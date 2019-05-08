 Зеленский определится с кандидатами на ключевые должности, когда у него будет доступ к базам СБУ, МВД и НАПК, - советник новоизбранного президента Богдан. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:20 Команда Зеленского, распределение должностей, поиск людей во власть

3:00 Внимание СМИ и дипломатов к Андрею Богдану. Черный пиар

4:50 Конфликт с Петром Порошенко

7:24 Уязвимость Порошенко: Гладковский, Кононенкою, Грановский

9:43 Предложение Луценко "помочь в борьбе с коррупцией". Какими должны быть отношения власти и правоохранительных органов

12:37 Закон о люстрации, визит в Конституционный суд, дело "Информюста" и конфликт с нардепом Юрием Деревянко

17:10 Планы и цели Зеленского

19:06 Связь Зеленского с Коломойским

21:49 Отношения с Андреем Портновым

23:38 Ресурсы на "белые зарплаты" для новых менеджеров во власти

27:49 Ошибка Порошенко на президентских выборах

"В первую очередь, я друг Владимира Зеленского. Статус у нас пока что у всех одинаковый - мы все советники Владимира Зеленского. Год назад у нас была договоренность не раздавать должностей до момента получения власти, до момента фактической возможности раздавать эти должности. Поскольку есть плохие примеры. Классический пример - это пример Ющенко. Когда команда еще не пришла к власти, еще выборы не выиграла, а уже перессорились, передрались и так пять лет и провели - в постоянных браках за те или другие должности. Для нас важна идеология, название должностей - не принципиально", - отметил Богдан.

По его словам, представление о том, сколько людей сразу должен назначить президент есть: "Собеседование ведутся, Владимир встречается с очень большим количеством людей, но какие люди какие посты займут, это пока что все в его голове".

"Нужно понимать, что есть разные категории чиновников, которые напрямую зависят от президента - начальник генштаба назначается указом. Есть должности, которые, как министр обороны, назначаются через Верховную Раду. Это более длинная процедура. Есть должности, как министр культуры, к которому президент формально не имеют отношения, но политически им все равно приходится сотрудничать. Это тоже большая часть работы президента - с такими министрами. И большое количество экономических должностей, политических должностей - со всеми будет по-разному. Некоторые вакансии, я так понимаю, Владимир для себя уже заполнил, некоторые - дальше ищем, но в любом случае определяться он будет будучи уже в Администрации президента, когда у него будет доступ ко всем информационным ресурсам государства, когда будет доступ к базе СБУ, МВД, антикоррупционного комитета. Конечно, эти все точки получения информации очень важны в кадровом назначении", - считает Богдан.

Напомним, Андрей Богдан является главным юридическим советником штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского на выборах 2019, и адвокатом олигарха Игоря Коломойского.