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 Политика Украины
  1976  80
Все про:Зеленский (1175) МИД (4980) Минобороны (5728) Савченко (2832)

 Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко. ВИДЕО

Народный депутат Надежда Савченко не делала заявлений о том, что хотела бы возглавить министерства обороны или иностранных дел при президенте Владимире Зеленском.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила заместитель председателя "Платформы Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Это недоразумение произошло вчера (7 мая) и Надежда Викторовна никоим образом не заявляла о таких вещах. Это говорил конкретно ведущий, Надежда Викторовна не делала подобных заявлений", - сказала она.

Проторченко добавила, что Савченко передала в офис Зеленского обращение с подписями "многих украинцев" по защите пленных украинских военных, политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России, и политзаключенных, осужденных "действующим режимом" в Украине. Других контактов между командами Савченко и Зеленского не было.

В то же время Проторченко отметила, что "Платформа Надежды Савченко" готова поддержать нового президента и готова не быть в оппозиции, помогая выполнять "общие задачи".

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"У нас есть общие задачи. Чтобы Украина была успешным демократическим государством, поэтому подставить плечо наша организация всегда будет готова, а Надежда Викторовна как депутат в парламенте уже заявила, что она не будет в любом случае выступать в оппозиции уже к новому президенту", - резюмировала она.

Напомним, во время эфира 7 мая ведущий спросил Савченко, хотела бы она возглавить Министерство обороны или иностранных дел. "Мне обидно слышать такую ​​постановку вопроса, как Савченко может быть полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел. Савченко может быть полезна Украине", - ответила депутат.

Источник: https://censor.net.ua/v3126069
 
   
 Топ комментарии
 
выбрали клоуна, теперь у нас будут новости из цирка каждый день.
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Зелібоби, шапіто у дії!!! Радуйтесь! Аплодуйте! Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко - Цензор.НЕТ 289
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Дирехтором Укрзализныци ,, наверное . Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко - Цензор.НЕТ 7805 .
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у нее и так платформа не маленькая была, а уже и председатель и зам есть. растет Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко - Цензор.НЕТ 2488
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Особливо після голодування у кацапів збільшилась.
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Да, вы правы---упитаная девка, платформа там набрякла к весне сильно. И кто же там председатель? Зависти нет категорически---но глянуть бы!
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Гадина платформа уже ни в одну дверь не пролазит.. Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко - Цензор.НЕТ 8207
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Еще один гомункул возомнил себя великим политиком и спасителем нации. Внутрений кошмар пострашнее внешнего будет. Всё это напоминает финальную сцену фильма "ВИЙ" , где вся нечисть совсех щелей лезет. Когда уже рассвет?
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Да уже НИКТО и не помнит, что Наденька извергла нагора.

А что она ляпнула?
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Ей героя Украины ваш петр вручал или зеля Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко - Цензор.НЕТ 2324
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Ей героя вручили, чтобы показать иностранным лидерам - за кого они впрягались, но она подложила свинью остальным заложникам кремля...
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Ей вручил героя порошенко.Никто и никак не мог его это заставить его.А куча Добровольцев и Героев Украины ..
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А кто другой в Украине вручает награду?
Тебе не ясно, что в политике не всё просто?
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Зелібоби, шапіто у дії!!! Радуйтесь! Аплодуйте! Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко - Цензор.НЕТ 289
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Ей героя Украины ваш петр вручал или зеля
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Так Петро. Тобто ти проти цього кандидата? Чи ти за? Поясни свою позицию.
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Мне все равно на нее,но хочется знать за что ей петр ляксеечич Героя Украины дал,а потом в сизо отправил.Как так?
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Слухай, все що ти бажаєш знати є у вільному доступі в мережі яка зветься Інтернет. Там є ще така функція як пошук. Мені особисто цікаво, чи ти підтримуєш її на цій посаді? Так, або ні?
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Так их уже отпустили.Как же так ,оказывается не виноватые и рубан вернулся.А про савченко все уже написано поминутно наверное.
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Я нічого не зрозумів з твого посту. До чого твій пост до мого запитання, але ти пиши ще. Кумедно!
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Героя дали как я понимаю за проявленную волю в плену и т.п., - я не свою точку зрения озвучиваю, а официальную, ведь героя дали не всем обменянным пленным.
В СИЗО ее кинули за дело - то ли она говорила о гипотетической возможности какого то теракта в раде, то ли даже принесла что то, но суть что посадили ее за другое дело
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И где это дело.Рубан и она на свободе.Вам не о чем это не говорит.
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Нет, я бы даже сказал что как то все равно
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Петина братва до осени будет мутить воду.По осени получат 15)))
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ГАвАрила, гАвАрила... И фураШку уже пАшила Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко - Цензор.НЕТ 9553
Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко - Цензор.НЕТ 9213
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У Гади папаха женского рода, она же девочка.
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выбрали клоуна, теперь у нас будут новости из цирка каждый день.
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Так петин цирк и дал ей героя, соевый.
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Супер.
Интеллектуальная элита подтянулась!
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савченко достойная соратница у зеленского будет
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Да ладно, какой президент, такой и министр. Они очень даже подходят друг другу.
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Это Зеленский заявил, что предлагает Савченко пост министра?
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Нет. Но это была бы хорошая пара, очень органичная.
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У нас нові діячі. "Узєлєнсково сказалі" "Усавчєнко опровєрглі"
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Фейк,за фейком. Спростування,за спростуванням. Й ніхто.репу нечеше,що поширював фейки ...
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Некуда.
В дурке, комнаты оббитые войлоком закончились...

