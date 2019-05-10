 "Как отмечаете этот светлый праздник?": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы "танцем" на пилоне. ВИДЕО

Видео с танцем она опубликовала в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

На ролике она крутится на шесте под песню "Смуглянка" Якова Шведова из фильма "В бой идут одни старики".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yaxana (@yakovleva.ksana) 8 Тра 2019 р. о 10:19 PDT

Смотрите также: Акции "Бессмертный Грут" и "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Данный ролик уже раскритиковали в сети.

"Могу вас поздравить: танец на шесте, в трусах, к празднику Победы уже понесли СМИ… Особенно это смакуют зарубежные СМИ. Странно получается: засветились вы, а стыдно всей стране", "Совесть то должна быть! Наши деды и бабушки умирали в сражениях и от голода, подобная форма была их последней одеждой в которой встречали смерть, а она на шесте пляшет… Позор", - говорится в одном из комментариев.