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 Политика Украины
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Все про:Байден (409) Лещенко (540) Луценко (7456) США (14946) Розенблат (176) Джулиани (5)

 Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко. ВИДЕО

Народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что Генпрокурор Украины Юрий Луценко выстроил конспирологическую историю вокруг экс-вице-президента США Джозефа Байдена и экс-министра экологии Украины Николая Злочевского для сохранения за собой должности Генпрокурора при новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в понедельник после несостоявшегося заседания Окружного административного суда Киева, поскольку судья, которая должна была рассматривать дело, переведена в Верховный Суд.

В эту схему был вовлечен личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, утверждает депутат.

"Могу предположить, что план Луценко прост. Закрутив всю эту историю вокруг Байдена, Злочевского, а тут еще оказывается что Керри фигурирует с его приемным сыном, для того чтобы показать, что, оказывается, в Украине есть человек, который помогает действующей американской власти обнаружить американских коррупционеров. Это все раскрутить.… Луценко начал применять все рычаги давления на нового президента, чтобы он не вносил представление на увольнение Луценко, чтобы его не принуждали уходить, чтобы он остался и держал ситуацию под контролем", - сказал Лещенко .

Нардеп также утверждает, что "черная бухгалтерия" Партии регионов, в которой фигурирует бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа Пол Манафорт, является подлинным документом.

"Он является частью доказательств коррупции в украинской политике. К сожалению, генпрокурор постоянно транслирует неправду и таким образом зарабатывает себе баллы, надеясь остаться в должности", - пояснил Лещенко.

Он отметил: "Они договорились о том, чтобы, используя Украину, втянуть Украину как разменную монету... в баталии, которые сейчас происходят в американской политике между демократами и республиканцами. В частности, была подготовлена докладная записка, которую передавали Джулиани, о том, что они установили множество фактов, которые касаются получения Байденом каких-то материальных выгод, каких-то сговоров с украинскими политиками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бєгі, Сірожа, бєгі!" - пресс-секретарь генпрокурора Сарган насмехается над депутатом Лещенко из-за дела Манафорта

По его словам, эта докладная записка неофициальными каналами из окружения Луценко шла Джулиани.

В самой докладной записке речь идёт, как заявляет депутат, о следующем: "В марте 14 года через лоббистские каналы якобы Злочевский предложил госсекретарю Керри (экс-госсекретарь США Джон Керри. – Ред.) и вице-президенту Байдену распределить прибыли в компании "Буризма"... Деньги якобы платили сыну Байдена и близкому другу приемного сына Керри". Согласно тексту этой докладной записки, за гарантии от украинской власти Дж.Байден предложил, "что он попытается быть посредником между украинской властью и новым президентом Америки".

Также в докладной записке утверждается, что в ходе последнего визита в Киев в январе 2017 года Дж.Байден попытался получить гарантии от украинской власти о том, что нет никаких претензий по компании "Буризма".

Лещенко считает, что правдивость фактов, изложенных в докладной записке, сомнительна, а Луценко "втянул Украину в грязную игру".

"Генпрокурор при помощи своих друзей, контактов, посредников вышел на Джулиани и такую логику они построили. С точки зрения банальной политической логики это выглядит как не очень правдивая версия, но она подготовлена и заряжена, и она является частью сценария, который Луценко предложил частному адвокату президента Трампа", - подчеркнул депутат.

Народного депутата Борислава Розенблата Лещенко назвал "инструментом сценария, который разыгрывают Луценко и Порошенко" и заявил, что тот находится "на крючке уголовного дела".

"В нормальной стране его ждала бы тюрьма. А для того, чтобы избежать этого, Розенблат стал инструментом выполнения сценария и он подал этот иск", - заявил парламентарий.

Сам Розенблат журналистам заявил, что сложившаяся ситуация свидетельствуют о том, что "Украина вмешалась в чужие выборы".

"Мне безразлична судьба Манафорта и тех, кто представляет политику Америки, для меня важна моя страна", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, откуда у него записи разговора директора НАБУ Артема Сытника о якобы вмешательстве в выборы США, Розенблат сказал: "Этот пакет мне занесли в приемную, там была распечатка и флешка".

Конкретизируя, почему именно он является истцом в данном деле, парламентарий сказал: "Я пострадал как народный депутат, которому небезразлично будущее Украины".

"Амбарная книга ("черная бухгалтерия" Партии регионов. – Ред.) - это очередной вброс в масс-медиа маски-шоу, чтобы дать сигнал. И человек, который был главой предвыборного штаба Трампа, пострадал... Это была умышленная спланированная акция, чтобы вовлечь Украину в скандал", - добавил депутат.

