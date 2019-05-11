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 Со старшиной 79-й ОДШБр Владимиром Ковалем, погибшим на Донбассе 8 мая, простились в Хмельницком. ВИДЕО

В Хмельницком 11 мая состоялось прощание с командиром десантно-штурмового отделения 79-й ОДШБр Владимиром Ковалем, погибшим 8 мая вблизи Павлополя.

Об этом говорится в сюжете 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

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У него осталась жена и дочь-военнослужащий, к которой он должен был приехать 10 мая на свадьбу.

Со старшиной 79-й ОДШБр Владимиром Ковалем, погибшим на Донбассе 8 мая, простились в Хмельницком 01

Владимир Валентинович Коваль родился в 1967 году. Находился в армии с 2015 года. Сначала проходил службу в 92-й отдельной механизированной бригаде, а впоследствии подписал контракт с 79-й ОДШБр. Был старшиной, командиром десантно-штурмового отделения. Погиб 8 мая в бою вблизи села Павлополь Волновахского района Донецкой области вследствие ранений, несовместимых с жизнью, полученных во время ночного обстрела из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Источник: https://censor.net.ua/v3126407
 
 
 Топ комментарии
 
Светлая и вечная память Владимиру Валентиновичу........Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования
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Ховаємо і ховаємо полеглих на війні ...
Сьогодні - вже третє повідомлення.

Пам*ять і шана Воїну.
Співчуття родині.
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Нехай наша пам'ять ніколи не забуде Героїв, які захистили ціною власного життя наш спокій. Вічна шана та глибокий уклін, Святий Воїне. Співчуття рідним та побратимам. Сум, сльози.
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Ховаємо і ховаємо полеглих на війні ...
Сьогодні - вже третє повідомлення.

Пам*ять і шана Воїну.
Співчуття родині.
 показать весь комментарий
 
 
Светлая и вечная память Владимиру Валентиновичу........Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования
 показать весь комментарий
 
 
Нехай наша пам'ять ніколи не забуде Героїв, які захистили ціною власного життя наш спокій. Вічна шана та глибокий уклін, Святий Воїне. Співчуття рідним та побратимам. Сум, сльози.
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Яскраве, наче зіронька, життя,
Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба Герої йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше !
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біда.
не повів свою дитину до шлюбу, як мріє кожний батько... не дожив до світлої миті 2 дні...
готувались до весілля...а он воно як трапилось
(клята війна...)
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Соболезную родным и близким...
Царство небесное украинскому воину. Расейской сволоте гореть в аду
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСо старшиной 79-й ОДШБр Владимиром Ковалем, погибшим на Донбассе 8 мая, простились в Хмельницком. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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