно утверждать, что в этой части Демчина выполнил свои обязательства перед Шокиным (* за шо в последствии Петро его наградил званием генерала- полковника), при генпрокурорстве которого под кадровую зачистку попали следователи и прокуроры, которые расследовали указанное дело", - подчеркнул бывший первый заместитель председателя СБУ и выразил подозрение, что с самим делом "бриллиантовых прокуроров" происходят интересные процессы, ведь его рассмотрение идет "подозрительно тихо"."
Бородатая бабка влипла по самую бороду...
Беги сирожа...
Беги ..
А лысого недочеловека с собой прихвати...
Так что как кто, так....
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
В бпп в основном "страдальцы" и "сиротки".