 Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила заместитель председателя "Платформы Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Это недоразумение произошло вчера (7 мая) и Надежда Викторовна никоим образом не заявляла о таких вещах. Это говорил конкретно ведущий, Надежда Викторовна не делала подобных заявлений", - сказала она.

Проторченко добавила, что Савченко передала в офис Зеленского обращение с подписями "многих украинцев" по защите пленных украинских военных, политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России, и политзаключенных, осужденных "действующим режимом" в Украине. Других контактов между командами Савченко и Зеленского не было.

В то же время Проторченко отметила, что "Платформа Надежды Савченко" готова поддержать нового президента и готова не быть в оппозиции, помогая выполнять "общие задачи".

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"У нас есть общие задачи. Чтобы Украина была успешным демократическим государством, поэтому подставить плечо наша организация всегда будет готова, а Надежда Викторовна как депутат в парламенте уже заявила, что она не будет в любом случае выступать в оппозиции уже к новому президенту", - резюмировала она.

Напомним, во время эфира 7 мая ведущий спросил Савченко, хотела бы она возглавить Министерство обороны или иностранных дел. "Мне обидно слышать такую ​​постановку вопроса, как Савченко может быть полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел. Савченко может быть полезна Украине", - ответила депутат.