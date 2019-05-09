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 Политика Украины
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Все про:США (14937) Кривонос Сергей (43)

 США не намерены менять свою политику по поддержке Украины в сфере обороны, - Кривонос. ВИДЕО

У американской стороны есть определенное беспокойство в связи с приходом нового президента.

Об этом в интервью украинской службе "Голоса Америки" рассказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Пока что нет такого понимания, что что-то может ухудшиться. Конечно, время покажет, и будет зависеть от того, какая команда будет у нового президента, какие люди придут, насколько они профессиональны", – сказал Кривонос, который находится в США с рабочим визитом.

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Он отметил, что у американской стороны есть определенное беспокойство в связи с приходом нового президента, однако считают, что все будет хорошо, потому что есть наработки предыдущей команды.

"Они надеются, что часть команды Петра Порошенко останется на своих местах", – подчеркнул Кривонос.

Замглавы СНБО рассказал, что за пять лет войны украинская оборонная промышленность уже стала производить многое из того вооружения, которое раньше Украина просила у США. Потому сейчас украинская сторона нуждается в более технологичном оборудовании, которое в нашей стране пока не производится. 

Источник: https://censor.net.ua/v3126143
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко нормально так розставив червоні лінії, за які зебіл не зможе зайти; принаймі - попервах. І онтролювати ті обмеження буде не лише Порошенко, не лише Кривонос та інші герої, не лише ми всім україноцентричним світом, а й американці і притомні європейці включно з НАТО.

Слід віддати належне Порошенку: підстрахувався на випадок тактичної поразки на виборах... Молодець!
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Наш новый "презедент" так далек от этого всего...
Думаю, что и за 5 лет он не осилит тот объём, что ему положено знать. Хотя, ему и ни к чему заморачиваться.
Упрезедента все порешают за него.
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Ну що якийсь Кривонос, який лиш недавно хотів претендувати на посаду президента, але "добровільно відмовився виключно з петріотичних некар'єрних міркувань", може сказати про наміри США? Це ж просто цирк якийсь!
А ще з Зеленського вони сміються.
Те ж саме стосується "бєспокойства", яке американська сторона з якогось переляку висловила саме "майбутнім папєрєднікам", а не їхнім "злочимнним наступнікам", з якими вже зустрічаються її нові представники. Єдине, про що свідчить вся ця безглузда заява, то це про стривоженість самого, незабаром "колишнього", заступника секретаря Радбезу - також незабаром колишнього.
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обломилось кацапам в этом - да Андруша...?
кацапские ублюдки путина получили...)))
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Наш новый "презедент" так далек от этого всего...
Думаю, что и за 5 лет он не осилит тот объём, что ему положено знать. Хотя, ему и ни к чему заморачиваться.
Упрезедента все порешают за него.
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Досиживающие .Новая метла выметет,а вы через суды будете восстанавливаться,как при гангстере ,щуре фсбшном.
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ты статью читал? США не мають наміру міняти свою політику щодо підтримки України у сфері оборони, - Кривонос - Цензор.НЕТ 1785"Они надеются, что часть команды Петра Порошенко останется на своих местах" Источник: https://censor.net.ua/v3126143
а раз сша сказали надеются-зеленому ничего не остается,как сказать есть...бо иначе будет больно.не обязательно ему напрямую-а руке,на которой он сидит.или всем рукам,или по очереди,в зависимости от послушания.
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Нимременна места на шконке остануцца навсигда. США не мають наміру міняти свою політику щодо підтримки України у сфері оборони, - Кривонос - Цензор.НЕТ 427 США не мають наміру міняти свою політику щодо підтримки України у сфері оборони, - Кривонос - Цензор.НЕТ 5744
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этого у вас никто не отнимет...еще с чивокуня места позабивали
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Військові фахівці можуть працювати лише з тими керівниками, яким довіряють. Тому у зе старих кадрів не буде, а все вирішуватиме Коломойський до нового Майдану проти цієї вже корупційної тоталітарної команди.
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скорее сша не будут сотрудничать с теми,кому не доверяют.а потому зелебене ничего не остается,как оставить старые кадры.ну,кроме косметических лиц,которые являются витриной США не мають наміру міняти свою політику щодо підтримки України у сфері оборони, - Кривонос - Цензор.НЕТ 7182
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Але самі фахівці не захочуть з таким тоталітарним керівником працювати. Я подібне бачив при януковичі.
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Спочатку.Хто такий ЗЄ? Ніхто.Для чого він? Щоб прикриваючись ним ,зробити ,наприклад,якийсь договорняк.Гівномойскій говорив,що треба з кимсь переговорити і війна закінчиться.Тільки як?Скоріше всього вже переговорили з путіним,бо без нього не обходиться.Значить здача території.Як Котли а-ля Іловайськ,ДебальцевоТільки в котлі будуть ті,які на передовій.Ззаду мусора авакова ,Азов і т.д. стрілятимуть в спину,а спереду війська путіна. Таким чином путін робить коридор в Крим і знищує українську армію.
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возможно только возможное...уже далеки те времена,когда раиська безнаказно могла обострять конфликт.закручивание гаек продолжается.будут барахтаться-увеличат темп закручивания.сша -это не европа,у них стратегическое видение,а не сиюминутные забаганки
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Якщо знищать армію,то потім утворення а-ля сересер і все населення на 200% буде за.Кого тоді захищатиме США ?
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Нимренна: катафалкер, илавайский, грабакапатель прямо на киче.
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Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса, Небезпечне оружжя - жіноча краса.США не мають наміру міняти свою політику щодо підтримки України у сфері оборони, - Кривонос - Цензор.НЕТ 6713
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Порошенко нормально так розставив червоні лінії, за які зебіл не зможе зайти; принаймі - попервах. І онтролювати ті обмеження буде не лише Порошенко, не лише Кривонос та інші герої, не лише ми всім україноцентричним світом, а й американці і притомні європейці включно з НАТО.

