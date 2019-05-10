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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1178) земля (1503) имущество (270) Минобороны (5728) Апаршин Иван (12)

 На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин. ВИДЕО

Сегодня на балансе Министерства обороны Украины находится в общем 530 тыс. гектаров земли из которых примерно 270 тыс. являются избыточными.

Такое мнение в эфире Громадского выразил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передает Цензор.НЕТ.

"Вношу ясность, я никогда, ни на одном эфире не говорил о продаже избыточного военного имущества. Я говорил, что на сегодняшний день на балансе Министерства обороны очень много избыточной земли. Всего 530 тыс. гектаров, из них примерно 270 избыточных. Они на сегодня все включены в перечень избыточного военного имущества", — заявил Апаршин.

В то же время, советник Зеленского выступил против того, чтобы Минобороны было причастно к реализации этих земель.

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"Все эти земли берем и передаем Фонду государственного имущества, проводим там переучет. Я вам гарантирую, там половины земель уже нет ... Когда я был в Кабмине, мы инициировали, чтобы все государственные предприятия, которые занимаются лесами, а в Министерстве обороны очень много лесов, которые занимаются коммерцией, передать государственному агентству. Есть постановление Кабмина, но оно до сегодняшнего дня не выполняется. Так вот, все это имущество надо взять, передать государственным учреждениям, которые уполномочены на управление государственным имуществом, это же не значит кому-то там передать, провести переучет, переоценку. На указанную сумму, а если удастся, провести оценку не по остаточной стоимости, а по коммерческой стоимости, под гарантии правительства получить кредит. 50% этого кредита направить на вооружение, 50% направить на квартиры для военнослужащих", — отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3126348
 
   
 Топ комментарии
 
Свинарчуки оказываеца воровали, а вот пришла самая честная ЗЕКоманда и сразу нашла ненужное избыточное имущество))))
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какая ООС, какая война...кому это вообще нужно
тут надлишкове майно надо правильно разделить
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Дякувати богу господарники зелібенігриценки розпоодадуть надлишкове майно яке барига мародер в армію понастягував в армії немає проблем як надлишкове майно )))) господи ісусі кого ви вибрали
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Потом окажется, что у нас 1000 лишних танков, сколько то БТРов и так далее... а чем воевать? рогатками будем?
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Колись навколо мого міста були розташовані 4 дивізіони С-300. Зараз немає жодного .Все розпродали Грицьки та Апариш іОх,як би зараз вони нам стали у нагоді!
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Все чекав, коли ж він перейде до головного питання
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Шта, отставному идиоту-пенсу,диванному стратегу не терпится снова что-то пораспродавать? Снова за былое?
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Подільник Гриценко, зразу помітно ))).
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Я может просто пропустил ... На балансі Міноборони 530 тис. га землі, з них 270 тис. надлишкових, - радник Зеленського Апаршин - Цензор.НЕТ 8891 Этот кандидат "на министра обороны" где-то хоть раз заикнулся о состоянии нашей армии на этот момент , об обеспечении наших солдат , о подготовке наших солдат , о развитии армии в целом ? Вообще кроме темы об излишках в МО , которые нужно срочно продать , я от него больше ничего не слышал . Это точно кандидат "на министра обороны" ?
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Ти їх, "комерсант" хрєнов, придбав, щоб майно Української Армії розпродавати?
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"Вношу ясность, я никогда, ни на одном эфире не говорил о продаже избыточного военного имущества. Источник: https://censor.net.ua/v3126348
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Чія земелька - панська!Свинарчуки рулять!
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Свинарчуки похоже перед грядущей саранчой молочные поросята.
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Поки що від цього зе-міністра борцуна з усіма системами крім заяв, що майно буду продавати, за п'ять років піднімемо зарплатню для тих хто на передку зостанеться на 5 тис. гривень, та Азов нічого захищати, бо Расєя могутня, ми нічого не почули
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Да, с военным имуществом уже справился, советничек, но еще земелька завалялась и она сильно душу бередит
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Вторая страница............ ни одного зе-бенёнка на ветке.
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Зато шЫкаладного дерьма валом.Ылитой воняет
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Ну так по теме мы что то услышим? Или от этой новости у вас завоняло?))) Извините, но монитор запахи еще не научился передавать))) Так что причина намного ближе, чем вы думаете)
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Це торгаш а не військовий,для нього і танк не бойова одиниця а грошова одиниця.До армії його і на гарматний постріл не можна підпускати.
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хутин-пуй после матча Ночной хоккейной лиги, приветствуя болельщиков, не заметил на льду ковровой дорожки и встал в коленно-локтевую (встаёт с колен , аккурат на 9 мая). Финиш мероприятия омрачился серьезным падением сцаря . Оно было настолько стремительным, что Путина не успели предостеречь даже бывшие легенды хоккея Каминский и Фетисов :
Читать полностью + видео : https://www.pressball.by/news/hockey/326533

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как пол украины(как минимум)присоединит!(к кварталу 95!!) тут же от него и избавится!!(от квартала 95!!)не подумай что от пол украины(как минимум) На балансі Міноборони 530 тис. га землі, з них 270 тис. надлишкових, - радник Зеленського Апаршин - Цензор.НЕТ 3862 На балансі Міноборони 530 тис. га землі, з них 270 тис. надлишкових, - радник Зеленського Апаршин - Цензор.НЕТ 4018
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Смею предположить, что всё избыточное имуществу армии наш новый гарант (четырежды не уклонист) передаст некому гражданину Израиля (ни разу не олигарху) На балансі Міноборони 530 тис. га землі, з них 270 тис. надлишкових, - радник Зеленського Апаршин - Цензор.НЕТ 2904
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самое главное, чтобы потом, этот гражданин Израиля (не имеющий трех паспортов), не отдал эти земли некому Вите (не имеющему двух судимостей)
а то что-то в последнее время, гражданин Израиля (не имеющий трех паспортов)- заговариваться начал, на радость кацапам
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Вы только посмотрите на это хитроопое новое лицо со старой лысиной!
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Избыточное продать коломойскому, че тут думать? И нтвоиспеченному харанту на колготки останется...
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Ваня, не пали контору, с чего же полковники с генералами кормится будут, знаю одного фермера, арендует землю у военной части если людям платит за 1 га 4000 грн, то части 1000 остальное командирам Кстати такая же тема с сорто-дослiдницькой станцией Академии сельхознаук.
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Главное "шапку" прочитать.На большее iq не позволяет
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вдумайтесь что его заботит, самая главная и первоочередная проблема - распродажа земли армии.
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"у Зеленского" гениальных идей хоть пруд пруди. распродажа иммущества МО только одна из них. а еще были перенос резиденции, обнуление долгов и начало "с чистого листа", разгон силовых ведомств и их "перезапуск". дилетанты дорвались до власти, Украина в опасности!
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ось чому вони так поспішають за булову протриматись, трошке... ізбиточні, значить... ну-ну...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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