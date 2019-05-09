 США не намерены менять свою политику по поддержке Украины в сфере обороны, - Кривонос. ВИДЕО

Об этом в интервью украинской службе "Голоса Америки" рассказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
"Пока что нет такого понимания, что что-то может ухудшиться. Конечно, время покажет, и будет зависеть от того, какая команда будет у нового президента, какие люди придут, насколько они профессиональны", – сказал Кривонос, который находится в США с рабочим визитом.
Он отметил, что у американской стороны есть определенное беспокойство в связи с приходом нового президента, однако считают, что все будет хорошо, потому что есть наработки предыдущей команды.
"Они надеются, что часть команды Петра Порошенко останется на своих местах", – подчеркнул Кривонос.
Замглавы СНБО рассказал, что за пять лет войны украинская оборонная промышленность уже стала производить многое из того вооружения, которое раньше Украина просила у США. Потому сейчас украинская сторона нуждается в более технологичном оборудовании, которое в нашей стране пока не производится.
кацапские ублюдки путина получили...)))
Думаю, что и за 5 лет он не осилит тот объём, что ему положено знать. Хотя, ему и ни к чему заморачиваться.
Упрезедента все порешают за него.
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это ты об ком?
а раз сша сказали надеются-зеленому ничего не остается,как сказать есть...бо иначе будет больно.не обязательно ему напрямую-а руке,на которой он сидит.или всем рукам,или по очереди,в зависимости от послушания.
Слід віддати належне Порошенку: підстрахувався на випадок тактичної поразки на виборах... Молодець!
Сьогодні вночі у нас теж був сильний дощ з грозою. Але довбасня провела парад по сухому.
Все ли так хорошо у нас везде в армии, что есть время поболтать с журналистами?
Есть еще хоть одна страна в мире, где создана "политическая партия военных", аналог «Воїни АТО» Кривоноса?
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Мне кажется что военный должен заниматься обороной, пекарь печь булки, а политик давать интервью. А не наоборот!
А ще з Зеленського вони сміються.
Те ж саме стосується "бєспокойства", яке американська сторона з якогось переляку висловила саме "майбутнім папєрєднікам", а не їхнім "злочимнним наступнікам", з якими вже зустрічаються її нові представники. Єдине, про що свідчить вся ця безглузда заява, то це про стривоженість самого, незабаром "колишнього", заступника секретаря Радбезу - також незабаром колишнього.
Я фанаток Гриця (саме з тієї категорії) іноді тонко тролив, даючи лінк на відео, де підстаркувата Івонн Елліман співає у бразильському казино свою знамениту (у 70-ті роки) арію "I don't know how to love Him..." І лінк на текст з перекладом.
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ !
Теперь мы должны признать для себя навсегда, что вражеская Россия стала и всегда будет нашим самым лютым кровавым стратегическим врагом в мире !
А раз так, то теперь ничто не мешает нам сотрудничать со стратегическими врагами милитаристской фашистской России, т.е. США, НАТО, Европа, Канада, Япония и др....
Гидко.