 Трое неизвестных подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года. ВИДЕО

Их действия зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское коммунальное учреждение "Центр-077".
По записям с камер сотрудники учреждения отследили передвижение молодых мужчин по центральным улицам города.
"Трое ребят, которые "мирно гуляют", – вовсе не любители прогулок и видов ночной Одессы. Это трое поджигателей в прямом смысле этого слова. Четкие, слаженные действия исполнителей этого кощунства красноречиво говорят о хорошо продуманном и спланированном преступлении", – заявили в "Центре-077".
Поджог произошел в ночь с 6 на 7 мая возле главного входа в Дом профсоюзов. Здесь много цветов, возложенных в память о погибших на Куликовом поле.
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На обнародованном видео видно, как трое молодых людей, направляющихся к Дому профсоюзов, "предварительно обследуют окрестности здания на предмет нежелательных свидетелей".
"Примерно в 02:30 все трое по очереди от правого угла здания проходят мимо места, где разложены цветы, записки с именами погибших, фото жертв трагедии. Первый проводит окончательную разведку, второй – обливает участок горючей жидкостью и, наконец, третий поджигает залитое место", – сообщили в учреждении.
С места происшествия молодые люди уехали в такси, которое ждало их недалеко от Куликова поля.
В Одесском горсовете назвали случившееся "цинизмом" и "стремительным падением морального уровня в обществе".
Также в "Центре-077" отметили, что собрали достаточное количество видеодоказательств и призвали органы правопорядка к сотрудничеству для привлечения подозреваемых к ответственности в соответствии с законодательством.
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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
После этого все спекуляции,поддерживаемые тем же Новинским имели бы совсем не то звучание.
-то превратился бы в шашлык "по-одесски" как на 2 мая
А здесь, на Куликовом, не хрен устраивать панихиду по несостоявшемуся "русскому миру". В Одессе ему не место.
какая волна? какой ненависти? счастья и здоровья сгоревшим! ненависти нет.
А вот то, что они под прикрытием мусоров расстреливали проукраинскую демонстрацию в Украине- за это не цветы нести надо...
Было очень много виде и текстовой информации в те времена. Те, которые сгорел - сами виноваты. А те, кого они убили- ни в чем невиновны. Нести цветы скотам, которые расстреливали с АКМ болей и забыли про ими убитых- это верх наглости.
болей"= расстреливали с АКМ людей
Представьте на минуточку сожженых в рассеи украинских националистов и приносимые на место их гибели цветы,а так же регулярные провокации на этой почве.Представили?Шо?Не получается?А знаете почему?Потому,что таких персонажей,сами рассейцы под видом террористов расхерачили бы прямо со зданием из танков и бэтээров,а выживших перестреляли бы,чтоб не смогли дать сведетельских показаний.Так они поступают у себя в рАссеи,допустим с чеченами,если тех заподозрили в терроризме.И прям в рассейских городах их вместе с домами расхерачивают,беременными женами и т.д.А попробовал бы кто-то цветочек туда принести,сидел бы уже!И при этом в рАссеи тоже нет смертной казни,но ни кто не сюсюаается ни с кем.Просто тупо убивают до суда.И шо?Всем иностранцам пох на их методы.
Только раньше надо было, непонятно почему до 7 мая тянули.
⁉️. 👹. ⁉️
А антигосударственная деятельность у нас как называется? Мирный протест? Горите в аду, ватная кацапня проклятая!
Хотя лучше этот цветомусор было бы сжечь вместе со скорбящей мразью.
Их еще есть в Одессе...