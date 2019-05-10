 Ежедневно три мамы в Украине узнают, что у их ребенка рак, - благотворительный фонд "Таблеточки". ВИДЕО

Об этом говорит благотворительный фонд "Таблеточки" в своем видео ко Дню матери, передает Цензор.НЕТ.

В фонде отмечают: ежегодно в Украине регистрируется около тысячи случаев онкозаболеваний у детей. По отечественной статистике, только 55% детей выздоравливают. В то время как в странах Западной Европы и США ситуация более оптимистична. Например, для США этот показатель составляет 85%.

"Разница между Украиной и США сейчас - 30%. Цель нашего фонда вместе с врачами и благотворителями - вывести сферу детской онкологии на американский уровень. Для Украины это означает, что ежегодно на 300 детей больше будут побеждать рак", - говорит фонд.

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День Матери в Европе и США отмечается во второе воскресенье мая.

Благотворительный фонд "Таблеточки" основан в 2011 году. Фонд защищает интересы онкобольных детей и их семей в Украине. За все время работы фонда более 3500 детей получили помощь.