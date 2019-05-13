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 Неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в Днепре. ВИДЕО

В Днепре на улице Передовой неизвестные подорвали банкомат "ПриватБанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, взрыв произошел около трех часов ночи, поэтому во время инцидента никто не пострадал.

Банкомат находился на входе в парикмахерскую. Известно, что деньги злоумышленникам унести не удалось.

Как рассказал сотрудник охранной службы "Безпека-комплекс", они выехали на место, потому что сработала сигнализация. Когда охрана прибыла, они увидели, что в парикмахерской подорвали банкомат, никого поблизости уже не было. После этого по адресу приехали патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В результате взрыва полностью разрушен коридор парикмахерской. Как рассказали владельцы учреждения, предварительно, не пострадало ничего из техники или других вещей. Также от взрыва разбилось окно здания. Из-за инцидента паримахерская временно прекратит работать.

Взрыв был настолько сильным, что двери парикмахерской отбросило на противоположную сторону улицы, а обломки разлетелись по всей дороге. Предварительно, грабители подорвали этот банкомат тем же методом, что и предыдущие, запустив трубу с газом.

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Источник: https://censor.net.ua/v3126503
 
 
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неизвестные? Так мародеры то были. Видимо главный мародер направил.
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Понял ли Беня намёк ?
Ведь деньги-то не взяли.
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Предупреждение Коломойскому,шо б не дёргалась сабака
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гроші з волоссям змішалися))), от і не захтіли) брати -
у Гашека в Пригодах ...Швейка)), був випадок гидливості) з волоссям, описаний! Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" в Дніпрі - Цензор.НЕТ 991
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люди Коломойского и взорвали - Днепр дал больше 90% за Зелупу, без контроля Коломойского в Днепре и области ни одна муха не пролетит
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в Днепре. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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