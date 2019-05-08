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 Украинские воины на светлодарском направлении уничтожили 2 БМП противника. ВИДЕО

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) выложил видео ликвидации БМП противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Штирлица в Youtube.

Как отмечается, в результате провокотавних обстрелов российско-оккупационных войсками подразделений ОС на светлодарском направлении было принято решение об адекватном ответе противнику.

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Результатом, по данным разведки, стало уничтожение двух БМП противника. Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - одно лицо.

Источник: https://censor.net.ua/v3125984
 
   
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ни хрена себе точность!!! ПРЯМ В ОКОПЫ ОРКАМ НАСЫПАЮТ!!!! КРАСАВЫ!!!
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Танок Веселого Єнота під гарною новиною.
Так і має бути.
Частіше б...
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ти не забувай, що журналістика це друга найдревніша професія, тому нахай єнот собі танцює, коли для того є привід.
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Побачив 5 прямих в траншею і 1 в бліндаж, як ті оркі там вижили?
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О, це вже свіжачок: ЗЕлень пробиваєтья.
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Прикольно на 1-20с тарган по окопах пробігся. Українські воїни на світлодарському напрямку знищили 2 БМП противника - Цензор.НЕТ 2639
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То не тарган. То - скажений пацюк.
Мені теж сподобалось...
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Але прудко бігає, паскуда. Видно, мокрі штанці до того спонукають .
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Реактивна тяга, а мокрі штанці - то для охолодження.
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Ну так пояснюється про санітарні втрати. Це вони і бігають, стративши в штани.
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ни хрена себе точность!!! ПРЯМ В ОКОПЫ ОРКАМ НАСЫПАЮТ!!!! КРАСАВЫ!!!
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Там один орк, как таракан ещё куда-то бегал. Заметили?
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Всесвітньо відомі звірства камських фашистів. Суботнік в понеділок був би адекватною відповіддю нелюдям.
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ГУЛАГ був по всі територіі Росіі. Мабуть із-за розмиву обвалився берег Ками і вимило останки замучених в"язнів. От тепер кацапи ховають сліди своіх злочинів.
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На це можно дивитись вічно,як і на палаючий Супер Джет))
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Як ми вчора дізналися, там людей не було, а самі москалі, та зрадники. Ви би ще поспівчували тій невинній жертві, яка бігає в шанцях у мокрих штанцях.
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Ждем управляемых мин и снарядов, чтоб выпиливать орков в промышленном масштабе...
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Пока Порошня в промышленных масштабах взрываeт украинские боеприпасы. Их хватило бы и на Ростов и на Курск...
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Свежие фото кацапских жмуров завтра понесут на палках.
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Не..понесут самих жмуров на носилках и на ростов отправят.
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Вот, теперь точно, "ихтамнет".
Уволились и засекретились.
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Завтра депутати дупоблока намагаються організувати марш "безсмерний полк" в Харкові. З перемогою ЗЕ вата активізувалася!
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Аби лиш хробаки не мутували у щось жахливе.
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Чітко І точно. Ці БМП більше нікому не зашкодять. Хто стріляв повага. Українські воїни уміють захищати свій народ і себе. Рашистським бойовикам краще не провокувати подібних відповідей.
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Классная работа наших подразделений! Слава воинам Украины!!!
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Збірка на ютубі відеоматеріалів і статей з цензора де продемонстровано знищених росіян і їх техніка https://www.youtube.com/watch?v=SY55Sf2EHuw&list=PLasCiuXKhCdplxWTOaVVx-2AalsgUMpkR
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точнісінько під самі "помідори" насипали!!! Слава ЗСУ!!!!
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82 и 120 насыпали - красавцы Українські воїни на світлодарському напрямку знищили 2 БМП противника - Цензор.НЕТ 1924 первый с первой мины в корбку Українські воїни на світлодарському напрямку знищили 2 БМП противника - Цензор.НЕТ 1924
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Корректировщику - мой отдельный салют. Красава!
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Там, шо на миномёты поставили снайперские прицелы с Баррет? Точно в окопы.
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Напевне Квітниками з лазерним підсвічуванням.
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Слава Героям України!!! смерть расії!!!!
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Прикольно в конце кацап спортом занимается.
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Лесь Подерв'янский говорил: скорость **********!(с). Я скажу: точность оху#евающая!!!
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Дамой пара дамой, виродки мокшанські!)
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а вот те кто должен делать выбор.**********
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сложно наверно таким затмить стук в дверь военкома.
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русская, ты на день победобесия дида на палке понесешь?
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.....Как отмечается, в результате провокотавних обстрелов российско-оккупационных войсками подразделений ОС на светлодарском направлении было принято решение об адекватном ответе противнику......


а они только сегодня провокационировали??
оные уже 4 года лупят из ентих 2 бмп, убили сотню укрсолдат там,

и только сегодня получили разрешение уничтожить???
о-о-о!!!!!!
пабеда.
наев пабедил мальдивскаго или наоборот.

Источник: https://censor.net.ua/v3125984
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Оружие то же самое. Корректировка теперь на высоте, научились.
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Я думаю, что это видео, Сильно повысит дух, тем кто желает выступить против ВСУ. Українські воїни на світлодарському напрямку знищили 2 БМП противника - Цензор.НЕТ 9788
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские воины на светлодарском направлении уничтожили 2 БМП противника. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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