 США не намерены менять свою политику по поддержке Украины в сфере обороны, - Кривонос. ВИДЕО

Об этом в интервью украинской службе "Голоса Америки" рассказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Пока что нет такого понимания, что что-то может ухудшиться. Конечно, время покажет, и будет зависеть от того, какая команда будет у нового президента, какие люди придут, насколько они профессиональны", – сказал Кривонос, который находится в США с рабочим визитом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская армия готова противостоять попыткам РФ обострить ситуацию на Донбассе, - замглавы СНБО Кривонос

Он отметил, что у американской стороны есть определенное беспокойство в связи с приходом нового президента, однако считают, что все будет хорошо, потому что есть наработки предыдущей команды.



"Они надеются, что часть команды Петра Порошенко останется на своих местах", – подчеркнул Кривонос.



Замглавы СНБО рассказал, что за пять лет войны украинская оборонная промышленность уже стала производить многое из того вооружения, которое раньше Украина просила у США. Потому сейчас украинская сторона нуждается в более технологичном оборудовании, которое в нашей стране пока не производится.