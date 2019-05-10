 "Как отмечаете этот светлый праздник?": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы "танцем" на пилоне. ВИДЕО

Видео с танцем она опубликовала в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
На ролике она крутится на шесте под песню "Смуглянка" Якова Шведова из фильма "В бой идут одни старики".
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Данный ролик уже раскритиковали в сети.
"Могу вас поздравить: танец на шесте, в трусах, к празднику Победы уже понесли СМИ… Особенно это смакуют зарубежные СМИ. Странно получается: засветились вы, а стыдно всей стране", "Совесть то должна быть! Наши деды и бабушки умирали в сражениях и от голода, подобная форма была их последней одеждой в которой встречали смерть, а она на шесте пляшет… Позор", - говорится в одном из комментариев.
Леонид Быков такого явно не заслужил.
то есть если пацана в 1945 году забрали в армию ему должно біть ніне не менее 90 годиков.
она хочет посвятить ВОТ ЄТО людям, которім минимум 90 годиков?
біли б у них силі и возможность ее оценить по достоинству = у нее бі действительно пилотка улетела.
с голові тоже.
но по мне так 90 или 92...
что пнем по сове, что совой об пень - все равно сове не жить.
Правда ее пилотка стала чуть чуть больше)))))