 Бойцы отдельного разведвзвода отражают атаку пехоты ВС РФ на только что занятых позициях. ВИДЕО

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось видео, на котором бойцы отдельного разведвзвода отражают атаку врага на только что занятых позициях с использованием крупнокалиберного пулемета КПВТ на станке конструкции Ивана Савельева.

В первой части записи украинские воины ведут бой 9 мая, во второй части - двумя днями позже.