Также Розенблат вновь заявил, что дело, которое было открыто в отношении него в НАБУ, было "осознанным преследованием за политическую деятельность".

Источник: https://censor.net.ua/v3126559
 
 
 Топ комментарии
 
Не Луценко, а серлєщ. На пику його подивися, якась бородата жінка в окулярах! Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5895
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Луценко- це ганьба України, і яскравий прояв ВИРОДЖЕННЯ політичної еліти, що нас вела КУДИСЬ чверть століття.
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із сірожи така ж "політична еліта" як і з квартального скомороха)
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Яке надбання - прокурор без вищої юридичної освіти!
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Ну це політична посада, як і міністри. А роботу виконують їх зами і рядові.
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Ага! Классная позиция! Оно может ничего не знать и не уметь, но сидеть..... Зицпредседатель Фукс называется
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саме генпрокурор без юросвіти - єдинний, хто зміг почати реформи в ГПУ. Не факт, що завершив (як він заявляє) - але саме його роботу зацінили ті експерти, яким ми довіряємо. Експерти - не з-за поребрика, звісно. І не від зедебілів. А з Європи.
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Та Вы шо? Где купили микроскоп в который увидели реформы? А саму прокуратуру на местах тоже разглядели? Дайте адрес магазина
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Скунс, ты здесь не в тему. Бородатую бабу будешь облизывать наедине.
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Серьожа, правильно тебе сказали - Беги. Рукописи как известно не горят. Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 336

Сергій Лещенко
19 августа 2016 г. ·

Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, который проводили вместе с Sevgil Musaieva-Borovyk и Anton Marchuk, попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа.
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Луценко ублюдку что в первый раз предавать, подставлять, переобуваться?! На свободе хочет остаться, но кружка всегда под рукой. Кстати 2 судьи , которые его посадили прошли в новый Верховный Суд....Не досидел алкаш "комсомолец"! А тут ещё и новый срок, и не малый! Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6953
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сложно поверить в адекватность людей, доверяющих уценко.
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Тада. Верить надо только бородатой бабашке Серлещу.

Трамп и его адвокат - наверное неадекватные идиоты раз делают с точностью до наборот. И ваще они там в США все идиоты, а вы тут (как называется дыра на карте в которой с такой легкостью измеряют адекватность президента США?) умные. Ток вы почему-то в глубокой жопе, а они хозяева Мира при этом.
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Этот Блат не брал взятку пачками у.е.на видео ? Откуда вообще оно приползло .
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да, цей жидок мав би сидіти... Але ж - суд... Він ще в нас такий, особливо, на першій інстанції... І, саме головне: докази на "блата" для суду збирав не хто інший, як інший фігурант скандалу (який зараз ми розглядаємо). А саме - Ситник зі своєю гоп-компанією!
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Очень реальная версия, зная как Югик ставши главой МВД при Ющенко, умудрился им оставаться долгое время при Януковиче, вцепивышись зубами в кресло. Каким то бразом влезв ГПУ при Порошенко, наверне шантажом, потмоучто его место занял Аваков и теперь хочт остаться при Зеленском. Жадный карьерюга, ложку мимо рта не пронесет.
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А мог бы открыть частную школу по обучению танцам с собаками, и тихонько бухать в компании Бабы Яги, она же Бляха Муха, она же выноси своего Казла! Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9351
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***
Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает:
И подлинно, весь город знает,
Что у него нет ничего
ни за собой, ни за женой,-
А смотришь, тихо, помаленьку
То домик выстроит, то деревеньку...
Теперь, как у него приход с расходом свесть,
Хоть по суду и не докажешь,
Но точно не согрешишь, коль скажешь:
Что и у него пушок на рыльце есть.

И. Крылов, 1813
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У ВЛАСТИ ВСЕ 5 ЛЕТ ---ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА С ТАЕИМ ЖЕ ОЛИГАРХАТОМ !
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А что вы ему сделаете? Он 20 лет незаконно(т.к. "бизнесмен") занимал кучу постов. Скажет: а я был нелегитимным, так что как с гуся водка.)
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НЕЛЕГИТИМНЫЙ---НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ЭТОТ ПОСТ !
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Сирожа, хотел поторговаться с манафортом))беги, сирожа, беги )
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Сделайте фотошоп типо Серлещ в камере с толстыми нигерами
А ведь достанут если захотят и реально посадят с Черными Властелинами Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1908
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Серлещ продолжает стрелки переводить.

