 Бойцы батальона "Луганск-1" задержали наемника "ЛНР", - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что в 2016 году из-за трудного материального положения мужчина вступил в ряды "народной милиции" "ЛНР" в г. Хрустальный.

По его словам, проработав 10 дней водителем хозяйственного взвода, он покинул ряды боевиков из-за алкоголизма в подразделении.

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Сейчас задержанный передан в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.