Слід віддати належне Порошенку: підстрахувався на випадок тактичної поразки на виборах... Молодець!
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Очень понравилось ---- "тактичної поразки на виборах" ---Обосравшись сильнее некуда вещать про "тактичну поразку". Свынарник жжёт!
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Линия пулет праведена пряма по киче, шоп ни ни. США не мають наміру міняти свою політику щодо підтримки України у сфері оборони, - Кривонос - Цензор.НЕТ 7221 США не мають наміру міняти свою політику щодо підтримки України у сфері оборони, - Кривонос - Цензор.НЕТ 9035
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У Москві зараз злива, стіна дощу, вітер рве парасольки у контужених на марші побєдобісного полку.
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У Києві теж більше двох годин падає дощ і це змінило мої плани😟
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Я дивлюсь прямий ефір на Першому ординському, щойно сказали що йде град.
Сьогодні вночі у нас теж був сильний дощ з грозою. Але довбасня провела парад по сухому.
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Небесная канцелярия решила сделать им подлянку. У Бога хорошее чувство юмора
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Зараз беруть інтерв'ю у контуженої, її пєлотка мокра наскрізь.
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У вас міцні нерви, якщо можете таке дивитись. Я вже давно не можу та не жалкую.
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Пригадав ґепічну очепятку. Коли помилка - насправді не помилка:


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Никому не странно, что военный генерал, вместо того чтобы работать на украинскую армию оборону - лезет в политику, дает интервью, занимается болтовней?
Все ли так хорошо у нас везде в армии, что есть время поболтать с журналистами?
Есть еще хоть одна страна в мире, где создана "политическая партия военных", аналог «Воїни АТО» Кривоноса?
--
Мне кажется что военный должен заниматься обороной, пекарь печь булки, а политик давать интервью. А не наоборот!
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Ну що якийсь Кривонос, який лиш недавно хотів претендувати на посаду президента, але "добровільно відмовився виключно з петріотичних некар'єрних міркувань", може сказати про наміри США? Це ж просто цирк якийсь!
А ще з Зеленського вони сміються.
Те ж саме стосується "бєспокойства", яке американська сторона з якогось переляку висловила саме "майбутнім папєрєднікам", а не їхнім "злочимнним наступнікам", з якими вже зустрічаються її нові представники. Єдине, про що свідчить вся ця безглузда заява, то це про стривоженість самого, незабаром "колишнього", заступника секретаря Радбезу - також незабаром колишнього.
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Кривонос якраз в США з робочим візитом, і дає вю Голосу Америки. Варто читати не лише заголовки.
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Этот перец пошел в презики, а потом так "морально" снялся в пользу Барыги, легко расставшись с 2,5млн грн.. И теперь имеет "моральное" право говорить за американцев. Свою боевитость просрал на гражданке, не прошел испытание большими бабками.
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Зараз ще підтягнуться самотні жіночки, які ображені на весь світ з проводу того що їхній кумир Гриценко програв у першому турі.
Я фанаток Гриця (саме з тієї категорії) іноді тонко тролив, даючи лінк на відео, де підстаркувата Івонн Елліман співає у бразильському казино свою знамениту (у 70-ті роки) арію "I don't know how to love Him..." І лінк на текст з перекладом.
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Цікавий цей поголений Свинарчук))
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Украинский народ, он после временной но оккупации Украинского Крыма и части Донбасса кровавыми российскими фашистами захватчиками, уже чётко разобрался в том кто наш лютый стратегический кровавый враг, которым оказались проклятые кремлёвские фашисты оккупанты с вражеской паРаши. А кто нам верный друг и союзник так это Западные страны и НАТО. А дальнейшим действиям Украины даже подсказывает древняя и мудрая арабская пословица:
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ !
Теперь мы должны признать для себя навсегда, что вражеская Россия стала и всегда будет нашим самым лютым кровавым стратегическим врагом в мире !
А раз так, то теперь ничто не мешает нам сотрудничать со стратегическими врагами милитаристской фашистской России, т.е. США, НАТО, Европа, Канада, Япония и др....
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О, від летаргічного сну проснувся. І лозунгами заговорив. Та український народ ще до Помаранчевої революції заявляв про євро-атлантичний шлях. Не кажучи вже про обидві революції.
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Про "бєспокойство" сама американська сторона абсолютно не заявляла. Зате заявив Кривонос, який висунувся в президенти, а потім, після отримання посади від бариги - швиденько засунувся назад. І зараз він вєщаєт від імені американців?
Гидко.
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Кривонос уже спикер госдепа США? Или у его ведомства больше некому?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСША не намерены менять свою политику по поддержке Украины в сфере обороны, - Кривонос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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