 Трое неизвестных подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года. ВИДЕО

Их действия зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское коммунальное учреждение "Центр-077".

По записям с камер сотрудники учреждения отследили передвижение молодых мужчин по центральным улицам города.

"Трое ребят, которые "мирно гуляют", – вовсе не любители прогулок и видов ночной Одессы. Это трое поджигателей в прямом смысле этого слова. Четкие, слаженные действия исполнителей этого кощунства красноречиво говорят о хорошо продуманном и спланированном преступлении", – заявили в "Центре-077".

Поджог произошел в ночь с 6 на 7 мая возле главного входа в Дом профсоюзов. Здесь много цветов, возложенных в память о погибших на Куликовом поле.

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На обнародованном видео видно, как трое молодых людей, направляющихся к Дому профсоюзов, "предварительно обследуют окрестности здания на предмет нежелательных свидетелей".

"Примерно в 02:30 все трое по очереди от правого угла здания проходят мимо места, где разложены цветы, записки с именами погибших, фото жертв трагедии. Первый проводит окончательную разведку, второй – обливает участок горючей жидкостью и, наконец, третий поджигает залитое место", – сообщили в учреждении.

С места происшествия молодые люди уехали в такси, которое ждало их недалеко от Куликова поля.

В Одесском горсовете назвали случившееся "цинизмом" и "стремительным падением морального уровня в обществе".

Также в "Центре-077" отметили, что собрали достаточное количество видеодоказательств и призвали органы правопорядка к сотрудничеству для привлечения подозреваемых к ответственности в соответствии с законодательством.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.