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В Дагестан, там гранат много- пусть их кидает по округе
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Просто, все номера заняты.
Поэтому, выбор небольшой: либо продолжать жить в качестве заурядной дуры, либо в политику...
Правда, без волшебного №001 в списке БЮТ, шансы у Савченко, мягко говоря, так себе.
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Надо назначить Надю Савченко штурманом-оператором вертолета Вовы Зе. А сестру ее Веру - бортпроводницей. Нехай полетают.
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на канале своего протеже только и светится..надия....
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Очень хорошо что есть Надя Савченко.
Киевским ворам будет очень некомфортно.
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О дааа...
Хреново только то, шо эта шмара тут есть, а не у вас в запоребье...
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О Боже! Я уже и забыла про нее. Еще один менингит на нашу голову...
Почему ее выпустили??? Сидела бы себе тихо дальше - Украине меньше проблем.
Засадите ее обратно пока не поздно!!!
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что освобождение Савченко и Рубана стало возможным из-за нехватки судей, нежелания отдельных из них выполнять свою работу и использования защитой обвиняемых разрешенных законом манипуляций "с бесконечными изменениями адвокатов".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/savchenko-zayavila-chto-gotova-pri-novom-prezidente-vozglavit-mid-ili-ministerstvo-oborony-946305.html
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Так я не понял: была патужная рехворма пэтиных судей или нет? Хто 3,14...ть?
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Система это элементы (население, правительство, суд, законодатели, партии, общественные организации, политические партии...) и связи между ними (законы, определяющие взаимодействие между элементами системы и определяющие их).
Изменение законодательства и есть реформа, а далее с помощью гражданского общества она должна осуществляться и контролироваться или диктатором, у которого неизвестно какая моча в голову стукнет...
Реформа это процесс во времени.
И, кстати, Порошенко на суды не влияет и это доказал Конституционный суд перед самыми выборами...
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Ага, не влияет на суды..., а как же тогда юристы с рошена там оказываются?
"Реформа это процесс во времени."(с) Ну да, где то я уже слышал такое: цель -ништо, главное -движение к ней. Интересно как это святой пэтрик в томос правку не внес: назначен вечным рехформатором...?
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Гуляй, Вася, я тебе всё объяснил, а про реформы - волшебные палочки смотри на Г+Г.
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Менингит - это в голове.. Тут скорее триппер или на худой конец геморрой.
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Про-торченко...Вы уж как-то конспектируйте ее перлы... и согласовывайте с ней... ее планы (в смысле..не покурить.. а в смысле на будущее) ибо с ее длинным и дурным языком, да кукухой с прибабахом... уже не раз хрень всякая происходила... а оно нам всем надо?
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Да у нее партия больше чем у Зеклоуна. 2 человека у нее. Она и сестра.
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Ну вот и гадя выпрыгнуло на зе-арену! Сколько их еще будет?!
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электричка вместе с кукушкой давно с этой платформы уехали.
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Савченко в МИДе это еще смешнее чем Зеленский президент . Тогда кроме раисси хорошие отношения будут только с Зимбабве и Угандой .
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Савченко больна,болезнь семейная,тяжёлая,наследственная,длится давным давно.Все её и поступки семьи исходят з этого.Болезнь называется Мания величия, вотчина психиатров,потому Ху её и отпустил. Это вкладывается в его стратегию дезавуирования Украины ,как государства.Она не подлежит судебному преследованию априори.Но и во власти она быть не должна.
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савченко достойная соратница у зеленского будет
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Два алкаша в споре за фуражку... Единственная разница - Апаршин, кроме, как бухать, ещё и воровать умеет... А "Гадя" и этому не обучена...
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Та просто вона не пам'ятає, що сп'яну ляпала...
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Весь мир от страха обоср-тся, если эту 3,14-у зеля хоть кем-то назначит. Ну а МИД и министр обороны-это ваще жесть!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСавченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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