 Бойцы отдельного разведвзвода отражают атаку пехоты ВС РФ на только что занятых позициях. ВИДЕО

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось видео, на котором бойцы отдельного разведвзвода отражают атаку врага на только что занятых позициях с использованием крупнокалиберного пулемета КПВТ на станке конструкции Ивана Савельева.
В первой части записи украинские воины ведут бой 9 мая, во второй части - двумя днями позже.Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Спокойно дождались эту группу клоунов, дали им занять ДОТ и убили", - обнародованы кадры ликвидации огневой позиции наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО
А тут 14.5, наверное еще круче. Не говоря уже о ЗУ-23.
Хорошо быть выносливым - сидишь себе на диване и можешь освободить ватников за 1 день.
смерть ворогам!
Головне - не заважати їм .