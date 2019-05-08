 Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила заместитель председателя "Платформы Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Это недоразумение произошло вчера (7 мая) и Надежда Викторовна никоим образом не заявляла о таких вещах. Это говорил конкретно ведущий, Надежда Викторовна не делала подобных заявлений", - сказала она.
Проторченко добавила, что Савченко передала в офис Зеленского обращение с подписями "многих украинцев" по защите пленных украинских военных, политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России, и политзаключенных, осужденных "действующим режимом" в Украине. Других контактов между командами Савченко и Зеленского не было.
В то же время Проторченко отметила, что "Платформа Надежды Савченко" готова поддержать нового президента и готова не быть в оппозиции, помогая выполнять "общие задачи".
"У нас есть общие задачи. Чтобы Украина была успешным демократическим государством, поэтому подставить плечо наша организация всегда будет готова, а Надежда Викторовна как депутат в парламенте уже заявила, что она не будет в любом случае выступать в оппозиции уже к новому президенту", - резюмировала она.
Напомним, во время эфира 7 мая ведущий спросил Савченко, хотела бы она возглавить Министерство обороны или иностранных дел. "Мне обидно слышать такую постановку вопроса, как Савченко может быть полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел. Савченко может быть полезна Украине", - ответила депутат.
А что она ляпнула?
Тебе не ясно, что в политике не всё просто?
В СИЗО ее кинули за дело - то ли она говорила о гипотетической возможности какого то теракта в раде, то ли даже принесла что то, но суть что посадили ее за другое дело
Интеллектуальная элита подтянулась!
В дурке, комнаты оббитые войлоком закончились...
Поэтому, выбор небольшой: либо продолжать жить в качестве заурядной дуры, либо в политику...
Правда, без волшебного №001 в списке БЮТ, шансы у Савченко, мягко говоря, так себе.
Киевским ворам будет очень некомфортно.
Хреново только то, шо эта шмара тут есть, а не у вас в запоребье...
Почему ее выпустили??? Сидела бы себе тихо дальше - Украине меньше проблем.
Засадите ее обратно пока не поздно!!!
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/savchenko-zayavila-chto-gotova-pri-novom-prezidente-vozglavit-mid-ili-ministerstvo-oborony-946305.html
Изменение законодательства и есть реформа, а далее с помощью гражданского общества она должна осуществляться и контролироваться или диктатором, у которого неизвестно какая моча в голову стукнет...
Реформа это процесс во времени.
И, кстати, Порошенко на суды не влияет и это доказал Конституционный суд перед самыми выборами...
"Реформа это процесс во времени."(с) Ну да, где то я уже слышал такое: цель -ништо, главное -движение к ней. Интересно как это святой пэтрик в томос правку не внес: назначен вечным рехформатором...?