 На Волыни избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции, сообщение о нападении поступило на линию службы "102" вечером 8 мая около 21:00.
"Неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", - сказано в сообщении.
На место происшествия выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст.186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Полиция пытается установить всех лиц, причастных к совершению этих преступлений с целью привлечения их к ответственности.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook сообщил, что жертвами нападения стали журналистка телеканала "Аверс" Мария Петручик и ее коллеги.
"Повреждена телекамера, вырваны удостоверения и телефоны, перемотанный палец, избиты оператор и водитель - такие подробности новостного сюжета об инциденте. Рассчитываем наказания тех, кто атаковал коллег. По крайней мере, полиция оперативно открыла уголовные производства за препятствование журналистской деятельности, грабеж и избиение", - отметил Сергей Томиленко.
По информации агентства "Волынские новости", журналистам ТРК "Аверс", которые в рамках редакционного задания наведались в день рождения начальника ООО "Ягодин" Александра Оникийчука, угрожали убийством.
Отмечается, что когда журналисты пришли в ресторан "Лемарк" в селе Свитязь, где проходило празднование, к ним применили физическую силу, заломили им руки. Потом забрали телефоны и разбили камеры. Применяя физическую силу, их вывели с территории и угрожали убийством. На место происшествия приехала полиция и скорая.
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Как отмечают "Волынские новости", 6 мая поляки задержали 500-кг партию янтаря с Волыни. По информации журналиста Евгения Плинского, контрабанду пропустили, якобы, по негласному распоряжению начальника Волынской таможни Евгения Шелигацкого. Поэтому журналисты ТРК "Аверс" в рамках редакционного задания пытались пообщаться с таможенниками и расспросить об инциденте.
постоянно такое происходило при По, били активистов, журналистов, даже убивали, Гандзюк и другие это только, что раскручено и известно, есть еще много не освященного в СМИ
Після виборів не бачу ні "хто вбив Катю Ганзюк" (нажаль, ця тема використовувалась в передвиборчих кампаніях), ні "де відрізані руки". Вибори пройшли - і ці теми швидко стали нецікавими і нацжонам, і іншим.
Подивимось, чи сядуть свинарчуки - в чому я дуже сумніваюсь.
І подивимось, чи в такому разі будуть нацжони сидіти з своїми плакатами під вікнами зе.
Вибори пройшли і Білецький схоронився))
Может ты назовёшь ФИО десятков тысяч профессионалов на смену чиновникам, бежавшим в паРашу и оставшихся, чтобы заменить на патриотов в критический момент - начало агрессии паРаши?
Так что мимо, кирьян)))
Даю пруф для всех кирьянов... ниже
пруф - Ага, цілувати українців саме туди
Боже, какие вы догадливые!
Конечно же Коломойскому
и после этого вы спрашиваете почему аверс отгреб в реверс ?
https://www.youtube.com/watch?v=vWmIuq9Uyps
Они просто хотят на границе поставить своих людей и ещё Палица давно хочет копать бурштын на Волыне, и даже фирму прокладку открыл называется: "ВОЛИНЬПРИРОДОРЕСУРС".
https://censor.net.ua/news/3125861/ya_schitayu_chto_eto_samyyi_udachnyyi_i_professionalnyyi_ministr_za_vse_poslednie_pyat_let_kolomoyiskiyi
08.05.19 20:55 Луценко порядочный человек, но никакие дела команда Зеленского с ним не обсуждала, - Богдан
https://censor.net.ua/news/3126024/lutsenko_poryadochnyyi_chelovek_no_nikakie_dela_komanda_zelenskogo_s_nim_ne_obsujdala_bogdan
Шо це за фєня?
На ВолынЕ!!! *************...
надо уметь находить место и время. Теперь - на расследовании можно ставить крест (фактов ведь никаких не нашли), зато подставили жопы как последние ********.
как по-журнашлюшски.
По сути это сепарский канал олигарха И. Палицы.
Этот канал давно нужно закрыть, разные там: Интеры, 112... просто курят в сторонке.
Они просто хотят на границе поставить своих людей и ещё Палица давно хочет копать бурштын на Волыне, и даже фирму прокладку открыл называется: "ВОЛИНЬПРИРОДОРЕСУРС".