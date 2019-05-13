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 Политика Украины, Общество
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 Бойцы отдельного разведвзвода отражают атаку пехоты ВС РФ на только что занятых позициях. ВИДЕО

Украинские воины заняли новые позиции на одном из участков фронта и успешно отбили атаки пехоты российской армии и наемников РФ.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось видео, на котором бойцы отдельного разведвзвода отражают атаку врага на только что занятых позициях с использованием крупнокалиберного пулемета КПВТ на станке конструкции Ивана Савельева.

В первой части записи украинские воины ведут бой 9 мая, во второй части - двумя днями позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Спокойно дождались эту группу клоунов, дали им занять ДОТ и убили", - обнародованы кадры ликвидации огневой позиции наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3126541
 
   
 Топ комментарии
 
Бережи вас Господь, рідненькі
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Ах лента за лентою набої подавай!..(с)
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но это видео - для вазелиновых как серпом по яйкам: ведь "армию разворовал Барыга" Бійці окремої розвідроти відбивають атаку піхоти ЗС РФ на щойно зайнятих позиціях - Цензор.НЕТ 7742
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По відео ми бачимо що потрібні ******* крупнокаліберні кулемети для піхоти, такі як FN BRG.
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В коментах ми бачимо,що без тебе- тактика-стратега унітазного ну ніяк...а ти падлюка ще не на фронті. в спам.
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Конструкція КПВТ, фактично танкового кулемета, не передбачає відкату ствола і не дозволяє точно стріляти зі станків,а потреба в крупному калібрі на фронті є! Отже потрібно замовляти в Бельгії кулемети FN BRG калібру 15,5 мм та будувати завод з виробництва *********** для цих кулеметів.
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Точно стрелять из крупнокалиберного пулемета? Зачем? У него совсем другие цели и преимущества.
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Точно стріляти потрібно саме з крупнокаліберного кулемету потрібно, бо снайпери не дадуть підійти ближче на відстань пострілу АК. Саме крупнокаліберні кулемети мають подавляти вогневі точки ворога, точною стрільбою з поза меж зони ураження ворожих засобів вогню!
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ясно, тебе с дивана виднее. В игнор.
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Для вирішення поставленого завдання можна один раз використати КПВТ пристосувавши його до саморобного станка, але якщо крупнокаліберний кулемет потрібен постійно і на всіх ділянках фронту і в авіації, і на бронетехниці, і на морі, тоді рішення може бути тільки одне - закупка нової системи озброєння для українскої армії! Така система озброєння яка розроблялалась спеціально на противагу КПВТ існує - це бельгійська розробка крупнокаліберного кулемету FN BRG 15,5мм, конструкція якого дозволяє вести ефективний прицільний вогонь на 2км, за рахунок якісної амортизації енергії пострілу рухом ствола кулемету. Якби в ЗСУ був Генштаб та міноборони, то це питання вже давно було б вирішене і війська отримали б якісну крупнокаліберну зброю та ******* набої. Але ж армія порошенку та його банді не цікава і тому війська мастирять КПВТ на саморобні станки!
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Чегооо? Ты вообще соображаешь, чье авторитетное мнение ставишь под сомнение? Бійці окремого розвідвзводу відбивають атаку піхоти ЗС РФ на щойно зайнятих позиціях - Цензор.НЕТ 5218. Если Игореха сказал, что на пулеметы нужно ставить снайперские прицелы и пули должны быть оснащены системами самонаведения - значит так и должно быть Бійці окремого розвідвзводу відбивають атаку піхоти ЗС РФ на щойно зайнятих позиціях - Цензор.НЕТ 5218.
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Все залежить від того яку ціль перед собою ставить військове командування! Якщо ціль - перемога над ворогом, то питання ціни не стоїть - все що потрібно для ЗСУ буде куплене або зроблене в Україні. А якщо ціль імітувати оборону - тоді станки під КПВТ будуть солдати та волонтери робити власним коштом!
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В принципе, это возможно в недалеком будущем. В фильме "Хищные вещи века" показаны военные микророботы, которые работают по объемному спрайту цели, безошибочно выбирая ее из множества отстальных.
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Та купити можливо все! Де тільки валюти взяти скільки? Нацбанк надрукує?
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Краще витрачати валюту, а не життя солдат та офіцерів ЗСУ!
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Скільки можна уродуватись з цими КПВТ, які не призначені для станкової стрільби? Крупнокаліберний кулемет це інструмент для вирішення надважливих завдань боротьби з укріпленнями та легкою бронетехнікою ворога! Тому ця зброя має бути максимально легкою та зручною в користуванні!
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слухай стратерх, а знаїш хто такий дядя Вася?? це дуже Велика людина як майстер своєї справи, який розробив засоби стрільби з кулемета, так шо запхай своє вумне міркування кацапам у дупу!!!!)) краще дяде Ване дати гроші та карт бланш на виготовлення, бо від його розробок даже іноземні спеці у захваті.... отакой прохфесор Ігор...))
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Дядя Вася може зробити станок для кулемета, а потрібен сам кулемет іншої конструкції, який дозволяє точно стріляти чергами на велику відстань! Тому гроші мають піти на нове озброєння яке дозволить отримати піхоті перевагу на полі бою, ще більшу перевагу ніж дають саморобні станки для КПВТ.
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Позорище никчёмное.
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как говорил Аль Капоне: "пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в жопу"
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То Аль Капоне про людей казав. А це ж орки...

