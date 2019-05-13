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 Политика Украины
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 "Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля", - родственники политзаключенных пикетировали Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты и родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали здание Верховной Рады с требованием принять ранее согласованный законопроект (№8205) о защите заложников Кремля. Вместе с тем, митингующие выступили категорически против принятия альтернативного ему законопроекта (№8337).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Сегодня, 13 мая, активисты и родственники украинских политзаключенных Кремля провели под зданием Верховной Рады акцию "Депутати зливають в унітаз обіцянки підтримати заручників Кремля". Они вышли с пикетом под здание Верховной Рады с плакатами, призывающими принять законопроект №8205 о защите заложников Кремля и не принимать альтернативный ему №8337. Они также принесли под здание парламента унитаз.

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По словам организаторов акции они решили ее провести так, как узнали, что законопроект №8337 "О внесении изменений в Закон Украины "О борьбе с терроризмом" (относительно основ социальной защиты заложников)" внесен в повестку дня работы парламента на текущую неделю (13-17 мая 2019 г.). Они убеждены: "этот законопроект только имитирует защиту заложников Кремля, но на самом деле не защищает ни политзаключенных, ни военных или гражданских заложников, ни их семьи".

"Законопроект №8205 определяет перечень гарантий, предоставляемый заложникам на оккупированной территории или в РФ, и в этом отношении удовлетворяет как родственников, так и общественные, правозащитные организации (при условии внесения в него ряда важных поправок). Этот законопроект был рекомендован к поддержке ВР в первом чтении Комитетом по правам человека. Законопроект - №8337 предлагает внести социальную защиту заложников при помощи дополнения соответствующими статьями законодательства о борьбе с терроризмом. Он не предусматривает поддержку, в которой нуждаются заложники течение заключения. Родственники заложников, правозащитные организации, независимые юристы неоднократно выходили с коммуникациями к депутатам, объясняли, что закон №8337 не решает проблем заложников. Мы просили не вносить его в повестку дня и не выносить на голосование. Вместо этого поддержать законопроект № 8205. Он реально может облегчить судьбу политзаключенных, если в него будут внесены необходимые поправки (а они уже разработаны общественными организациями) перед вторым чтением", - пояснили организаторы акции, отметив, что ранее были достигнуты договоренности с парламентариями о поддержке законопроекта №8205, но вместо этого в повестку дня попал другой законопроект.

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"Закнопроект №8337, который сейчас пытаются протянуть на голосование, дает настолько размытое определение понятию "заложник", что под него не подпадает ни Сенцов, ни Балух, ни Панов, ни Гриб, ни кто-либо из политзаключенных или заложников ОРДЛО. Этот закон предоставляет монопольные полномочия СБУ решать кто является заложником, а кто нет (это противоречит функционалу СБУ). И этот закон не предусматривает вообще никакой поддержки семьям в период, когда политзаключенный, военнопленный или гражданский заложник находится в плену. То есть авторы закона считают, что государство должно помогать только тогда, когда человек уже освобожден. А как же оплата адвокатов для политзаключенных, поездки к ним на встречи, контроль их состояния, свидания, передачи, медицинская помощь? Кто из них останется жив, если помощи не будет в период их заключения? Почему обещания семьям заложников (политзаключенных, военным и гражданским заложникам ОРДЛО) о поддержке закона в очередной раз "сливают"?" - заявляют организаторы акции.

Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 01
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 02
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 03
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 04
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 05
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 06
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 07
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 08
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 09
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 10
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 11
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 12
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 13
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 14
Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля, - родственники политзаключенных пикетировали Раду 15

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3126524
 
 
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Не до Вас им, сейчас депутатов волнует вопрос, что бы их не распустили раньше срока
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Що їм ті пікети? Що їм бранці Кремля? І яйця на їх головах били, і лушперили депутанів, однак крім мільйонів та влади інше їх не цікавить.
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на наступних виборах ви виберете таких самих та більшість цих ...- так які і до КОГО претензіїї
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ну прям только это да? "Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля", - родственники политзаключенных пикетировали Раду - Цензор.НЕТ 8723
а пецюнины потужные 100500 "Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля", - родственники политзаключенных пикетировали Раду - Цензор.НЕТ 4506
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Давайте больше шестерок в бабушкиных или в турецких трусняках под костюмами "Armani" из базаровских 90-х мАжоРитарщиков в Зраду от базаровских "олигархов", тогда точно НАША Украина превратится в ******* путиноидную Московию.
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к депутату подход нужен, лучше всего с пятью нулями и зеленый
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Не для этого они тратились, чтобы занять место у кормушки. Им нужно бабки отбивать, а не думать о каких-то заложниках пидокремля. Тем более сейчас, когда времени в обрез осталось.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Депутаты сливают в унитаз обещания поддержать заложников Кремля", - родственники политзаключенных пикетировали Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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