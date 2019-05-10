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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве активисты провели акцию-перфоманс "Do you remember?" в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который пять лет незаконно удерживается в России по сфабрикованному обвинению.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции собрались возле памятника Ярославу Мудрому на "Золотых Воротах" и прошли символическим шествием к 14 посольствам - стран-членов Совета Европы.

Активисты передали каждому посольству письма от украинских узников Кремля и напомнили странам-членам Совета Европы, о том, что любой диалог с Владимиром Путиным надо начинать с вопроса освобождения Сенцова и других политзаключенных. Участники акции подчеркивают, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое пройдет 16-17 мая в Хельсинки.

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Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 01
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 02
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 03
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 04
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 05
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 06
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 07
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 08
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 09
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 10

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Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 11
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 12
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 13
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 14
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 15
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 16
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 17
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 18
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 19
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 20

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, 10 мая 5 лет назад в Симферополе арестовали кинорежиссера Олега Сенцова. Позже по сфабрикованному обвинению его приговорили к 20 годам колонии. Свой срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.

На данный момент, по данным организаторов глобальной акции #SaveOlegSentsov, по меньшей мере 98 украинских политзаключенных содержатся в Российской Федерации и оккупированном Крыму, около 120 военнопленных и гражданских заложников - в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинских военнопленных моряка - в тюрьме Лефортово.

Источник: https://censor.net.ua/v3126265
 
 
 Топ комментарии
 
не розумію, чому кацапів і досі тут тримають
для діалогу ?
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То что не горит - то утонет.
Господь Бог восстал против сатанинского сборища, против краснорожей быдлоты.
Благодарю Тебя Господи,
Аминь,
Do you remember?: активісти в Києві прийшли під європейські посольства, щоб нагадати про в'язнів Кремля - Цензор.НЕТ 2988

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не розумію, чому кацапів і досі тут тримають
для діалогу ?
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Какая у нас молодежь прекрасная ,просто гордость берет за них. Узники Кремля - наши лучшие люди и им ужасно в кацапских застенках, Балух сидит постоянно на хлебе и воде в карцере. В Кацапстане тюрьмы сохранили все традиции сталинских времен с НКВД. Нужно,чтобы весь мир постоянно требовал освобождения наших политзаключенных.
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Это у американцев присутствует масштабное мышление, а у европейцев - местечковая жажда сиюминутной прибыли. Эта акция - раздувание воздуха. Те будут заливаться слезами и продолжать сношаться с кремлевским олигархатом.
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Больше денег надо выделять.Если Петя перенаправил за бабки своих порохоботов на эти посольства и они их так же атаковали и гнобили,как своих сограждан,дЫк европейцы уже давно сами бы поехали и забрали всех укрвинских политзаключенных.И привезли их в Украину!Но Пете не до политзаключенных,ему на них на срать!А вот порохоботы,эти да,этим он готов платить сколько угодно,дабы опять пролезть во власть!Хороший мля президент у нас был,заботливый,****!
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Я где-то понимаю политиков из ЕС: мы туго продвигаемся на пути европейских ценностей, но благодаря Украине и откушенных территориям и унесенным жизням, граница холодной войны не продвинулась к Польше или мадьярским вонючкам. Следующие на очереди страны Балтии.
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То что не горит - то утонет.
Господь Бог восстал против сатанинского сборища, против краснорожей быдлоты.
Благодарю Тебя Господи,
Аминь,
Do you remember?: активісти в Києві прийшли під європейські посольства, щоб нагадати про в'язнів Кремля - Цензор.НЕТ 2988

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поменять заключенных на барыгу мародера Четвертака. но видно этот подонок даже ***** не нужен
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Экзистенциальный поток говна. Прекрасный образчик!
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиDo you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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