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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 "Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР. ВИДЕО

Команда Зеленского спросила украинцев на улицах об их отношении к роспуску Верховной Рады.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице "Команда Зеленского", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев

"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1 000 000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - пишут на странице.

На видео автор заявляет, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан и предполагает, что это исключительно сами депутаты и их родственники.

Потом у прохожих на улице интересуются, нужно ли распускать Верховную Раду. Большинство отвечает утвердительно. Более того, некоторые настаивают, что это нужно сделать как можно скорее.

Также читайте: "Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов", – вице-спикер Рады Сыроид

Источники "Украинской правды" сообщают, что в команде Зеленского уже даже подготовили проект указа будущего президента о роспуске парламента, которым предусматривается провести внеочередные выборы в ВР в июле этого года.

Источники также отмечают, что в окружении Зеленского ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную Раду - часть команды выступает за немедленный роспуск парламента после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/v3126461
 
   
 Топ комментарии
 
ватные мечты НЕ сбудутся... Выборы ВР - ОСЕНЬЮ 2019.
А пока что ВР - самая эффективная и проукраинская - за 28 лет, по числу принятых законов
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ДО СИХ ПОР вазелин НЕ представил команды и программы. Хотя и обещал сделать это ДО второго тура голосования.
Пока вазелин не сдаст тест, в т.ч. и на наркотики. не представит команды и программы - пусть играется без "ксивы" (как оно само орало) и булавы "Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 7842
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Ребята вы что реально не догоняете куда спешит эта зе команда? Они топа срутся от страха что к осени к выборам Зе давно обосрется и их партия не наберет и 10%

За зе уже сейчас будь голосование проголосовало бы раза в 2 меньше.С его то обсерами сразу на следующий день о том что тарифы не от президента зависит и война скоро не кончается.

Они тупо спешат на волне пока их рейтинг вообще не упал влезть в раду. Ибо к осени их партия не наберет и 10%
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Якщо Зеленський ще не представив свою команду, то хто в біса така «команда Зеленского», що це за люди, що увесь час щось говорять та озвучують?
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Я вибачаюсь, звісно. Але чому якийсь Куй збирає лайки під якимось відео, а нам це озвучують як офіційну позицію?

P.S. На депутатів мені начхатаи і на розпуск ради також!
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Мы говорим Зеленский, подразумеваем Коломойского...
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Пораженко -в двери,он в окно ломится,его в шею,он через дымовую трубу пытается протиснуться,так ему пондравилось рулить ,5 ти лет мало.
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Может вы забыли как на следующий день после оглашения выборов вся зе команда резко разговорилась и заявила что тарифы это не от президента зависят и война не закончится в ближайшие 5 лет.Да за такой гнилой кидок он уже сразу на следующий день 50% своего лохтората потерял прозревшего

Они то и спешат распустить раду и успеть в нее влезть что бы к осени не обнаружилось что за любимую партию Зе и 10% не осталось
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А чого так спішити?! Зелений президент, поки без команди і конкретного плану, як, куди, з ким рухатись далі і що робити з цим всім! Цікаво, що одні русскоїзичні хочуть все і відразу "до основаннья ми разрушим" - десь ми вже це чули... Українці думають головою і за себе і за державу і під час війни маючи зеленого президента, таку саму зелену команду з зеленим планом дій втягуватись в вибори вигідно тільки нашим мишебратьям, але не українським українцям! Тим більше вибори до ВР вже восени... Як на мене, то тут тільки одна причина - Зекоманда боїться до осені втратити суттєво рейтинги, але до чого тут Україна, український народ?
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А там і не треба команду! Там треба швидко провести своїх людей до ВР, поки у ВаЗе є хоч якась підтримка в суспільстві. Бо судячи з усього через пів-року він так обісреться, що ніхто і не і не зізнається що голосував за нього.
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Нехай Рада працює,а шут лайки собирає.
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чи хочуть не допустити в дію мовний закон...
любими способами "Куй залізо, поки гаряче", - команда Зеленського збирає "лайки" під "відеопетицією" про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 5667
один з них розпуск ВР...
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оффшорное железо по сути не может быть горячим, а роспускать сообщество клоунов - это значит оставить страну без цирка надолго
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Гыга, ты все эти стадии с петей прошел успешно? Ну, что за фигню вы тут выкладываете? Вам самим не надоело себя так опускать ежедневно?
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Это тебя касается.
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меня не касается...я за зелебеню не голосовал. "Куй залізо, поки гаряче", - команда Зеленського збирає "лайки" під "відеопетицією" про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 4168
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И этому "типа чилавеку" - 8-ой десяток лет.
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Порошенко и все остальное конечно говно.Но видя дерганья и гнилое поведение зеленой команды и твитерно-ютубовного искателя булавы с ужасом понимаешь что это говно может быть еще хуже

