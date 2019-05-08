 Большой центр контрабандных сигарет ликвидирован в Николаеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, пограничные оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками оперативного управления ГУ ДФС Николаевской и Херсонской областей, в процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области и при силовой поддержке спецподразделения "Дозор" разоблачили мощный центр по незаконному обороту сигарет.

К такому бизнесу были привлечены десятки людей по разным областям, с главным центром в Николаеве. Предварительно, продажи осуществлялись на сотни тысяч долларов США, причем в документах фигурировали и российские рубли.

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В рамках открытого уголовного производства на основании постановления суда сотрудники пограничной и фискальной службы провели обыски в Николаевской и Хмельницкой областях в местах обработки заказов и накопления сигарет. Непосредственно в Николаеве действовал так называемый "Call-center", где собирались данные о заказе, а также велась документация и бухгалтерия. В Хмельницком же действовал склад по накоплению и дальнейшей переправке заказчикам подакцизных товаров. Всего правоохранители обнаружили в "главном" офисе около сотни SIM-карт, пачки сигарет различных марок, предварительно для презентации, документы и другие доказательства противоправной деятельности, а на складе - около 900 ящиков сигарет.

Сумма оценки устанавливается и может составлять несколько миллионов гривен. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении граждан, организовавших этот бизнес. Они подозреваются в нарушении ч.1 статьи 204 УК.

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