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Все про:граница (3213) контрабанда (1735) Румыния (565)

 Вертолет разбился на украинско-румынской границе: пилот погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На украинско-румынской границе обнаружили разбитый вертолет и тело пилота.

Об этом сообщает Mukachevo.net, передает Цензор.НЕТ.

Разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером 9 мая.

Информацию о трагедии официально уже подтвердили в полиции и прокуратуре округа, которая открыла производство и должна выяснить все обстоятельства трагедии.

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Сообщается, что возможная модель разбитого вертолета Ка-26 (это аппарат российского производства, предназначенный для использования в гражданских целях, в частности для орошения полей).

На самом транспортном средстве никаких регистрационных знаков не было. Отмечается, что вертолет пересек воздушное пространство Румынии нелегально – вероятно, переправлял контрабандные сигареты.

Официально полиция Румынии пока не предоставила никакой информации о погибшем человеке, но по данным некоторых румынских изданий – это 48-летний белорус из Минска Дмитрий К, который 5 марта отправился из столицы Беларуси поездом во Львов, а потом в Мукачево, где собственно исчез.

Также отмечается, что тело пилота обнаружили уже на стадии разложения, поэтому авария, вероятно, произошла 2-3 недели назад.

Вертолет разбился на украинско-румынской границе: пилот погиб 01
Вертолет разбился на украинско-румынской границе: пилот погиб 02
Вертолет разбился на украинско-румынской границе: пилот погиб 03

По предварительной версии румынских правоохранителей, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники, потому задел деревья и упал.

Источник: https://censor.net.ua/v3126278
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
В реєстрі цивільних повітряних суден України немає гелікоптерів Ка-26, отже він експлуатувався без реєстрації, або перетинав кордон зі сторони Румунії! Це говорить про повний бардак на кордоні та в сфері контролю та реєстрації повітряних суден!
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Судячи з того що гелікоптер зачепився за дерева і впав саме в Румунії, то там є хоч якийсь контроль повітряного простору і потрібно було летіти дуже низько над деревами. А в Україні жодного контролю немає і гелікоптер абсолютно безконтрольно експлуатувався в Україні, перевозився, ремонтувався, зберігався і це все при тому що гелікоптерів Ка-26 взагалі в державному реєстрі цивільних повітряних суден немає!!!!! Тобто поліція чи місцева влада як тільки побачила цей гелікоптер мала відразу встановити його належність до України чи іншої країни! Але ж цього не відбулось! Гелікоптер нелегально працював на мафію і про це знала і місцева влада і місцева поліція і місцеве ДПСУ і СБУ! Тепер всі ці чиновники та військовослужбовці, які прикривали нелегальне використання гелікоптера для контрабанди - мають йти під суд та під трибунал і отримувати реальні терміни ув'язнення!
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Вертолёт в основном применялся в гражданских целях, однако, также использовался в ВВС Румынии и Венгрии, полиции ГДР и ФРГ.

Вертолет разбился на украинско-румынской границе: пилот погиб - Цензор.НЕТ 3816
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Какой-то он стремный...Особенно эти турбины по бокам или что это такое?
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"Хулиган" - кодификация НАТО.
Ка-26 - это единственный советский вертолет, который получил американский сертификат летной годности.

Ка-26 оснащался стеклопластиковыми лопастями несущих винтов, что делало их ресурс практически неограниченным.

По бокам - звездообразные поршневые двигатели.
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Охренеть!На чем же тогда летают люди?Если этот единственно пригодный? Ха-ха-ха-ха,да шучу я.Проста та железяка что валялась в лесу,явно не из официального авио ангара.Хотя,как знать.Но молчат же официальные источники,у них же вертолеты не пропадали.
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Неплохо "службу несут", хорошо что бомбардировщики не летают еще.
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Тю, я думав, їх всіх на метал давно порізали і що така рухлядь не літає вже... Перший політ Ка-26 аж в 1965 році здійснив.
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Ми-2 начали выпускать тогда же, и ничего летают по Украине и сейчас.
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В тій місцевості багато ведмедів. Цигарки їм ні до чого, а от м'ясом могли поласувати.
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Вертолет пересек границу еще 2-3 недели назад а заметил его пастух. Зашибись наши пограничники работают. Наверное гнались за бабкой с блоком сигарет и не заметили вертолет.
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Ха-ха-ха-ха,просто гнались за бабой!Она всегда там бегает,когда вертолету пролететь надо...
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Интересно за сколько времени они отбили стоимость вертолета.И как его сподобились купить.Отдельно по деталям,а потом собрали?Где его держали?Это же не велосипед в сарайке.Пилот аж с Беларусии приезжал.Судя по всему работали вахтовым методом или как?И часто он так во Львов ездил?В Мукачево переезжал...Там давно было море авиации.Может какой списанный типа на металл и востановленный.Не страшно было на этом корыте летать?Хрен бы села в такое.Я не перестаю удивлятся людям.Кто на что гаразд.
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от бульбашей ходила помню дрезина- безпилотник с сигаретами, дешево и безопасно, а тут такое..то кукуруник, то стрекоза рухнет.. Вертоліт розбився на українсько-румунському кордоні: пілот загинув - Цензор.НЕТ 9264
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скорее всего пилот погиб не сразу. видимо просто был травмирован и не мог выбраться из-под обломков. если бы обнаружили сразу - остался бы жив. имхо.
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В воюющей стране полноразмерный вертолет спокойно преодолевает границу.
Это реальная оценка лозунгу "армія" в речевках кагального Пеци.
"Віру" уже ломает Филарет.
Зебил точно похоронит "мову".
Такая вот х&рня, малята...
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Чергове нищівне досягнення українських ПВО, глибокомодернізованих, як кажуть, виключно за рахунок шикаладних пожертвувань, та славних охоронців європрикордоння.
І хороша нагода для зміни командування без присвоєння позачергових генеральських звань.
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Ну кордон Румунії він теж якось перетнув, якщо взагалі перетинав.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВертолет разбился на украинско-румынской границе: пилот погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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