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 Объединительный собор в Софии не был украинским, так как на нем председательствовал представитель Вселенского патриарха, - Филарет. ВИДЕО

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет хочет созвать поместный собор и изменить устав новой церкви, что грозит потерей Томоса от Константинополя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень, информирует Цензор.НЕТ.

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О конфликте в новосозданной Православной церкви Украины знали только воцерковленные люди, но все предпочитали молчать и ждать.

15 декабря в святой Софии прошел который образовал новую Православную церковь Украины. Около 70 украинских епископов УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП выбрали нового предстоятеля митрополита Епифания и создали новую церковь.

Перед объединительным собором, состоявшимся 15 декабря, УАПЦ и УПЦ КП провели поместные соборы, где приняли примерно одинаковый текст - в случае создания поместной церкви Киевский патриархат и УАПЦ ликвидируются.

Позже их ликвидировало государство. "Таким образом, с 15 декабря де-факто уже не существовало ни УАПЦ, ни УПЦ Киевского патриархата. С 30 января ликвидирован окончательно устав об управлении УПЦ Киевского патриархата и зарегистрирован устав новой церкви", - сообщил руководитель Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

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Но, оказалось, что это далеко не конец. Символический статус почетного патриарха Филарета не устроил. Новоизбранный предстоятель Епифаний на соборе 15 декабря был креатурой патриарха Филарета, но лояльный предстоятель был не окончательным замыслом руководителя ликвидированного ныне Киевского патриархата, потому что Филарет де-факто планировал вернуть себе главную должность уже в новой церкви. И похоже митрополит Епифаний на такой его план не пристал и уважаемый в Украине человек вдруг оказался инициатором угрожающего скандала.

"Последней каплей", когда скандал выплыл наружу, стали письма, которые Филарет на бланках и от имени уже ликвидированного Киевского патриархата разослал архиереям Православной церкви Украины приглашение на праздник Макария 14 мая. "Да, разослал. Разослал на своем бланке патриарха. А на каком я бланке должен? Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - считает Филарет.

Существует документ с подписью Филарета о роспуске Киевского патриархата, а также его отказ от любых должностей на имя вселенского патриарха.

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Накануне глава ПЦУ митрополит Епифаний и бывший глава УПЦ Киевского патриархата Филарет впервые на камеру прокомментировали противоречия, о которых раньше предпочитали молчать. Филарет в эксклюзивном интервью ТСН заявил, что Киевский патриархат все еще существует. Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний ТСН сообщил, что его на эту встречу не приглашали.

По данным ТСН.Тиждень, которые подтверждаются из многих источников даже в окружении Филарета, тот приглашает архиереев на праздник, чтобы оценить свой уровень поддержки в новой церкви и обсудить перспективы возвращения Киевского патриархата, который он сам предпочитает возглавить. Очевидно, что значительное большинство епископата церкви понимают пагубность такого плана и проигнорируют приглашение Филарета.

В интервью ТСН.Тиждень Филарет впервые публично говорил вещи, которые он озвучивал в своем окружении лишь кулуарно. Например, долгожданный для украинцев объединительный собор в Софии он называет не украинским. Это очень странно, потому что голосовали на нем украинские епископы, и обращались за Томосом к Константинопольской церкви-матери тоже они. "А то собор был не наш. То был собор Константинопольского патриархата. Поэтому на этом соборе не я председательствовал как патриарх, а председательствовал представитель Вселенского патриарха, поэтому то был не наш собор. Это собор Константинопольской церкви", - считает Филарет.

По его словам, он признает предстоятеля Православной церкви, "но с этим предстоятелем раньше, чем он стал предстоятелем, было решение архиерейского собора нашего, что он представляет украинскую церковь извне, а руковожу украинской церковью я как патриарх. Такая была договоренность. На этом настаивал и президент. Сейчас не так", - констатировал бывший патриарх УПЦ КП.

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Сейчас, по словам Филарета, у него нет никаких отношений с Епифанием, потому что "нарушается то, к чему мы договорились, что принял Архиерейский собор". "Пошли путем лжи", - считает он и добавил, что Епифаний "должен сотрудничать" с Филаретом патриархом. Однако глава ПЦУ якобы за 4-5 месяцев ни разу не провел совместной службы и не общается.

За последние месяцы предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и Филарет официально так и не провели ни одной службы. По канонам и логике вести службу должен предстоятель церкви Епифаний, однако Филарет, который называет себя патриархом, не соглашается на это. Он считает себя первым, не смотря ни на что.

Филарет забрал у Епифания контроль над финансами и уже говорит о разделении в церкви. Круглый стол на первом синоде ПЦУ появился только потому, что Филарет не захотел сидеть, как рядовой епископ церкви сбоку.

Фактически Филарет подтвердил свое желание восстановить Киевский патриархат и свой патриарший устав. Для этого, очевидно, он хочет провести поместный собор и изменить устав новой церкви. Для понимания - изменение устава - это автоматическая потеря легитимности Томоса, который выдавался митрополии, а не патриархату.

