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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
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Все про:Макеевка (409) мародерство (239) оккупация (6795) супермаркет (132) Донбасс (18533)

 "Перила, кабеля - все расх#ярили", - разграбленный супермаркет в центре оккупированной Макеевки. ВИДЕО

Здание супермаркета "Фуршет" в центре оккупированной Макеевки практически полностью разграблено мародерами. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разграбленного магазина опубликовал на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский.

"Так сейчас выглядит супермаркет "Фуршет", который находится в Макеевке, на центральном проспекте Ленина (д. 127). Туда не прилетают снаряды и не врываются украинские ДРГ. Постарались "освободители" из ДНР, которые под вопли о кровожадных бандеровцах продолжают грабить захваченные территории и открыто мародерствовать у всех на глазах. Всего через несколько домов от супермаркета, в бывшей налоговой сейчас находится ДНРовская комендатура... Можно представить себе уровень развития людей, захвативших власть в ОРДЛО, если они не способны даже организовать торговлю в отжатом магазине. Ведь можно же было снова открыть этот "Фуршет", торговать и зарабатывать деньги. Но вместо этого решили повторить подвиг "героев донецкого "Метро". Причем, донецкое "Метро" хотя бы находилось в зоне боевых действий, а тут - почти центр Макеевки, главный проспект города, мирная, тихая территория, где не бывает обстрелов", - пишет Казанский в комментарии к записи.

Смотрите также: Мародеры разграбили супермаркет Metro в Донецке на 1 миллион евро

 

