EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Происшествия
  4541  75
Все про:Волынь (615) журналистика (2395) избиение (9290) нападение (1723) свобода слова (984)

 На Волыне избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело. ВИДЕО

В Волынской области неизвестные избили и ограбили съемочную группу луцкой телерадиокомпании "Аверс", которая выполняла редакционное задание в селе Свитязь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции, сообщение о нападении поступило на линию службы "102" вечером 8 мая около 21:00.

"Неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст.186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция пытается установить всех лиц, причастных к совершению этих преступлений с целью привлечения их к ответственности.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook сообщил, что жертвами нападения стали журналистка телеканала "Аверс" Мария Петручик и ее коллеги.

"Повреждена телекамера, вырваны удостоверения и телефоны, перемотанный палец, избиты оператор и водитель - такие подробности новостного сюжета об инциденте. Рассчитываем наказания тех, кто атаковал коллег. По крайней мере, полиция оперативно открыла уголовные производства за препятствование журналистской деятельности, грабеж и избиение", - отметил Сергей Томиленко.

По информации агентства "Волынские новости", журналистам ТРК "Аверс", которые в рамках редакционного задания наведались в день рождения начальника ООО "Ягодин" Александра Оникийчука, угрожали убийством.

Отмечается, что когда журналисты пришли в ресторан "Лемарк" в селе Свитязь, где проходило празднование, к ним применили физическую силу, заломили им руки. Потом забрали телефоны и разбили камеры. Применяя физическую силу, их вывели с территории и угрожали убийством. На место происшествия приехала полиция и скорая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату. ФОТО

Как отмечают "Волынские новости", 6 мая поляки задержали 500-кг партию янтаря с Волыни. По информации журналиста Евгения Плинского, контрабанду пропустили, якобы, по негласному распоряжению начальника Волынской таможни Евгения Шелигацкого. Поэтому журналисты ТРК "Аверс" в рамках редакционного задания пытались пообщаться с таможенниками и расспросить об инциденте.

Источник: https://censor.net.ua/v3126145
 
 
 Топ комментарии
 
Быдло подняло голову в предвкушении быдляцкой власти. На Волыне избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело - Цензор.НЕТ 6458
 показать весь комментарий
 
кацапа - ваші тупі методички по навішуванні українцям ярликів феєрично потерпіла поразку - продовжуйте в тому ж дусі На Волыне избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело - Цензор.НЕТ 1949
 показать весь комментарий
 
"Аверс" как раз и выкрывал все рехформаторско-мародерские проделки шоколадной власти.
Так что мимо, кирьян)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Быдло подняло голову в предвкушении быдляцкой власти.
 показать весь комментарий
 
 
кацапа - ваші тупі методички по навішуванні українцям ярликів феєрично потерпіла поразку - продовжуйте в тому ж дусі
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тримай талончик, нікчемо.
 показать весь комментарий
 
 
Не холуйствуй даремно на подіумі, у 95 кварталі вакансії білетера немає.
 показать весь комментарий
 
 
До чого тут зебіли? Хаяв пороха тепер на зебілів перейшов? Волинські митники-це держава в державі.Сидять при будь-якій владі на грошових місцях як сливка в сраці. На Волині побили знімальну групу телеканалу "Аверс". Поліція порушила кримінальну справу - Цензор.НЕТ 7608 Барижать по-повній.Журналісти полізли в зміїне кубло да ще й до набуханих митників! Ще легко відкаразкалися. Волинські митники ще та опг в пагонах!
 показать весь комментарий
 
 
и тут Зе виноват? На Волыне избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело - Цензор.НЕТ 7734
постоянно такое происходило при По, били активистов, журналистов, даже убивали, Гандзюк и другие это только, что раскручено и известно, есть еще много не освященного в СМИ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
конечно. он принял эстафету у Петра. теперь он будет виноват во всём. привыкайте.
 показать весь комментарий
 
 
А когда Пьётр передал эстафету? Главноторгующий хоть на Sotheby's булаву ещё не продал?
 показать весь комментарий
 
 
эстафета была передана, когда вы хором завопили: "Петя фсьо!"
 показать весь комментарий
 
 
ні - "Петя фсьо!" буде , коли всі Свинарчуки сядуть , а вашу ботоферму розгонять ! ..))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zUA9hWMr3y0
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
хороший ход: значит по-вашему зе не будет виноват ни в чём и никогда? На Волині побили знімальну групу телеканалу "Аверс". Поліція порушила кримінальну справу - Цензор.НЕТ 7229
 показать весь комментарий
 
