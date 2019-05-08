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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1469) Зеленский (1175) Коломойский (1024) люстрация (709) Порошенко (17435) Богдан Андрей (16)

 Зеленский определится с кандидатами на ключевые должности, когда у него будет доступ к базам СБУ, МВД и НАПК, - советник новоизбранного президента Богдан. ВИДЕО

Юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о принципах команды новоизбранного президента Зеленского, про конфликт с Петром Порошенко, о "несовершенстве" закона о люстрации, а также где взять ресурсы для "белых зарплат" топ-чиновников.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:20 Команда Зеленского, распределение должностей, поиск людей во власть
3:00 Внимание СМИ и дипломатов к Андрею Богдану. Черный пиар
4:50 Конфликт с Петром Порошенко
7:24 Уязвимость Порошенко: Гладковский, Кононенкою, Грановский
9:43 Предложение Луценко "помочь в борьбе с коррупцией". Какими должны быть отношения власти и правоохранительных органов
12:37 Закон о люстрации, визит в Конституционный суд, дело "Информюста" и конфликт с нардепом Юрием Деревянко
17:10 Планы и цели Зеленского
19:06 Связь Зеленского с Коломойским
21:49 Отношения с Андреем Портновым
23:38 Ресурсы на "белые зарплаты" для новых менеджеров во власти
27:49 Ошибка Порошенко на президентских выборах

"В первую очередь, я друг Владимира Зеленского. Статус у нас пока что у всех одинаковый - мы все советники Владимира Зеленского. Год назад у нас была договоренность не раздавать должностей до момента получения власти, до момента фактической возможности раздавать эти должности. Поскольку есть плохие примеры. Классический пример - это пример Ющенко. Когда команда еще не пришла к власти, еще выборы не выиграла, а уже перессорились, передрались и так пять лет и провели - в постоянных браках за те или другие должности. Для нас важна идеология, название должностей - не принципиально", - отметил Богдан.

По его словам, представление о том, сколько людей сразу должен назначить президент есть: "Собеседование ведутся, Владимир встречается с очень большим количеством людей, но какие люди какие посты займут, это пока что все в его голове".

"Нужно понимать, что есть разные категории чиновников, которые напрямую зависят от президента - начальник генштаба назначается указом. Есть должности, которые, как министр обороны, назначаются через Верховную Раду. Это более длинная процедура. Есть должности, как министр культуры, к которому президент формально не имеют отношения, но политически им все равно приходится сотрудничать. Это тоже большая часть работы президента - с такими министрами. И большое количество экономических должностей, политических должностей - со всеми будет по-разному. Некоторые вакансии, я так понимаю, Владимир для себя уже заполнил, некоторые - дальше ищем, но в любом случае определяться он будет будучи уже в Администрации президента, когда у него будет доступ ко всем информационным ресурсам государства, когда будет доступ к базе СБУ, МВД, антикоррупционного комитета. Конечно, эти все точки получения информации очень важны в кадровом назначении", - считает Богдан.

Напомним, Андрей Богдан является главным юридическим советником штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского на выборах 2019, и адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

Источник: https://censor.net.ua/v3126002
 
   
 Топ комментарии
 
а у него допуск к секретам от сбу,хотя бы по ф.2 имеется? Зеленский определится с кандидатами на ключевые должности, когда у него будет доступ к базам СБУ, МВД и НАПК, - советник новоизбранного президента Богдан - Цензор.НЕТ 4194
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Лицо рыформ и "жити по-новому" от Бени.
Беня торопится с инаугурацией и кадровыми назначениями
Понимает что Зе через полгода (максимум) станет политическим трупом, а вопрос о затраченных на избирательную кампанию лярдов нуна решать и бабло отбивать.

Зеленський визначиться з кандидатами на ключові посади, коли у нього буде доступ до баз СБУ, МВС і НАЗК, - радник новообраного президента Богдан - Цензор.НЕТ 9527
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а хто волав перед виборами, що команда готова????

А насправді? Чекаєте прильоту бені, щоб розставив?
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Зеленский определится с кандидатами на ключевые должности, когда у него будет доступ к базам СБУ, МВД и НАПК, - советник новоизбранного президента Богдан))) Зеленський визначиться з кандидатами на ключові посади, коли у нього буде доступ до баз СБУ, МВС і НАЗК, - радник новообраного президента Богдан - Цензор.НЕТ 3754 .
А у него что , будет доступ к базам данных СБУ и МВД .. ??? Вы чего ,, сдурели совсем . ?? Как можно давать какому то клоуну доступ к государственным тайнам !! Я в шоке ...
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Видимо речь идет про период после встпления в должность. Там хочется или нет, придется давать ему доступ.
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Леночка-ополченочка уже прикидывает, сколько обрубков гривны за это заплатит Лайфньюс
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щось у совєтніка і фейс якийсь дурнуватий, і незрозуміло, де хвамілія в нього, а де ім'я.
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Я поверю, если он поспособствует посадке Бени...
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Походу, Zе и до инаугурации может не дотянуть... Пару высеров Самого (если советники такие дауны) схлопнут рейтинг с 73% до 0%. А то и до майдана-3 дойдёт.
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Майдан 2 Порохомразь уже прогнал в Ростов к папереднику?
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Что вы такие агрессивные поклонники новго народного преЗедента? С такими темпами противники будут вынуждены уехать из Украины и останетесь только вы. Итого будет вас миллионов 20
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Хто в нас президент? Москальська шавка-лакей Коломойського Богдан чи Зеленський?
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Покищо закінчує п'ятирічний строк шльондра Ахметова та Меривечука.
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На цю тему є відео Корчинського. Там про нові призначення Зе на ключові посади. Всі світлини на одній дошці розвішані. Дуже цікаво.
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Ви подивітся на цю огидну дупу на стадіоне як воно посміхалось та ховалось
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 5 минут назад

