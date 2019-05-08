 Зеленский определится с кандидатами на ключевые должности, когда у него будет доступ к базам СБУ, МВД и НАПК, - советник новоизбранного президента Богдан. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:20 Команда Зеленского, распределение должностей, поиск людей во власть
3:00 Внимание СМИ и дипломатов к Андрею Богдану. Черный пиар
4:50 Конфликт с Петром Порошенко
7:24 Уязвимость Порошенко: Гладковский, Кононенкою, Грановский
9:43 Предложение Луценко "помочь в борьбе с коррупцией". Какими должны быть отношения власти и правоохранительных органов
12:37 Закон о люстрации, визит в Конституционный суд, дело "Информюста" и конфликт с нардепом Юрием Деревянко
17:10 Планы и цели Зеленского
19:06 Связь Зеленского с Коломойским
21:49 Отношения с Андреем Портновым
23:38 Ресурсы на "белые зарплаты" для новых менеджеров во власти
27:49 Ошибка Порошенко на президентских выборах
"В первую очередь, я друг Владимира Зеленского. Статус у нас пока что у всех одинаковый - мы все советники Владимира Зеленского. Год назад у нас была договоренность не раздавать должностей до момента получения власти, до момента фактической возможности раздавать эти должности. Поскольку есть плохие примеры. Классический пример - это пример Ющенко. Когда команда еще не пришла к власти, еще выборы не выиграла, а уже перессорились, передрались и так пять лет и провели - в постоянных браках за те или другие должности. Для нас важна идеология, название должностей - не принципиально", - отметил Богдан.
По его словам, представление о том, сколько людей сразу должен назначить президент есть: "Собеседование ведутся, Владимир встречается с очень большим количеством людей, но какие люди какие посты займут, это пока что все в его голове".
"Нужно понимать, что есть разные категории чиновников, которые напрямую зависят от президента - начальник генштаба назначается указом. Есть должности, которые, как министр обороны, назначаются через Верховную Раду. Это более длинная процедура. Есть должности, как министр культуры, к которому президент формально не имеют отношения, но политически им все равно приходится сотрудничать. Это тоже большая часть работы президента - с такими министрами. И большое количество экономических должностей, политических должностей - со всеми будет по-разному. Некоторые вакансии, я так понимаю, Владимир для себя уже заполнил, некоторые - дальше ищем, но в любом случае определяться он будет будучи уже в Администрации президента, когда у него будет доступ ко всем информационным ресурсам государства, когда будет доступ к базе СБУ, МВД, антикоррупционного комитета. Конечно, эти все точки получения информации очень важны в кадровом назначении", - считает Богдан.
Напомним, Андрей Богдан является главным юридическим советником штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского на выборах 2019, и адвокатом олигарха Игоря Коломойского.
А насправді? Чекаєте прильоту бені, щоб розставив?
А у него что , будет доступ к базам данных СБУ и МВД .. ??? Вы чего ,, сдурели совсем . ?? Как можно давать какому то клоуну доступ к государственным тайнам !! Я в шоке ...
На першій же зустрічі з виборцями кандидат випадково прикусив язик і виграв вибори.
Коли заговорив і стало помітно, було вже пізно.
Який з нього юрист і =сАвєтнік= я, чесне слово, не знаю.
скасувати наказ МКУ № 353 від 24.04.2019, запровадження якого призведе до катастрофічних наслідків, - руйнації системи мистецьких шкіл. Звертаємо увагу на те, що ця, так звана «реформа», затверджена наказом Мінкультури, запозичена у країни-агресора, від якої навіть ворог вже відмовився. Вважаємо запровадження цього наказу ідеологічною диверсією, спрямованою на знищення мистецького майбутнього України;
скасувати Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 926/32378, як таке, що не відповідає основному завданню Положення: - визначення результатів педагогічної діяльності та професійного рівня педагогічних працівників.
Затверджене Положення передбачає виключно бюрократичну тяганину і створює умови для корупційних дій чиновників.
Зазначені нормативні акти погіршують та звужують конституційні права дітей на мистецьку освіту, принижують гідність педагогічних працівників мистецьких шкіл та суперечать нормам Закону України «Про освіту»,.Петиція №41/002254-19епДата початку збору підписів: 7 травня 2019 р.До кінця збору підписів залишилось: 88 днівАвтор: Темченко Юлія Сергіївна
допомагати собі а потім всім іншим в цьому він дуже схожий на порошенко.
коломойський може бути союзником так, але я думаю не назавжди. тому
йому як і порошенко можна подякувати за деякі речі але треба далі йти
своїм курсом без олігархів.
Равно как и его хозяин Зебил.
у все ЗЕ команды, ох и лицо, у этого советника.
неужели не могли кого то с не таким аферистским прошлым ?!