 
Та де ж ті свинарчуки?
Після виборів не бачу ні "хто вбив Катю Ганзюк" (нажаль, ця тема використовувалась в передвиборчих кампаніях), ні "де відрізані руки". Вибори пройшли - і ці теми швидко стали нецікавими і нацжонам, і іншим.
Подивимось, чи сядуть свинарчуки - в чому я дуже сумніваюсь.
І подивимось, чи в такому разі будуть нацжони сидіти з своїми плакатами під вікнами зе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чомусь зебіли та лахта синхронно припинили постити по 10 разів на кожній сторінці "Пеця, беги!"
 показать весь комментарий
 
 
робіть ставки в яку країну Петрусь "будет делать ноги"... я вважаю що в Кацапстан, бо інші повернуть його на Батьківщину.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ніхто його не чіпатиме. Він залишається у великій політиці. Я не граю на тоталізаторі і нікому не раджу.
 показать весь комментарий
 
 
Анімовані смайлики - надійний симптом ідіотизму автора. Ти це запам'ятай. Наступного разу полізеш із репліками - опущу по-справжньому. Пойняв, лахтак?
 показать весь комментарий
 
 
кацапа погрожує ...)) соєві боти страшні у своєму гніві ! На Волині побили знімальну групу телеканалу "Аверс". Поліція порушила кримінальну справу - Цензор.НЕТ 37....))
 показать весь комментарий
 
 
Ще один з діагнозом. Арбайтен, лахта, арбайтен.
 показать весь комментарий
 
Не підстрибуй. Я давно знаю що ти безнадійний олігофрен. Ти мені нецікавий приблизно так як нецікавий тарган біля сміттєвого контейнера. Захочу - наступлю, не захочу - нехай ще поживе.
 показать весь комментарий
 
как хотите, мне что один, что другой, хотя все эти случаи часто связанны с князьками на местах, тут никакой святой Гетьман не наведет порядок
 показать весь комментарий
 
 
вот я и вижу, что все князьки подняли голову
 показать весь комментарий
 
 
Голова обл.ради Волині-Палиця Ігор гівномойского.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если технически, то Зе ещё ни разу не президент.
 показать весь комментарий
 
За последний месяц инцидентов больше, чем за прошлый год...
 показать весь комментарий
 
 
за час правління соєвого Хряка Україна значно скотилася в рейтингу свободи ЗМІ і нападів на журналістів !
 показать весь комментарий
 
 
Я говорю, что за последний месяц и обсуждаю утверждение, что быдло поднимает голову.
 показать весь комментарий
 
 
останні 5 років бидло сиділо в кріслі президента - звісно , що воно підняло голову !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это тебе Г+Г внушил? Или форумы "для адекватных"?

Может ты назовёшь ФИО десятков тысяч профессионалов на смену чиновникам, бежавшим в паРашу и оставшихся, чтобы заменить на патриотов в критический момент - начало агрессии паРаши?
 показать весь комментарий
 
 
ну давайте честно, вы не знаете статистику и я тоже, чтобы точно утверждать, когда было больше и судить невозможно точно, по частоте освещения в прессе довольно сложно определить, еще раз, знаю случаи, которые нигде не упоминались.
 показать весь комментарий
 
Честно? Выводы делаются не по информации из прессы или все присутствуют везде и знают обо всех случаях?
 показать весь комментарий
 
как определить, когда было больше или меньше, надо взять все случаи зафиксированные прежде в МВД, всю статистику за год по всей стране и сравнить в каком году было больше или меньше, а журналисты люди вольные, могут писать или не писать.
 показать весь комментарий
 
"Аверс" как раз и выкрывал все рехформаторско-мародерские проделки шоколадной власти.
Так что мимо, кирьян)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мимо чего? 20 мая их бы не избили?
 показать весь комментарий
 
 
в точку, Сеня. (кстати, "Кирьян" - это не "Кирилл").
 показать весь комментарий
 
 
кирилл ты, чи кирьян, сути ватной не меняет.
Даю пруф для всех кирьянов... ниже На Волині побили знімальну групу телеканалу "Аверс". Поліція порушила кримінальну справу - Цензор.НЕТ 4713

пруф - Ага, цілувати українців саме туди
 показать весь комментарий
 
 
Кому принадлежит "Аверс"?