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думаеш не пробьёт безмозглую расейскую черепушку?
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в хлам...даже если близко пролетит....пуля Утеса кожу снимает,в 5см.
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Бійці окремої розвідроти відбивають атаку піхоти ЗС РФ на щойно зайнятих позиціях - Цензор.НЕТ 790
А тут 14.5, наверное еще круче. Не говоря уже о ЗУ-23.
Хорошо быть выносливым - сидишь себе на диване и можешь освободить ватников за 1 день.
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ну а я шо? тільки за! лента за лентою!, як в пісні!
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Ну так пехота то старается укрыться, а тут подарок в 14,5мм. Ну и пулемет может находиться подальше от передка, благо енергия патрона позволяет, с него даже можно работать с закрытой позиции...
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ну то шоб на пазли розібрати кацапів та по пакетах розкласти та відправити до дому, на мокшанські ***.ня!!))
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Деструктивна.
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45с. давай давай, отлично! По ходу чьи то кредиты погасили.
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За спиной у хряка.
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Мясо для будущего котла.
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Они хотя бы раз были в украинском котле?
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кремлядь, котлов больше не будет. Первые были только за счет того что у людей были наивные заблуждения что ваше слово стоит больше куска говна. Больше таких заблуждений ни у кого нет.
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Щось вата дуже розкукурікалась. Мабуть відразу двома головами свого херба.
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Ну да, Ле Скот знает толк в прожарке - визжит как тот бурят которому Кабыздон рад Бійці окремої розвідроти відбивають атаку піхоти ЗС РФ на щойно зайнятих позиціях - Цензор.НЕТ 6939
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Это больше похоже на продвижение в продажу станка, а не видео с занятыми позициями. Бутусов в доле?
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Савельев тут же на Цензе обосрал Доника будто тот ухандокал кучу "Утесов", а Доник в ответ, но не тут что сделал? Правильно, обосрал Савельева. И х.з. кто прав то(((
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я не специалист в этой области и чье изобретение лучше, то что Доник в войска поставляет и при этом обучает им правильно пользоваться или сие изобретение, которое я вижу только на этом сайте, сказать не могу, но то что бутусов топит за последнего это факт!
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Всілякі доніки цілком спроможні феєрично обісратися самостійно.
Головне - не заважати їм Бійці окремого розвідвзводу відбивають атаку піхоти ЗС РФ на щойно зайнятих позиціях - Цензор.НЕТ 4342 .
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14,5 мм, очень серьезный аргумент. Стенку в 4 -ре кирпичика с двух очередей разбирает (очереди по 4-ре патрона). Ребята удачи Вам, берегите себя.
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лента за лентою набої подавай! просто пісня
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Гарна пісня, наша, Бандерівська народна!!!
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Потужна сепарокосілка ! Сєпарорєзка (сєпаросічкарня, січкарня =соломорезка русс.)
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ще б пику плешивому отима какулями розмалювали б))
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Слава Героям України!!! Молодці хлопці, гарно рогатим піндюлин навставляли!!!)
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Молодці хлопці. Дають просратись загарбникам України. А багато в арміі ціх станків??
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Дяде Ване с сотоварищи - отдельное спасибо! Бійці окремого розвідвзводу відбивають атаку піхоти ЗС РФ на щойно зайнятих позиціях - Цензор.НЕТ 2019
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Т.е. вот так 3 отсечки, хлопнул в ладоши и все - повоевал?
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Для снайпера хороша мишень. Слишком открыто сидит.
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Станок красава! Иван сумел сделать то, на что целые КБ в квадрате не спромоглися.
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откуда там пехота ВС РФ? в силах ордло 99% с украинскими паспортами.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы отдельного разведвзвода отражают атаку пехоты ВС РФ на только что занятых позициях. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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