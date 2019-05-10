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 "Как отмечаете этот светлый праздник?": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы "танцем" на пилоне. ВИДЕО

Супруга бывшего депутата Подмосковья, певица Yaxana (Оксана Яковлева) поздравила россиян с Днем Победы танцем на пилоне в пилотке, гимнастерке и трусах.

Видео с танцем она опубликовала в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

На ролике она крутится на шесте под песню "Смуглянка" Якова Шведова из фильма "В бой идут одни старики".

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Yaxana (@yakovleva.ksana)

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Данный ролик уже раскритиковали в сети.

"Могу вас поздравить: танец на шесте, в трусах, к празднику Победы уже понесли СМИ… Особенно это смакуют зарубежные СМИ. Странно получается: засветились вы, а стыдно всей стране", "Совесть то должна быть! Наши деды и бабушки умирали в сражениях и от голода, подобная форма была их последней одеждой в которой встречали смерть, а она на шесте пляшет… Позор", - говорится в одном из комментариев.

Источник: https://censor.net.ua/v3126291
 
   
 Топ комментарии
 
а че в трусах то?
та ну... этим ветеранов не удивить уже...
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Победы никакой не было - один агрессор победил другого агрессора, а суд был только над одним.
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Скажешь правду про ПУПЛА - в тюрягу, а позоришь и унижаешь ветеранов таким скотством - добро пожаловать и давай ещё. ТВАРИ
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В ******** все стабильно "Як відзначаєте це світле свято?": Екс-дружина депутата РФ привітала ветеранів з Днем Перемоги "танцем" на пілоні - Цензор.НЕТ 6361 Дедываевали ************* "Як відзначаєте це світле свято?": Екс-дружина депутата РФ привітала ветеранів з Днем Перемоги "танцем" на пілоні - Цензор.НЕТ 6361

"Як відзначаєте це світле свято?": Екс-дружина депутата РФ привітала ветеранів з Днем Перемоги "танцем" на пілоні - Цензор.НЕТ 511
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Сцук, шоб у тебя "пилотка" отвалилась.
Леонид Быков такого явно не заслужил.
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2019-1945+16=90
то есть если пацана в 1945 году забрали в армию ему должно біть ніне не менее 90 годиков.

она хочет посвятить ВОТ ЄТО людям, которім минимум 90 годиков?
біли б у них силі и возможность ее оценить по достоинству = у нее бі действительно пилотка улетела.
с голові тоже.
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моего дядю забрали в армию при отступлении, когда ему было 16, так что я делаю допуски на швы.
но по мне так 90 или 92...
что пнем по сове, что совой об пень - все равно сове не жить.
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К сожалению не в том месте...и не в то время))) Надо было в 43м в на столбе в блиндаже))))
Правда ее пилотка стала чуть чуть больше)))))
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Целлюлитная жопа-целлюлитные мозги.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Как отмечаете этот светлый праздник?": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы "танцем" на пилоне. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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