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Он убеждает, что может самостоятельно созвать собор. Однако руководитель департамента по делам религий Андрей Юраш говорит - это невозможно: "Согласно уставу церкви, имеет право созвать только предстоятель церкви вместе с годовым постоянным синодом церкви".

Патриархат, который хочет возродить Филарет будет снова непризнанным: "Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, значит есть патриархат. Киевская патриархия. И поэтому возвращать патриархат не нужно. И мы его и дальше будем возвращать. И будет патриархат. И причем не только будет не признан. Наступит время, когда будет признан. Уверен стопроцентно", - отметил Филарет.

Кроме того, он допускает разделение церкви, после чего будет создана "единая церковь - Киевский патриархат".

Последние месяцы Филарет возвращает людей, которым когда-то запретил в служении или просто выгнал из Киевского патриархата, ищет союзников даже из числа бывших врагов. Нашел взаимопонимание он и с луцким митрополитом Михаилом, которого сам же вынудил отказаться от выдвижения на пост главы Поместной церкви.

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Наибольшее, на что эта группа может рассчитывать, уверены журналисты, - это уход и создание непризнанной церкви, которую после ухода Филарета и возглавит не менее амбициозный Михаил, который даже сейчас не скрывает своих планов стать предстоятелем. Он демонстрирует это даже в таких простых вещах - на последней службе он не поцеловал руку Епифания, как это сделали другие епископы.

Поэтому здесь интересы Михаила и Филарета относительно революции и захвата власти совпадают.

Источник: https://censor.net.ua/v3126471
 
 
 Топ комментарии
 
Філарет не вічний..
Навіщо йому ця влада ? Нехай передасть церкву в надійні руки. І ВСЕ...
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І що тут не так ?
Українця все влаштовує.
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А ведь какая возможность была в историю войти.
Теперь понятно, что без Порошенко наши попы никогда бы в жизни ни о чём не договорились.
Они хуже политиков.

Филарета надо плавненько на пенсию.
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І що тут не так ?
Українця все влаштовує.
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а укрАинцев не очень
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а перед выборами говорили, если Пэтю не выберем, томос отберут.
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Зупиню війну, домовлюсь з ****** десь посередині, кінець епохи бідності... Далі буде.
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свиня парашенко ... і тут обманув і кинув Філарета - не виправний брезун і кидала ))) тільки шнурок і мило його виправить
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А давайте стенка на стенку.Только шоб попы с попами.Петишисты,титушки и нацмены пусть делают ставки,стоя в сторонке.Таки шанс ещё на последок бабла хапнуть.
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ты реально веришь, что тебе кто-то напоследок бабла даст ?
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Дык я ж не из ваших петишистов,эт только вы можете на бабло претендовать.Нах вам та Украина без Пети и бабла от Пети?Петя понад усе!
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"...от туди , к свиням собачим ..." (с) Объединительный собор в Софии не был украинским, так как на нем председательствовал представитель Вселенского патриарха, - Филарет - Цензор.НЕТ 7565
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Філарет не вічний..
Навіщо йому ця влада ? Нехай передасть церкву в надійні руки. І ВСЕ...
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В отрубаные"надійні"руки?Или ещё какие есть?
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есть святые гундяевский.

тебе ж они гравятся ?

шо ты про Гундяева можешь сказать ?
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О ты святого Петра Порошенко и его семейку к гундяевским приравнял?Это жеж ваш Порошенко с себя и своей семейки иконы пишет в своей церкви на стенах!Прям как Вова Путлер!Дык кто гундяевский,а петишист?
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не звертайте увагу на соєвих - краще почитайте , як вони ще кілька днів тому Філарета облизували ... але методички змінилися і ... Об'єднавчий собор у Софії не був українським, оскільки на ньому головував представник Вселенського патріарха, - Філарет - Цензор.НЕТ 9944
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Прям как рашики Трампа в своё время...И президента Турции и...Всех не перечислишь.Одна школа,одни технологи,иобт!
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Судячи з її коментарів вона належить до РПЦ.
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А ведь какая возможность была в историю войти.
Теперь понятно, что без Порошенко наши попы никогда бы в жизни ни о чём не договорились.
Они хуже политиков.

Филарета надо плавненько на пенсию.
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Мля,а когда они при Порошенко договорится успели?Не подскажете?
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на УП был репортаж. Макарий с Филаретом разосрались прямо перед Томосом на всю Украину и давали интервью типа этого вот....Прямо перед собором.
Приехал лично Порох и убедил Макария не быковать. Сами церковники (в том числе Зоря лично) говорят, что без него-просто разосрались бы и всё.
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Петя Томосоносец!То не нимб над его головой светится,когда он на сцене стоит?А то на иконах где он со своей семейкой изображен они все с нимбами над головами.Святое семейство,на...
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Что происходит?! Филарет ипанулся на старости?? Или кто-то накрутил.......
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от зараз Турчинов з Порошенком дуже образяться ..((
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Франческа - я бы подождал с суждениями на основании этой статьи...

