 "Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР. ВИДЕО

Об этом говорится в публикации на facebook-странице "Команда Зеленского", передает Цензор.НЕТ.
"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1 000 000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - пишут на странице.
На видео автор заявляет, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан и предполагает, что это исключительно сами депутаты и их родственники.
Потом у прохожих на улице интересуются, нужно ли распускать Верховную Раду. Большинство отвечает утвердительно. Более того, некоторые настаивают, что это нужно сделать как можно скорее.
Источники "Украинской правды" сообщают, что в команде Зеленского уже даже подготовили проект указа будущего президента о роспуске парламента, которым предусматривается провести внеочередные выборы в ВР в июле этого года.
Источники также отмечают, что в окружении Зеленского ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную Раду - часть команды выступает за немедленный роспуск парламента после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".
За зе уже сейчас будь голосование проголосовало бы раза в 2 меньше.С его то обсерами сразу на следующий день о том что тарифы не от президента зависит и война скоро не кончается.
Они тупо спешат на волне пока их рейтинг вообще не упал влезть в раду. Ибо к осени их партия не наберет и 10%
P.S. На депутатів мені начхатаи і на розпуск ради також!
Они то и спешат распустить раду и успеть в нее влезть что бы к осени не обнаружилось что за любимую партию Зе и 10% не осталось
любими способами
один з них розпуск ВР...
Чего ж они до выборов не говорили что тарифыне от президента зависят и шо война еще минимум 5 лет будет длится ? одно это уже о чем говорит . Гнилой клоун .И еще это бородатое каломойша за спиной
Завтра, мабуть, розриватимуть...
"Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно .."
Если народ непосредственно рапорядится своей властью и перевешает их там, то ни один суд и ни один закон их защитить не сможет (и это будет "КОНСТИТУЦИОННО")!
Гротеск. Абсурд. Зеленский. Сон наркомана.
Подобного не случалось, наверное, со времен Калигулы. Разве что, тогда не охлос выбирал Императора. Хоть в том повезло Древнему Риму.
Логика - нет. Прогнозы - нет. Стратегия - нет.
Бизнеса тоже нет, потому что никто не вкладывается в туман, из которого отсвечивает огнями сцена "95-го квартала", а за ней клубится что-то цвета артериальной крови. Нашей крови.
Слить Украину даже не просто так, но с фантазией. С клоуном и фейерверками.
Не знать даже приблизительно, что случится завтра.
Еще вчера ведь знали - вот мы, а вот враг. Мы классные, мы патриоты, мы воины - мы на одной стороне баррикады. На другой стороне ***** и вата. Они хотят нас уничтожить - зато мы быстро научились давать отпор. Научились воевать.
Думалось - половина Украины воюет, вторая половина волонтерит.
Всеобщая личностная проблема - всегда всех стараемся мерить по себе. Вот и ошиблись. Любители няшек, плюшек и шансона устали от войны.
Хлеба и зрелищ. Рабам нужен хлеб и зрелища.
Значит, еще потанцуем. Через пару десятков лет в будущих учебниках истории для малоросских школ нас назовут бандитами. Так тому и быть.
Слава Україні!
Сегодня хочу поздравить маму Римму и поблагодарить за то что она родила всего одного долб-****.
Треба не переглядів , а саме лайків бо багато переглядають , щоб подивитися на скільки можуть люди деградувати ...
По друге , саме громадяни України повині ставити лайки за ..., і звичайно треба відняти громадян України які проти..
Зробили з країни ігрову площадку , позор
І т д
Хороший заробіток !!
И партия зеклоунов осенью не наберет и 10%.И вот тогда все станет ясно и без лайков на ютубе
И зебе команда это хорошо понимает от того и животной скоростью пытаются распустить раду и быстро на волне пока их полностью не разоблачили захватить раду
Никакого роспуска рады досрочного. Пусть выборы осенью все покажут - после того как зе попрезиденствует полгода .Он сразу через час после выборов уже обделался со своим"тарифы зависят не от президента" и "война быстро не кончается" не будучи даже президентом.Посмотрим что за полгода будет
Эту страну оставляет Порох. И это еще воюя. 5% ВВП на оборону! Зе ее достоин?