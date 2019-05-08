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 Трое неизвестных подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года. ВИДЕО

На Куликовом поле в Одессе трое неизвестных мужчин ночью подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года.

Их действия зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское коммунальное учреждение "Центр-077".

По записям с камер сотрудники учреждения отследили передвижение молодых мужчин по центральным улицам города.

"Трое ребят, которые "мирно гуляют", – вовсе не любители прогулок и видов ночной Одессы. Это трое поджигателей в прямом смысле этого слова. Четкие, слаженные действия исполнителей этого кощунства красноречиво говорят о хорошо продуманном и спланированном преступлении", – заявили в "Центре-077".

Поджог произошел в ночь с 6 на 7 мая возле главного входа в Дом профсоюзов. Здесь много цветов, возложенных в память о погибших на Куликовом поле.

Читайте на Цензор.НЕТ: Одесситы почтили память погибших в ходе уличных боев на Греческой. ФОТОрепортаж

На обнародованном видео видно, как трое молодых людей, направляющихся к Дому профсоюзов, "предварительно обследуют окрестности здания на предмет нежелательных свидетелей".

"Примерно в 02:30 все трое по очереди от правого угла здания проходят мимо места, где разложены цветы, записки с именами погибших, фото жертв трагедии. Первый проводит окончательную разведку, второй – обливает участок горючей жидкостью и, наконец, третий поджигает залитое место", – сообщили в учреждении.

С места происшествия молодые люди уехали в такси, которое ждало их недалеко от Куликова поля.

В Одесском горсовете назвали случившееся "цинизмом" и "стремительным падением морального уровня в обществе".

Также в "Центре-077" отметили, что собрали достаточное количество видеодоказательств и призвали органы правопорядка к сотрудничеству для привлечения подозреваемых к ответственности в соответствии с законодательством.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция остановила на Куликовом поле в Одессе 15-летнюю девушку из-за футболки с запрещенной советской символикой

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Источник: https://censor.net.ua/v3126027
 
   
 Топ комментарии
 
Одесситы просто очистили 2-го мая 2014 года свой город от сепарского мусора. И правильно сделали.
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Согласен с вами.И ещё хочется спросить:почему в прессе пишут:"Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 49 человек и более 200 получили ранения...",а не называют события 2 мая своими настоящими именами.Как то попытка переворота,насильственное изменения власти. Представляете как бы это звучало:Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе попытки переворота и насильственного изменения власти погибли 42 сепаратиста,6 патриотов и более 200 получили ранения.
После этого все спекуляции,поддерживаемые тем же Новинским имели бы совсем не то звучание.
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Про спалених у Київському Будинку Профспілок українцях мовчать.
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То були жертви російської пропаганди. Жаль, що провладна коаліція не перебрала на себе ініціативу. Сьогодні б вата і не згадувала ті події
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Согласен с вами.И ещё хочется спросить:почему в прессе пишут:"Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 49 человек и более 200 получили ранения...",а не называют события 2 мая своими настоящими именами.Как то попытка переворота,насильственное изменения власти. Представляете как бы это звучало:Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе попытки переворота и насильственного изменения власти погибли 42 сепаратиста,6 патриотов и более 200 получили ранения.
После этого все спекуляции,поддерживаемые тем же Новинским имели бы совсем не то звучание.
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И еще ньюансы: там было много людей приезжих с рахи (по паспортам); они заранее готовились к "гражданской войне"))) , т.к. притянули бочку гсм и бадяжили по бутылкам прямо в помещении ДПр и кто ж им виноват, что они разливали гсм и в помещении скопилась гремучая смесь, а когда они начали поджигать коктейли, то произошла вспышка... Дебилы,млять.
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На Кипрских офшорах состоялся марш "Бессмертный полк" !
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Ну? И шо тут можно сказать? Нет слов...
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Параша лохов 2 раза подожгла- в 2014-м и сейчас, аккурат к "победобесию". Трое неизвестных подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года - Цензор.НЕТ 4436
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Твари рашистские,специально такие провокации делают
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Вот какие нехорошие!!! Прямо хулиганы.. Какого хрена ждали до 7 числа? Нужно было сразу второго ночью это делать.
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Ну вот я знала, что после бени должно быть что то очень хорошее)
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опавшую листву с деревьев, жечь можно. А завявшие веники - нельзя?
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Про спалених у Київському Будинку Профспілок українцях мовчать.
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Про них 5 лет не вспоминают. А многие сидят. Сидят и те, что вернулись с АТО, а сепары работают во всластных структурах. Много надо чистить.
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"предварительно обследуют окрестности здания на предмет нежелательных свидетелей". Смелые казаки. Трое неизвестных подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года - Цензор.НЕТ 9061 А если бы нежелательный свидетель из-за забора выпрыгнул? Во обосрались бы...
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А если бы нежелательный свидетель из-за забора выпрыгнул?

