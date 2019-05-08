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Все про:боевик (16448) Луганщина (4046) Нацполиция (9387) наемники РФ (828)

 Бойцы батальона "Луганск-1" задержали наемника "ЛНР", - Нацполиция. ВИДЕО

На Луганщине во время несения службы по охране общественного порядка в пгт. Меловое бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали жителя г. Ровеньки, который согласно полицейскими базами данных состоит в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что в 2016 году из-за трудного материального положения мужчина вступил в ряды "народной милиции" "ЛНР" в г. Хрустальный.

По его словам, проработав 10 дней водителем хозяйственного взвода, он покинул ряды боевиков из-за алкоголизма в подразделении.

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Сейчас задержанный передан в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.

Источник: https://censor.net.ua/v3125971
 
   
 Топ комментарии
 
Пенсия для них - это святое:"им должны".
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Какой пушистый зайка!!! Тыловик тылового подразделения в самом что ни на есть тылу. Сомневаюсь уже, есть ли там другие?!
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алкоголік покинув через алкоголізм? так не буває
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А как люди жили в оккупации под немцами? Кто их кормил?
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Під час окупації німці відновили роботу колгоспів та заставляли селян вирощувати продукцію для потреб вермахту. Крім того до "сухпайка" солдат вермахту в 1941 році входили сардини в маслі, суха ковбаса (300-400 гр), сир, мед штучний, кава.
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Т.е. они работали, чтобы было что есть?
А как в городе возобновляли колхозы?
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Тебя интересует перевод с беларуского, хотя должно быть старшыня калгаса или стиль управления Лукашенко?
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так він же був парторгом чи то в калгасі, чи то в буцегарні
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Лукашенко был политруком в пограничных войсках, председателем колхоза, лектором общества "Знание", депутатом ВС (антикоррупционер!!!), пытался в БНФ должность получить, но... и потому возненавидел БНФ.
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А бульдозером С-100 хутір, з якого він, чи його батьки жили зрівняв із землею? Це правда?
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Сплетни не собираю...
Как сегодня выглядит «малая родина» Лукашенко ФОТОРЕПОРТАЖ
https://nn.by/?c=ar&i=228829&lang=ru
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Сейчас он раскаивается и просить понять и простить.
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А если бы в подразделении не бухали, то с удовольствием воевал против ВСУ. Надеюсь наши проявили грубость и нечеловеческую жестокость при задержании этого дятла.
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Колгосп-це коглас по-білоруському. Когласи та їх старшини були по селах, а не по містах.
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Что не поймают сепара то все они поголовно святые оказываются. Кто убивал и убивает наших солдат тогда?Марсиане?
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продукти з путінского гумконвою на фронт підвозив)))))))
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По совету друга вступить в банду -орков а также насиловал убивал опять -же по совету друга, жрал пил гулял по совету друга . А так я не виноват это всё друг! Поставьте меня на довольствие жрать хочу ! Цука двухжопая 64 года ты о чём думалО ! МраЗь....
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Хмммм, очередной водитель.... А ктож тогда стреляет, невидимки?
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Те, кто стреляет - не большинство и они не будут свободно расхаживать...
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А водителей и поваров большинство? Какой Вы наивный.
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А Вы, наверно, искушенная, если в Вашей реальности на передовой солдат больше, чем в тылу обслуживающего персонала...
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Пенсию украинскую небось регулярно получал
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Пенсия для них - это святое:"им должны".
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Судячи з показів цих спійманих сепарів,все "впопучлєніє" лидинири складається із стоянів на блокпостах,кухарів і копачів окопів.
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Ага,суки,новая версия,кроме блокплста,повара теперь водитель.Так кто тогда убивает украинуев?? По версии порошенковского провосудия,они сами себя????
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Толерастия это одна из разновидностей классовой идеологии бюрократического класса для оболванивания с целью присвоения общественного продукта. Бійці батальйону "Луганськ-1" затримали найманця "ЛНР", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1487 Бійці батальйону "Луганськ-1" затримали найманця "ЛНР", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1487 Бійці батальйону "Луганськ-1" затримали найманця "ЛНР", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1487
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а чего харю не показуете? народ должен знать предателей Украины в лицо! и потом интересно на харю глянуть чтобы сразу определить как проходило задержание - по братски или по честностям? посмотреть и порадоваться...а права у него надо отобрать и сжечь чтобы он смукраинскими правами рашистских гандонов не возил!
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Какой пушистый зайка!!! Тыловик тылового подразделения в самом что ни на есть тылу. Сомневаюсь уже, есть ли там другие?!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБойцы батальона "Луганск-1" задержали наемника "ЛНР", - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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