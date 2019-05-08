 Украинские воины на светлодарском направлении уничтожили 2 БМП противника. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Штирлица в Youtube.Как отмечается, в результате провокотавних обстрелов российско-оккупационных войсками подразделений ОС на светлодарском направлении было принято решение об адекватном ответе противнику.
Результатом, по данным разведки, стало уничтожение двух БМП противника. Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - одно лицо.
Так і має бути.
Частіше б...
Мені теж сподобалось...
Підстолом!
Уволились и засекретились.
а они только сегодня провокационировали??
оные уже 4 года лупят из ентих 2 бмп, убили сотню укрсолдат там,
и только сегодня получили разрешение уничтожить???
о-о-о!!!!!!
пабеда.
наев пабедил мальдивскаго или наоборот.
Источник: https://censor.net.ua/v3125984