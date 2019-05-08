 Украинские воины на светлодарском направлении уничтожили 2 БМП противника. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Штирлица в Youtube.

Как отмечается, в результате провокотавних обстрелов российско-оккупационных войсками подразделений ОС на светлодарском направлении было принято решение об адекватном ответе противнику.

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Результатом, по данным разведки, стало уничтожение двух БМП противника. Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - одно лицо.