На першій же зустрічі з виборцями кандидат випадково прикусив язик і виграв вибори.
Коли заговорив і стало помітно, було вже пізно.
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Ну, в нього реально тупа пика ...
Який з нього юрист і =сАвєтнік= я, чесне слово, не знаю.
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на бандюка смахивает, да простит меня Беня с Зеней. А вообще то смешно, заглянул на огонек и завис в советниках. Зе еще не президент, а уже по крупному врет...
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Вимога педагогічних працівників закладів початкової мистецької освітиДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИПедагогічна громадськість України звертається до Кабінету Міністрів України з вимогою:
скасувати наказ МКУ № 353 від 24.04.2019, запровадження якого призведе до катастрофічних наслідків, - руйнації системи мистецьких шкіл. Звертаємо увагу на те, що ця, так звана «реформа», затверджена наказом Мінкультури, запозичена у країни-агресора, від якої навіть ворог вже відмовився. Вважаємо запровадження цього наказу ідеологічною диверсією, спрямованою на знищення мистецького майбутнього України;
скасувати Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 926/32378, як таке, що не відповідає основному завданню Положення: - визначення результатів педагогічної діяльності та професійного рівня педагогічних працівників.
Затверджене Положення передбачає виключно бюрократичну тяганину і створює умови для корупційних дій чиновників.
Зазначені нормативні акти погіршують та звужують конституційні права дітей на мистецьку освіту, принижують гідність педагогічних працівників мистецьких шкіл та суперечать нормам Закону України «Про освіту»,.Петиція №41/002254-19епДата початку збору підписів: 7 травня 2019 р.До кінця збору підписів залишилось: 88 днівАвтор: Темченко Юлія СергіївнаЗеленський визначиться з кандидатами на ключові посади, коли у нього буде доступ до баз СБУ, МВС і НАЗК, - радник новообраного президента Богдан - Цензор.НЕТ 2350
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Подививсь інтерв"ю з Богданом - його команда не є новичками в політиці, а скоріше досвідчена молодь. Нехай їм гарна карта ляже
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а Беня тоже молод...он же его куратор, а Богдан его юрист. А вас не напрягает, что олигарх и его команда являются советниками нового президента? Тогда в чем смысл вашего выбора, ведь картами не поможешь как и кофейной гущей. Кстати ведение юридических дел и политика это не одно и тоже. Назовите хоть одно политическое дело этой команды
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Був би Бєня балотувавсь - голосував би за нього. Він реально врятував Україну у 2014му. За свій рахунок. Дуже радий, що у Вовіка є такий куратор. Він Вовіку не дасть накоїти помилок.
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Мені не гроші, мені країну від мародерів очистити. А гроші я собі зароблю
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коломойським і порошенко то невелика. коломойський в першу чергу готов
допомагати собі а потім всім іншим в цьому він дуже схожий на порошенко.
коломойський може бути союзником так, але я думаю не назавжди. тому
йому як і порошенко можна подякувати за деякі речі але треба далі йти
своїм курсом без олігархів.
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А что же Ахметов не помогал себе и не спас Донецк, а наоборот был не против всей етойДЛНР?
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о, то вже тЮльку забув, у тебе новий роботодавець Бєня. Бєня врятував Україну, де ви такі довбні беретесь.
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Стесняюсь спросить - а если ему доступа не дадут ? Так и будет скрывать ?
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і це нещастя ЗЕ хоче призначити головаю АП?! "ЮРАХАРОШИЙПАРЄНЬ"?!!! якщо так піде і далі то і інаугурації не потрібно, відразу імпічмент!!!
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Организм, который называет Раду - верховным советом должен оставаться в люстрации навечно.
Равно как и его хозяин Зебил.
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Типичный продажный хохол с хитрыми глазками.
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До чего же у этого богдана рожа мерзкая, сразу видно - мразь редкая.
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то есть ... я так понимаю, теперь база СБУ будет
у все ЗЕ команды, ох и лицо, у этого советника.
неужели не могли кого то с не таким аферистским прошлым ?!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский определится с кандидатами на ключевые должности, когда у него будет доступ к базам СБУ, МВД и НАПК, - советник новоизбранного президента Богдан. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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