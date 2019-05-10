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 Общество, Здоровье
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Все про:благотворительность (290) дети (3519) День матери (18) онкология (44)

 Ежедневно три мамы в Украине узнают, что у их ребенка рак, - благотворительный фонд "Таблеточки". ВИДЕО

Ежедневно три мамы слышат страшную новость: у ребенка рак.

Об этом говорит благотворительный фонд "Таблеточки" в своем видео ко Дню матери, передает Цензор.НЕТ.

В фонде отмечают: ежегодно в Украине регистрируется около тысячи случаев онкозаболеваний у детей. По отечественной статистике, только 55% детей выздоравливают. В то время как в странах Западной Европы и США ситуация более оптимистична. Например, для США этот показатель составляет 85%.

"Разница между Украиной и США сейчас - 30%. Цель нашего фонда вместе с врачами и благотворителями - вывести сферу детской онкологии на американский уровень. Для Украины это означает, что ежегодно на 300 детей больше будут побеждать рак", - говорит фонд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С лета каждый украинец сможет пойти к семейному врачу и получить направление на бесплатную диагностику по онкозаболеваниям, - Супрун

День Матери в Европе и США отмечается во второе воскресенье мая.

Благотворительный фонд "Таблеточки" основан в 2011 году. Фонд защищает интересы онкобольных детей и их семей в Украине. За все время работы фонда более 3500 детей получили помощь.

Источник: https://censor.net.ua/v3126322
 
 
 Топ комментарии
 
"Ежедневно три мамы в Украине узнают..." и наверное так же узнают о том, что мед. реформа лишила их возможности пользоваться государственными социальными услугами при лечении своего дитя. Как это жестоко!
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Что ты несёшь? Нет смысла бороться с раком? А если у тебя или близких найдут подозрение на рак? В церкви будешь молиться?
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Прикрий факт..
Онкологічні відділення зараз переповнені..
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И всегда были. Медицина на уровне дна все 28 лет и ничего не изменилось за 5 лет! Имел дело, врагу не пожелаешь.
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"Ежедневно три мамы в Украине узнают..." и наверное так же узнают о том, что мед. реформа лишила их возможности пользоваться государственными социальными услугами при лечении своего дитя. Как это жестоко!
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Прежде всего ребёнку везде откажут государственном мед. обслуживании, кроме как по месту заключения договора с поликлиникой или за деньги, которое обеспечивалось до реформы. Второе, это то, что мама бесплатно не получит лекарства и мед. помощь, которые так же действовали до реформ. Третье... - спросите у мам до реформированного периода и Вам расскажут, - что было в первые годы независимости и что стало сейчас.
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Вопрос в том , что не открываются причины возникновения рака! А они на поверхности! Нет смысла побеждать рак--рухнуть институты, заводы, больницы и лаборатории! Будут млрдные убытки экономики!
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Что ты несёшь? Нет смысла бороться с раком? А если у тебя или близких найдут подозрение на рак? В церкви будешь молиться?
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Медицину и науку надо развивать. А не благосостояние Свинарчуков!
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Общие человеческие потери в результате войны на Востоке которая идет уже более 5 лет 13 тысяч погибших. Официальные демографические потери Украины из за естественной убыли населения только за один прошлый год более 200 тысяч человек. Такая вот нынче статистика.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЕжедневно три мамы в Украине узнают, что у их ребенка рак, - благотворительный фонд "Таблеточки". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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