-то превратился бы в шашлык "по-одесски" как на 2 мая
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Одесситы просто очистили 2-го мая 2014 года свой город от сепарского мусора. И правильно сделали.
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я так розумію то логін: "антифашист одеса" розшировується. Червона партизанка)
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кацапы открывают рот только для того, чтобы соврать или выпить
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А я думаю, что им и в голову такое не могло прийти - жечь букеты на кладбище.
А здесь, на Куликовом, не хрен устраивать панихиду по несостоявшемуся "русскому миру". В Одессе ему не место.
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Не дают покоя,этим"неизвестным"в определённых кругах их кураторы,да?Сколько стоит разжигание очередной волны ненависти между украинцами?Наверное, кто-то хорошо забашлял!Чью же тактику мне это напоминает?А вам?По думайте!
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кацапы сожгли кацапов - украинцы некоторых кацапов успели извлечь из горящих окон

какая волна? какой ненависти? счастья и здоровья сгоревшим! ненависти нет.
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В Одессе живут родственники тех,кого сожгли и кто сжигал.Вроде и не так явно,как раньше психуют по этому поводу,да?Не хватает напряга с пиивкусом национализма,тихо как-то.Ходят,цветочки ложат,тихо проклиная не знамо кого.А надо чтобы громко и желательно с кровью.И таки нашлись же те,кто пришел и поджёг в очередной раз,теперь уже память к их погибшим родственникам.Чей же это метод,розжигания розни между разными группами украинцев?Дайте подумать,кто же это вливает всем в уши,что они не такие украинские украинцы,как те,которые в вышиванках в Раде Пете жопу лижут?А нет,эти конечно же не причем.Это они,представители рашистов,по телеку обязательно должны всем это рассказать!Пади на канале"Прямой" и расскажут,с нужным подтекстом.Тем более есть кому,одни рассейцы пиндят в эфире.Зато по украински,наблатыкались,за такие-то бабки,как Говнопольскому платят,да?А моё мнение такое,что все они одним миром мазаны!Вот только каким?У кого бы спросить?У Пети шоль?
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Их не жег никто. Сами устроили пожар и сами же по дурости пострадали. И кто же им виноват?
А вот то, что они под прикрытием мусоров расстреливали проукраинскую демонстрацию в Украине- за это не цветы нести надо...
Было очень много виде и текстовой информации в те времена. Те, которые сгорел - сами виноваты. А те, кого они убили- ни в чем невиновны. Нести цветы скотам, которые расстреливали с АКМ болей и забыли про ими убитых- это верх наглости.
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"расстреливали с АКМ болей "= расстреливали с АКМ людей
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Четыре АКСу - вернее будет. Менты снарядили. И ещё у одного утырка был помповый дробовик. Травматы вообще в учёт не брали, оценивая причины смертей и травм на Греческой.
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Да, совершенно верно. Я по памяти написал. Старею...
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Я не про то,кто их сжёг,не про то что надо нести их родственникам на место их гибели писала.Это дело их родных,как и где помянуть своих погибших,имеют право!Они же в Украине живут,а не в рашке,где приказывают кому,как поступать в таких ситуациях.И имеют свои законные права,как бы вам не хотелось,чтобы лишив их таких,спровоцировать очередную русьськую весну.Или вы очень хотите,чтобы Одесса таки опять начала бушевать и под шумок ушла в рашку?А те,кто устроил явную провокацию хочет именно такого результата!И напрашивается вопрос,кому же это ещё,кроме рашки надо?Сколько в Украине тех,кому надо завершить начатое и из каких они кругов?А так же целенаправленно ли это делается в тот момент,когда рАссейцы объявили о том,что готовы выдавать свои паспорта всем без исключения украинцам?И почему пока ещё существующая власть не предотвратила очередную провокацию?Какие для неё с этого выгоды?Ведь могли поставить патруль и ни чего подобного не случилось бы.И рашка ТВ осталось бы без картинки стимулирующей всех на очередную волну ненависти!На кого работает,эта Петина власть,так активно по всем фронтам.Даже закон мовный приняли именно под шумок,а он очень провакационный для всех русскоговорящих областей Украины,к которой относится и Одесская область.Про Крым и даунбасс можно уже забыть,после этого закона!Предупреждаю,что прочитала его от начала и до конца!
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Лена, у вас всё-таки острая нехватка галоперидола в организме
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Олена Шарпата, в чому ви вбачаєте провокативність Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"? попереджаю, я теж його прочитав.
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Почитай и поймешь.Если думать умеешь,а не только дебильные вопросы за бабки задавать.
