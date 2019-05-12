 ВСУ отработали захват вражеского судна во время морских учений. ВИДЕО

Видео тренировок опубликовано в Facebook Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Абордажные группы Морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ отработали захват судов в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure).
Отмечается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.
"В трюмах и на палубе задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя", – сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны. ФОТОрепортаж
https://www.youtube.com/watch?v=TxFC25igK6k