Вот Епифаний уже сделал несколько заявлений (помните?) в духе московской риторики...
Может Филарет и прав?

на фото Епифаний с врагом украинского народа Онуфрием...
Объединительный собор в Софии не был украинским, так как на нем председательствовал представитель Вселенского патриарха, - Филарет - Цензор.НЕТ 1590


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Але ж Філарет не пояснив це привселюдно і тому його позиція має вигляд розколу. Правда цей розкол не принесе йому лаври і пошану.
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весняне загострення.... старість, авітаміноз, нестача шоколаду.....
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Что опьяняет сильнее вина??? Женщины, лошади, власть и война.
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в ХХІ столітті цивілізований світ запускає шатли на Марс і розробляє штучний інтелект , а для папуасів - "духовниє скрєпи і томос" ... кожному своє !
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Согласно исследованию, проведённому в 2002 году Pew Global Attitudes Project, США - единственная из развитых стран, где большинство опрошенных людей выразило свою приверженность вероисповеданию, отметив, что религия играет «очень важную роль» в их жизни Объединительный собор в Софии не был украинским, так как на нем председательствовал представитель Вселенского патриарха, - Филарет - Цензор.НЕТ 5531
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Правильно дорогой идите товарищи...Петя знает,что делает.И знает с кого в данном случае брать пример... Где-то, что-то,подобное происходит в соседнем царстве-государстве,как жеж оно называется?А!Рассеюшка православная с народами почти славянскими...Подобного маразма больше ни где поблизости не найтить.Ну разве что Игилы там всякие...мусульмане неугомонные...Там тоже любят эту карту разыгрывать.
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ну , так Свинарчуки всі 5 років , в нас свою РФію і будували - за зразком кремля ... а тепер дивуються , що їх народ до біса послав !
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а шо там по свинарчукам ?

им наконец-то хоть что-нибудь предъявили уже ?
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Ні,якщо,в кулуарних іграх Філарета, кинули,то,хто дурням лікар...
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Какая-то не здоровая фигня получается........☹️
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Эти попы совсем ипанулись. Кто ещё верит в эти православные церкви непонятно. Даже со стороны видно, что самая главная вера у них это вера В ДЕНЬГИ !!!!!!
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схоже - Нарік якийсь не той томос привіз - тепер треба інший ..))
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Вера верой...а доходы от паствы каждому в свой карман! Попы деньги делят.
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" Старые вещи покупаем, новые крадем? Божья корова!"(с)
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Он вообще в адеквате?! Да, блин, ему уже столько лет, а все успокоиться не может. Что он творит, нет слов(((
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Вот почему на госслужбе есть ограничение для занятия должностей - 65 лет. Потому что потом у человека чисто по старости крыша едет и он ерунду говорить и делать начинает . . .
А тут деду 90 лет. Ему уже энки ставит Господь в небесном журнале, а он всё рулить хочет. Гордыня - смертный грех вообще-то.

А путяра и гундяем крестовоздвиженским сидят, хихикают, руки потирают, всё никак не нарадуются этому цирку. И Варфоломей офигевает, с кем он связался.

Пётр Алексеевич, ты ещё 2-3 недели Президент. Вмешайся в этот балаган закадрово, у тебя получится построить этих КГБшников (СБУшников) в рясах. Страну же позорят.
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в мир иной надо уходить без долгов ...

возможно в этом проблема
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як було раніше на двох украінців два гетьмани, так і зараз
і церква не стала виключенням
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Нашёл время. Этого нам ещё не хватало.
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Порошенко умел находить оптимальньіе вариантьі, чтобьі об'единить их для Украиньі......
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Он по ходу новое задание от Лубянки получил.Недаром Зебил на дебатах так его хвалил.
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Рошен - аферист
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Дедуля, отберут Томос, тебя ничего не спасет.
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по факту - це ще раз доводить , що Україні потрібна на чергова "придворна" церква , і не важливо - українська , чи московська , чи римо-католицька ... Українській церкві потрібна реформація , як свідчення того , що держава і суспільство змінились вже остаточно ...
Європа нас у цьому на 500 років випередила , а в нас цього все ніяк не зрозуміють ...((
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"Все ищут своего , а не то что угодно Христу..."--так веками происходит!
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Классический украинский случай - личные амбиции деятеля стоят в сто раз выше интересов государства. Как говорится, кому нунжна та Украина, если в её церкви главным не будет Филарет.
В общем, Филарет решил завершить свою жизнь большим говном.
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ой, пора діду на покой... бо навіть патріархи від вікового маразму не застраховані...Треба про душу дбати...І за віком відсторонювати від керівних церковних посад...на пенсію...
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Всё прочитал,но ничего не понял.Но то что три Гетьмана ,четыре казака ,это понял .Тысячи лет одно и то же .Борьба за кресло , все вместе всё просрали .
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОбъединительный собор в Софии не был украинским, так как на нем председательствовал представитель Вселенского патриарха, - Филарет. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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