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виявляєтья з вами не те що нема про що, з вами взагалі немає сенсу спілкуватись.
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На кладбище пусть идут и там цветы ложат, а не устраивают очередной политический пиар. Еще нужно разобраться кому это нужно -жечь бумажные цветы накануне 9Мая.
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А шо цветы бумажные были?Аааа,вот почему загорелись.Там что мемориал для возложения уважаемым гражданам Украины,защитникам отечества,ветеранам войны и труда?Вот опять вопрос к властям,кому эта провокация с возложениями и поджиганиями нужна?И почему,если они не хотят ежегодных шоу по этому поводу,не пресекли весь этот цирк с самого начала?Вы же не видите кучи бумажных цветов и венков,которые можно поджечь в любую минуту по всему центру Киева,где убили массу людей?Почему эти вариации возможны в украинской Одессе?Что не так с её властями и властями Украины,почему украинские законы не работают в этом городе?И почему ни кто не пытается их выполнять?Кому же таки это выгодно?Если память о сгоревших участниках"русской весны"так культивируется и оберегается украинскими властями?
Представьте на минуточку сожженых в рассеи украинских националистов и приносимые на место их гибели цветы,а так же регулярные провокации на этой почве.Представили?Шо?Не получается?А знаете почему?Потому,что таких персонажей,сами рассейцы под видом террористов расхерачили бы прямо со зданием из танков и бэтээров,а выживших перестреляли бы,чтоб не смогли дать сведетельских показаний.Так они поступают у себя в рАссеи,допустим с чеченами,если тех заподозрили в терроризме.И прям в рассейских городах их вместе с домами расхерачивают,беременными женами и т.д.А попробовал бы кто-то цветочек туда принести,сидел бы уже!И при этом в рАссеи тоже нет смертной казни,но ни кто не сюсюаается ни с кем.Просто тупо убивают до суда.И шо?Всем иностранцам пох на их методы.
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Олена, они- убийцы, большая часть их приехала с рашки и приднестровья. Они приехали захватить украинский город Одессу. Они- враги нашего государства, наравне с гитлеровцами. Но в вермахт служили солдаты, они обязаны были стрелять, а эти сволочи стреляли сознательно. У нас войны не было, поэтому они- убийцы. Убийцам даже если носят цветы- то делают это не публично! Пусть идут на кладбище и там возлагают.
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Кто мешал властям пресечь данное возлажение цветов,делая из них сакральные жертвы?В Киеве там где людей посжигали,чего только не пытались открыть и рестораны,и клубы.И ни кто цветочки не возлагает.Власти постарались.Почему в Одессе,это не присекается изначально?Зная,что каждый год будут на этой почве провокации?Я не оправдываю сгоревших,сами виноваты.У них было куча времени,до того,как их же кураторы их сожгли.Но есть какие-то законы.Хотят их поминать,вперед на кладбище.Или пусть сделают ресторан на месте,где их сожгли,ночной клуб,магазин.Почему в Киеве на месте гибели майдановцев так можно,а в Одессе нельзя?Очередные двойные стандарты.Рассказывают и внушают одно наши власти,а делают совсем другое!
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віники ті паскудні виставляти - то не розпалювання ?!Ти їм ще хочеш дозволити день окупації Криму святкувати ,може ,з "морячком" і фейерверками ?!
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Судя по всему,то о чем вы тут нсписали,именно вас и беспокоит необузданное желание праздновать день оккупации Крыма?!Скрытое,глубоко в подсознании.Где-то в глубине души ни как не можете дождатся,да?Иначе,как трактовать ваш высер?Потому что я написала о другом.О провокации,которая может привести к очередным жертвам.А вы про празднование оккупации Крыма всё мечтаете.Красиво так,на украинском языке,пади и вышиваночку приодели перед тем,как в очередной раз, чего-то выпердеть!
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Не наезжай сильно. Она - нормальный человек, просто эмоции.
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Молодцы!
Только раньше надо было, непонятно почему до 7 мая тянули.
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Понятно почему.Ведь на носу 8 и 9 мая,а как без провокации и кровопролития?Аж два дня можно будет бегать и крошить друг друга.А тут и вовремя подожженные букетики,как нельзя вовремя,да?Шо там обезьянки из СИ-14 в Одессу ещё не подтянулись?Пока супермаркетами Киевскими заняты?Пора в Одессу ехать перед Петей выслуживатся,зря чтоли дебилов содержит?
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да, зря тебя содержат. Ты даже самых тупых ватников распугаешь своей глупостью.
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А вам надо чтобы их побольше тут тусовалось?
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Шарпата, а может это твои обезьянки с клеток выбрались и шалят?