Чего ж они до выборов не говорили что тарифыне от президента зависят и шо война еще минимум 5 лет будет длится ? одно это уже о чем говорит . Гнилой клоун .И еще это бородатое каломойша за спиной
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Плохо то, что на волне нелюбви к Порошенко в раду зайдет приличный процент рыгоскота под названием гопоблок
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Господи почему мы вынуждены не выбирать не как нам жить ,а выбирать того кто будет нам паскудить и грабить. Почему на выборах все три основных лидера кандидата мойши?Неужели не нашлось ни одного украинца
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А это уже к народу. Шо видел, то и выбрал.
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Стара поговорка:"Жид в хату - ангелы из хаты".
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Зе команде сцыкотно выложить на ютуб видео с вопросом нужно ли Бене возвращать деньги за счет народа ? И сказать если видео наберет больше мильена то Коломойша ничего не получит.Такое видео в зе команде выложут на ютубе. И сказать кто за то что бене не давать денег ставте лайк .
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Мне нравится! Можно даже круче: петицию о том, чтобы Коломойша выведенные 5млрд. баксов вернул вместе с Зелей. У того правда скромненько всего 44млн. Но в казне каждая крупинка - витаминка. Интересно сколько народу подпишет? Пенсам выделить из этих денег по 3000грн. - ломанутся все 12 млн. подписывать 😃!
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Для мене, що Руслан Ханумак, що Ханук Русланак - одне і тесаме...
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Всім тим хто звинувачував Пороха в мінськй зраді присвячується
"Куй залізо, поки гаряче", - команда Зеленського збирає "лайки" під "відеопетицією" про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 3922
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Ну раз важные государственные решения теперь принимаются по количеству лайков, я тоже от себя поставлю. Но не один, а сразу два, поскольку мой брат тоже решил присоединиться к Зелиному "опросу":
"Куй залізо, поки гаряче", - команда Зеленського збирає "лайки" під "відеопетицією" про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 645
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Да ну, не смешите. А кто тогда будет владеть, государство? Кто будет вкладывать деньги в государственный канал /пример УТ 1/. А у Ахметова, Фирташа, Порошенко он тоже заберет? Тогда прощай телевидение. Не верю в эту чушь. Да завтра Коломойский и его 1+1 с потрохами сожрет Зе и его команду.
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Емоції... емоції... Подивився і аж на сльози потягнуло. Але реальність швидко отверезить сентиментальні настрої зелеботов. Сьогодні вони ним милуються.
Завтра, мабуть, розриватимуть...
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Мне тоже интересно наблюдать, как через пару месяцев они все начнут говорить, что не голосовали за клоуна)
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Как правильно именовать свеже избранного президента, Узеленского, Узеленских, Узеленская, Узеленское, Узеленские. А то я запутался, тем боле состав заявляющих от имени Узеленск..... периодически меняется.
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Для начала надо где-то 50$ отложить на компенсацию Дяде Игорю
"Куй залізо, поки гаряче", - команда Зеленського збирає "лайки" під "відеопетицією" про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 2652
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Любители свинарчуков до сих пор не могут успокоиться .Видать понимают что за срач в интернете им уже платить не будут
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Ужо свыше 225к просмотров... активнее товарищи, активнее
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Люди ! Нельзя оставить воюющую страну без власти . Пока Президент всех расставит на места надо чтобы кто - то работал . У них выборы 27 октября . Мы же их терпели 5 лет , тут уже ничего не осталось .
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В момент безвластия Страна очень уязвима. В момент безвластия у нас украли Крым . Что вы теперь готовы отдать ?
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Есть один способ распустить парламент, миллион приходит под Раду и никого из депутатов не выпускает, пока не "самораспустятся" (никакие менты их не спасут, если народное терпение иссякнет):

"Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно .."

