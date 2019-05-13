 "Перила, кабеля - все расх#ярили", - разграбленный супермаркет в центре оккупированной Макеевки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разграбленного магазина опубликовал на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский."Так сейчас выглядит супермаркет "Фуршет", который находится в Макеевке, на центральном проспекте Ленина (д. 127). Туда не прилетают снаряды и не врываются украинские ДРГ. Постарались "освободители" из ДНР, которые под вопли о кровожадных бандеровцах продолжают грабить захваченные территории и открыто мародерствовать у всех на глазах. Всего через несколько домов от супермаркета, в бывшей налоговой сейчас находится ДНРовская комендатура... Можно представить себе уровень развития людей, захвативших власть в ОРДЛО, если они не способны даже организовать торговлю в отжатом магазине. Ведь можно же было снова открыть этот "Фуршет", торговать и зарабатывать деньги. Но вместо этого решили повторить подвиг "героев донецкого "Метро". Причем, донецкое "Метро" хотя бы находилось в зоне боевых действий, а тут - почти центр Макеевки, главный проспект города, мирная, тихая территория, где не бывает обстрелов", - пишет Казанский в комментарии к записи.
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Пригадайте історію, що було з судетськими німцями у 1945-му. Ті з них, хто ухитрився вижити, поїхали до Німеччини.
аналогично, даже хуже, потому что его же показывали в СМИ, и не побоялись
и до сих пор никого не нашли
і знову до свинарника
Дениска, иногда ты тупишь.
https://yandex.ua/maps/24876/makiivka/?l=map&ll=37.962109%2C48.063302&panorama%5Bdirection%5D=240.175464%2C12.258805&panorama%5Bpoint%5D=37.964029%2C48.063044&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C61.370741&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.4
Как же всё-таки красиво путен ввёл этим одичалым, зато биндерафцеф нет.
А вот торговля с земли на улице, с прицепа, с табуретки, с колхозного рынка, в крайнем случае с киоска - это то, к чему стремится народ молодых республик!
П.С. Может это тренд 22-го века...глазами донбасского пролетариата?