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Одеса та Харків могли повторити долю Донецька, просто там було більше розвинуто громадянське суспільство та більше проукраїнських громадян було ніж в Донецьку 2014.
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Почему уже 5 лет возле этого дома сидит такое вот сепарское кубло ?!
⁉️. 👹. ⁉️
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А почему оно уже 5 лет сидит в Одессе при власти и работает на Петю Порошенко?
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В Одесском горсовете назвали случившееся "цинизмом" и "стремительным падением морального уровня в обществе". Источник: https://censor.net.ua/v3126027
А антигосударственная деятельность у нас как называется? Мирный протест? Горите в аду, ватная кацапня проклятая!
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А гойдалки за 5 лямів - це не цинізм!
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Не, тож от мышебратьев санкхтпетербургских! То святое!
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Ха-ха-ха-ха,прям стремительным?Во черти,слово то какое подобрали.
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Да пофиг.Распалили те,кому это может надо!А почему власти не присекают, каким-то методом это всё надо спросить у влвастей.Еа кого же они работают.И почему не поджигали все эти дни,а именно перед 8-9 мая?Или наши власти,как всегда не вкурсе,кому это надо?
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если бы колорады не получили отпор(слабый, слабый) то сейчас в одессе уже бы сралина таскали.
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А что ж так тормознули и только возложенные цветы сожгли, а не вместе с возложившими?
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Поджигатели не місцеві, росіянці. Місцевим таксі не треба, та знають що все проглядується камерами, навіть для радикалів воно втратило актуальність. А для вати самий раз, 1,2 травня нічого не відбулося, Скабєєва волоси собі рве на лобку, бо немає що по ящику крутити. І тут аврально знайшли двох типів напевно з Придністровя, таке було і в Закарпатті по мадярах, Львівщина і Волинь по поляках, в Київі. От і Скабєєва буде вити як ранєний гуанако о реваншизме-фашизме.
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Ото ж бо і є, що палили самі москалі. Щоб організувати протистояння мадяр і украінців аж з Польщі приіхали " уродзоні" і за кацапські гроші підпалили мадярське представництво в Береговому. Добре. що попались і тепер в цюпі сидять.
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Почти все кто угорел внутри с Приднестровья. Были и местные. Но ведь днём с акм убивали на центральных улицах! такого не было нигде. По стрим-тв тогда 2 мая видели онлайн сразу! И тишина 5 лет. Комиссия спецов определила газ внутри дома идеально схожим с газом что в Москве к чеченцам применили в театре когда Кобзон народ с Рошалем выводил выпрашивал. Ясен пень давно---но толчём воду в ступе. Ну кто то мутит, платит за это?! Здесь и беда. Мы не добиваем врага!
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Не знаю на кого это рассчитано, провокация чистой воды, надеюсь полиция готова к любым сюрпризам 9-го мая, и не только в Одессе, так по всему хотят растормошить одесскую ватную публику, других целей нет в этой акции.
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Молодцы ребята!
Хотя лучше этот цветомусор было бы сжечь вместе со скорбящей мразью.
Их еще есть в Одессе...
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Жаль, что на том заборе прибитых колорадов не было.
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Я понимаю что все те пердливые жидо-кацапы что каждый год трепают нервы всей стране не имеют серого вещества в башке, но какой то инстинкт самосохранения должен быть? На каком основании это стадо обвиняет Украину в " сажжении невинных дзецей ******" а не себя - старых кацапских красножопых пидоров что воспитали *********?? Просто когда это всё ****** реально, найдётся радикальная команда которая в одно прекрасное второе мая ******** насмерть пару десятков пердунищ , остальные - обосрутся и больше не пойдут! До этого нужно **** доводить что бы кто то грех брал на душу и садился в тюрьму как за людей?? У людей просто может крышу сорвать по воспоминаниям событий на Майдане когда они там реально рвали себе жилы и мозг за НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ А НЕ КАЦАПО-СОВДЕПО-********* КОЛОНИЮ. А эти ******** бздюхи грели жопы дома и жрали ничем не оправданную пенсию ..За что заработали?? За то что дрочили на ********* разных при Союзе?? А сейчас этот сброд вылазит и обвиняет и насаждает Парашу в Одессе! Почему власть сцыт ввести ответственность и не объяснит за что ? Почему не закончат следствие и не назовут всех своими именами? Боятся на себя выйти? Ну тогда пусть пердуны ждут.....И выходят каждое 2-е мая как последний раз...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТрое неизвестных подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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