Если народ непосредственно рапорядится своей властью и перевешает их там, то ни один суд и ни один закон их защитить не сможет (и это будет "КОНСТИТУЦИОННО")!
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А если тех, кто будет против роспуска окажется больше?
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Вообще-то у Рады, по закону, есть месяц на формирование большинства. А ей ещё даже предписания никто не выписал. Так, что Зе может только выдать предписание, а там у Рады уже появится иммунитет. Иначе пойдут иски в КС.
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Едят ли кошки мошек?...Едят ли мошки кошек? Летим в кроличью нору. Да все равно...
Гротеск. Абсурд. Зеленский. Сон наркомана.
Подобного не случалось, наверное, со времен Калигулы. Разве что, тогда не охлос выбирал Императора. Хоть в том повезло Древнему Риму.
Логика - нет. Прогнозы - нет. Стратегия - нет.
Бизнеса тоже нет, потому что никто не вкладывается в туман, из которого отсвечивает огнями сцена "95-го квартала", а за ней клубится что-то цвета артериальной крови. Нашей крови.
Слить Украину даже не просто так, но с фантазией. С клоуном и фейерверками.
Не знать даже приблизительно, что случится завтра.
Еще вчера ведь знали - вот мы, а вот враг. Мы классные, мы патриоты, мы воины - мы на одной стороне баррикады. На другой стороне ***** и вата. Они хотят нас уничтожить - зато мы быстро научились давать отпор. Научились воевать.
Думалось - половина Украины воюет, вторая половина волонтерит.
Всеобщая личностная проблема - всегда всех стараемся мерить по себе. Вот и ошиблись. Любители няшек, плюшек и шансона устали от войны.
Хлеба и зрелищ. Рабам нужен хлеб и зрелища.
Значит, еще потанцуем. Через пару десятков лет в будущих учебниках истории для малоросских школ нас назовут бандитами. Так тому и быть.
Слава Україні!
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давай распустите, а то зе придётся расстрелять, хотя смысл расстрелять и распустить - образно одно и тоже, только вот вопрос - президент по приколу выбрали, а как ВР будите избирать.
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Налайкает " фабрика ботов " за несколько часов миллион. Ну обратит Владимир Александрович лично внимание ...и что дальше ???
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Полностью не доверяю Зеленскому и его ужасной команде. Осенью буду голосовать за партию Порошенко. И к осени таких как я будет уже большинство.
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Голосовавших за Зеленского становится все меньше и меньше.
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Хотим мы этого или не хотим , но все процессы в стране должны проходить в правовом поле, если у нас правовое государство. Для досрочного роспуска нужно чтобы рада не работала, а она работает и формальное отсутствие коалиции в течении месяца. Даже назначив Зе президентом 19 мая через месяц он не сможет разогнать ВР так как за пол года до выборов раду разогнать нельзя. А так на эмоциях , тем более через лайки это не законно и любой суд признает разгоне незаконным. Зе, а точнее ИВ спешат любым путем ввести свою партию, так как до осенних выборов, за полгода президентских действий могут потерять рейтинг и численность их партии резко уменшится. А сейчас на Ура можно максимально пропихнуть. Вот только возникает вопрос, А что такое планирует делать команда нового президента, что так не уверена в осенних выборах.
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"Куй залізо, поки гаряче", - команда Зеленського збирає "лайки" під "відеопетицією" про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 2595Сибирнаш‏ @urabar1961 10 ч.10 часов назад
Сегодня хочу поздравить маму Римму и поблагодарить за то что она родила всего одного долб-****.
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Кот, тебя тоже родила мама. Убери этот пост и не позорься. Тем более в день матери.
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Правда есть правда в любой день. Я лайкнул мне понравился пост.
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В своей ненависти к Порошенко зелёная сопля слилась в экстазе с рашенСМИ - они с восторгом крутят ролик про полотенца и мини-бар.
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О на лохах можна нормально гроші підняти ..))..
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Контужені . З дитсадка ze....!,,,,
Треба не переглядів , а саме лайків бо багато переглядають , щоб подивитися на скільки можуть люди деградувати ...
По друге , саме громадяни України повині ставити лайки за ..., і звичайно треба відняти громадян України які проти..
Зробили з країни ігрову площадку , позор
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потрібно 1000000 лайкнутих баранів, щоб пан звернув увагу
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Так він хоче тільки переглядів , тобто тих хто зайшов на цю сторінку ..))хоча за таку кількість він і від YouTube получе нормальну суму..
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Так нормально можна заробляти в інтернеті гроші ..., зайдіть хто хоче хліб по 5 коп ,.. на таку сторінку ..,в YouTube, буде міліон переглядів , подамо закон ...
І т д
Хороший заробіток !!
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Спасибо, лайкнул. Надо разгонять этот гнидник, желательно по тюрьмам.
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От подивилася і думаю,а на фіга нам взагалі верховна рада? отак невідомо хто в ютубі щось запропонує,лайк,дізлайк.і всєх одєнєм і обуєм і накормім...І всім Зеленській сниться ,як отій тьоті на 1.40
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Куй так куй, не вопрос. Зебилы сегодня в ударе.
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Пеннівайз до чергових виборів догребе з мінусовим рейтингом, який не врятує вже навіть тілівізор, тому коломойша в будь-який спосіб розпустить Раду, щоб узурпувати владу. Інакше осінні вибори для коломойші і зеленштейна будуть стартом в бєга
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Не роспуск рады и время поглядеть полгода на дела зе команды до осени - дают хороший шанс на то что пришедший в себя народ - хоть как то исправил свою ошибку

И партия зеклоунов осенью не наберет и 10%.И вот тогда все станет ясно и без лайков на ютубе

И зебе команда это хорошо понимает от того и животной скоростью пытаются распустить раду и быстро на волне пока их полностью не разоблачили захватить раду

Никакого роспуска рады досрочного. Пусть выборы осенью все покажут - после того как зе попрезиденствует полгода .Он сразу через час после выборов уже обделался со своим"тарифы зависят не от президента" и "война быстро не кончается" не будучи даже президентом.Посмотрим что за полгода будет
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Олег Кавун‏ @watermelonONK 11 мая



Эту страну оставляет Порох. И это еще воюя. 5% ВВП на оборону! Зе ее достоин?


"Куй залізо, поки гаряче", - команда Зеленського збирає "лайки" під "відеопетицією" про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 3274
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"Зебилы, наркоман, г+г"- вся методичка порохобота. Соевые и вы еще удивляетесь что выборы прое*али с такой методичкой-то
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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