Сирожа, ты Джулиани и Трампу расскажи, шо ты не лживая бл...дь, а честный журналист. Бо мы про тебя какраз уже все знаем, а вот Джулиани какие-то другие про тебя слова молвил.

Типа "Лещенко - враг Трампа и враг США" чи шо?
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Крутится угорь, тьфу ты, Лещ, как уж на сковородке!
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серлэщ - ты убог, трепыхайся не трепыхайся, ты свою репутацию обменял на банкноты и теперь тебя никто не верит ибо ты - трепло, журнашлюшка на заказ и под кого ты в очередной раз лечь пытаешь никого не волнует
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Строжа в курсе, шо все, что он говорит сейчас, может и будет использовано против него в суде? Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 161
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не свисти, денег не будет.
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Вдать у Югика такя судьба или руководить ментами или сидеть. Третьего не дано.
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Доверенные лица Трампа говорят не про Юрика, а про Серлеща.

Собсно, именно поэтому этот медиа-пиараст так дрищет в 43 струи - в США Серлеща открыто на весь Мир назвали нерукопожатноц лживой шлюхой.

Более того, все это было сказано в контексте токсичности окружения Зелебобы. Т.е. по сути Серлещ стал поводом для того, чтобы назвать ЗЕ нерукопожатным.
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неофициальные доверенные лица уходящего Тарма могут говрить что угодно, для отмази своего клиента.
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Неофициальные доверенные лица президента США всегда намного официальнее какой-то шлюхи из окружения проблемного клоуна, временно исполняющего обязанности президента проблемной теперь Украины.
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Шоколадные начинают активно лизать очко Алкашу Луцику Все правильно вы очко не перепутали .Это одна шоколадная семья !!!!!"
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Бггг)))))) у леща настали чернущие дни... Посадят сереньку, как пить дать -лет так на 300
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Мафия не искорима, пока тупой народ проживает здесь. Мафия, как хочет, так и крутит, все правы, а виновных х....... й найдешь. И так веками, но каждый считает себя самым умным. Клепайте и дальше свои коменты, кому они на х...... й нужны.
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Лещенко накинув овечу шкуру... тільки ж це він втягнув Україну в протистояння між республіканцями й демократами
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ну вот пусть сам и отвечает за это. он все равно здесь уже как политик умер... если он конечно когда-то им был
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С одной стороны - Лещенко, с другой - стая шакалов: луценко, порошенко, розенблат(там еще по-моему, и пшонка рот открывал)... Скоро и рыги во главе с бойко присоединятся - есть за что.
Простой вопрос: у нас в стране единичные преступники действуют, или уже со времен кучмы - ОПГ?
Еще мне импонирует, что, в отличие от вышеназванных псов, Лещенко открыто и прозрачно высказывается по поводу скандала, а не морду в песок на несколько дней, как высшие чины нынешней власти.
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Процитирую, Tierre о Луценко:

Совесть нужно иметь и решимость сажать преступников, а не юлить. Мерзавец Манафорт получил в США по заслугам - проблема в том, что в Украине по заслугам не получил ни один фигурант этой амбарной книги, а наш подонок-генплокулол вместо посадок преступников занимается их отмазыванием.
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Все, что лепечет этот бородато-очкастый альфонс и по совместительству куколд Сирожа, вызывает только омерзение.
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что то давно полит-трупов не было ...- а уже пора..., заигрались ребятки, сЭрежка смотри , как бы тебя не "разменяли"
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Буде чи не буде дивитися, але розміняють його. Бєгі Сєрьожа, бєгі ...
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Трампу, бо втручався у їхні вибори. Тепер його чекають у ФБР.
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У Льохи Квартирного проглядається реальна дупа )))). Масса хаотичних звинувачень, і панічних спроб перевести стрілки. Це тут Квартирний можна ікру розкидати. Америкоси не лохи, і "плюси" не дивляться. За всю брехню і відпрацьовування замовлень прийдеться відповідати.
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Бесит, что некоторые особы, возомнив себя бог знает кем, имели наглость влазить в большую политику, которая им не по зубам, подставляя этим Украину. Танцуют все, карлики-герои политических баталий - нет тут правых и не правых...
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Лещ себя вообще возомнил медиа-киллером, только ему реально не по зубам уложить Трампа. А теперь еще и ответ прилетит нехилый
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Прежде всего, политпрыщ Луценко возомнил себя политиком мирового масштаба и личным другом Трампа
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Странно такое слышать. Он просто сдал преступников и отправил на родину послиху
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т.е. Манафорт, - не преступник, а несчастный оклеветанный бессеребренник, "безвозмездно" приведший к власти классного парня Януковича, и упеченный в тюрьму несправедливой американской фемидой??
"Странно такое слышать"(с)
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Только лещ? Тут целое ГПУ решило поиграть в поддавки с Трампом. Жалкое зрелище на шахматной доске большой политики. С такими идиотами только в Чапаева играют.
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)))телка бородатая закукарекала! визжит *****, подгорает хорошо! визу больше не дадут, гранты снимут, а старые вернуть заставят. придется квартирку, которую сосо "подарила" продать, будет жить на вокзале возле туалета. а как все хорошо начиналось! думала наденет зеленые рейтузы, зеленую майечку, и в "команду" киндер-булава.
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Беги Сирожа, беги!!!! Только вот куда ???? А, похоже, в любом раскладе с американскими грантами будут проблемы . Прийдется жить на одну зарплату. Да и не факт, что попадёшь в следующий парламент.
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Личный адвокат Трампа тонко намекнул, что если Лещенко останентся в команде Зе, то никаких визитов не будет
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Аааа... вон оно че)) то есть это не Сережа вмешивался в выборы слив черную бухгалтерию?) ну-ну... в Штатаз разберутся, дело завели
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Умиляет наигранная "святая простота", с которой порохоботы сотоварищи втирают что "комиссар" Югик, в последние дни уходящей власти самостоятельно, без "руководящей и направляющей руки" кума, на пару с таким же предельно честным человеком, и ни разу НЕ корупціонером ***********("озвучившим" Сытника), Луценко "втягнув Україну в брудну гру", щоб зберегти свій пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3006решил открыть глаза спящей фемиде США на злостные преступления "дерьмократов" и "антикоррупционеров" Украины.

