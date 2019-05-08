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 Большой центр контрабандных сигарет ликвидирован в Николаеве. ВИДЕО

В Николаеве пограничники разоблачили мощный центр контрабандных сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, пограничные оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками оперативного управления ГУ ДФС Николаевской и Херсонской областей, в процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области и при силовой поддержке спецподразделения "Дозор" разоблачили мощный центр по незаконному обороту сигарет.

К такому бизнесу были привлечены десятки людей по разным областям, с главным центром в Николаеве. Предварительно, продажи осуществлялись на сотни тысяч долларов США, причем в документах фигурировали и российские рубли.

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В рамках открытого уголовного производства на основании постановления суда сотрудники пограничной и фискальной службы провели обыски в Николаевской и Хмельницкой областях в местах обработки заказов и накопления сигарет. Непосредственно в Николаеве действовал так называемый "Call-center", где собирались данные о заказе, а также велась документация и бухгалтерия. В Хмельницком же действовал склад по накоплению и дальнейшей переправке заказчикам подакцизных товаров. Всего правоохранители обнаружили в "главном" офисе около сотни SIM-карт, пачки сигарет различных марок, предварительно для презентации, документы и другие доказательства противоправной деятельности, а на складе - около 900 ящиков сигарет.

Сумма оценки устанавливается и может составлять несколько миллионов гривен. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении граждан, организовавших этот бизнес. Они подозреваются в нарушении ч.1 статьи 204 УК.

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Источник: https://censor.net.ua/v3126033
 
 
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Та с нынешними ценами особо не накуришься,разве что самосад ,скоро табак будет в одну цену с марьей ивановной ... Большой центр контрабандных сигарет ликвидирован в Николаеве - Цензор.НЕТ 6517
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ну и ?????????? цетр то не просто так существовал, ему ж помогали, где посадки ментов и чинуш? че там гбр сбр вбр ммм еклмн, нахер вы мне каждую неделю показываете каких то дядек в камуфляже и в брониках которые стоят возле мужика в джинсах который лежит на земле, и второй вопрос зачем ему броник и с навесами в виде свистолок и перделок, я про эти подсумки которыми этот броник обвешан? кого они задерживают? террориста или жулика, он что в поля уходит на двое сутоук? и что они у вас постоянно в касках бегают, что вы там каждую неделю за спецоперации проводите по всей Украине? прапорщика взяточника из военкомата ловите со спецназом, для кого цирк для меня? мне смешно спасибо
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Такі центри є в кожному місті, і чи тільки по одному.
А чого тільки коштує Прима-Люкс
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