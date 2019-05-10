 На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин. ВИДЕО

Такое мнение в эфире Громадского выразил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передает Цензор.НЕТ.

"Вношу ясность, я никогда, ни на одном эфире не говорил о продаже избыточного военного имущества. Я говорил, что на сегодняшний день на балансе Министерства обороны очень много избыточной земли. Всего 530 тыс. гектаров, из них примерно 270 избыточных. Они на сегодня все включены в перечень избыточного военного имущества", — заявил Апаршин.

В то же время, советник Зеленского выступил против того, чтобы Минобороны было причастно к реализации этих земель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не изменим курс в отношении НАТО и войны с Россией, - советник Зеленского Апаршин

"Все эти земли берем и передаем Фонду государственного имущества, проводим там переучет. Я вам гарантирую, там половины земель уже нет ... Когда я был в Кабмине, мы инициировали, чтобы все государственные предприятия, которые занимаются лесами, а в Министерстве обороны очень много лесов, которые занимаются коммерцией, передать государственному агентству. Есть постановление Кабмина, но оно до сегодняшнего дня не выполняется. Так вот, все это имущество надо взять, передать государственным учреждениям, которые уполномочены на управление государственным имуществом, это же не значит кому-то там передать, провести переучет, переоценку. На указанную сумму, а если удастся, провести оценку не по остаточной стоимости, а по коммерческой стоимости, под гарантии правительства получить кредит. 50% этого кредита направить на вооружение, 50% направить на квартиры для военнослужащих", — отметил он.