"Цель Луценко - чтобы за него заступились американцы перед Зеленским. Чтобы, когда Зеленский попробует уволить Луценко, ему позвонили из Америки и сказали - "не трогайте честного прокурора, он помогает Трампу и разоблачает Байдена".
https://t.me/LeshchenkoS/351

"то, что исполнил Луценко, нельзя прощать. Он нас сдал как стеклотару - в попытке спасти свое кресло, просто засадил нас в самое пекло политической войны между Трампом и Байденом. И расхлебывать будем не только мы, но со временем - и он сам."
Разрекламированые суперпатриоты клана "армия, мова, віра" используют страну как разменную монету в грязной политической борьбе за свое выживание, пытаясь такой ценой

1) американской дубинкой пройтись по головам противников ПАПы сотоварищи
2) подложить свинью новому президенту, а в его лице - создать очевидные и огромные проблемы для всей Украине
Правильной дорогой идете, товарищи(с) "патриоты":
гори, не выбравша меня, страна, огнем.
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Окружний суд вже визнав дії Лещенка протиправними - він розголошував інфу, яка не підлягала розголошенню. але тепер за нього взявся сам Трамп, розслідування ініціює особисто - це вже дуже серйозно
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Решение Окружного админсуда Киева, по иску "ни разу не продажного" Розенблата не вступило в законную силу и остановлено до рассмотрения уже поданной апелляции.
Этот суд вообще не должен был принимать это дело к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были.

Власть над властью: как полсотни судей берут в заложники Украину

"... если судить по последним новостям из Окружного административного суда Киева, то Кабмин, парламент и президент больше не нужны. В последние недели этот суд на полную мощность запустил фабрику резонансных и скандальных решений, которые ставят под сомнение работу власти.
Окружной административный суд Киева - это 49 судей. Из них 30, по данным общественной организации ЧЕСТНО (которая среди прочего специализируется и на судебной реформе), не прошли проверку на добросовестность.
Окружной суд отменяет запреты СБУ, заворачивает решения Кабинета министров, требует запустить процедуру импичмента президента, подсказывает будущему президенту, когда можно распустить парламент. А еще - возвращает Приватбанк Игорю Коломойскому и убирает лося из Красной книги."
Подробнее:
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

https://www.liga.net/politics/articles/vlast-nad-vlastyu-kak-polsotni-sudey-berut-v-zalojniki-ukrainu

Это то самый суд, более половины состава которого срочно заболеле в один день проведения квалификационной комиссии
34 судьи Окружного админсуда Киева одновременно «заболели» и не пришли на экзамен Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/34-sudi-okruzhnogo-adminsuda-kieva-odnovremenno-zaboleli-i-ne-prishli-na-ekzamen-592555.html
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ну, ясно, коли стосується Лещенка, суди і судді погані) він же недоторканий)
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Ага, судді "ідеальні", особливо коли справа не стосується Лещенка Луценко "втягнув Україну в брудну гру", щоб зберегти свій пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7949
Перелік найбільш резонанасних рішень Окружного адмінсуду
* Вимагає запустити процедуру імпичменту президента (камінь у ваш город, порохоботи )

