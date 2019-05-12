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 Объединение ПЦУ и УГКЦ теоретически возможно, - Епифаний. ВИДЕО

Для изучения вопроса о возможном объединении украинских православных церквей восточного и западного обрядов между ними сначала должен быть проведен соответствующий диалог.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в эфире Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

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"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - отметил он.

По словам предстоятеля, вопрос объединения двух конфессий он затрагивал во время встречи с главой УГКЦ.

"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству. В будущем все православные должны объединиться в единой церкви", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Также читайте: Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: "Ради единства и укрепления нашей Церкви". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3126468
 
 
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Круто!
Будем иметь двух пап и двух мам! Объединение ПЦУ и УГКЦ теоретически возможно, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1060
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Лично ты будешь иметь дубинку в одном месте...
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Лично ты будешь иметь в дурке двух сантитаров.
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парламент с церковью скрестить? это все равно что ежа с удавом Об'єднання ПЦУ та УГКЦ теоретично можливе, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 9001
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Можете об'єднуватись хоч і з мусульманами. Объединение ПЦУ и УГКЦ теоретически возможно, - Епифаний - Цензор.НЕТ 8589
Вас все рівно ніхто в світі не визнав. А після недавнього скандалу з КП і поготів не визнає.
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для них это оченно чуйствительный момент
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типа "пусть Украинская Церковь развалиться на зло пороху- но я при этом патриот?" Об'єднання ПЦУ та УГКЦ теоретично можливе, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4272
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я про настоящих ватников. которые в кацапстане живут. там такой вой от нашего томоса стоял...
ну и ретранслирует оно мацковские тезисы. а маскироваться может под кого угодно.
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Звісно. Бо церкви відносяться до Константинополя та Риму.
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В якому сенсі ?
А до кого відносяться католики ?
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Чого я маю гуглити ?
В деяких храмах навіть плакати з Папою Римським знаходяться.
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Откуда ольгинским в Германии знать кто такие греко католики?
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Вона мабуть з Донбасу і жодного разу не бачила церкву УГКЦ, не чула тих людей. 🤔
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Ви цього не знали? Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква (лат. Ecclesia Graeco-Catholica Ucrainae), скорочено УГКЦ - найбільша католицька церква в Україні. Одна із 23-х східних католицьких церков свого права. Перебуває у сопричасті з Папою Римським та зберігає візантійську літургійну традицію. Найбільша східна католицька церква у світі (понад 5,5 мільйонів вірян[9]). Очолюється верховним архієпископом Києво-Галицьким; чинний голова - Святослав (Шевчук) (з 27 березня 2011).
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Именно потому что она отдельная церковь она и пребываете сопричастии
Тоже рекомендую погуглить что это

Вы, говорит, не знаете
Да где уж мне 😁😁
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Це із Вікіпедії. Вивчить українську мову і зрозумієте те, що написано.
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теоретически можно и медведя...@рахнуть... Об'єднання ПЦУ та УГКЦ теоретично можливе, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6000
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От сразу видно крымских умельцев. И как там с медведем? Рапаны в зубах не застревали? Об'єднання ПЦУ та УГКЦ теоретично можливе, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 692
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да не...тебя вперед впущу....может поумнеешь...
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Прежде чем врать о ,,возможном объединении" ПЦУ ПРОСТО ОБЯЗАНА ПЕРЕЙТИ НА СОВРЕМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ.
НЕЛЬЗЯ СВОИ ПРАЗДНИКИ И СВОИХ СВЯТЫХ СВЕРЯТЬ С москвой, И ПРИ ЭТОМ МЕЧТАТЬ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ С РИМОМ.
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Греко-католики это не Рим
Это католики восточного обряда
А католики Рима - западного
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Католики восточного обряда называются правослпвными,а папа взял их под свое крыло после того как орда разрушила Киевскую митрополию.
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Ну, у меня полно родни в УГКЦ, кто с Шептицким был знаком, кто в Филадельфии предстоятельствует.
Однако, должен констатировать, что со смертью Гузара умерла и эта церковь.
Им впору вместо икон польтреты бени и ганьки Герман развешать в алтаре и не вводить людей в заблуждение, что служат Богу.
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теоретически возможно все, а практически епифашке придется целовать то, что у кота под хвостом Об'єднання ПЦУ та УГКЦ теоретично можливе, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8295
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОбъединение ПЦУ и УГКЦ теоретически возможно, - Епифаний. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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