 Бойцы батальона "Луганск-1" задержали наемника "ЛНР", - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что в 2016 году из-за трудного материального положения мужчина вступил в ряды "народной милиции" "ЛНР" в г. Хрустальный.
По его словам, проработав 10 дней водителем хозяйственного взвода, он покинул ряды боевиков из-за алкоголизма в подразделении.
Сейчас задержанный передан в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.
А как в городе возобновляли колхозы?
Как сегодня выглядит «малая родина» Лукашенко ФОТОРЕПОРТАЖ
https://nn.by/?c=ar&i=228829&lang=ru