* Подсказуює новому президенту, коли можна рзспустити парламент
* Повертає Приватбанк Коломойскому
* Видаляє лося з Червоної книги
* Поновивляє Насірова на посаді голови ДФС.
* Дозволяє "беркуту" розігнати майданівців.
* Забороняє керувати університетом Богомольця будь-кому, крім Катерини Амосової.
* Відбілює фігурантів справи "рюкзаків" Авакова.
* Визнав незаконними дії НАБУ у справі "бурштинового" депутата Розенблата.
* Зобов'язав НАБУ оприлюднити таємну угоду з ФБР.
* Підігрував Мінобороні для знищення доказів у справі "Трейд Коммодіті".
* Визнав, що формула Роттердам+ не зачіпає інтереси споживачів електроенергії.
* Дозволив СБУшникам та прокурорам Матіоса не публікувати свої декларації.
* Підіграв НАЗК у блокуванні розслідувань НАБУ злочинів по незаконному збагаченню.
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тепер я так не думаю. якщо пан адвокат не захотів зустрічатись із президентом України через Лещенка, то він ще й який доторканий
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Ох и умеет Сережа переключать внимание со своей наглой персоны. Все же помнят как он втянул Украину в историю с Черной бухгалтерией, которую он демонстрировал всем ради пиара
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він передав книгу американським журікам чисто заради скандалу, бо в суді вона не могла бути доказом
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головне гівна на вентилятор накидати. це він демократам підігрував
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Сережа журналист (птичка маленькая, что сказали, то и чирикает), ставший на волне *** депутатом ВР, не способный втянуть ..., а уж тем более Украину куда то там...

"Бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак в мае 2016 года передал в антикоррупционное бюро документы, свидетельствующие, по его словам, о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти бывшего президента страны Виктора Януковича и его окружения. (* все хлопали в ладоши)
Значительная часть документов - выписки из журнала "черной кассы" Партии регионов о незаконных выплатах сотням должностных лиц разного уровня."

***

"Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя Председателя СБУ - начальника Главка "К" Павла Демчины. Вчерашнее решение теперь формально (поскольку фактически это было сделано раньше) завершило полную "зачистку" круга сотрудников СБУ, которые имели отношение к реализации дела "бриллиантовых прокуроров", - сообщил он.
По словам Трепака, полковник Нескоромный был его заместителем и руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров".
"Летом прошлого года его фактически отстранили от выполнения служебных обязанностей (как в свое время меня), а сейчас уволили с выводом в распоряжение руководителя СБУ", - добавил экс-СБУшник.
Как отметил Трепак, увольнения Нескоромного Демчина добивался практически с момента прихода в главк "К". К тому же в прошлом году был уволен с должности сотрудник СБУ, который был старшим группы, проводившей обыск в Корнийца.
"Некоторых других сотрудников Главка "К", которые работали по делу "бриллиантовых прокуроров", "правильно растасовали" по должностям. Можно утверждать, что в этой части Демчина выполнил свои обязательства перед Шокиным (* за шо в последствии Петро его наградил званием генерала- полковника), при генпрокурорстве которого под кадровую зачистку попали следователи и прокуроры, которые расследовали указанное дело", - подчеркнул бывший первый заместитель председателя СБУ и выразил подозрение, что с самим делом "бриллиантовых прокуроров" происходят интересные процессы, ведь его рассмотрение идет "подозрительно тихо"."
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Гнусная политика - вовремя подлизнуть, дала осечку, что и ежу было понятно.
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Це ви ще Ситника забули домалювати. він також зливав матеріали амбарної книги януковича разом з єврооптимістами антикоррупціонерами
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Да ......
Бородатая бабка влипла по самую бороду...
Беги сирожа...
Беги ..
А лысого недочеловека с собой прихвати...
Так что как кто, так....
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Ну короче,не хотите Буризму сына Байдена,будет Газпром сынулек Ахметова,Фукса,Фирташа,Лёвочкина.Геть вiд Мордора Луценко "втягнув Україну в брудну гру", щоб зберегти свій пост, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5518
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Конкретизируя, почему именно он является истцом в данном деле, парламентарий сказал: "Я пострадал как народный депутат, которому небезразлично будущее Украины"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

В бпп в основном "страдальцы" и "сиротки".
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а правда, Лещенко ж ніби теж у списку недоторканий від Йованович?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛуценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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