Боже, какие вы догадливые!
Конечно же Коломойскому На Волыне избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело - Цензор.НЕТ 977



и после этого вы спрашиваете почему аверс отгреб в реверс ? На Волыне избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело - Цензор.НЕТ 3368
 показать весь комментарий
 
 
Так это ж порохнявое быдло правит бал! Соевый, акстись!
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо?А кто это быдло грел все эти 5 лет и дал ему право разворовывать народные недра?Пуйкин ты порохоботовский!У Пети спроси,какой из его депутатов и властетелей порядка,это петино быдло крышует!Или у вас двадцатипятипроцентных на подобное интеллекта не хватает,вы жеж Ылита,а ей думать не положено.Только писать то,что ч темничках с верхов спустили,да,быдлопетишист?
 показать весь комментарий
 
 
та здайтє ту волину... і бутилкі заодно
 показать весь комментарий
 
редактор , напевно ,рошенівський .Понатикував Барига свого непотребу , аж до Цензору дістав .
 показать весь комментарий
 
 
ООО "Ягодин" Александра Оникийчука-- это мафия так же как судейские и остальные чиновники которых нужно выжигать каленным железом На Волыне избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело - Цензор.НЕТ 531
 показать весь комментарий
 
 
07.05.19 23:58 Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за все последние пять лет, - Коломойский об Авакове

https://censor.net.ua/news/3125861/ya_schitayu_chto_eto_samyyi_udachnyyi_i_professionalnyyi_ministr_za_vse_poslednie_pyat_let_kolomoyiskiyi

08.05.19 20:55 Луценко порядочный человек, но никакие дела команда Зеленского с ним не обсуждала, - Богдан

https://censor.net.ua/news/3126024/lutsenko_poryadochnyyi_chelovek_no_nikakie_dela_komanda_zelenskogo_s_nim_ne_obsujdala_bogdan
 показать весь комментарий
 
 
эти неизвестные лица должны быть хорошо известны Волынской таможне
 показать весь комментарий
 
 
волына - ВОЛЫНА, ы, ВОЛЫНКА, и, ж. 1. Пистолет или другое огнестрельное оружие. 2. Нечто длинное, нудное, пустое, однообразное. См. также Под волыны поставить 1. ср. уг. «волынка» лом, револьвер; 2. ср. уг. «волынка» свободное время, безделье …
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не Вальцман а Зельцман! На Волині побили знімальну групу телеканалу "Аверс". Поліція порушила кримінальну справу - Цензор.НЕТ 9076
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
аверс сепарский гавноканал
 показать весь комментарий
 
 
журналісти мають право на зброю - команда Аверсу повинна була просто цим правом скористатися !
 показать весь комментарий
 
 
Вот было бы хорошо! Воспользовались бы, и было бы "прикре самогубство".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Насмотрятся тупых шоу, порегистрируются журналистами, навыписывают себе редакционных заданий и давай людям мозг сношать в формате БДСМ! На Волині побили знімальну групу телеканалу "Аверс". Поліція порушила кримінальну справу - Цензор.НЕТ 3213
На ВолынЕ!!! *************...
 показать весь комментарий
 
 
мало дали. С провокаторами так и надо.

надо уметь находить место и время. Теперь - на расследовании можно ставить крест (фактов ведь никаких не нашли), зато подставили жопы как последние ********.

как по-журнашлюшски.
 показать весь комментарий
 
 
Аверст місцевий зливний бачок. Чого варті його заказні мочилова мітингів Порошенка. Працюють там рідкістні журнашлюхи.
 показать весь комментарий
 
 
Петя рідкісний брехун та мародер. Чого варті його агітаційні зборища, де кучка людей за забором йому аплодує, а інших не допускають. Аби не сказали правди про баригу, який торгує з окупантами.
 показать весь комментарий
 
 
А шо зеля? Дав вказівку бити та ламати журналюг. Ц вам зебіли за те , що ви 75%тні на виборах волали на всіх ресурсах--барига, шоколадний, пеця винуват в ізбієнії, убієнії,низьких зарплатах, пенсіях.Тепер у всьому цьому буде винуватий ваш ненаглядний зеля-комік.Жріть , та не захлиніться зебіли.
 показать весь комментарий
 
 
Це завдяки патужним реформам парашенка, ці упирі пропускають контрабанду. А потім за ці гроші устроюють собі святкування. Мали б служити народу, але в нашому перекрученому світі вони рахують людей за холопів, яких можна обдерти.
 показать весь комментарий
 
 
А ви серйозно "рахуєте", що упирі "мали б служити народу"?👏
 показать весь комментарий
 
Ув.форумчане,какие страсти,какие имена...И старый президент и новый,который еще не при должности.Я вижу все проще.Журнашлюхи пришли на ЧАСТНУЮ вечеринку,пьянку и им вломили.Вы бы хотели,чтобы вас снимали без вашего разрешения за праздничным столом?Они ведь гуляли в ресторане,а не на таможне.Вот так,похоже,наши моряки и попали в плен.Но там межгосударственные разборки,а здесь?
 показать весь комментарий
 
 
Аверс володіє ресурсом Волинські Новини, реально сепарська малина. Так їм і треба медведчуківським блазням.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа Волыне избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх