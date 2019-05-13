 Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в понедельник после несостоявшегося заседания Окружного административного суда Киева, поскольку судья, которая должна была рассматривать дело, переведена в Верховный Суд.

В эту схему был вовлечен личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, утверждает депутат.

"Могу предположить, что план Луценко прост. Закрутив всю эту историю вокруг Байдена, Злочевского, а тут еще оказывается что Керри фигурирует с его приемным сыном, для того чтобы показать, что, оказывается, в Украине есть человек, который помогает действующей американской власти обнаружить американских коррупционеров. Это все раскрутить.… Луценко начал применять все рычаги давления на нового президента, чтобы он не вносил представление на увольнение Луценко, чтобы его не принуждали уходить, чтобы он остался и держал ситуацию под контролем", - сказал Лещенко .

Нардеп также утверждает, что "черная бухгалтерия" Партии регионов, в которой фигурирует бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа Пол Манафорт, является подлинным документом.

"Он является частью доказательств коррупции в украинской политике. К сожалению, генпрокурор постоянно транслирует неправду и таким образом зарабатывает себе баллы, надеясь остаться в должности", - пояснил Лещенко.

Он отметил: "Они договорились о том, чтобы, используя Украину, втянуть Украину как разменную монету... в баталии, которые сейчас происходят в американской политике между демократами и республиканцами. В частности, была подготовлена докладная записка, которую передавали Джулиани, о том, что они установили множество фактов, которые касаются получения Байденом каких-то материальных выгод, каких-то сговоров с украинскими политиками".

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По его словам, эта докладная записка неофициальными каналами из окружения Луценко шла Джулиани.

В самой докладной записке речь идёт, как заявляет депутат, о следующем: "В марте 14 года через лоббистские каналы якобы Злочевский предложил госсекретарю Керри (экс-госсекретарь США Джон Керри. – Ред.) и вице-президенту Байдену распределить прибыли в компании "Буризма"... Деньги якобы платили сыну Байдена и близкому другу приемного сына Керри". Согласно тексту этой докладной записки, за гарантии от украинской власти Дж.Байден предложил, "что он попытается быть посредником между украинской властью и новым президентом Америки".

Также в докладной записке утверждается, что в ходе последнего визита в Киев в январе 2017 года Дж.Байден попытался получить гарантии от украинской власти о том, что нет никаких претензий по компании "Буризма".

Лещенко считает, что правдивость фактов, изложенных в докладной записке, сомнительна, а Луценко "втянул Украину в грязную игру".

"Генпрокурор при помощи своих друзей, контактов, посредников вышел на Джулиани и такую логику они построили. С точки зрения банальной политической логики это выглядит как не очень правдивая версия, но она подготовлена и заряжена, и она является частью сценария, который Луценко предложил частному адвокату президента Трампа", - подчеркнул депутат.

Народного депутата Борислава Розенблата Лещенко назвал "инструментом сценария, который разыгрывают Луценко и Порошенко" и заявил, что тот находится "на крючке уголовного дела".

"В нормальной стране его ждала бы тюрьма. А для того, чтобы избежать этого, Розенблат стал инструментом выполнения сценария и он подал этот иск", - заявил парламентарий.

Сам Розенблат журналистам заявил, что сложившаяся ситуация свидетельствуют о том, что "Украина вмешалась в чужие выборы".

"Мне безразлична судьба Манафорта и тех, кто представляет политику Америки, для меня важна моя страна", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, откуда у него записи разговора директора НАБУ Артема Сытника о якобы вмешательстве в выборы США, Розенблат сказал: "Этот пакет мне занесли в приемную, там была распечатка и флешка".

Конкретизируя, почему именно он является истцом в данном деле, парламентарий сказал: "Я пострадал как народный депутат, которому небезразлично будущее Украины".

"Амбарная книга ("черная бухгалтерия" Партии регионов. – Ред.) - это очередной вброс в масс-медиа маски-шоу, чтобы дать сигнал. И человек, который был главой предвыборного штаба Трампа, пострадал... Это была умышленная спланированная акция, чтобы вовлечь Украину в скандал", - добавил депутат.

Также Розенблат вновь заявил, что дело, которое было открыто в отношении него в НАБУ, было "осознанным преследованием за политическую деятельность".