Источник: https://censor.net.ua/v3126519
 
   
 Топ комментарии
 
А Губарев вещает что маладая рэспублика процветает. И ведь некоторые дауны верят "Перила, кабеля - все расх#ярили", - разграбленный супермаркет в центре оккупированной Макеевки - Цензор.НЕТ 9368
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Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.
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А Губарев вещает что маладая рэспублика процветает. И ведь некоторые дауны верят "Перила, кабеля - все расх#ярили", - разграбленный супермаркет в центре оккупированной Макеевки - Цензор.НЕТ 9368
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"Русский мир" и "с*и*дить" - понятия близкие по смыслу.
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Так это ж укропы разбомбили с минометов там всяких....вон фальшпанели все дырявые от осколков, а кабели, трансформатор и перила от взрыва аж на вторцветмет унесло
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Ну там где свиносабаки побывают сразу унитазы ихтамнетаются ,присер-окупированная чечня,грузия,приднестровье,бамбас!
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Бачек придурки не взяли - думали к унитазу отношения не имеет. Еще один облом будет, когда вернутся с ним на Московию и узнают, что к унитазу еще и водус канализацией подводить надо ))
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А когда у них празднуют День взятия Метро в Даунецке.
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Могут повторить? Ну там еще какой нибудь "республиканский" отжать.
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В Макакавкє як і в Юзавкє в "Метро", все бухло вижрали, а метал поздавали і похмелились.
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На границе Донецка и Макеевки на объездной есть еще один Метро, вроде не разграблен но не работает. почти рядом работает бывший Ашан. На въезде в Макеевку со стороны Донецка громадный Амстор закрыт, рядом с ним закрыт гипермаркет Практикер, зато работает бывший Эпицентр, Гарега перерегистрировала его в Галактику.
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Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.
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если честно, то я даже и не знаю что с такими упырями делать, когда вернем эти территории обратно в Украину...
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Шестиметрова бетонна стіна (як між Ізраілем із Палестиною) і проблема вирішена. За пів року будуть гнати кацапєтів в три шиї. А так їм балдьож.Тут пенсію,там пенсію і похєр яка влада. Продажні люди не міняються. Вони тільки пристосовуються до любої влади.
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2ух, самых непьющих возьмёшь себе, так хунта обещала.
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Для чого ровера вигадувати? "Перила, кабелі - все розх#ярили", - розграбований супермаркет у центрі окупованої Макіївки - Цензор.НЕТ 1257 Це вже давно зробили.
Пригадайте історію, що було з судетськими німцями у 1945-му. Ті з них, хто ухитрився вижити, поїхали до Німеччини.
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Ще нормально виглядає "Перила, кабелі - все розх#ярили", - розграбований супермаркет у центрі окупованої Макіївки - Цензор.НЕТ 9556 .Плитка на сходах є і ескалатори "нові олігархи дировці" не попиз..или. Навіть гіпсокартон майже весь на місці.А могли би в себе в експропрійованих домах і ескалатори поставити.Зажили ж краще чим при укропах. "Перила, кабелі - все розх#ярили", - розграбований супермаркет у центрі окупованої Макіївки - Цензор.НЕТ 9005
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Цікаво, ці старі ідіоти ще живі? Хотілося-б, побачить їх сьогодні і спитать, "Хто у кого "нахлєбнік"... "Червоний Хрест" везе допомогу не нам, а їм...
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Идиоты всегда более живучие и плодовиты, что наглядно и в процентном выражении показали последние выборы
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да тут еще мародерить и мародерить: плитка на полу вся на месте, пластиковые трубы и т.д. Значит, действительно, не так уж плохо в дыре живут))
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Пройдайте мне эсколатор свинокацапы!!!
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зачем эти пережитки прошлого в виде магазина
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Русские были варварами , и варварами остались .
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В тих пампасах ще дохолєри лауреатів премії Дарвіна .
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а дом Пшонки, который после майдана захватили разве не так же расхерячили?
аналогично, даже хуже, потому что его же показывали в СМИ, и не побоялись
и до сих пор никого не нашли
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О, а вот и ватные истории подъехали. Жлоб-ампир в его доме фоткали такие издания как Дейли Мейл и никто там ничего не грабил.
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Дом пшонки, не инфраструктурный обьект и он никак не отражается на жизни города. Хотя нужно признать, что и там мародерство это скотство. Но нужно понимать, что всрутский мир это и есть нищенство и скотство, поскольку только опустив уровень жизни до уровня земли можно вербовать армию убийц-отморозков и мародеров-даунов. Украина, к сожалению будучи втянутой в орбиту ублюдочного всрутского мира, все еще очень нищая и обыдляченная, но Украина потихоньку выходит из этого скотства. И все у нас будет, хоть и не сразу, но хорошо. А запарашье, еще очень многие десятилетия будет проходить свой особый путь: от развала, до формирования полукриминальных-феодальных государств с перспективой может быть стать чем-то похожим на демократию, но очень и очень не скоро.
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Росіянскі визволителі добре пофуршетили.
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Готовые декорации к фильму "Армагедон, часть энная"
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В Макеевке нет проспекта Ленина.
Дениска, иногда ты тупишь.
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Остап Ибрагимович, мы с вами одинаково мыслим.
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Так вот ты какой - полный армагеддец!
Как же всё-таки красиво путен ввёл этим одичалым, зато биндерафцеф нет.
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Да всьо нармальна. Ща он всьо снімєт, анєсьот гарадскому галавє, наху ***... и всьо будєт харашо.
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Супермаркеты - это пережитки загнивающей цивилизации!
А вот торговля с земли на улице, с прицепа, с табуретки, с колхозного рынка, в крайнем случае с киоска - это то, к чему стремится народ молодых республик!
П.С. Может это тренд 22-го века...глазами донбасского пролетариата?
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в 90-х так выглядел почти весь Донбасс, это их среда обитания....и только начиная с 2000-х бандиты Ахметова заставили шпану хоть какой то навести порядок...
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Так выглядела вся Украина, а не только Донбасс.
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Нафига магазин в дыре??? рыжий сепар своих рабов пакетами с едой кормит
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Двухжопые Орки русского мира всё распределили .
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Перила, кабеля - все расх#ярили", - разграбленный супермаркет в центре оккупированной Макеевки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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